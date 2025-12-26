/VIDEO/ Emoții pentru 120 de copii din familii vulnerabile: L-au văzut prima dată pe Moș Crăciun
TV8, 26 decembrie 2025 20:20
/VIDEO/ Emoții pentru 120 de copii din familii vulnerabile: L-au văzut prima dată pe Moș Crăciun
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:50
19:20
Acum 4 ore
18:00
17:30
17:00
Acum 6 ore
16:30
16:00
15:10
Acum 8 ore
14:40
14:00
13:20
13:10
Acum 12 ore
12:50
12:40
12:20
12:10
11:50
11:20
11:10
10:20
09:50
09:20
08:50
Acum 24 ore
07:50
25 decembrie 2025
21:30
21:00
Ieri
20:30
19:30
19:00
18:30
17:50
16:50
16:20
15:20
14:50
14:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.