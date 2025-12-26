CSM a aprobat evaluarea externă a judecătorului Sergiu Stratan, candidat la CSJ

20:50

Tradițiile de Crăciun diferă mult de la o țară la alta. În Fâșia Gaza, Crăciunul a fost sărbătorit pentru prima dată după doi ani de război, rugându-se pentru pace. Australienii au sărbătorit pe plajă, iar în India s-au împodobit copacii de mango, nu brazii. Norvegienii, de exemplu, în ajunul Crăciunului, obișnuiesc să ascundă toate măturile, iar unii bărbați trag focuri de armă în aer, deoarece, potrivit unei legende, vrăjitoarele și alte spirite malefice se plimbă pe pământ în acea noapte.