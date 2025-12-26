/VIDEO/ „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”: Zelenski a anunțat o posibilă întâlnire cu Trump
TV8, 26 decembrie 2025 13:20
/VIDEO/ „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”: Zelenski a anunțat o posibilă întâlnire cu Trump
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
12:50
Acum 2 ore
12:40
12:20
12:10
11:50
Acum 4 ore
11:20
11:10
10:20
09:50
Acum 6 ore
09:20
08:50
07:50
Acum 8 ore
Acum 24 ore
21:30
21:00
20:30
19:30
19:00
18:30
17:50
16:50
16:20
15:20
14:50
14:20
14:10
Ieri
12:30
12:00
11:30
11:20
10:50
10:30
10:00
09:30
09:10
09:10
24 decembrie 2025
23:30
23:00
22:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.