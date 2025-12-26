CFM railway restructuring looms as Moldova scales up cargo capacity to Giurgiulești Port
26 decembrie 2025
Calea Ferată din Moldova (CFM) has successfully completed its first-ever test run of a 3,000-tonne freight train on the southern corridor. The route, spanning Basarabeasca to Cahul, marks a significant upgrade in the country’s logistical capabilities.

Ambasadorul SUA, întrevedere cu Marco Rubio: O ședință moldo-americană este în pregătire pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio.
Moldoveanul Alexandru Șapco, renumit bucătar în inima Belgiei: „Am început cu spălatul vaselor” # Radio Moldova
Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco este bucătar-șef la un restaurant din capitala Belgiei. Drumul spre propria afacere a început de jos, cu spălatul vaselor, timp în care a „furat” meserie cu ochii. Acum doi ani, a fost distins cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din Bruxelles. Recunoașterea a venit odată cu definitivarea conceptului restaurantului pe care l-a deschis împreună cu soția.
Arina Sabalenka și Nick Kyrgios se pregătesc de partida demonstrativă din 28 decembrie # Radio Moldova
Duelul dintre Arina Sabalenka și Nick Kyrgios este cel mai savuros și așteptat eveniment sportiv al finalului de an. Partida demonstrativă de tenis va avea loc la Dubai, pe 28 decembrie. Deși nu a mai jucat de mult timp, australianul este mare favorit să o învingă pe Sabalenka, numărul 1 mondial al tenisului feminin. Evenimentul este organizat în condiții speciale, iar una dintre principalele modificări vizează dimensiunea terenului. Sabalenka va apăra o jumătate de teren cu 9% mai mică decât cea standard, o ajustare despre care organizatorii spun că reflectă diferențele medii de viteză și deplasare dintre jucătorii de tenis și jucătoarele din circuitul feminin.
O rețea internațională de trafic de droguri a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii din Chișinău, oficiul Botanica. Gruparea activa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova.
Trafic de droguri prin colete din Polonia: doi tineri ucraineni, arestați în R. Moldova # Radio Moldova
O filieră internațională de trafic de droguri, formată din cetățeni ai Ucrainei, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii din Chișinău, oficiul Botanica. Gruparea activa pe teritoriul Poloniei, Ucrainei, Georgiei, României și Republicii Moldova, fiind specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor sintetice și comercializarea acestora pe piața moldovenească, prin aplicația Telegram.
Bărbat din Florești, șantajat și amenințat pe parcursul a trei luni. Poliția a identificat suspecții # Radio Moldova
Doi bărbați, în vârstă de 55 și 62 de ani, din localitatea Cunicea, raionul Florești, au fost reținuți de oamenii legii, fiind cercetați penal pentru șantaj. Potrivit anchetei, timp de aproximativ trei luni, aceștia ar fi estorcat de la un bărbat de 58 de ani 100.000 de lei.
Un gest de solidaritate a unit inimile copiilor de pe cele două maluri ale Prutului. Elevii Școlii gimnaziale nr. 66 din București, România, au inițiat o campanie de caritate pentru colegii lor dintr-o instituție de învățământ din Soroca, Republica Moldova.
Peste 12 mii de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de apă potabilă printr-un proiect regional de infrastructură # Radio Moldova
Peste 12 mii de locuitori din raionul Sângerei vor beneficia de acces la apă potabilă, odată cu lansarea unui proiect major de infrastructură regională, care prevede construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă pentru zece localități din raion.
ACC: Apa livrată populației este sigură pentru consum, însă poate fi afectată de rețelele interne # Radio Moldova
Apa din apeductul municipal al Chișinăului este potabilă și nu prezintă riscuri pentru sănătate. În cazul în care ajunge la robinet cu impurități, cauza o constituie rețelele interne ale blocurilor, unde este necesară intervenția. Declarațiile au fost făcute de directoarea generală interimară a întreprinderii Apă-Canal Chișinău (ACC), Diana Țacu, în contextul prezentării, pe 26 decembrie, a unui raport în fața Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Alexei Savinov a rămas impresionat de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău: Dacă se vor întări, aceste echipe vor lupta pentru titlul de campioană # Radio Moldova
A rămas impresionat de Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău. Antrenorul Alexei Savinov este de părere că aceste două echipe vor lupta pentru titlul de campioană a primei divizii moldovenești de fotbal. Cu o singură condiție: „leii” hânceșteni și „galben-verzii” să se întărească și să tragă tare în perioada de pregătire din această iarnă. Deși antrenează pe Fratria Varna din Bulgaria, Savinov este la curent cu tot ce mișcă în fotbalul moldovenesc. Prin intermediul internetului, tehnicianul de 46 de ani a urmărit aproape toate partidele din campionatul primei divizii moldovenești de fotbal.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a validat evaluarea externă a judecătorului Sergiu Stratan, candidat la Curtea Supremă de Justiție, într-o perioadă în care funcționarea instanței supreme este afectată de lipsa acută de judecători și de întârzieri majore în examinarea cauzelor. Decizia a fost luată în unanimitate, în cadrul ședinței CSM din 26 decembrie, fiind constatată promovarea evaluării de către magistrat.
Francezul Clément Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru de fotbal al anului 2025 # Radio Moldova
Francezul Clément Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru de fotbal al anului 2025. În clasamentul alcătuit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, Turpin a acumulat 65 de puncte. Este pentru prima dată când acesta s-a clasat pe primul loc în ierarhia Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, după ce în ultimii ani a fost constant în Top 10-le mondial. Arbitrul de 44 de ani i-a devansat pe compatriorul său François Letexier și polonezul Szymon Marciniak. Pe locul 4 s-a clasat românul Istvan Kovacs, iar pe treapta a cincea englezul Michael Oliver.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de pe 26 decembrie, ora 14:00, până pe 29 decembrie, ora 17:00.
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat, pe 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, potrivit deciziei Judecătoriei Comrat. Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.
Fotbalistul englez de la FC Barcelona, Marcus Rashford, participă la acțiuni sociale ale clubului. Britanicul le-a făcut o surpriză plăcută copiilor dintr-o școală și a vizitat un centru comunitar din oraș.
Tren care poate înlocui până la 100 de camioane: cursă-test pe calea ferată din R. Moldova # Radio Moldova
Un tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone a circulat, în premieră, pe rețeaua feroviară din Republica Moldova, în cadrul unei curse testate de Calea Ferată din Moldova pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul, marcând un moment important pentru capacitatea logistică a infrastructurii feroviare din sudul țării.
ULTIMA ORĂ | Fostul șef al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunarea Populară a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat astăzi, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, potrivit deciziei judecătoriei de la Comrat. Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.
Revista presei internaționale | O nouă întâlnire Trump-Zelenski pentru discuții asupra planului american de pace # Radio Moldova
În centrul atenției publicațiilor internaționale e o nouă vizită a președintelui Ucrainei Volodiir Zelenski în Statele Unite pentru discuții directe cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, pe tema planului american de pace. Mai multe publicații scot în evidență condamnarea atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene în timpul Crăciunului, dar și mesajul de Crăciun transmis de Papa Leon al XIV-lea, care a făcut apel la pace în toată lumea.
Economia Republicii Moldova dă semne clare de revigorare, înregistrând o creștere de 5.2% în trimestrul al treilea al anului 2025, precum și investiții record din partea mediului de afaceri. Constatările aparțin ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, care anunță pentru anul 2026 reforme structurale menite să consolideze tranziția modelului economic de la consum spre producție și inovare.
Derulată pentru al patrulea an consecutiv, campania „Biblioteca de sub brad" a atras, în 2025, un număr tot mai mare de voluntari și instituții publice, interesați să susțină accesul copiilor la lectură. După încheierea perioadei de colectare, cărțile vor fi sortate și distribuite în bibliotecile școlare din toate raioanele Republicii Moldova.
Droguri de 20 de milioane de lei, descoperite la Chișinău. Două femei din Ucraina, plasate în arest # Radio Moldova
Două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, au fost reținute la Chișinău într-un dosar de trafic de droguri, după o captură estimată la aproximativ 20 de milioane de lei, anunță Poliția.
„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”. Zelenski anunță o întâlnire cu Trump „în perioada următoare” # Radio Moldova
O nouă întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, ar putea avea loc „în curând”, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Condamnat cu suspendare pentru tentativă de incendiere a Procuraturii din Vulcănești: va plăti 179 de mii de lei statului # Radio Moldova
A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești. Un bărbat de 50 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor publice.
Două monede comemorative din argint, dedicate lui Petre Teodorovici și Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu", sunt puse în circulație de Banca Națională a Moldovei (BNM) începând cu 26 decembrie.
RETROSPECTIVA 2025 | Aderarea Republicii Moldova la UE – apropiere hotărâtă și sprijin fără precedent # Radio Moldova
Anul 2025 a adus Republica Moldova mai aproape ca niciodată de obiectivul său strategic de integrare europeană, deși, contrar așteptărilor, negocierile de aderare nu au fost deschise oficial. Cu sprijinul politic și financiar fără precedent al Uniunii Europene, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate țările candidate. Iar sprijinul popular pentru parcursul european a fost reconfirmat categoric la alegerile parlamentare, în ciuda interferențelor hibride tot mai nuanțate și intense ale Rusiei.
Revista Presei | Expert european: Ideea că gazul rusesc ar fi ieftin este un mit. Adevărata independență există doar atunci când nu mai depinzi de un furnizor în care nu ai încredere # Radio Moldova
De ce „gazul rusesc ieftin” este un mit; cum un adjunct al fostei bașkane Evghenia Guțul nu a declarat afaceri în Germania și SUA; revizuirea programului școlar și manuale noi la toate disciplinele - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Operațiune militară a SUA în nord-vestul Nigeriei: baze ISIS, vizate de atacuri aeriene # Radio Moldova
Statele Unite au efectuat „numeroase lovituri” asupra obiectivelor grupării teroriste „Statul Islamic” (ISIS) din nord-vestul Nigeriei, care „de-a lungul multor ani, ba chiar secole, au ucis cu brutalitate în primul rând creștini nevinovați”, a anunțat în noaptea de vineri, 26 decembrie, președintele SUA, Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.
Ucraina lucrează „non-stop" pentru a apropia sfârșitul războiului și pentru a se asigura că toate documentele și pașii sunt „realiști, eficienți și fiabili", a declarat președintele Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu trimișii președintelui Statelor Unite.
O stenogramă desecretizată de Arhiva Națională de Securitate a Statelor Unite arată că, în 2001, președintele rus Vladimir Putin i-a cerut omologului său american, George W. Bush, să ia în considerare aderarea Rusiei la NATO, invocând faptul că Moscova se simțea „exclusă" din alianță.
Integritatea teritorială și suveranitatea Regatului Danemarcei, inclusiv a Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, atunci când a fost întrebat despre numirea de către Donald Trump a unui trimis special în Groenlanda.
Fiecare ploaie transformă o stradă din Bălți într-un „coșmar” pentru locuitori: „De mulți ani solicităm să se facă canalizare” # Radio Moldova
Fiecare ploaie transformă strada Gagarin din municipiul Bălți într-un adevărat coșmar pentru locuitori. Bălțile adânci, apa stătătoare și lipsa unei canalizări pluviale funcționale creează probleme de ani de zile. Oamenii spun că situația le afectează direct viața de zi cu zi, în timp ce autoritățile locale susțin că reparația străzii va fi analizată în funcție de fondurile disponibile în buget.
Moldoveanul Alexandru Șapco, renumit bucătar în inima Belgiei: „Am început de la spălatul vaselor” # Radio Moldova
Originar din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Alexandru Șapco conduce bucătăria unui restaurant din capitala Belgiei. Drumul spre propria afacere a început de jos, de la spălatul vaselor și „furatul meseriei cu ochii”, mărturisește el. Acum doi ani, a fost distins cu titlul de cel mai bun tânăr bucătar din Bruxelles. Recunoașterea și premiile au venit odată cu definitivarea conceptului restaurantului, pe care l-a pus la punct alături de soția sa. Tot mai des, bucătăria moldovenească își găsește locul în meniul semnat de Alexandru Șapco.
Locuitorii satului Roșcani, raionul Strășeni, au avut un dublu motiv de bucurie. De Crăciun, în localitate a fost inaugurată o porțiune reabilitată a drumului central, care până acum crea dificultăți majore de circulație. Strada a fost sfințită, iar sătenii au marcat evenimentul cu o masă de sărbătoare, întinsă chiar în fața gospodăriilor.
Copiii și părinții au pășit într-o adevărată poveste de sărbătoare la Circul din Chișinău. Sub cupola scăldată în lumină și culoare, publicul s-a bucurat de acrobați spectaculoși, jongleri iscusiți, momente cu câini dresați și multe alte surprize care au adus zâmbete și aplauze. Bucuria, emoția și spiritul Crăciunului s-au împletit armonios la un spectacol din cadrul programului „Darul de Crăciun”.
Cum a fost sărbătorit Crăciunul în lume | În Fâșia Gaza, prima dată după doi ani de război # Radio Moldova
Tradițiile de Crăciun diferă mult de la o țară la alta. În Fâșia Gaza, Crăciunul a fost sărbătorit pentru prima dată după doi ani de război, rugându-se pentru pace. Australienii au sărbătorit pe plajă, iar în India s-au împodobit copacii de mango, nu brazii. Norvegienii, de exemplu, în ajunul Crăciunului, obișnuiesc să ascundă toate măturile, iar unii bărbați trag focuri de armă în aer, deoarece, potrivit unei legende, vrăjitoarele și alte spirite malefice se plimbă pe pământ în acea noapte.
„Un hectar de amintire - Vlad Ioviță”, o ilustrare a activității sale literare și cinematografice # Radio Moldova
A excelat în cinematografie, literatură, balet și pictură și a fost un idol al generației sale, vorbim despre regretatul Vlad Ioviță, artist polivalent care, în pofida interdicțiilor, a realizat filme de valoare, devenite în timp parte a patrimoniului național. La Muzeul Național al Literaturii Române a avut loc inaugurarea expoziției „Un hectar de amintire - Vlad Ioviță, 90 de ani de la naștere”, o ilustrare a etapelor esențiale ale activității sale literare și cinematografice.
„De urat v-am tot ura”, festival la Soroca: „Transmitem generației tinere tradițiile din strămoși” # Radio Moldova
Forfotă mare în Piața Libertății din municipiul Soroca. Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „De urat v-am tot ura” a adunat, cu mic, cu mare, promotori ai valorilor tradiționale din întregul raion, care au adus pe scenă urături și colinde deosebite. Festivalul a ajuns la cea de-a 16-a ediție și are menirea de a promova tradițiile transmise din străbuni.
S-au modificat regulile de depunere a cererilor pentru cetățenia Republicii Moldova, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a cetățeniei. Agenția Servicii Publice anunță că procedura a devenit mai strictă, iar accesarea serviciilor se face exclusiv cu programare prealabilă.
Rosfinmonitoring a inclus în lista „teroriștilor și extremiștilor” un număr record de minori # Radio Moldova
Lista „teroriștilor și extremiștilor”, elaborată de Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring), a fost mărită cu 4.018 nume în acest an, un nou record pentru cel puțin ultimii șapte ani, conform investigațiilor publicației Viorstka. Comparativ cu anul precedent, când în registru au fost adăugate 3.169 de persoane, creșterea a fost de 26%.
Nașterea lui Iisus, vestită prin colinde la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău # Radio Moldova
Dis-de-dimineață, credincioșii care au participat la liturghia de Crăciun au avut parte de emoții frumoase. După slujba religioasă, la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Chișinău a avut loc și un recital de colinde, o tradiție în lăcașele de cult.
Persoanele fizice vor putea cumpăra bunuri confiscate, iar acestea vor fi vândute celui care oferă cel mai mare preț. În situația în care mai mulți cumpărători propun aceeași sumă, contează ordinea de înregistrare a ofertelor, a precizat Adriana Guțu, șefă-adjunctă a Direcției Gestionare Bunuri Confiscate.
Jocul măștilor, cu ursul și capra, pe la casele oamenilor. Maria Iliuț: „Lumea nu uită de valorile care ne reprezintă” # Radio Moldova
Crăciunul readuce în prim plan tradițiile autentice și farmecul colindelor. Ansamblul etnofolcloric „Crenguța de Iederă” păstrează viu și jocul măștilor, cu personaje precum ursul și capra, simboluri ale sănătății, belșugului și alungării spiritelor rele, așa cum se practică din vechime în satele moldovenești.
Temperaturile scăzute din următoarele zile vor favoriza formarea gheții pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului. Salvatorii atenționează asupra pericolului de a păși pe gheață, care este încă fragilă și poate ceda.
Trafic intens de Crăciun la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, unde timpii de așteptare pentru automarfare au ajuns, potrivit autorităților române, la aproape două ore. Pe partea Republicii Moldova, la Leușeni, zece camioane se află în proces de perfectare a formalităților vamale.
Meta se angajează să apere interesele utilizatorilor din Rusia în contextul limitării apelurilor în WhatsApp # Radio Moldova
WhatsApp a declarat că va apăra dreptul utilizatorilor săi din Rusia la comunicare privată, în contextul în care autoritățile ruse au limitat apelurile în aplicațiile de mesagerie, iar utilizatorii au acționat în judecată Roskomnadzor și Ministerul Dezvoltării Digitale.
Peste 80 de școli închise și aproape același număr de elevi: cum s-a transformat educația în ultimii șapte ani # Radio Moldova
În ultimii șapte ani, sistemul de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova a trecut printr-un proces de ajustare graduală, determinat de schimbările demografice, migrație și reorganizarea rețelei școlare. În această perioadă, zeci de școli au fost închise, numărul de elevi a rămas relativ stabil, educația în limba română s-a consolidat, iar sistemul este susținut tot mai mult de profesori cu experiență îndelungată, arată datele Biroului Național de Statistică.
În ultimii șapte ani, sistemul de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova a trecut printr-un proces de ajustare graduală, determinat de schimbările demografice, migrație și reorganizarea rețelei școlare. În această perioadă zeci de școli au fost închise, numărul de elevi a rămas relativ stabil, educația în limba română s-a consolidat, engleza a devenit dominantă ca limbă străină, iar sistemul este susținut tot mai mult de profesori cu experiență îndelungată, arată datele Biroului Național de Statistică.
Sărbătorim acasă: pasagerii sosiți la Chișinău, întâmpinați cu spumant și mesaje de bun venit # Radio Moldova
Pasagerii mai multor curse aeriene care au aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău au avut parte de o întâmpinare specială, în cadrul unei inițiative menite să promoveze produsele autohtone și experiențele locale. La bordul aeronavelor, călătorii au primit în dar o sticlă de spumant moldovenesc, însoțită de un mesaj de bun venit.
Republica Moldova s-a apropiat hotărât de Uniunea Europeană, avansând pe parcursul anului 2025 reformele necesare în procesul de aderare. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază că anul a fost marcat de „pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ".
