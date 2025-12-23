Zelenski anunță progrese în discuțiile cu SUA și Europa pentru încheierea conflictului cu Rusia
Ziarul National, 23 decembrie 2025 01:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene privind încheierea războiului c...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
01:30
Zelenski anunță progrese în discuțiile cu SUA și Europa pentru încheierea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că discuțiile dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene privind încheierea războiului c...
Acum 2 ore
00:30
Vance prezice dificultăți majore în eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina: teritoriul Donbas și alte concesii, obstacole serioase în calea unei soluții pașnice # Ziarul National
Vicepreședintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra războiului dintre Rusia și Ucraina. El a declarat că nu are „încredere” că va exi...
Acum 6 ore
21:15
Pentru ziua de 23 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce diferențe moderate față de ziua precedentă. Majoritatea regiunilor vor resim...
Acum 8 ore
19:00
Bălți primește titlul de Capitala Tineretului 2026-2027 și finanțare pentru dezvoltare comunitară # Ziarul National
Municipiul Bălți a fost ales Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, într-un eveniment la care au participat reprezentanți ai Ministerului ...
Acum 12 ore
18:00
Vicepreședinta organizației Rîșcani a partidului „Șor” condamnată pentru implicare în finanțare ilegală # Ziarul National
La 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîș...
18:00
Dezbatere națională despre integritatea academică: rezultatele sondajului din 2025 arată o mare provocare pentru universități # Ziarul National
Rectori, cadre universitare, studenți și reprezentanți ai mai multor instituții publice, parteneri de dezvoltare și ai societății civile s-au aduna...
18:00
Moscova critică ”progresele lente” în negocierile cu SUA și acuză ”tentative răuvoitoare” ale unor state de a le sabota, dar își arată disponibilitatea pentru un acord de neagresiune cu UE și NATO # Ziarul National
Rusia își exprimă luni nemulțumirea față de progresele "lente" în cadrul negocierilor cu Statele Unite pentru un plan de oprire a războiului din Uc...
18:00
Maia Sandu în dialog cu diaspora: strategii pentru întoarcerea și integrarea moldovenilor acasă # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai diasporei pentru a discuta despre îmbunătățirea politicilor publice destinate întoarc...
16:00
Satisfacția studenților la universitățile din Moldova în ușoară creștere, dar favoritismul și problemele de integritate persistă # Ziarul National
Un nou studiu național asupra integrității academice în universitățile din Republica Moldova a fost lansat de Ministerul Educației și Cercetării. S...
16:00
Captură impresionantă de droguri sintetice în Chișinău: Un bărbat reținut cu PVP în valoare de 7 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, împreună cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Cioca...
15:00
Maia Sandu stabilește prioritățile de politică externă ale Republicii Moldova, cu focus pe aderarea la UE și parteneriate strategice globale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a definit direcțiile principale ale politicii ext...
14:00
Condamnare drastică pentru un bărbat din Călărași care și-a agresat sora și a atacat partenerul acesteia cu toporul # Ziarul National
Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni a anunțat recent despre condamnarea unui bărbat de 54 de ani pentru infracțiunile de violență în familie ...
Acum 24 ore
13:00
Escroc din Chișinău, condamnat la 7 ani pentru înșelăciuni cu locuri de muncă false și promisiuni de motorină ieftină # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de comiterea a 9 episoade de escrocherie. În baza sentin...
13:00
Fonduri substanțiale pentru modernizarea grupurilor sanitare din școli: concurs de proiecte lansat de MEC pentru 2026 # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta lansarea unui concurs de proiecte privind infrastructura scolara pentru anul 2026, ce include const...
12:00
General rus din Statul Major, ucis în sudul Moscovei; anchetatorii investighează implicarea serviciilor speciale ucrainene # Ziarul National
Un general din cadrul Statului Major rus a fost ucis luni dimineața într-o explozie de mașină, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă a anunța...
09:00
♈️ BerbecÎntr-o zi plină de oportunități, vei găsi curajul necesar pentru a face un pas important. Intuiția ta te va ghida spre alegeri înțelepte,...
08:00
Delegația Ucrainei a avut întâlniri "productive și constructive" cu negociatorii americani și europeni în weekend, a informat șeful ucrainean pentr...
Ieri
23:30
Discuții cruciale între Starmer și Trump pentru pacea în Ucraina: Detalii despre noul ambasador în SUA # Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a purtat discuții, duminică, cu președintele american Donald Trump, despre eforturile de a ajunge la un „sfâ...
21:30
Putin nu renunță la ambițiile sale: întreaga Ucraină și fostele teritorii sovietice în vizor, spun serviciile secrete americane # Ziarul National
Rapoartele serviciilor secrete americane avertizează în continuare că președintele rus Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivele de a prelua înt...
18:30
Următoarele zile în Republica Moldova vor fi dominate de cer noros, cu temperaturi variind între -9°C și +5.6°C, vânt moderat și precipitații ocazi...
13:30
Rusia ar fi răpit zeci de ucraineni din regiunea Sumî și i-ar fi dus peste graniță în Rusia # Ziarul National
Forțele ruse au traversat granița cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî și au transportat în Rusia aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrai...
13:30
Kremlinul critică modificările europene și ucrainene la propunerile SUA privind pacea în Ucraina # Ziarul National
Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propu...
09:15
♈️ BerbecOportunitățile de a străluci la locul de muncă nu vor întârzia să apară și vei avea ocazia să îți impresionezi superiorii prin competențe...
07:15
SUA și Rusia continuă dialogul despre pacea din Ucraina în Florida, cu speranțe de progres în negocieri # Ziarul National
Negociatorii americani s-au întâlnit în Florida cu oficialii ruși pentru a discuta despre pacea în Ucraina. Această întrevedere a urmat summitului ...
06:15
Putin și Macron, pregătiți pentru dialog dacă există voință politică comună, anunță Kremlinul # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin este dispus să poarte discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică din partea amb...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Maine, Republica Moldova va experimenta o vreme predominant noros, cu ceață ușoară în unele regiuni, cum ar fi Briceni, Edineț și Soldanesti. Tempe...
19:30
Recunoaștere remarcabilă pentru cercetătorii moldoveni la Gala Cercetătorilor 2025: 53 de premianți omagiați pentru inovație și perseverență în știință # Ziarul National
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost celebrată în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. Acest eveniment anual este organizat de Ministe...
19:30
America lansează un nou format de negocieri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia, anunță Zelenski # Ziarul National
Statele Unite au propus un nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea implica participarea unor emisari americani...
16:30
Ucraina și Portugalia își unesc forțele pentru a produce drone maritime eficiente împotriva amenințărilor rusești # Ziarul National
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui ucraine...
16:30
Negocieri în Florida între oficialii americani și ruși pentru încheierea conflictului din Ucraina # Ziarul National
Negociatori americani se vor întâlni sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru o nouă rundă de discuții destinate să ducă la încheierea conflict...
15:30
Emisarul lui Putin, întâlniri strategice la Miami pentru planul de pace din Ucraina, fără contacte cu negociatorii ucraineni # Ziarul National
Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a călătorit la Miami pentru întâlniri cu emisarul președintelui american Don...
15:30
Cod Galben de ceață este în vigoare pentru perioada 20.12.2025, ora 12:00 - 21.12.2025, ora 12:00. Atenție în zonele afectate, vizibilitatea poate ...
12:30
Ucraina lovește din nou: atac cu drone asupra platformei petroliere rusești din Marea Caspică și a unei nave de patrulare # Ziarul National
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum și asupra unei...
09:30
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o energie vibrantă care poate fi folosită pentru a organiza planuri importante. Când vine vorba de colaborare cu ce...
07:30
Statele Unite lansează o ofensivă intensă împotriva Statului Islamic în Siria, după moartea a trei cetățeni americani # Ziarul National
Armata americană a desfășurat un atac intens împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor american...
00:30
Ucraina și SUA intensifică negocierile pentru pace, dar problemele teritoriale rămân nerezolvate # Ziarul National
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a anu...
19 decembrie 2025
21:30
În Republica Moldova, se așteaptă o schimbare semnificativă a vremii pe 20 decembrie 2025. Temperaturile medii vor scădea cu mai mult de 10 grade c...
20:30
Pomul de Crăciun inaugurat la Președinție de Maia Sandu și copiii angajaților: programul vizitelor # Ziarul National
Astăzi, Președinta Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera festivă la Președinție ...
20:30
Ministerul Educației inovează educația timpurie cu noul Cadrul de Referință până în 2025 în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta este documentul care va ghida evoluția...
19:30
Putin susține că Ucraina și aliații săi trebuie să ia inițiativa pentru pace; Avertizează asupra consecințelor dacă Rusia nu este respectată în negocieri. # Ziarul National
"Mingea este în terenul" Ucrainei şi al susţinătorilor săi europeni pentru negocierea sfârşitului războiului, afirmă preşedintele rus Vladimir Puti...
19:30
Activitatea investițională continuă să urce și să aibă o contribuție semnificativă la evoluția economică în anul 2025. Acest lucru confirmă consoli...
18:30
Tensiuni la Varșovia: Polonia își exprimă nemulțumirea față de Ucraina, Zelenski răspunde cu avertisment despre Rusia # Ziarul National
Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni că nu sunt recunoscători pentru sprijinul oferit de Polonia începând...
17:30
Producția de lapte din Moldova în creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2025 # Ziarul National
19 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță finalizarea examinării și autorizării cererilor depu...
17:30
Alertă meteo: Cod galben de ceață valabil între 19 decembrie, ora 17, și 20 decembrie, ora 11. Vizibilitatea va fi redusă la 200 de metri sau mai p...
17:30
Ministerul Educației distribuie 23 de microbuze școlare pentru acces îmbunătățit la educație în diverse raioane # Ziarul National
Astăzi, 19 decembrie, au fost repartizate 23 de autobuze școlare pentru mai multe instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, ...
16:15
Ce îți spune mersul pe jos despre colesterol. Nu ignora ACESTE 5 semne alarmante care pot apărea atunci când faci o plimbare # Ziarul National
Semne de colesterol mărit când mergi pe jos. Te simți mai obosit decât de obicei după o simplă plimbare? Respiri greu sau ai dureri inexplicabil...
16:15
Un petrolier al "flotei fantomă" ruse, lovit de drone ucrainene în Marea Mediterană, într-o operațiune specială uimitoare a SBU # Ziarul National
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier din faimoasa ”flotă fantomă” rusă, aflat în "ape neutre" la Marea Mediterană, a anunțat vineri o sur...
15:15
România devine primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, marcând o evoluție semnificativă în oferirea de sprijin internațional # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a devenit prima țară care a obținut statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentr...
15:15
BERD investește 150 de milioane de euro în modernizarea drumurilor din Moldova, facilitând legătura cu Uniunea Europeană # Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin financiar suplimentar, în valoare de 150 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Re...
14:15
Putin anunță dorința de a încheia pașnic conflictul din Ucraina, dar acuză Kievul de lipsa deschiderii la dialog # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat vineri intenția de a pune capăt Războiului din Ucraina, declarând că dorește să facă acest lucru „pri...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.