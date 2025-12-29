Plăți doar cash și clienți pierduți. Haos la stațiile Lukoil din America

08:10

Un chirurg de renume care se află în spatele unui studiu clinic privind transplantul de rinichi de porc la oameni vii a declarat că este posibil ca aceste transplanturi să ajungă să fie cândva superioare celor cu organe de la donatori umani, transmite The Guardian. Dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant din cadrul NYU Langone, […]