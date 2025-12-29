Poliția de Frontieră pregătește măsuri suplimentare pentru traficul de Revelion
SafeNews, 29 decembrie 2025 07:00
În contextul estimării unei intensificări a traficului de persoane și vehicule, odată cu apropierea sărbătorii de Revelion, Poliția de Frontieră anunță suplinirea efectivelor și deschiderea unor artere suplimentare la punctele de trecere a frontierei, pentru a preveni aglomerările. Potrivit instituției, acolo unde va fi necesar, va fi aplicată procedura „Revers". Totodată, autoritățile naționale cooperează cu
Acum 5 minute
07:20
Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste
07:20
Principalele puncte discutate de Donald Trump și Vladimir Putin în conversația telefonică de o oră și 15 minute # SafeNews
Dialogul telefonic dintre președintele Statelor Unite și omologul său rus a durat o oră și 15 minute și a avut loc la inițiativa părții americane, potrivit TASS, care susține că discuția a început cu un schimb de urări cu ocazia Anului Nou. Conversația, spune agenția de știri a statului rus, s-a concentrat pe războiul din
07:20
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro),care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional. Anunţul privind ajutorul a fost făcut sâmbătă, 27 decembrie 2025, de prim-ministrul canadian Mark Carney, în urma întâlnirii sale de
07:20
După dispariția uraniului de la mina Somayer din Niger, Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru „furt organizat în scopul servirii intereselor unei puteri străine". În prezent, autoritățile militare resping cu fermitate acuzațiile care li se aduc, transmite euronews.com. Junta militară care guvernează Nigerul după lovitura de stat din iulie 2023 susține suveranitatea asupra resurselor
Acum 15 minute
07:10
Plănuia să pună în vânzare produse pirotehnice fără documente legale. Este vorba despre un tânăr de 27 de ani care a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a fost oprit în trafic, în sectorul Buiucani. Duminică, polițiștii din cadrul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă, împreună cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică, au
07:10
Documente interne de la o companie chineză de inteligenţă artificială (IA) indică faptul că China a folosit această tehnologie pentru a interveni în alegeri străine, inclusiv prin propagandă vizând alegerile locale din Taiwan de anul viitor şi alegerile prezidenţiale din 2028, a raportat sâmbătă un ziar japonez. Institutul pentru Securitate Naţională al Universităţii Vanderbilt a
Acum 30 minute
07:00
În contextul estimării unei intensificări a traficului de persoane și vehicule, odată cu apropierea sărbătorii de Revelion, Poliția de Frontieră anunță suplinirea efectivelor și deschiderea unor artere suplimentare la punctele de trecere a frontierei, pentru a preveni aglomerările. Potrivit instituției, acolo unde va fi necesar, va fi aplicată procedura „Revers". Totodată, autoritățile naționale cooperează cu
Acum o oră
06:50
Proprietarii stațiilor de alimentare Lukoil din Statele Unite se confruntă cu o situație de incertitudine majoră din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, relatează Bloomberg. Deși Casa Albă a decis să excepteze temporar benzinăriile de la aplicarea directă a sancțiunilor, efectele indirecte continuă să afecteze grav activitatea acestora. Potrivit sursei citate, băncile și companiile emitente de carduri
06:40
Jordan Bardella ”poate câştiga în locul meu” alegerile prezidenţiale, afirmă Marine Le Pen # SafeNews
Jordan Bardella "poate câştiga în locul meu" alegerile prezidenţiale, apreciază Marine Le Pen care, în pofida situaţiei sale judiciare, "nu crede că poate părăsi lupta", dar consideră că, cu un viitor preşedinte de la Rassemblement national (RN, extremă dreapta), "viitorul Franţei este asigurat", relatează AFP. "Jordan Bardella paote câştiga în locul meu", a declarat tripla
06:30
Polonia accelerează investițiile în adăposturi antiaeriene pe fondul amenințărilor din partea Rusiei # SafeNews
Polonia, care a fost de-a lungul istoriei ținta mai multor agresiuni din partea Rusiei, se confruntă în prezent cu amenințări de securitate tot mai mari, inclusiv incidente recente care au implicat sabotaje și încălcări ale spațiului aerian. Amenințări de securitate și vulnerabilități interne Aceste evoluții au evidențiat vulnerabilități majore în sistemul de apărare al țării.
Acum 2 ore
06:20
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere moderată în perioada următoare, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor # SafeNews
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026-2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN. Produsul Intern Brut (PIB) nominal este prognozat să crească de la 351,5 miliarde de lei în 2025 la 440,2
06:10
Poliția rusă a reținut circa 70 de membri ai unei „secte religioase” proucrainene care se rugau pentru Zelenski # SafeNews
Forțele de securitate ruse au reținut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care și-au dedicat rugăciunile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de știri Holod, citat de EFE. Poliția a efectuat vineri o razie la o întâlnire a organizației religioase proucrainene Școala Principiului Unit
Acum 12 ore
20:40
ULTIMA ORĂ | Patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați în Refugiul Călțun. Salvamont pregătește evacuarea # SafeNews
Un grup format din patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun, în zona montană a județului Argeș. Potrivit salvatorilor montani, persoanele nu au probleme medicale și se află în stare bună, însă nu pot coborî din cauza condițiilor meteo extreme. Zona montană din județul Argeș se află sub avertizare meteo Cod Roșu
18:50
Circulația rutieră este îngreunată pe traseul M-1, la kilometrul 74, în apropierea localităților Condrița și Lozova, din cauza ninsorilor căzute în ultimele ore. Stratul de zăpadă de pe carosabil a creat dificultăți pentru șoferi, iar traficul se desfășoară cu viteză redusă. La fața locului sunt prezenți polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică, care monitorizează situația
Acum 24 ore
17:10
Armata ucraineană a anunțat că a lovit cu drone rafinăria de la Sîzran din regiunea Samara în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează Reuters. Este al doilea atac asupra rafinăriei în această lună și al patrulea din august încoace. Atacul a provocat un incendiu, iar pagubele sunt în curs de evaluare, a transmis Statul Major
09:40
Patru spanioli au fost daţi dispăruţi în naufragiul unui vapor de turism în Indonezia, la bordul căruia se aflau 11 persoane, care a făcut o pană de motor în apropierea Insulei Padar, situată în vecinătatea Labuan Bajo, o destinaţie frecventată de către turişti, care vizează Parcul Naţional Komodo, relatează Euronews. Şapte dintre cele 11 persoane
09:30
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili, informează publicația Voice Of Emirates. Decizia este o măsură proactivă, menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, scrie Agerpres. Conform agenției ruse de presă Interfax,
09:30
În chestiunile legate de teritoriile ocupate și de Centrala Nucleară de la Zaporojie, Ucraina „nu va recunoaște juridic nimic, în nicio circumstanță", a declarat președintele ucrainean în ajunul întâlnirii cu Trump, în Florida. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a conturat „liniile roșii" ale Ucrainei în negocierile privind încheierea războiului declanșat de Moscova, vorbind cu jurnaliștii sâmbătă,
09:30
Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile. Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenția de a urmări urările prezidențiale de Anul Nou, difuzate tradițional de
09:20
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia. Norul de cenuşă şi praf vulcanic a fost purtat spre nord-est de vânt, cu căderi uşoare
09:10
Rusia aproape şi-a dublat exporturile de gaze petroliere lichefiate (GPL) către fostele republici sovietice din Asia Centrală şi către Afganistan în perioada ianuarie–noiembrie, ajungând la 1,016 milioane de tone metrice, au declarat vineri pentru Reuters surse din industrie. Creşterea vine în contextul în care Moscova a fost nevoită să redirecţioneze livrările de GPL, în principal
09:10
Rusia susține că a cucerit încă două localități din estul Ucrainei. Vladimir Putin, mesaj amenințător înaintea întâlnirii Trump-Zelenski # SafeNews
Kremlinul susține că forțele ruse au cucerit încă două localități din estul Ucrainei, Mîrnohrad și Huleaipole, cu o zi înainte de întâlnirea pe care o va avea președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul său american, Donald Trump, în Florida, transmite AFP. Conform comunicatului transmis sâmbătă, președintele rus Vladimir Putin a fost informat de armată cu
09:10
Patru drumeți dați dispăruți în prima zi de Crăciun au fost găsiți morți, după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă în Munții Vardousia din centrul Greciei, potrivit BBC. Corpurile neînsuflețite ale celor patru, trei bărbați și o femeie, au fost descoperite vineri seară, în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate în regiunea
09:00
Vremea continuă să se răcească în toată țara. Viscol, ninsori slabe și ploi în unele regiuni # SafeNews
Duminică, 28 decembrie 2025, vremea continuă să se răcească pe întreg teritoriul țării. La sud, precipitațiile vor cădea sub lapoviță. Izolat pe drumuri se va forma ghețuș, transmit meteorologii. Vântul bate cu intensificări de până la 15-20 m/s, din nord-vest. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 0
09:00
Statul New York va obliga platformele de social media să afişeze avertismente privind sănătatea mintală # SafeNews
Platformele de social media care folosesc funcţii precum derulare infinită, redare automată sau fluxuri algoritmice vor fi obligate să afişeze avertismente despre potenţialele efecte negative asupra sănătăţii mintale a tinerilor, potrivit unei noi legi anunţate vineri de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, citată de Reuters. "Menţinerea siguranţei locuitorilor din New York a fost prioritatea
08:50
Doi tineri de 23 și 24 de ani și-au pierdut viața în această noapte, în urma unui accident rutier grav produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un
08:50
Un incendiu a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 28 decembrie 2025, la ora 00:37. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, acoperișul unui complex de locuințe de tip "town house" a luat foc. La fața locului au fost trimise 8
Ieri
15:40
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată la 26
12:00
VIDEO | Irina Vlah, mesaj cu subînțeles înainte de sărbători: „A fost un semn că anul va fi plin de aventuri” # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi după o postare cu tentă misterioasă, publicată în prag de sărbători. Fosta bașcană a Găgăuziei a vorbit despre un „efect special” cu care ar fi intrat în anul 2025. Mai exact, dânsa și-a amintit că acum 1 an, a căzut la patinoar și […] Articolul VIDEO | Irina Vlah, mesaj cu subînțeles înainte de sărbători: „A fost un semn că anul va fi plin de aventuri” apare prima dată în SafeNews.
09:10
În acest an, rubla rusă a depășit toate monedele importante din lume în ceea ce privește valoarea sa în dolari și aproape că a revenit la nivelul de dinainte de începerea conflictului militar cu Ucraina. După cum notează Bloomberg în articolul său, moneda rusă s-a apreciat cu 45% în 2025, surprinzând nu doar analiștii internaționali, […] Articolul Bloomberg: Rubla a devenit cea mai puternică monedă din 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:00
Zeci de persoane, arestate în Turcia în urma scandalului legat de meciurile de fotbal aranjate. # SafeNews
Zeci de persoane au fost arestate în Turcia în urma scandalului legat de meciurile de fotbal aranjate. Anterior, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că 152 de arbitri ar fi putut fi implicați în pariuri. În Turcia, scandalul legat de pariurile ilegale și meciurile aranjate în fotbal capătă amploare. Potrivit presei turce, instanțele au emis […] Articolul Zeci de persoane, arestate în Turcia în urma scandalului legat de meciurile de fotbal aranjate. apare prima dată în SafeNews.
08:50
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră” # SafeNews
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că „omuleții verzi” ai Rusiei care ar încerca să treacă frontiera Estoniei fără însemne vor fi întâmpinați cu forță letală. Potrivit Kyiv Post citat de Digi24.ro, Tsahkna a transmis un avertisment tăios în presa poloneză, afirmând că așa-numiții „omuleți verzi” ai Rusiei, soldați neidentificați oficial, fără însemne militare, vor […] Articolul Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă trec granița noastră” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Federația de Box din Moldova (președinte Vasile Chirtoca) a anunțat cei mai buni boxeri ai anului 2025. La masculin, Alexandru Paraschiv (antrenor Iurii Paraschiv), medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale, a fost desemnat cel mai bun pentru al patrulea an consecutiv, iar Daria Sazonova (antrenor Anatolii Ahmadiev), medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale, a fost […] Articolul Alexandru Paraschiv și Daria Sazonova, cei mai buni boxeri ai anului 2025 din Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:30
Italia – Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo, după 30 de ani. ”Este celebră”, spune mama fetiţei # SafeNews
Primul bebeluş născut după 30 de ani într-un sat din regiunea italiană Abruzzo, Lara, a devenit celebru, dar a şi readus în discuţie criza demografică din Italia, unde rata natalităţii este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În Pagliara dei Marsi, o aşezare rurală veche de pe pantele muntelui Girifalco, în regiunea Abruzzo […] Articolul Italia – Primul bebeluş născut într-un sat din regiunea Abruzzo, după 30 de ani. ”Este celebră”, spune mama fetiţei apare prima dată în SafeNews.
08:20
În 2026, riscul crescut de tulburări civile rămâne ridicat în Etiopia, Republica Centrafricană (RCA), Angola, Guatemala, Republica Congo și Malaezia. Aceasta rezultă din datele Bloomberg, care analizează factorii de risc ai protestelor în peste 150 de țări și oferă o prognoză pe un an. De la începutul anului, aceste șase țări au înregistrat cea mai rapidă creștere […] Articolul O publicație americană a numit țările cu risc ridicat de tulburări sociale în 2026 apare prima dată în SafeNews.
08:10
Un chirurg de top crede că transplanturile de organe de porc pot deveni într-o zi superioare celor cu organe umane, care „pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente” # SafeNews
Un chirurg de renume care se află în spatele unui studiu clinic privind transplantul de rinichi de porc la oameni vii a declarat că este posibil ca aceste transplanturi să ajungă să fie cândva superioare celor cu organe de la donatori umani, transmite The Guardian. Dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant din cadrul NYU Langone, […] Articolul Un chirurg de top crede că transplanturile de organe de porc pot deveni într-o zi superioare celor cu organe umane, care „pur și simplu nu vor fi niciodată suficiente” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an # SafeNews
În anul 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului, scrie bani.md. Potrivit datelor oficiale, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au […] Articolul Boom al obligațiunilor de stat: peste jumătate de miliard de lei investiți de moldoveni într-un an apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ședința finală a sesiunii de toamnă – iarnă a Parlamentul Republicii Moldova va avea loc luni, 29 decembrie. Biroul permanent a aprobat deja ordinea de zi, care include un număr mare de proiecte de lege cu impact major. Deputații urmează să examineze în a doua lectură proiectele de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor […] Articolul Ultima ședință a anului în Parlament va fi pe 29 decembrie. Ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
07:40
În 2026, Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruși pentru a-și finanța războiul din Ucraina # SafeNews
Rusia, a cărei economie este tot mai afectată de război, va apela la economiile contribuabililor în 2026 pentru a finanța campania militară din Ucraina, în timp ce industria și piața internă, dominate tot mai mult de China, continuă să se degradeze, scrie vineri EFE într-o analiză. „Prioritatea strategică este asigurarea finanțării nevoilor de securitate și […] Articolul În 2026, Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruși pentru a-și finanța războiul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:30
VIDEO | „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk # SafeNews
Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești de lansare multiplă de rachete (MLRS) în regiunea Donețk, reducând capacitatea de foc cu rază lungă a Moscovei în estul țării, au anunțat autoritățile militare ucrainene, relatează Kyiv Post. Sistemele rusești de tip Grad au fost lovite de drone ucrainene, cunoscute și sub numele de „Baba Iaga”, într-o […] Articolul VIDEO | „Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu ampla operațiune a militarilor ucraineni în Donețk apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică: ANRE a publicat un proiect care prevede majorarea tarifelor # SafeNews
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică furnizată de Î.M. „Rețelele și centralele termice Comrat”. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat vineri un proiect de hotărâre ce prevede majorarea tarifelor, transmite IPN. Noul tarif propus este de 3,22 lei pe kWh, fără TVA, sau 3 745 lei pe Gcal, fără […] Articolul Locuitorii din Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică: ANRE a publicat un proiect care prevede majorarea tarifelor apare prima dată în SafeNews.
07:10
Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # SafeNews
Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul depus de un fost judecător și a menținut sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de apel a constatat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă a decis liberarea acestuia de […] Articolul Dosarul Laundromat: Un fost judecător găsit vinovat, scapă de pedeapsă din cauza prescripției apare prima dată în SafeNews.
26 decembrie 2025
19:00
Un obiect zburător a fost depistat vineri, 26 decembrie 2025, în zona de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile ucrainene au informat Poliția de Frontieră, la ora 15:45, că radarele lor au detectat o țintă aeriană care a survolat spațiul aerian pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La ora 16:10, […] Articolul Obiect zburător identificat: nu era o amenințare, ci un balon cu aer cald apare prima dată în SafeNews.
16:00
Kremlinul a anunțat vineri că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina și aliații săi europeni, informează EFE. „La cererea președintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanții administrațiilor rusă și americană”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri […] Articolul Rusia reia contactele cu SUA după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:00
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000, […] Articolul Noi dezvăluiri în dosarul omorului din Anenii Noi apare prima dată în SafeNews.
15:50
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă # SafeNews
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald Trump în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Astfel, președintele american este așteptat să îl găzduiască, duminică la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul de pace al SUA, potrivit oficialilor ucraineni, […] Articolul Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă apare prima dată în SafeNews.
14:50
Un atac armat s-a produs vineri la o fabrică de cauciuc din Japonia. Oamenii legii au anunțat că 14 oameni au fost înjunghiați și că au arestat un suspect, supus imediat audierilor. Gravitatea rănilor rămâne necunoscută. Presa locală a relatat că toate victimele erau conștiente. Dintre cei 14 răniți, cel puțin șase au fost spitalizați. […] Articolul Atac la o fabrică din Japonia: 14 persoane înjunghiate, suspectul – arestat apare prima dată în SafeNews.
14:40
Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # SafeNews
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, nu să fie gestionat prin intermediul autorităţilor centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepţia favorabilă asupra sprijinului românesc şi nivelul scăzut de încredere […] Articolul Cetăţenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în SafeNews.
14:40
ASP a modificat rutele probei practice la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că au fost modificate mai multe rute pentru proba practică a examenului auto în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele existente, cu scopul de a îmbunătăți procesul de examinare și de a […] Articolul ASP a modificat rutele probei practice la examenul auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei apare prima dată în SafeNews.
14:30
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele Comisiei de vetting pentru judecătorii Constantin Damaschin și Sergiu Stratan. CSM a constatat că ambii judecători au trecut procesul de vetting, demonstrând integritate, profesionism și respect pentru standardele etice ale justiției, transmite IPN. Constantin Damaschin este președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, funcție pe care a preluat-o pe 11 […] Articolul Judecătorii Constantin Damaschin și Sergiu Stratan au trecut vettingul apare prima dată în SafeNews.
