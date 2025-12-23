Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public
#diez, 23 decembrie 2025 15:00
În contextul sărbătorilor de iarnă, pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul orașului Chișinău. Așadar, în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 5:00, va fi suspendată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Aleksandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Troleibuzele și autobuzele vor fi direcționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
15:00
Grădinițele din Chișinău vor activa după un program de scurtă durată în perioada sărbătorilor de iarnă # #diez
În contextul sărbătorilor de iarnă, grădinițele publice din municipiul Chișinău vor funcționa după un program special. În anumite zile, programul de activitate va fi scurtat cu două sau trei ore. Informația a fost confirmată de către Direcția Generală Educație, Tineret şi Sport (DGETS) într-o postare pe Facebook. Сообщение Grădinițele din Chișinău vor activa după un program de scurtă durată în perioada sărbătorilor de iarnă появились сначала на #diez.
15:00
În cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dedicat recunoașterii și aprecierii activității remarcabile în domeniile cercetării și inovării, au fost decernate Diplome de Onoare unor cadre didactice și cercetători ai Academiei de Studii Economice din Moldova. Сообщение Cadre didactice ale ASEM, distinse cu Diplome de Onoare la Gala Cercetătorilor 2025 появились сначала на #diez.
15:00
Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public # #diez
În contextul sărbătorilor de iarnă, pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul orașului Chișinău. Așadar, în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 5:00, va fi suspendată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Aleksandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Troleibuzele și autobuzele vor fi direcționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Pe 24 și 25 decembrie va fi sistată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
14:00
Surprinde Chișinăul într-o fotografie sau într-un video și câștigă 10.000 de lei. Se pot înscrie tinerii care au între 14 și 35 de ani # #diez
Tinerii din Chișinău, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, sunt încurajați să-și manifeste creativitatea în cadrul concursului de fotografie „Chișinău prin ochii tinerilor”. Datorită competiției, ai ocazia să arăți cum vezi capitala țării, prin fotografii și videoclipuri originale. Сообщение Surprinde Chișinăul într-o fotografie sau într-un video și câștigă 10.000 de lei. Se pot înscrie tinerii care au între 14 și 35 de ani появились сначала на #diez.
14:00
De la curaj la impact. 10 antreprenori și investitori au fost premiați la Gala Fagura „Antreprenorul anului 2025” # #diez
Fagura a celebrat curajul, perseverența și tenacitatea la prima ediție a Galei „Antreprenorul Anului 2025”, un eveniment creat de comunitate pentru comunitate. Gala a celebrat micii antreprenori care au avut curajul să dezvolte afaceri reale, cu impact economic și social în Republica Moldova. Сообщение De la curaj la impact. 10 antreprenori și investitori au fost premiați la Gala Fagura „Antreprenorul anului 2025” появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
13:00
Echipa feminină de baschet a Academiei de Studii Economice din Moldova a demonstrat încă o dată că performanța se construiește prin muncă, unitate și perseverență. Pentru al patrulea an consecutiv, ASEM a cucerit Cupa Moldovei, impunându-se clar în finala disputată la Arena Chișinău în fața formației Spartans Chișinău, cu scorul de 83–39. Сообщение Echipa ASEM a cucerit a patra oară Cupa Moldovei la baschet feminin появились сначала на #diez.
13:00
Vrei să vină Moș Crăciun la petrecerea ta? Cât costă programul companiilor din Chișinău și ce activități include # #diez
Suntem obișnuiți să-l așteptăm pe Moș Crăciun în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Cu toate acestea, el poate ajunge mai devreme sau chiar și cu prilejul revelionului datorită animatorilor care se deghizează în acest personaj și transformă petrecerea celor mici, dar și a adulților într-o experiență distractivă. Fie că vrei să-l inviți la matineul copilului tău, fie acasă, în acest material găsești nouă companii care organizează petreceri tematice cu participarea lui Moș Crăciun. Îți spunem ce activități include programul festiv, dar și care este prețul acestuia. Сообщение Vrei să vină Moș Crăciun la petrecerea ta? Cât costă programul companiilor din Chișinău și ce activități include появились сначала на #diez.
13:00
România va organiza un referendum în sistemul judiciar. De ce parlamentarii strâng semnături pentru suspendarea Președintelui # #diez
România se confruntă cu o premieră în ceea ce privește sistemul judiciar. După ce a primit peste 2.000 de pagini de sesizări de la magistrați din întreaga țară, în urma investigației Recorder, Președintele Nicușor Dan anunță că va organiza un referendum între magistrați în ianuarie 2026 pentru a afla dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), instituția care garantează independența judecătorilor și procurorilor, acționează în interes public sau doar în interesul unui grup restrâns din interiorul sistemului. Inițiativa vine după ce Președinția a primit aproximativ 2.000 de pagini de sesizări de la magistrați din întreaga țară, care semnalează promovări arbitrare, abuzuri și presiuni asupra judecătorilor și procurorilor, inclusiv la cea mai importantă instanță a țării, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Сообщение România va organiza un referendum în sistemul judiciar. De ce parlamentarii strâng semnături pentru suspendarea Președintelui появились сначала на #diez.
13:00
Lista celor 43 de elevi și eleve din Republica Moldova care au luat premii la Gala Olimpicilor 2025 # #diez
43 de elevi și eleve din Republica Moldova au fost premiați/premiate astăzi, 23 decembrie, la Gala Olimpicilor 2025. Tinerii și tinerele au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele internaționale, balcanice și europene desfășurate în anul de studii 2024/2025. Сообщение Lista celor 43 de elevi și eleve din Republica Moldova care au luat premii la Gala Olimpicilor 2025 появились сначала на #diez.
11:45
Permisul de conducere va conține un cod QR pentru verificarea autenticității. Cum arată noile modele care intră în vigoare în 2026 # #diez
Din 2026, șoferii din Republica Moldova vor avea un nou model al permisului de conducere. Noile modele vor conține un cod QR pentru verificarea autenticității datelor. De asemenea, acestea vor avea un grad sporit de securitate împotriva contrafacerii și falsificării. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat astăzi, 23 decembrie, de către cabinetul de miniștri. Сообщение Permisul de conducere va conține un cod QR pentru verificarea autenticității. Cum arată noile modele care intră în vigoare în 2026 появились сначала на #diez.
11:45
Peste 250 de femei din municipiul Chișinău au finalizat cu succes ediția 2025 a programului Women Digital Center # #diez
Pentru tot mai multe femei din Republica Moldova, reconversia profesională și dezvoltarea competențelor digitale nu mai sunt opțiuni, ci necesități, iar prin proiectul Women Digital Center, Fundația Orange Moldova răspunde acestei realități în care învățarea aplicată se transformă în oportunități reale de angajare. Сообщение Peste 250 de femei din municipiul Chișinău au finalizat cu succes ediția 2025 a programului Women Digital Center появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
10:45
În multe gospodării, electrocasnicele vechi ajung să fie depozitate în debara, pe balcon sau în curte. În timp, acestea nu mai sunt doar obiecte uitate, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea familiei și pentru mediul în care cresc copiii noștri. Există însă o soluție simplă și sigură: echipa MoldRec vine direct la tine acasă și ridică gratuit deșeurile electrice și electronice, asigurând colectarea și reciclarea acestora prin sisteme autorizate. Сообщение Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil появились сначала на #diez.
10:45
Jurnaliștii moldoveni sunt invitați la școala de vară „Ostkurs 2026” din München pentru cursuri de profesionalizare și networking # #diez
Jurnaliștii din Republica Moldova, care cunosc limba germană, sunt invitați la o școală de vară de către Institutul pentru Formare Jurnalistică. Activitățile se vor desfășura în perioada 5-24 iulie 2026 la München. Programul „Ostkurs 2026” va oferi specialiștilor posibilități de networking cu jurnaliști din Europa de Est și oportunități de profesionalizare. Сообщение Jurnaliștii moldoveni sunt invitați la școala de vară „Ostkurs 2026” din München pentru cursuri de profesionalizare și networking появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:45
Vicepreședinta lui Ilan Șor din Râșcani a fost condamnată la patru ani de închisoare. Câți bani i-ar putea confisca statul # #diez
Judecătoria Chișinău a condamnat la patru ani de închisoare vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului Partid Politic „Șor”. Ea a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat, menționează Procuratura Anticorupție. Сообщение Vicepreședinta lui Ilan Șor din Râșcani a fost condamnată la patru ani de închisoare. Câți bani i-ar putea confisca statul появились сначала на #diez.
18:45
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026. Ce beneficii vor avea tinerii săi # #diez
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026. Localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret prin programul „Capitala Tineretului 2026”, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026. Ce beneficii vor avea tinerii săi появились сначала на #diez.
18:45
Copiii și adulții cu nevoi speciale pot merge gratuit la dentist. Câte persoane au beneficiat în 2025 de acest serviciu # #diez
Ministerul Sănătății a amintit că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Сообщение Copiii și adulții cu nevoi speciale pot merge gratuit la dentist. Câte persoane au beneficiat în 2025 de acest serviciu появились сначала на #diez.
17:45
(sondaj) Doar 30 % dintre studenți sunt mulțumiți de condițiile căminelor. Ce note le oferă tinerii # #diez
În Moldova a fost realizat un sondaj care a evaluat nivelul de integritate academică al universităților. Acesta arată că doar 30 % dintre studenți sunt mulțumiți de condițiile de trai din cămine. Сообщение (sondaj) Doar 30 % dintre studenți sunt mulțumiți de condițiile căminelor. Ce note le oferă tinerii появились сначала на #diez.
17:45
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi. Începând cu 22 decembrie, noul abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și pentru o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor. Сообщение Moldcell lansează abonamentul Lumo pentru servicii de roaming în Europa ca acasă появились сначала на #diez.
16:45
UTM cucerește noi orizonturi în tehnologiile cuantice datorită colaborării cu Universitatea Twente din Țările de Jos # #diez
Viitorul microelectronicii și al calculului cuantic se construiește prin parteneriate academice de elită. Recent, reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei (UTM) au efectuat o vizită de la Universitatea din Twente, Țările de Jos, deschizând noi perspective pentru cercetări de ultimă oră, inovare tehnologică și mobilități academice de excelență în cadrul programului ERASMUS+ KA171. Сообщение UTM cucerește noi orizonturi în tehnologiile cuantice datorită colaborării cu Universitatea Twente din Țările de Jos появились сначала на #diez.
15:30
Vlad Filat a fost condamnat la doi ani de închisoare în Franța. Acesta este acuzat de spălare de bani # #diez
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform AGERPRES. La rândul său, fostul premier a declarat că decizia ar fi „motivată politic”. Сообщение Vlad Filat a fost condamnat la doi ani de închisoare în Franța. Acesta este acuzat de spălare de bani появились сначала на #diez.
Ieri
14:30
Societatea civilă din Parteneriatul Estic s-a reunit la Bruxelles. Ce recomandări se regăsesc în rezoluția EaP CSF 2025 # #diez
În perioada 2-4 decembrie 2025, la Bruxelles, a avut loc Summitul Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic 2025. Reuniunea anuală a Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) a adus peste 250 de reprezentanți ai societății civile, decidenți din instituțiile UE, state membre și țările Parteneriatului Estic. Tema evenimentului a fost „Fostering Regional Cooperation and EU Accession for a Common Future”, punând accent pe consolidarea rezilienței democratice, protejarea spațiului civic și cooperarea regională în contextul securitar actual. Сообщение Societatea civilă din Parteneriatul Estic s-a reunit la Bruxelles. Ce recomandări se regăsesc în rezoluția EaP CSF 2025 появились сначала на #diez.
13:30
Aspecte importante de luat în considerare la calcularea bugetului pentru importul unei mașini din SUA în Moldova # #diez
Importul unui automobil din SUA în Republica Moldova este adesea văzut ca o oportunitate de a cumpăra o mașină cu echipare mai bună și, uneori, într-o stare mai bună, la un preț mai atractiv decât pe piața locală. În practică însă, costul final nu se formează doar din prețul automobilului. Pentru a evita surprizele financiare, este important să înțelegi din timp ce cheltuieli apar la fiecare etapă și cum influențează ele bugetul total. Сообщение Aspecte importante de luat în considerare la calcularea bugetului pentru importul unei mașini din SUA în Moldova появились сначала на #diez.
13:30
Școlile primare, gimnaziale și liceele din Moldova pot depune proiecte pentru construcția, renovarea și modernizarea blocurilor sanitare în 2026. Programul oferă autorităților publice locale finanțare pentru a îmbunătăți condițiile de igienă pentru elevi și profesori. Pot aplica școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor. Сообщение Fonduri pentru modernizarea toaletelor din școli. Cum pot obține autoritățile finanțare появились сначала на #diez.
13:30
Cât de mult se copiază și se dă mită în universitățile din Moldova? A fost publicat un nou sondaj al integrității # #diez
Peste 3.600 de studenți și 400 de cadre didactice au participat la un sondaj privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova. Rezultatele arată că majoritatea studenților folosesc texte generate de inteligența artificială în lucrările lor și nu consideră acest lucru problematic. Totodată, aproape 30 % dintre studenți semnalează existența favoritismului, iar 90 % afirmă că, după raportarea unor cazuri de corupție, nu au fost luate măsuri împotriva celor vizați. În schimb, majoritatea cadrelor didactice susțin că universitățile aplică măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea încălcărilor de integritate academică. Сообщение Cât de mult se copiază și se dă mită în universitățile din Moldova? A fost publicat un nou sondaj al integrității появились сначала на #diez.
12:30
Cercetarea capătă adevărata ei valoare atunci când efortul din laborator, arhivă sau teren este recunoscut la nivel național. Acesta a fost spiritul care a definit Gala Cercetătorilor 2025, un eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul căruia 53 de cercetători au fost distinși cu titlul „Savantul Anului”, cu diplome de onoare și premii bănești. Сообщение Inovația care face diferența. Cercetătorii UTM au fost premiați la Gala Cercetătorilor 2025 появились сначала на #diez.
12:30
Inovație prin fuziune. Gastronomia irlandeză, puntea dintre știință, cultură și educație la UTM # #diez
La Universitatea Tehnică a Moldovei, inovația depășește granițele ingineriei clasice. La Facultatea Tehnologia Alimentelor ea capătă gust, formă și textură. Recent, aula universitară a devenit scena unui dialog cultural și științific inedit sub genericul: „Inovație prin fuziune: dimensiuni științifice și culturale ale gastronomiei irlandeze”. Сообщение Inovație prin fuziune. Gastronomia irlandeză, puntea dintre știință, cultură și educație la UTM появились сначала на #diez.
12:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în această dimineață, a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chișinău. Focul a cuprins un panou electric de la etajul 3 al clădirii. Сообщение Incendiu la un liceu din capitală. 1.200 de elevi au fost evacuați появились сначала на #diez.
11:30
Agrotek Arena – laboratorul viu al agriculturii viitorului. UTM a conectat inovația, educația și fermierii Moldovei # #diez
Agrotek Arena, hubul inovației dezvoltat în cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FȘASM) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a devenit, pe 18 decembrie 2025, epicentrul transformării digitale în agricultură. Peste 150 de participanți – fermieri, specialiști din agrobusiness, reprezentanți ai companiilor de profil, cadre didactice și studenți – au explorat soluțiile care vor defini productivitatea agricolă în anii ce urmează. Сообщение Agrotek Arena – laboratorul viu al agriculturii viitorului. UTM a conectat inovația, educația și fermierii Moldovei появились сначала на #diez.
10:30
Persoanele publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420.000 lei și două tone de alimente au ajuns la familiile vulnerabile # #diez
Peste 420.000 de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu”, desfășurată pe 20 decembrie la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația Obștească The Moldova Project, pentru susținerea copiilor și familiilor vulnerabile din mediul rural. Сообщение Persoanele publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420.000 lei și două tone de alimente au ajuns la familiile vulnerabile появились сначала на #diez.
09:30
Rectorul UTM, Viorel Bostan, a premiat șefii de promoție 2025 care au ales să-și continue parcursul academic în cadrul instituției # #diez
Într-un moment încărcat de emoție, recunoștință și speranță, Universitatea Tehnică a Moldovei a celebrat excelența academică printr-un gest simbolic, dar profund. Rectorul UTM, Viorel Bostan, a premiat șefii de promoție 2025 care au ales să-și continue parcursul academic la ciclul de masterat, în cadrul aceleiași instituții care le-a format pașii și le-a modelat gândirea. Сообщение Rectorul UTM, Viorel Bostan, a premiat șefii de promoție 2025 care au ales să-și continue parcursul academic în cadrul instituției появились сначала на #diez.
21 decembrie 2025
18:30
Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Șapte evenimente la care să mergi în perioada 22-28 decembrie # #diez
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 22-28 decembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Șapte evenimente la care să mergi în perioada 22-28 decembrie появились сначала на #diez.
16:15
Va ninge sau nu de Crăciunul pe stil nou? Vremea care ne așteaptă în perioada 22-28 decembrie # #diez
Miercuri, 24 decembrie, în centrul și nordul țării se așteaptă lapoviță slabă, iar în sud – ploi. Totuși, de Crăciunul pe stil nou, ploile din sud se vor transforma și ele în lapoviță. Ninsori, din păcate, încă nu se prevăd. Referitor la temperaturile prognozate de meteorologi pentru perioada 22-28 decembrie, vedeți mai jos detalii. Сообщение Va ninge sau nu de Crăciunul pe stil nou? Vremea care ne așteaptă în perioada 22-28 decembrie появились сначала на #diez.
15:15
Când te gândești la masa de Crăciun sau la petrecerea de revelion, imaginea clasică include vin spumant, vin și poate alte băuturi alcoolice, care nu sunt cea mai bună idee dacă vrei să te trezești în forță a doua zi dimineața. Respectiv, pentru a avea energie de-a merge la patinoar a doua zi, îți recomandăm o listă de cocktailuri fără alcool și cum să le pregătești. Сообщение Crăciun fără alcool: cinci băuturi pe care să le pregătești pentru masa de sărbătoare появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Nu toată lumea vrea să petreacă ore întregi în bucătărie pregătind cina de Crăciun sau de Anul Nou. Pentru asemenea situații, în decembrie restaurantele oferă un serviciu special: precomandă de preparate festive. Astfel, pe 25 sau 31 decembrie, puteți ridica din local sau primi direct la ușă salată Olivier, plăcinte sau sarmale, scrie ru.diez.md. Mai jos vă prezentăm meniurile de sărbătoare propuse de restaurantele din Chișinău și prețurile acestora. Сообщение De unde poți să comanzi mâncare pentru masa de sărbătoare și care sunt prețurile появились сначала на #diez.
13:15
(video) „Observ activismul mai des în rândul adolescenților.” Vadim Vodaniuc, despre voluntariat și comunitatea romă # #diez
Vadim Vodaniuc, la ai săi 16 ani, se remarcă prin implicare activă în viața comunității. În calitate de voluntar la Centrul pentru Tinerii Romi, Vadim susține și dezvoltă proiecte menite să stimuleze participarea adolescenților în diverse activități sociale. Сообщение (video) „Observ activismul mai des în rândul adolescenților.” Vadim Vodaniuc, despre voluntariat și comunitatea romă появились сначала на #diez.
11:15
Astăzi vom avea cea mai lungă noapte din acest an. Tot ce trebuie să știi despre solstițiul de iarnă 2025 # #diez
În acest an, solstițiul de iarnă va avea loc în seara zilei de 21 decembrie, la ora 17:03. Acest eveniment marchează începutul iernii astronomice, iar odată cu el, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară din 21 iunie 2026. Сообщение Astăzi vom avea cea mai lungă noapte din acest an. Tot ce trebuie să știi despre solstițiul de iarnă 2025 появились сначала на #diez.
10:15
Vrei să-ți continui studiile în Suedia? Tinerii moldoveni pot obține o bursă de masterat la Universitatea Tehnică Regală din Stockholm # #diez
Dacă vrei să studiezi peste hotare și să cunoști sistemul educațional din Suedia, atunci această oportunitate este pentru tine. Universitatea Tehnică Regală din Stockholm oferă și în acest an bursele KTH, menite să susțină tinerii cu o excelență academică înaltă și dornici să contribuie la dezvoltarea durabilă. Programul acoperă integral taxele de școlarizare pentru un program de masterat timp de unul sau doi ani academici. Сообщение Vrei să-ți continui studiile în Suedia? Tinerii moldoveni pot obține o bursă de masterat la Universitatea Tehnică Regală din Stockholm появились сначала на #diez.
20 decembrie 2025
20:15
Liceele din capitală ai căror elevi au obținut rezultate remarcabile pe parcursul anului au fost premiate la Gala excelenței în educație. Totodată, au fost premiate și liceele care au avut cei mai mulți voluntari la activitățile realizate de Ministerul Educației și Cercetării. Iată care sunt liceele. Сообщение Lista liceelor premiate la Gala excelenței în educație în 2025 появились сначала на #diez.
17:00
Ești student(ă) la București și îți este dor de lucrurile cu care te-ai obișnuit acasă? Dulciuri, mâncare tradițională sau chiar oameni cu care împărtășești aceleași viziuni, toate sunt și în capitala României. În acest articol îți prezentăm opt locuri din București unde, mai mult sau mai puțin, poți găsi Moldova. Сообщение Vinuri, bomboane și asociații studențești. Unde poți găsi Moldova la București появились сначала на #diez.
16:00
Profesorii din Chișinău ai căror elevi au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Au fost oferite premii la cinci categorii, iar profesorii au primit și remunerări financiare în valore de 1.000 de lei. Iată cine sunt cadrele didactice premiate. Сообщение Cine sunt profesorii din Chișinău premiați la Gala excelenței în educație în anul 2025 появились сначала на #diez.
13:00
Bursele sociale pentru studenți vor continua să fie finanțate din fonduri europene, după ce autoritățile au anunțat o suplimentare de 60 de milioane de euro. Banii sunt alocați prin Fondul Social European Plus și vor fi folosiți în anul universitar 2025/2026. Сообщение Peste 40.000 de studenți din România vor primi burse sociale finanțate din bani europeni появились сначала на #diez.
12:00
Republica Moldova a achiziționat încă 23 de autobuze școlare, care au fost repartizate ieri mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Transportul va fi utilizat pentru deplasarea elevilor către școlile din localitățile învecinate, dar și pentru participarea acestora la activități extracurriculare, precum spectacole, excursii și alte evenimente educaționale. Сообщение Moldova a achiziționat încă 23 de autobuze școlare. Unde vor ajunge acestea появились сначала на #diez.
12:00
Concurs de algoritmică și programare pentru elevi și studenți: participă la „The Game of Code” # #diez
Ești pasionat(ă) de informatică și vrei să-ți testezi cunoștințele? Concursul „The Game of Code” revine cu ediția a IX-a, intitulată „The Battle of Winterfell”, și invită tinerii pasionați de programare să intre într-o competiție plină de provocări. Сообщение Concurs de algoritmică și programare pentru elevi și studenți: participă la „The Game of Code” появились сначала на #diez.
11:00
Runway este un indicator de supraviețuire financiară a start-upurilor. Acest termen arată cât timp mai poate funcționa un start-up cu banii pe care îi are, raportat la nivelul actual al cheltuielilor. Runway-ul este egal cu banii disponibili, împărțit la burn rate (adică cât cheltuie start-upul într-o lună). Сообщение Ce înseamnă runway și cum influențează durata de viață a start-upurilor появились сначала на #diez.
10:00
Cutremure, inundații și cicloane: ce-ar trebui să știi despre hazardurile naturale pentru proba de bac la geografie # #diez
De la un an la altul, geografia se află printre disciplinele cel mai des alese la bacalaureat. De exemplu, în 2025, din cei 16.018 candidați, 60 % au optat pentru această materie. Și în 2024 geografia a fost preferată de 60 % dintre absolvenți. Examenul la geografie cuprinde 15 itemi, iar pentru rezolvarea unuia dintre ei este necesar să cunoști informații despre hazarduri, modul lor de formare, consecințele și măsurile de prevenire. Toate aceste aspecte sunt prezentate în materialul de mai jos, însă, pentru început, este important să înțelegi ce înseamnă un hazard. Сообщение Cutremure, inundații și cicloane: ce-ar trebui să știi despre hazardurile naturale pentru proba de bac la geografie появились сначала на #diez.
19 decembrie 2025
17:45
Elevii din Chișinău care au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Tinerii au obținut premii la trei categorii: „Olimpicii anului”, „Absolvenți de nota 10 ai treptei gimnaziale” și „Excelența în arte”. Fiecare premiant(ă) a obținut o diplomă de onoare, un trofeu și câte 1.000 de lei. Сообщение Cine sunt elevii din Chișinău premiați la Gala excelenței în educație în anul 2025 появились сначала на #diez.
16:45
Un machiaj frumos începe, paradoxal, cu un ten curat, sănătos și bine pregătit. Nu contează cât de scumpe sunt produsele de machiaj sau cât de pricepută e mâna care le aplică, dacă pielea nu este pregătită corespunzător cu peeling chimic și cremă de față hidratantă rezultatul final va fi departe de ceea ce ți-ai dorit. Porii încărcați, pielea uscată sau lipsa hidratării transformă chiar și cel mai rafinat fond de ten sau blush într-un un efect nedorit. Сообщение Cum pregătești tenul pentru a obține un machiaj perfect появились сначала на #diez.
15:45
Examen obligatoriu și cereri depuse personal: ce se schimbă în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova # #diez
În Republica Moldova, pe 24 decembrie, va intra în vigoare un nou cadru legal privind dobândirea cetățeniei. Documentul a fost elaborat în baza recomandărilor din două rapoarte de evaluare și este aliniat practicilor europene. În nota informativă a legii se menționează că cetățenia Republicii Moldova oferă acces la regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și, în contextul procesului de integrare europeană, poate deveni un pas spre obținerea statutului de cetățean al UE. Iată principalele modificări care vor fi aplicate deja din săptămâna următoare. Сообщение Examen obligatoriu și cereri depuse personal: ce se schimbă în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova появились сначала на #diez.
14:45
Agenția de Investiții lansează programul „BUY DIASPORA” – un nou mecanism de sprijin pentru antreprenorii moldoveni din diasporă # #diez
Antreprenorii moldoveni din diasporă au acum mai multe oportunități de a-și extinde afacerile și de a se conecta direct cu producătorii de acasă. Agenția de Investiții din Moldova lansează programul BUY DIASPORA, o inițiativă dedicată susținerii antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare și consolidării legăturilor economice dintre diasporă și producătorii autohtoni. Implementat în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și cu sprijinul financiar al Programului Multilateral pentru Migrație al ONU, Programul își propune să stimuleze exporturile, să crească vizibilitatea produselor moldovenești în străinătate și să promoveze Moldova ca destinație pentru investiții și turism. Сообщение Agenția de Investiții lansează programul „BUY DIASPORA” – un nou mecanism de sprijin pentru antreprenorii moldoveni din diasporă появились сначала на #diez.
13:45
Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup # #diez
Pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, a avut loc rock-opera coregrafică VOIEVOD, care a adunat peste 3.000 de spectatori. Proiectul inovator, realizat de Media Show Grup cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, s-a impus drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. VOIEVOD reprezintă o declarație artistică îndrăzneață, care fuzionează rock-ul, muzică simfonică, folclorul și o coregrafie complexă. Сообщение Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.