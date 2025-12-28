Tkaciuk: Aderarea la UE fără Transnistria ar fi o cedare a suveranității Moldovei
EA.md, 28 decembrie 2025 09:00
Deputatul Mark Tkaciuk: Strategia UE a PAS nu consolidează statul, ci ignoră prioritățile teritoriale și politice ale Moldovei. „Ei bine…Alegerile au trecut de mult. Și dintr-odată tuturor le-a devenit clar că nu mai există nicio polemică despre: Moldova ar trebui să adere la UE cu Transnistria sau fără Transnistria? De asemenea, nu mai există nicio […] Articolul Tkaciuk: Aderarea la UE fără Transnistria ar fi o cedare a suveranității Moldovei apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 15 minute
09:10
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar multe femei fac greșeli care le pot afecta energia, digestia și silueta. Iată cele mai comune capcane și cum să le corectezi: 1. Sărirea micului dejun Unele femei sar peste micul dejun pentru a economisi calorii, dar acest obicei poate încetini metabolismul și crește pofta […] Articolul Cele mai frecvente greșeli pe care le fac femeile la micul dejun (și cum să le eviți) apare prima dată în ea.md.
09:10
Înțelegerea femeilor poate părea uneori o provocare, dar câteva lucruri esențiale te pot ajuta să construiești relații mai armonioase și să eviți neînțelegerile. Iată cele cinci aspecte cheie: 1. Comunicarea e mai mult decât cuvintele Femeile transmit adesea emoții și mesaje subtile prin tonul vocii, expresii și gesturi. Acordă atenție detaliilor și ascultă cu adevărat, […] Articolul 5 lucruri pe care fiecare bărbat ar trebui să le știe despre femei apare prima dată în ea.md.
09:10
Îngrijirea părului nu înseamnă doar produse scumpe sau coafuri sofisticate. Uneori, cele mai comune obiceiuri zilnice pot provoca daune serioase, fără să-ți dai seama. Iată câteva exemple și cum să le eviți: 1. Spălatul prea des Deși pare sănătos, spălatul zilnic poate elimina uleiurile naturale ale scalpului, uscând părul și fragilizând firele. Ideal este să-l […] Articolul Obiceiuri „inofensive” care îți distrug părul fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
09:10
Te întrebi de ce nu primești niciun apel de la persoana care îți place? Uneori, nu e vorba despre lipsa de interes, ci despre mici greșeli sau semnale pe care le transmiți fără să-ți dai seama. Iată principalele motive și cum să le corectezi: 1. Mesajele prea frecvente sau prea rare Trimisul continuu de mesaje […] Articolul De ce nu te sună? Află greșelile și cum să schimbi situația apare prima dată în ea.md.
09:10
Îngrijirea tenului începe cu demachierea corectă, iar soluțiile naturale pot fi la fel de eficiente ca produsele cosmetice scumpe. Iată câteva opțiuni simple și accesibile pentru a-ți menține pielea curată și sănătoasă: 1. Ulei de cocos Uleiul de cocos curăță machiajul și impuritățile fără să usuce pielea. Aplică-l pe față, masează ușor și îndepărtează cu […] Articolul Cel mai bun demachiant natural: soluții simple pentru un ten curat și sănătos apare prima dată în ea.md.
09:10
Fiecare relație trece prin mai multe etape, iar înțelegerea lor te poate ajuta să gestionezi mai bine emoțiile, conflictele și așteptările. Iată care sunt cele patru faze principale: 1. Faza atracției și a romantismului Totul este nou și palpitant: fluturi în stomac, conversații nesfârșite și dorința de a petrece fiecare moment împreună. Este etapa în […] Articolul Cele 4 etape ale unei relații: Tu în care te afli? apare prima dată în ea.md.
09:10
Intrarea în treimea a treia a vieții vine cu înțelepciune, experiență și un farmec aparte. Frumusețea nu dispare odată cu anii, ci se transformă, iar câteva trucuri simple te pot ajuta să o pui în valoare. 1. Îngrijirea pielii devine prioritară La 30+, pielea începe să piardă din elasticitate. Folosește zilnic cremă hidratantă, protecție solară […] Articolul Frumusețea la peste 30 de ani: Trucuri care scot în evidență farmecul maturității apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
09:00
Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonia și internetul mobil în UE la tarife ca acasă # EA.md
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor putea folosi telefonia și internetul mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at Home” (Roaming la tarife […] Articolul Din 1 ianuarie, moldovenii vor folosi telefonia și internetul mobil în UE la tarife ca acasă apare prima dată în ea.md.
09:00
Deputatul Mark Tkaciuk: Strategia UE a PAS nu consolidează statul, ci ignoră prioritățile teritoriale și politice ale Moldovei. „Ei bine…Alegerile au trecut de mult. Și dintr-odată tuturor le-a devenit clar că nu mai există nicio polemică despre: Moldova ar trebui să adere la UE cu Transnistria sau fără Transnistria? De asemenea, nu mai există nicio […] Articolul Tkaciuk: Aderarea la UE fără Transnistria ar fi o cedare a suveranității Moldovei apare prima dată în ea.md.
09:00
Cercetătorii americani au descoperit informații directe despre atmosfera Pământului de acum 1,5 miliarde de ani, studiind bule microscopice de aer capturate în cristale de sare gemă. Aceste rezultate ne extind semnificativ înțelegerea evoluției atmosferei și a condițiilor în care viața complexă ar fi putut să apară pe planetă, transmite pnas.org. Este vorba despre halogenite […] Articolul Cristale de sare conțin „aer” de pe Pământ vechi de 1,4 miliarde de ani apare prima dată în ea.md.
09:00
SA „Apă-Canal Chișinău” raportează o creștere vizibilă a performanței financiare, confirmată de rezultatele preliminare pentru 2025. Potrivit directoarei generale interimare, Diana Tacu, întreprinderea a redus deficitul financiar de la peste 300 de milioane de lei în anul 2022 la 45 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2025, transmite logos-pres.md. „Evoluția […] Articolul Apă-Canal Chișinău dă asigurări: Apa de la robinet este sigură pentru consum apare prima dată în ea.md.
09:00
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, la solicitarea Biroului Central Interpol Paris, confirmă autoritățile de la Chișinău. Anunțul vine după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, scrie noi.md. Șeful Inspectoratului General al Poliției, […] Articolul Cernăuțeanu, despre urmărirea lui Vlad Filat: „Procuratura a fost deja informată” apare prima dată în ea.md.
09:00
Apă-Canal Chișinău vizează, pentru anul viitor, introducerea contorizării inteligente la consumatorii casnici. În prezent, majoritatea contoarelor de apă rămân mecanice, peste 167.000 de unități, iar dintre cele 6.200 de contoare „inteligente” deja instalate, mai mult de jumătate sunt utilizate de agenți economici, a declarat directoarea generală interimară a SA Apă-Canal Chișinău, Diana Tacu, în […] Articolul Chișinău trece la apometre inteligente: mii de locuințe vor fi dotate cu contoare moderne apare prima dată în ea.md.
09:00
Aproape 11% dintre studenți afirmă că, în universitățile unde învață, s-a recurs la mită pentru teze de licență sau note la evaluări. Datele apar într-un sondaj prezentat de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a calificat situația drept „absolut dezastruoasă”, transmite noi.md cu referire la unimedia.info. Potrivit rezultatelor, 34% dintre studenți afirmă că, […] Articolul Perciun, tranșant despre mita din universități: „O statistică absolut dezastruoasă” apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
16:00
„Sunt pe loc!” — prima reacție a lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL # EA.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat, dat pe 26 decembrie în căutare de Biroul Central Național INTERPOL din Paris, a reacționat public pe rețelele de socializare. Acesta afirmă că nu se eschivează de la procedurile legale și subliniază că hotărârea instanței din Franța, invocată în spațiul public, nu este una definitivă. Filat precizează că, în aceste condiții, […] Articolul „Sunt pe loc!” — prima reacție a lui Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională de INTERPOL apare prima dată în ea.md.
14:00
„Dați-mi voie să mă duc acasă!”. Scene de coșmar la Ialoveni. O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau întâmplarea # EA.md
Un incident extrem de grav a avut loc într-o localitate din raionul Ialoveni, unde o fetiță de 13 ani a fost agresată fizic de două adolescente, în timp ce mai mulți băieți priveau și filmau întreaga scenă, potrivit surselor UNIMEDIA. Sursele citate afirmă că adolescentele, cu vârste de aproximativ 15 ani, ar fi venit „să […] Articolul „Dați-mi voie să mă duc acasă!”. Scene de coșmar la Ialoveni. O fetiță de 13 ani, bătută de două tinere, în timp ce alți băieți filmau întâmplarea apare prima dată în ea.md.
14:00
Emilian Crețu, copleșit de emoții la muzeul din Telenești, la o fotografie rară a tatălui său # EA.md
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a trăit un moment profund emoționant în timpul unei emisiuni, la vizita sa la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie din Telenești. Acolo, el a descoperit o fotografie rară cu tatăl său, o imagine necunoscută până atunci chiar și familiei. Fotografia îl înfățișează pe tatăl actorului la vârsta de […] Articolul Emilian Crețu, copleșit de emoții la muzeul din Telenești, la o fotografie rară a tatălui său apare prima dată în ea.md.
12:20
Pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional. Solicitarea a fost inițiată pe 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris, iar informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din Constituție, cetățenii Republicii Moldova nu pot […] Articolul Vlad Filat, pe lista de urmăriți internațional: fostul premier, dat în căutare generală apare prima dată în ea.md.
Ieri
08:20
„Întâlnirea cu mama biologică, o mare dezamăgire”: Povestea Marcelei, care la 17 ani a aflat că a fost înfiată # EA.md
Marcela Atcacenco, în vârstă de 33 de ani, stabilită de peste două decenii în Italia, poartă cu ea o istorie de viață marcată de abandon, curaj și o căutare care nu s-a încheiat încă. Într-un monolog pentru Dorin Galben, femeia a dezvăluit că la 17 ani a aflat că a fost înfiată, iar de atunci […] Articolul „Întâlnirea cu mama biologică, o mare dezamăgire”: Povestea Marcelei, care la 17 ani a aflat că a fost înfiată apare prima dată în ea.md.
08:20
Atacuri ale armatei ruse în portul Odesa, în sudul Ucrainei, lângă Moldova, au provocat o poluare – cu ulei de floarea-soarelui – pe coasta Mării Negre, care ucide fauna marină, a constatat AFP, citat de news.ro. Acest port comercial important a fost, în ultimele săptămâni, ţinta unora dintre cele mai puternice bombardamente ruseşti în cei […] Articolul Catastrofă ecologică lângă Moldova: Poluare cu ulei la Marea Neagră după atacuri rusești apare prima dată în ea.md.
08:20
Moldovenii, revoltați: Un deputat PAS cere 12 milioane de lei din buget pentru un „studiu de fezabilitate” # EA.md
Deputatul PAS Maxim Potîrniche solicită alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei „Arene Naționale”. Parlamentarul a anunțat, într-un video publicat pe rețelele sociale, că a depus un amendament la proiectul Legii bugetului pentru anul 2026. „Urmează să obținem acceptul Ministerului Finanțelor, după care Legea bugetului […] Articolul Moldovenii, revoltați: Un deputat PAS cere 12 milioane de lei din buget pentru un „studiu de fezabilitate” apare prima dată în ea.md.
08:20
În timp ce mulți moldoveni visează la nunți fastuoase în localuri elegante, un cuplu a ales să-și sărbătorească 30 de ani de căsnicie… în garaj. Clipul cu petrecerea lor a devenit viral pe TikTok, strângând sute de comentarii, între glume și felicitări pentru originalitatea mirilor. Secvențele de la „nunta de perlă” au stârnit rapid curiozitatea […] Articolul (Foto) „De organizare s-a ocupat mirele?” Nuntă în garaj, virală pe TikTok apare prima dată în ea.md.
08:20
Oamenii legii au reținut două femei din Ucraina, refugiate în Moldova, după ce a fost descoperită o captură de droguri în valoare de aproximativ 20 milioane de lei, presupus primită prin colete de contrabandă. Potrivit informațiilor, acestea conțineau 19 kg de droguri de tip heroină, alfa-PVP, mefedronă, metadonă, ketamină, amfetamină, cocaină, precum și 600 […] Articolul Două ucrainence, reținute pentru trafic de droguri de 20 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
08:20
Fostul președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, afirmă că procurorii se confruntă cu dificultăți în a demonstra influența lui Plahotniuc asupra membrilor Comitetului de Stabilitate Financiară. „M-am uitat pe toată lista de membri ai Comitetului de stabilitate financiară și nu îmi imaginez cu cine el (Vlad Plahotniuc n.a) ar […] Articolul Ioniță: Nu știu cum procurorii vor putea demonstra că Plahotniuc a influențat pe cineva apare prima dată în ea.md.
08:20
2026 se anunță un an plin de schimbări pentru fiecare zodie, aducând oportunități neașteptate și provocări care te vor forța să ieși din zona de confort. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Carieră: Noi proiecte și responsabilități. Poți fi promovat sau primi o ofertă neașteptată. Este anul să-ți asumi riscuri calculate. Bani: Venituri suplimentare prin […] Articolul Horoscop 2026: Anul care îți poate transforma complet viața – atenție la semne! apare prima dată în ea.md.
08:20
Cum îți dai seama de la prima întâlnire dacă are intenții serioase: 7 semne subtile care spun totul # EA.md
Prima întâlnire poate fi plină de emoții și incertitudini: te întrebi dacă persoana de lângă tine caută o relație reală sau doar o aventură temporară. Din fericire, există câteva semne subtile care te pot ajuta să înțelegi adevăratele intenții ale partenerului. 1. Îți acordă atenție reală Dacă te ascultă cu adevărat, pune întrebări despre tine […] Articolul Cum îți dai seama de la prima întâlnire dacă are intenții serioase: 7 semne subtile care spun totul apare prima dată în ea.md.
08:20
Sărbătorile vin cu momente speciale, iar tu vrei să arăți impecabil fără să pierzi ore întregi în fața oglinzii. Avem 8 idei de machiaj și coafuri rapide care te vor face să strălucești în doar 15 minute! 1. Buze roșii clasice și păr ondulat lejer Un clasic care nu dă greș: buze intens roșii și […] Articolul Machiaj și coafuri de Revelion: 8 look-uri wow în doar 15 minute apare prima dată în ea.md.
08:20
Unele legume nu sunt doar gustoase, ci și adevărate aliatoare pentru sănătatea femeilor. Una dintre cele mai recomandate este broccoli, supranumită adesea „leguma femeilor” datorită valorii sale nutritive impresionante. De ce este numită „leguma femeilor” Broccoli este bogat în vitamine, minerale și antioxidanți esențiali pentru sănătatea feminină. Conține vitamina C, K, acid folic și calciu, […] Articolul Leguma femeilor: Descoperă beneficiile și de ce ar trebui să o incluzi în dietă apare prima dată în ea.md.
26 decembrie 2025
15:40
„Holocaust” este termenul care reprezintă cel mai mare masacru din istorie. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost asasinați circa șase milioane de evrei de toate vârstele, majoritatea din Europa dar, ca parte din „soluția finală a problemei evreiești” au fost persecutați și asasinați evrei și în Asia și nordul Africii, conform programului […] Articolul Top 5 cărți despre Holocaust apare prima dată în ea.md.
13:10
„Își ținea fiul în lanț, ca pe un câine”: Cine este bărbatul din Anenii Noi, bănuit că a ucis trei oameni și i-a dat porcilor # EA.md
Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare despre cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. Potrivit apărătorului, în urmă cu mai mulți ani — la sfârșitul anilor ’90 […] Articolul „Își ținea fiul în lanț, ca pe un câine”: Cine este bărbatul din Anenii Noi, bănuit că a ucis trei oameni și i-a dat porcilor apare prima dată în ea.md.
13:00
O copilă din raionul Slobozia a fost transportată la spital cu traumatisme, după ce tavanul camerei în care se afla s-a prăbușit peste ea. În timp ce mama era ocupată în bucătărie, fiica ei în vârstă de trei ani dormea în cameră, transmite realitatea.md. La un moment dat, femeia a auzit un zgomot puternic și […] Articolul Slobozia sub șoc: Tavan prăbușit peste o copilă, transportată de urgență la spital apare prima dată în ea.md.
12:50
Despărțirile nu sunt ușoare. Ne ia timp să ne revenim și să ne avântăm într-o nouă relație. Ești fericită și nu îți mai aduci aminte de fostul. Dar acesta apare din senin. Fie că ne place sau nu, foștii fac asta tot timpul și este important să nu presupui că te vrea înapoi. Dar de […] Articolul 7 motive de ce fostul iubit reapare în viața ta apare prima dată în ea.md.
12:20
Când se apropie Crăciunul, multe femei simt că bucătăria devine un maraton fără pauză. Un meniu de Crăciun înseamnă liste, cumpărături, cuptor încins și gândul „să iasă totul bine”. Catering schimbă regulile. O echipă gătește pentru tine, iar tu câștigi timp pentru povești, colinde, jocuri cu cei mici și liniștea ta. În loc să alergi […] Articolul De ce tot mai mulți aleg catering pentru meniu de Crăciun: avantaje, idei și recomandări apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței din cauza creșterii semnificative a prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, relatează rupor.md. Catlabuga a explicat că majorarea prețurilor este determinată de […] Articolul Scumpire masivă a ouălor: creșterea cu 30% intră în vizorul inspectorilor apare prima dată în ea.md.
07:20
Patru companii și-au depus ofertele pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC), a anunțat administratorul aeroportului, Sergiu Spoială. „Termenul limită a expirat pe 17 decembrie. Avem patru oferte comerciale. Fiecare va fi examinată și, în cazul în care una din ele va corespunde criteriilor înaintate de către noi, va fi desemnată […] Articolul Aeroportul Chișinău se extinde: patru companii și-au depus ofertele apare prima dată în ea.md.
07:20
Franța va modifica procedura de obținere a permisului de ședere pe termen lung, a cărții de rezidență și a cetățeniei, ca parte a reformei în domeniul migrației, vizând o mai bună integrare a străinilor în viața socială și juridică a țării. În acest scop, străinii, inclusiv cetățenii moldoveni, vor trebui să treacă examenul obligatoriu […] Articolul Noi reguli pentru străini în Franța din 2026: ce trebuie să știe moldovenii apare prima dată în ea.md.
07:20
După avarierea de la începutul anului, sarcofagul de protecție de deasupra celui de-al patrulea reactor al Centralei Nucleare de la Cernobîl rămâne extrem de vulnerabil. Un nou bombardament rusesc ar putea distruge obiectivul, a declarat directorul Centralei Nucleare de la Cernobîl, Serghei Tarakanov, pentru agenția AFP. Potrivit acestuia, chiar și o lovitură indirectă ar […] Articolul Alertă la Cernobîl: sarcofagul centralei nucleare riscă prăbușirea apare prima dată în ea.md.
07:20
Detalii șocante în cazul crimei de la Anenii Noi: un infiltrat al poliției, chiar în gospodăria suspectului # EA.md
Poliția a infiltrat un colaborator în gospodăria principalului suspect din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, pentru a aduna probe-cheie în dosarul privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani. Declarațiile au fost făcute miercuri, 24 decembrie, de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, într-o emisiune la Jurnal TV. […] Articolul Detalii șocante în cazul crimei de la Anenii Noi: un infiltrat al poliției, chiar în gospodăria suspectului apare prima dată în ea.md.
07:20
Pentru a ocoli sancțiunile și a avea acces la călătoriile în Europa, mii de ruși au obținut în masă pașapoarte românești. Potrivit publicației Le Monde, de la invazia la scară largă a Ucrainei, sute de cetățeni ruși au obținut fraudulos cetățenia română. Astfel, ei încearcă să evite sancțiunile sau să trăiască în Uniunea Europeană, […] Articolul Orașul din România unde moldovenii și rușii îi depășesc numeric pe români apare prima dată în ea.md.
07:20
Șeful Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, afirmă că polița de asigurare medicală obligatorie ar fi trebuit să ajungă la 18.700 de lei în 2026, conform formulei legale de calcul. Potrivit acestuia, Guvernul propune însă menținerea tarifului la 12.636 de lei, un nivel sub costurile reale. „Valoarea reală a primei de […] Articolul Lovitură pentru agricultori: polița medicală s-ar putea dubla în 2026. Ce spune șeful CNAM apare prima dată în ea.md.
07:10
Plătești mai devreme, economisești mai mult: reduceri mari la polița medicală până în martie 2026 # EA.md
Prima de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026 rămâne neschimbată, la nivelul din 2025, și va constitui 12.636 de lei. Totodată, pensionarii, studenții, mamele cu copii mici și persoanele cu dizabilități asigurate de stat nu vor mai fi obligate să achite polița medicală în cazul în care dețin terenuri agricole. Anunțul a fost făcut pe […] Articolul Plătești mai devreme, economisești mai mult: reduceri mari la polița medicală până în martie 2026 apare prima dată în ea.md.
07:10
Mașini de lux și arme în vizor: ce suspiciuni are Comisia Vetting față de procurorul din dosarul „Kuliok” # EA.md
Vitalie Codreanu, procurorul care instrumentează dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a fost propus pentru promovarea evaluării externe. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că a finalizat procedura de evaluare externă, iar raportul a fost transmis pe 22 decembrie 2025 atât subiectului evaluării, cât și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). […] Articolul Mașini de lux și arme în vizor: ce suspiciuni are Comisia Vetting față de procurorul din dosarul „Kuliok” apare prima dată în ea.md.
07:10
Capcana online: RTEC avertizează asupra „abonamentului gratuit pentru 6 luni” care te poate lăsa fără bani # EA.md
Î.M. „Regia Transport Electric” atenționează cetățenii că informațiile care circulă pe rețelele sociale despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false. „RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv din surse oficiale. Nu accesați linkuri sau pagini neoficiale […] Articolul Capcana online: RTEC avertizează asupra „abonamentului gratuit pentru 6 luni” care te poate lăsa fără bani apare prima dată în ea.md.
07:10
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros, împreună cu fiul și nepotul său, au susținut un recital la petrecerea medicilor, glumind că „el este cel mai bun de gură”. Până în prezent, nu se știe dacă prestația a fost plătită sau gratuită, deși fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a subliniat anterior că, potrivit legii, Botgros ar […] Articolul Deputatul care cântă gratis la petreceri: „Din toată dinastia, eu sunt cel mai bun de gură” apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a anunțat că a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu creșterea prețului la ouă, menționând că problema implică mai mulți actori din piață. „Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a declarat Catlabuga în cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, subliniind necesitatea unei intervenții rapide pentru a proteja consumatorii, […] Articolul Știți cât costă 10 ouă? Catlabuga: Da. Am sesizat Consiliul Concurenței apare prima dată în ea.md.
07:10
Întrebată dacă șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, va fi demis după incidentul armat de la Inspectoratul de Poliție Centru de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că este prea devreme pentru a lua în discuție o eventuală plecare. „Sunt 3 zile de la ancheta de serviciu. Haideți sa dedicăm suficient timp, ca […] Articolul Cernăuțeanu, în vizor după incidentul armat de la IP Centru: ce spune șefa MAI apare prima dată în ea.md.
07:10
O femeie de 53 de ani din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Aceasta este acuzată că, timp de șapte ani, a exploatat doi copii de 5 și 9 ani, obligându-i să muncească și să cerșească. „Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita […] Articolul Șoc la Rîșcani: Doi copii, forțați să cerșească timp de 7 ani apare prima dată în ea.md.
25 decembrie 2025
15:40
Mai multe regiuni din România se confruntă cu ninsori și vânt puternic, iar pe drumuri s-a format strat de zăpadă. În județul Caraș-Severin este în vigoare cod portocaliu, iar în alte zone – cod galben pentru vânt, ninsoare și polei, valabil până joi, ora 20:00, transmite adevarul.ro. Meteorologii avertizează că în Carpații Meridionali și Oltenia […] Articolul Alertă meteo în România: Ninsori și vânt puternic până vineri apare prima dată în ea.md.
15:30
Cybercriminalii dau tot mai des lovituri prin falsificarea numerelor de telefon, adreselor de email și site-urilor, prezentându-se drept bănci sau instituții de stat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, doar în acest an, fraudele online au provocat pierderi de peste 200 de milioane de lei. Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) explică că aceste atacuri, denumite „spoofing”, […] Articolul Fraude online în Moldova: peste 200 de milioane de lei pierduți în 2025 apare prima dată în ea.md.
15:30
Industria roboților din China cunoaște o dezvoltare rapidă, iar companiile caută noi modele de business. Astfel, AgiBot a lansat platforma BotShare, care le permite utilizatorilor să închirieze roboți umanoizi pentru utilizare temporară. În 2026, serviciul va acoperi peste 200 de orașe mari din China, facilitând accesul publicului la roboți pentru diverse activități. La dezvoltarea platformei […] Articolul Robot de închiriat: în China a fost lansată platforma BotShare pentru roboți umanoizi apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.