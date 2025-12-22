Vlad Filat, condamnat la Paris la doi ani de închisoare pentru spălare de bani
NordNews, 22 decembrie 2025 14:50
Tribunalul din Paris a pronunțat, în lipsă, o sentință de condamnare pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, stabilind o pedeapsă de doi ani de închisoare și o amendă de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Hotărârea a fost emisă la data de 8 decembrie, iar [...] Articolul Vlad Filat, condamnat la Paris la doi ani de închisoare pentru spălare de bani apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
15:10
Republica Moldova încheie anul 2025 „ mai sigură energetică, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor ”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o durată îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid [...] Articolul Junghietu: Moldova este mai sigură energetică și mai pregătită pentru viitor apare prima dată în NordNews.
Acum 30 minute
14:50
Tribunalul din Paris a pronunțat, în lipsă, o sentință de condamnare pe numele fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, stabilind o pedeapsă de doi ani de închisoare și o amendă de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Hotărârea a fost emisă la data de 8 decembrie, iar [...] Articolul Vlad Filat, condamnat la Paris la doi ani de închisoare pentru spălare de bani apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
13:50
Eugen Tomac, la RFI: „Integrarea europeană a R. Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor” # NordNews
”Integrarea R.Moldova în Uniunea Europeană este prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice, lansate recent de UE, sunt un răspuns, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor. S-a ajuns la acest compromis nu pentru că UE nu vrea R. Moldova în Uniunea Europeană, ci pentru că există o serie de factori care ne-au pus [...] Articolul Eugen Tomac, la RFI: „Integrarea europeană a R. Moldova, prioritate zero și pentru România. Negocierile tehnice cu UE, un anunț extrem de important. Este meritul moldovenilor” apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
13:10
Șapte persoane, cu vârste între 25 și 40 de ani, au fost vizate de percheziții desfășurate de polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, în cadrul unei operațiuni privind consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. În timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate 10 pachețele [...] Articolul VIDEO Șapte persoane vizate în percheziții pentru droguri și arme la Drochia apare prima dată în NordNews.
12:40
De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament # NordNews
Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat, protejat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să fie un pilon de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în situații vulnerabile din Republica Moldova. 18 ani în slujba copiilor vulnerabili De aproape două decenii, PRODOCS lucrează alături de cei mai fragili membri ai societății – [...] Articolul De la vulnerabilitate la incluziune: PRODOCS schimbă destinele copiilor din centrele de plasament apare prima dată în NordNews.
12:00
La final de an, evaluarea activității unei instituții nu se limitează doar la indicatori financiari, ci reflectă impactul real asupra cetățenilor și nivelul de siguranță oferit acestora. Pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB), anul 2025 a marcat o etapă importantă de consolidare și dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins [...] Articolul Protecția banilor tăi, misiunea noastră: realizările FGDSB în anul 2025 apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
10:30
Bradul, frumos dar inflamabil: IGSU reamintește regulile de siguranță pentru sărbători „fără focuri nedorite” # NordNews
Sărbătorile de iarnă vin, ca în fiecare an, cu lumină, culoare și riscuri previzibile. Pentru ca magia Crăciunului să nu se transforme într-o intervenție a pompierilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le reamintește cetățenilor că bradul de Crăciun este un simbol al sărbătorilor doar atâta timp cât nu ia foc. Potrivit unui comunicat [...] Articolul Bradul, frumos dar inflamabil: IGSU reamintește regulile de siguranță pentru sărbători „fără focuri nedorite” apare prima dată în NordNews.
10:20
Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii este marcată în fiecare an la data de 22 decembrie. O zi a jertfei și a speranței, în care țara întreagă a strigat „Libertate!” și a aflat de la Televiziunea Română că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit, scrie TVRMoldova.md. Pe 22 decembrie 1989, în jur de 100.000 de [...] Articolul VIDEO 22 decembrie 1989: Revoluția română și sfârșitul dictaturii Ceaușescu apare prima dată în NordNews.
10:20
VIDEO Portul tradițional moldovenesc ajunge în Europa. Povestea familiei de meșteșugari din Mândreștii Noi # NordNews
Bundițe, opincuțe și cușmele țurcănești confecționate manual, cu migală și dor, ajung nu doar la târguri și festivaluri, ci și în dulapurile moldovenilor din diaspora. Meșteșugarii Oleinic din Mândreștii Noi, raionul Sângerei, duc tradiția mai departe, iar produsele lor sunt comandate din Germania, Italia sau Franța. „Căciula, după ce este croită, umezită cu apă simplă [...] Articolul VIDEO Portul tradițional moldovenesc ajunge în Europa. Povestea familiei de meșteșugari din Mândreștii Noi apare prima dată în NordNews.
10:20
Republica Moldova va fi, în 2026, gazda etapei de calificare a prestigiosului turneu european pe echipe pentru juniori Tennis Europe Winter Cups by Dunlop, la categoria de vârstă U14, transmite IPN. Competiția de calificare este programată pentru perioada 6–8 februarie 2026 și se va desfășura la Centrul Național de Tenis din Chișinău. La turneu vor [...] Articolul Moldova va găzdui calificările „Tennis Europe Winter Cups” U14, la Chișinău apare prima dată în NordNews.
10:10
Un cetățean român este cercetat pentru trafic de migranți, după ce polițiștii de frontieră au depistat, într-un autoturism pe care îl conducea, patru cetățeni străini care intenționau să ajungă ilegal în Italia. Cazul a fost documentat în urma unei acțiuni comune desfășurate de autoritățile de frontieră din România și Republica Moldova. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunea [...] Articolul Român reținut pentru trafic de migranți în cadrul unei acțiuni România–Moldova apare prima dată în NordNews.
10:00
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit agendei anunțate, Oana-Silvia Țoiu va [...] Articolul Ministra de Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în NordNews.
09:50
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, praznic care evocă momentul în care Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților săi, Sfinții Ioachim și Ana, ajunși la bătrânețe și lipsiți multă vreme de darul copiilor. Tradiția bisericească spune că Ioachim și Ana duceau o viață curată și bineplăcută lui Dumnezeu, împărțindu-și câștigul între [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi prăznuiesc Zămislirea Sfintei Fecioare Maria apare prima dată în NordNews.
09:40
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” # NordNews
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus, transmite Digi24.ro. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, preluată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a [...] Articolul Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” apare prima dată în NordNews.
09:30
În decursul ultimelor 24 de ore, accesul pe teritoriul Republicii Moldova a fost refuzat pentru 22 de cetățeni străini, conform informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră. Totodată, în această activitate, la frontiera de stat au fost înregistrate 80.404 traversări. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu aproape 20 de mii [...] Articolul Peste 80 de mii de traversări la frontiera Republicii Moldova într-o singură zi apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
08:30
Republica Moldova contribuie activ la securitatea regională și face parte dintr-un „ecosistem” mai larg de măsuri, menite să descurajeze agresiunea pe flancul estic al Europei. Declarația a fost făcută de un oficial al NATO, în cadrul unui briefing organizat la Bruxelles. Potrivit oficialului, sprijinul militar acordat Ucrainei nu este doar un gest de solidaritate, ci [...] Articolul NATO: Republica Moldova, parte din securitatea regională apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:10
Ziua de azi te invită să încetinești puțin și să fii mai atentă la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Astrele creează un context favorabil introspecției, dar și acțiunilor inspirate, mai ales dacă alegi să te bazezi pe intuiție și pe experiențele acumulate până acum. Este un moment potrivit pentru a face ordine [...] Articolul Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Un dialog cu Ghenadie Râbacov, coordonator de proiecte educaționale, profesor, lingvist și traducător. Discutăm despre câți vorbitori de franceză are astăzi Republica Moldova, cine sunt ei și de ce interesul pentru franceză rămâne viu, chiar și într-o perioadă în care engleza domină. Intrăm și în culisele proiectului claselor bilingve francofone: cum funcționează, ce înseamnă discipline [...] Articolul De ce merită să înveți limba franceză în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
19 decembrie 2025
20:10
Astăzi este una dintre acele zile în care simți că universul te provoacă să încetinești puțin și să fii atentă la ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Energia generală a zilei scoate la suprafață emoții vechi, frici nerezolvate, dar și dorințe pe care le-ai ignorat în ultima vreme. Chiar dacă unele situații pot [...] Articolul Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:50
În prag de sărbători, copiii cu cerințe educaționale speciale din municipiul Edineț au fost eroii unei zile pline de zâmbete. L-au primit în vizită pe Moș Crăciun, care le-a oferit cadouri și a ascultat poeziile recitate. „ – Moș Crăciun. -I-ai spus poezie lui Moș Crăciun? Îmi spui și mie poezia? -Moș Crăciun, tu ești [...] Articolul VIDEO Bucurie, colinde și daruri pentru copiii cu CES, la Cupcini apare prima dată în NordNews.
15:30
Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană # NordNews
Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană În premieră pentru Republica Moldova este creată Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene, o inițiativă menită să sprijine autoritățile publice locale în consolidarea competențelor necesare pentru transpunerea cerințelor europene în administrarea comunităților și alinierea serviciilor publice [...] Articolul Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – premieră în Republica Moldova pentru a sprijini autoritățile locale în integrarea europeană apare prima dată în NordNews.
15:20
Mese calde pentru bătrânii singuratici. O cantină socială, deschisă în satul Răzălăi, raionul Sângerei # NordNews
În pragul sărbătorilor de iarnă, bătrânii din satul Răzălăi, parte a comunei Pepeni din raionul Sângerei, au primit un dar neașteptat: o masă caldă și un loc unde să simtă grija comunității. Cantina socială, deschisă în incinta Școlii de Arte „Mihai Dolgan”, va oferi de trei ori pe săptămână hrană vârstnicilor. „Astăzi [n.r. 17 decembrie] [...] Articolul Mese calde pentru bătrânii singuratici. O cantină socială, deschisă în satul Răzălăi, raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
14:30
AutoCreditBălți este una dintre cele mai mari parcări auto din nordul Republicii Moldova. Aici puteți găsi de toate, de la cele mai accesibile modele până la cele premium. Articolul VIDEO Alege-ți mașina perfectă la AutoCreditBălți apare prima dată în NordNews.
14:10
Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a făcut declarații după audierea sa în instanță, în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, în care este învinuit fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Ioniță a respins acuzațiile potrivit cărora membrii comisiei parlamentare ar fi ignorat semnalele de alarmă privind situația critică din sectorul bancar, [...] Articolul Mărturii în dosarul „furtul miliardului”: ce spune Veaceslav Ioniță apare prima dată în NordNews.
13:40
Aur pentru Moldova la Grand Prix-ul de parajudo: Ion Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Wilians Araújo # NordNews
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de parajudo de la São Paulo (Brazilia), obținând una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale, transmite IPN. La categoria de greutate până la 95 kg, Ion Basoc a avut un parcurs sigur și convingător. În primele etape ale competiției, sportivul din [...] Articolul Aur pentru Moldova la Grand Prix-ul de parajudo: Ion Basoc l-a învins pe campionul paralimpic Wilians Araújo apare prima dată în NordNews.
13:20
Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova, suburbie a municipiului Chișinău, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. Decizia a fost pronunțată pe 19 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit sentinței, Galațchi a transferat 1,42 milioane de [...] Articolul Patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă” apare prima dată în NordNews.
13:10
Compania de stat Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acestei platforme, transmite IPN. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și demonstrează eficiența mecanismelor moderne de achiziție a energiei electrice. În cadrul operațiunii, [...] Articolul Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei apare prima dată în NordNews.
12:00
Autoritățile americane au anunțat suspendarea Programului Loteriei Vizelor pentru Diversitate (DV), cunoscut în spațiul public drept „loteria Cărții Verzi”. Decizia vine după atacul armat de la Universitatea Brown, din 13 decembrie, iar presa ucraineană Strana.ua scrie că suspectul, Claudio Neves Valente, ar fi intrat în SUA prin acest program. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, [...] Articolul SUA suspendă „loteria Cărții Verzi” după atacul armat de la Universitatea Brown apare prima dată în NordNews.
11:20
Statul schimbă sistemul de subvenții în agricultură: din 2026 vor fi acordate subvenții pre-investiționale # NordNews
Statul va renunța, începând cu anul 2026, la subvențiile agricole post-investiționale și va introduce un nou mecanism de sprijin financiar – subvențiile pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, deputatul Radu Marian. Potrivit oficialului, noul sistem presupune ca fermierii să prezinte din start un plan de investiții, iar Agenția [...] Articolul Statul schimbă sistemul de subvenții în agricultură: din 2026 vor fi acordate subvenții pre-investiționale apare prima dată în NordNews.
11:10
Sute de angajați ai Căii Ferate din Moldova vor fi trimiși în concediu tehnic forțat, în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie, din cauza scăderii drastice a volumului de transporturi pe timp de iarnă. Măsura a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a precizat că persoanele vizate vor primi doar 55% din salariu. [...] Articolul Sute de angajați ai CFM, vor fi trimiși în concediu forțat. Care este cauza apare prima dată în NordNews.
11:00
Zeci de cetățeni ucraineni au rămas blocați în Republica Moldova după bombardarea podului de la Maiaki–Udobnoe, fiind adăpostiți temporar într-o tabără mobilă amenajată la Palanca. Măsura a fost luată după suspendarea activității punctelor de trecere a frontierei Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie, ca urmare a atacurilor cu drone asupra infrastructurii din Ucraina. Potrivit autorităților, traversarea podului Maiaki–Udobnoe [...] Articolul Ucraineni, blocați în Republica Moldova după atacul asupra podului Maiaki–Udobnoe apare prima dată în NordNews.
10:50
VIDEO BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă dedicată aderării Moldovei la SEPA # NordNews
O nouă monedă comemorativă va fi pusă în circulație, începând cu 19 decembrie 2025, care va marca lansarea seriei jubiliare „Moldova Europeană”. Prima piesă din această serie poartă denumirea „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” și este dedicată aderării Republicii Moldova la SEPA. Moneda comemorativă este realizată din argint și este emisă într-un [...] Articolul VIDEO BNM pune în circulație o nouă monedă comemorativă dedicată aderării Moldovei la SEPA apare prima dată în NordNews.
10:30
Decretele Maiei Sandu, contestate de patru fracțiuni din opoziție la Curtea Constituțională # NordNews
Patru fracțiuni parlamentare din opoziție au contestat, pe 19 decembrie, la Curtea Constituțională decretele prin care președinta Maia Sandu i-a numit pe Nicu Popescu și Dorin Recean în funcțiile de emisari speciali. Sesizarea a fost depusă de liderii fracțiunilor PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa”, care cer declararea neconstituționalității documentelor semnate de șefa statului. Anunțul [...] Articolul Decretele Maiei Sandu, contestate de patru fracțiuni din opoziție la Curtea Constituțională apare prima dată în NordNews.
10:00
Un submarin militar rusesc a fost distrus în portul Novorossiisk, în urma unei operațiuni speciale desfășurate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în cooperare cu Forțele Navale ale Ucrainei. Atacul a fost realizat cu ajutorul dronelor subacvatice și este prezentat de instituțiile ucrainene drept o premieră în istoria confruntărilor navale moderne. Potrivit SBU, ținta [...] Articolul VIDEO Submarin rusesc, distrus în portul Novorossiisk apare prima dată în NordNews.
07:10
Prognoza meteo pentru 19 decembrie indică o vreme relativ stabilă în nordul Republicii Moldova, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, potrivit prognozelor meteorologice. Vântul va sufla slab până la moderat, din direcția sud–sud-est, iar umiditatea aerului se va menține ridicată, favorizând senzația de aer rece. La [...] Articolul Prognoza meteo pentru 19 decembrie. Vreme calmă și rece în nordul țării apare prima dată în NordNews.
18 decembrie 2025
20:10
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025 te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să nu grăbești deciziile importante și să îți acorzi timp pentru claritate emoțională. Chiar dacă unele zodii simt presiune sau oboseală, există și oportunități importante de creștere și vindecare, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi îți oferă ocazia să te oprești puțin și să [...] Articolul Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
18:50
VIDEO Investiții BERD, la Bălți: 28 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic # NordNews
Stații moderne de cogenerare, reducerea emisiilor de CO₂ și planuri ambițioase pentru viitor. La CET-Nord din Bălți, investițiile realizate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare au ajuns deja la 11 milioane de euro, iar alte 17 milioane sunt în derulare. Lucrările au fost inspectate joi, 18 decembrie, de guvernatoarea BERD, Odile Renaud-Basso. „O [...] Articolul VIDEO Investiții BERD, la Bălți: 28 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului termoenergetic apare prima dată în NordNews.
17:50
Guvernul a aprobat un nou regulament privind administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, menit să eficientizeze procedurile și să reducă cheltuielile statului. Documentul introduce modificări importante în modul de gestionare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Una dintre principalele noutăți ale regulamentului este extinderea categoriei de cumpărători, prin includerea persoanelor fizice, care vor [...] Articolul Bunurile confiscate vor putea fi vândute și persoanelor fizice apare prima dată în NordNews.
17:00
Crizele ultimilor ani au amplificat stereotipurile de gen: rolul femeii, tot mai contestat # NordNews
Crizele succesive din ultimii ani au contribuit la reapariția și consolidarea stereotipurilor de gen în Republica Moldova, afectând percepția publică asupra rolului femeii în societate și în politică. Concluzia se regăsește în Raportul „Reprezentare, putere și inegalități de gen în Scrutinul Parlamentar 2025”, realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu sprijinul PNUD Moldova, în [...] Articolul Crizele ultimilor ani au amplificat stereotipurile de gen: rolul femeii, tot mai contestat apare prima dată în NordNews.
16:50
În perioada sărbătorilor de iarnă, când pe mesele moldovenilor apar frecvent icrele roșii și caviarul, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) lansează un avertisment public, îndemnând consumatorii să manifeste prudență sporită la achiziționarea produselor pescărești, potrivit realitatea.md. Potrivit ANSA, icrele sunt alimente extrem de perisabile, iar procurarea acestora din surse neautorizate sau depozitarea în condiții [...] Articolul ANSA avertizează: Icrele din surse neautorizate pot provoca intoxicații alimentare apare prima dată în NordNews.
16:50
VIDEO Daruri de Sfântul Nicolae. 55 de seniori din comuna Pepeni au primit pachete alimentare din partea Mitropoliei Basarabiei # NordNews
În prag de Sfântul Nicolae, 55 de vârstnici din comuna Pepeni, raionul Sângerei, au primit daruri din partea Eparhiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Binefacerea a fost primită cu bucurie de bătrâni, care au mulțumit din suflet Bisericii pentru ajutor. „E facere de bine pentru toată lumea și pentru tot poporul moldovenesc! Mulțumim celor care [...] Articolul VIDEO Daruri de Sfântul Nicolae. 55 de seniori din comuna Pepeni au primit pachete alimentare din partea Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în NordNews.
16:40
Mai mulți agricultori și membri ai Asociației „Forța Fermierilor” au protestat pe 18 decembrie, în fața Curții de Apel Chișinău, în timp ce magistrații examinau cererea de eliberare din arest a fraților Vasile și Ion Grosu, doi fermieri din raionul Leova, condamnați în primă instanță, potrivit realitatea.md. Manifestanții au cerut judecătorilor „să nu distrugă agricultura” [...] Articolul Protest al fermierilor la Curtea de Apel: cer dreptate în dosarul Grosu apare prima dată în NordNews.
16:40
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură [...] Articolul Ion Creangă, eliberat din funcție de șef al Direcției juridice a Parlamentului apare prima dată în NordNews.
16:40
Autoritățile separatiste din regiunea transnistreană au decis instituirea stării de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul noilor dificultăți legate de aprovizionarea cu gaze naturale. Așa-numitul decret, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem, în cadrul unei ședințe extraordinare. Documentul urmează [...] Articolul Tiraspolul instituie stare de urgență în economie din cauza crizei energetice apare prima dată în NordNews.
16:20
Cadouri de Revelion pentru 101 copii cu dizabilități din Republica Moldova, oferite de deputați # NordNews
101 copii cu dizabilități severe din întreaga țară vor primi cadouri de Revelion din partea deputaților. Inițiativa întitulată „101 vise împlinite” aparține deputatei și activistei Ludmila Adamciuc din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN. Ludmila Adamciuc a relatat că fiecare copil a pregătit câte o scrisoare pentru Moș Crăciun, împreună cu părinții [...] Articolul Cadouri de Revelion pentru 101 copii cu dizabilități din Republica Moldova, oferite de deputați apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Ești din Bălți? Vino la proiecția „Puterea Dragostei” și intră în cursa pentru un iPhone 17, în acest weekend # NordNews
În acest weekend, 20 și 21 decembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, iubitorii de film pot pleca acasă nu doar cu emoții puternice, ci și cu un iPhone 17. Echipa thrillerului romantic „Puterea Dragostei” are o tombolă specială, dedicată spectatorilor care participa la proiecțiile filmului. Pentru a intra în concurs, este suficient să [...] Articolul VIDEO Ești din Bălți? Vino la proiecția „Puterea Dragostei” și intră în cursa pentru un iPhone 17, în acest weekend apare prima dată în NordNews.
15:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu primarii, consilierii locali și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia, într-o discuție axată pe consolidarea cooperării dintre administrația centrală și cea locală, relansarea economică a regiunii și beneficiile procesului de integrare europeană. Șeful Executivului a subliniat că, în urma eforturilor comune ale Guvernului și autorităților locale, în UTA [...] Articolul Integrarea europeană, discutată la Comrat cu premierul Alexandru Munteanu apare prima dată în NordNews.
15:00
Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Inițiativa legislativă se referă la: case individuale de locuit cu cel [...] Articolul Termenul de înregistrare cadastrală a caselor individuale, extins cu doi ani apare prima dată în NordNews.
14:40
Consiliul Uniunii Europene a adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva a peste 40 de nave aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Federației Ruse, utilizată pentru transportul petrolului și susținerea veniturilor Moscovei din sectorul energetic. Decizia este menționată într-un comunicat oficial al Consiliului UE. Măsura a fost aprobată joi, 18 decembrie, când 41 de nave [...] Articolul UE extinde sancțiunile împotriva „flotei din umbră” a Rusiei: peste 40 de nave, vizate apare prima dată în NordNews.
13:40
Zeci de percheziții în România într-un dosar privind acordarea cetățeniei române pentru cetățeni ruși # NordNews
Autoritățile române au desfășurat 37 de percheziții în mai multe localități din România, în cadrul a două dosare penale ce vizează redobândirea sau acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor documente oficiale falsificate. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, este vorba despre o rețea infracțională constituită încă din anul 2022, formată din mai mulți cetățeni [...] Articolul Zeci de percheziții în România într-un dosar privind acordarea cetățeniei române pentru cetățeni ruși apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.