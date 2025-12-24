Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou
NewsMaker, 24 decembrie 2025 16:00
După ce s-a anunțat că Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi închisă circulației transportului public între 24 decembrie ora 13:00 și 25 decembrie ora 05:00, autoritățile capitalei au revenit cu un nou anunț. La aproximativ o oră de la intrarea în vigoare a restricției, autoritățile au precizat că PMAN a fost redeschisă transportului. Potrivit […]
• • •
Acum 10 minute
16:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, respinge scenariul ca Republica Moldova să revină la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenescă (Moldgres) în condițiile prețurilor actuale de pe piața gazelor, logisticii actuale de asigurare cu combustibil a regiunii transnistrene și ale eficienței procesului de producere a energiei electrice la centrala respectivă. Oficialul consideră toți acești factori […]
Acum 30 minute
16:00
Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou
După ce s-a anunțat că Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi închisă circulației transportului public între 24 decembrie ora 13:00 și 25 decembrie ora 05:00, autoritățile capitalei au revenit cu un nou anunț. La aproximativ o oră de la intrarea în vigoare a restricției, autoritățile au precizat că PMAN a fost redeschisă transportului. Potrivit […]
Acum 2 ore
15:10
Crime în serie la Anenii Noi? Poliția: victimele ar fi fost folosite pentru hrana animalelor. Trei persoane reținute
Un bărbat din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, este bănuit că ar fi implicat în dispariția unui consătean. Principala versiune examinată de oamenii legii este omorul. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, în gospodăriile suspectului au fost depistate hainele în care a fost îmbrăcată victima, precum și oseminte presupuse […]
15:10
(VIDEO) Moldova nu aderă la UE fără Transnistria?/ Construcție ilegală în locul Gaudeamus/ Cod galben de ger
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan" pentru discreditarea sa— Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus", încălcate?— Elevii intră în vacanța de iarnă— Cod Galben de frig în toată țara. Polei și ninsori pe mai multe trasee naționale— Ambasador: Moldova nu […]
15:10
Număr record de pasageri, în 2025, pe Aeroportul Chișinău. Bolea: „O administrare de cea mai înaltă calitate"
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 6 milioane de pasageri într-un an. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie la care au participat conducerea aeroportului și oficiali de rang înalt, inclusiv Vladimir Bolea, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și Sergiu Spoială, administratorul aeroportului. Administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a precizat […]
14:40
Material „voluminos" și un judecător în concediu: sentința în dosarul lui Damir – amânată pentru anul viitor
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani care examinează dosarul în care figurează președintele FEA, Dorin Damir, ex-șeful IGP Alexandru Pînzari și fostul șef a Direcției nr. 5 a INI Valeriu Cojocari, a amânat ședința de judecată din 24 decembrie. În cadrul acesteia urma să fie pronunțată sentința celor trei inculpați. „În legătură cu faptul că este un […]
14:20
(VIDEO) Iarna a ajuns în nordul țării: imagini cu stratul de zăpadă de la Drochia. Ce vreme ne așteaptă de Crăciun
Iarna și-a intrat în drepturi în nordul Republicii Moldova. La Drochia a nins, iar stratul de zăpadă depus a ajuns la câțiva centimetri. Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne rece și în următoarele zile. Temperaturile minime vor coborî până la –12 grade Celsius pe timpul nopții, iar maximele diurne nu vor depăși –5 grade Celsius. În […]
Acum 4 ore
13:50
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova intră în vacanța de iarnă. Având în vedere că 9 ianuarie cade într-o zi de vineri, Ministerul Educației și Cercetării le-a oferit școlilor posibilitatea ca această zi să fie liberă, cu condiția ca orele să fie recuperate până la sfârșitul anului […]
13:10
„Un stadion nu înseamnă doar sport": Potîrniche cere 12 mln lei pentru studiul de fezabilitate a unei noi arene în Moldova
În Republica Moldova ar putea fi construit un nou stadion național, după ce în Parlament a fost depus un amendament la Legea bugetului de stat care prevede alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Maxim Potîrniche, care a precizat că studiul de […]
13:00
Pianistul Iurie Mahovici, în vârstă de 63 de ani, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii pe 24 decembrie. „Adresăm sincere condoleanțe familiei, colegilor și discipolilor săi. Memoria lui Iurie Mahovici va rămâne vie în cultura muzicală națională", a transmis ministerul. Iurie Mahovici s-a născut pe 18 mai 1962, la Leova. […]
12:40
Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan" pentru discreditarea sa, după protestul la CSM. Reacția SIS
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru că, revenind la serviciu cu program redus ca să-și poată alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de lucru ca și colegilor cu program complet, a declarat că i s-a spus că unei structuri de stat „i-a fost dată […]
12:30
Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus", încălcate? Percheziții în Chișinău
Pe 24 decembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus". Informația a fost comunicată de reprezentanții CNA, care au precizat că printre cei vizați se află reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău. Potrivit CNA, cauza penală a […]
Acum 6 ore
11:40
Plată unică de sărbători propusă de socialiști: 2 000 de lei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 7 000 de lei
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune acordarea unei plăți unice, în valoare de 2 000 de lei, pentru persoanele care beneficiază de pensii și alocații de state lunare sub 7 000 de lei, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Proiectul […]
11:30
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un proiect revizuit al planului de pace menit să pună capăt războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Rusia. Planul inițial, alcătuit din 28 de puncte și care, în esență, împingea Ucraina spre capitulare, a fost reformulat într-un cadru de 20 de puncte, prezentat […]
11:10
(VIDEO) Răbdare, matematică și lână. Cum țesutul și tricotatul au devenit terapie pentru locuitorii satului Bujor
În Casa de cultură din satul Bujor, arta străveche a țesutului nu este o raritate, ci o practică vie, cu efect terapeutic, care unește generațiile. La războiul de țesut lucrează meștera populară Ana Moisei, care a deprins acest meșteșug de la mama sa încă dinainte de vârsta de șase ani. Ea i-a povestit jurnalistei NewsMaker, […]
10:40
(VIDEO) Avocații, martorii și Plahotniuc au lipsit de la ședința de judecată. Procesul poate fi tergiversat?
Procesul judiciar în dosarul „Furtul miliardului" riscă din nou să fie tergiversat. La ședința-cheie desfășurată înainte de Anul Nou nu s-au prezentat nici inculpatul Vladimir Plahotniuc, nici martorii apărării, nici avocații acestuia. Procurorul Alexandru Cernei a declarat că lipsa participanților creează premise clare pentru amânarea în continuare a examinării cauzei. În replică, avocatul lui Plahotniuc, […]
10:40
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că pe 24 decembrie a intrat în vigoare noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova. Instituția a explicat noile reguli și motivele pentru care acestea sunt necesare. Potrivit ASP, începând cu 24 decembrie 2025, toate cererile pentru serviciile în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări […]
10:40
Membru al echipei Șor din Rîșcani, condamnat la închisoare: 1,4 milioane lei, confiscați în folosul statului
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor" – declarat neconstituțional – a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 23 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit […]
Acum 8 ore
09:50
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova sunt acoperite de polei și zăpadă. Informația a fost comunicată de Administraţia Națională a Drumurilor pe 24 decembrie. Instituția a precizat că, noaptea trecută, drumarii au intervenit în mai multe raioane, răspândind aproape 370 de […]
09:50
Prețurile mari la ouă ajung pe masa Consiliului Concurenței. Ministra Agriculturii: statul nu poate interveni direct
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că instituția pe care o conduce a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă. Catlabuga a explicat că statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, dar poate verifica modul în care acestea sunt formate în lanțul comercial. Precizările au fost făcute […]
09:10
La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special
La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul La închisoare – pentru „insulte", amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul Regiunea transnistreană nerecunoscută există de peste 30 de ani, continuând să rămână o zonă juridică […]
09:10
Un avion s-a prăbușit în Turcia. Printre victime – șeful Statului Major al armatei libiene
În Turcia, în
08:30
NM Espresso: Moldova se va descurca fără banii FMI, polița (nu) se va scumpi, partidele lui Dodon și Ceban vor prieteni? # NewsMaker
Moldova și UE Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor pentru a fi pregătită de aderarea la Uniunea Europeană în 2030, a declarat vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la reuniunea anuală a ambasadorilor moldoveni: „Obiectivul nostru este să fim nu doar pregătiți, ci și credibili, pentru a semna tratatul în 2028 și a adera la UE în […] The post NM Espresso: Moldova se va descurca fără banii FMI, polița (nu) se va scumpi, partidele lui Dodon și Ceban vor prieteni? appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
08:10
Energocom a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare # NewsMaker
Compania Energocom a achiziționat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei. Potrivit Energocom, această achiziție reprezintă o premieră. Reprezentanții Energocom au declarat că achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei reprezintă „o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului […] The post Energocom a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
21:10
„Pe toți îi unește dragostea de țară“. Nicolae Timofti, Vasile Șoimaru, Emilian Crețu au primit distincții de stat # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a înmânat pe 23 decembrie distincții de stat mai multor personalități. Instituția prezidențială a precizat că distincțiile au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025. Potrivit imaginilor publicate de președintă, printre cei care au primit distincțiile se numără ex-președintele Nicolae Timofti, fostul deputat Vasile Șoimaru, actorul […] The post „Pe toți îi unește dragostea de țară“. Nicolae Timofti, Vasile Șoimaru, Emilian Crețu au primit distincții de stat appeared first on NewsMaker.
20:10
Doi copii, forțați să cerșească și să muncească de la 5 și 9 ani? Sentință în Moldova, inculpata căutată # NewsMaker
O femeie din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Conform Procuraturii Generale, aceasta a exploatat doi copii prin muncă și cerșetorie încă de când aveau 5 și 9 ani, amenințându-i cu violența fizică. Procurorii nu sunt de acord cu sentința și anunță că vor solicita o pedeapsă […] The post Doi copii, forțați să cerșească și să muncească de la 5 și 9 ani? Sentință în Moldova, inculpata căutată appeared first on NewsMaker.
19:40
(VIDEO) Acord între Dodon și Ceban?/Centrul Capitalei va fi blocat/În cine au încredere locuitorii Moldovei? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Bolea: în 347 de localități nu există transport public— CFM introduce curse feroviare suplimentare pe direcția Chișinău–Iași— Cine sunt politicienii în care moldovenii au cea mai mare încredere?— Circulație suspendată în centrul Chișinăului în ajunul Crăciunului— Catlabuga: regimul de licențiere pentru cerealele […] The post (VIDEO) Acord între Dodon și Ceban?/Centrul Capitalei va fi blocat/În cine au încredere locuitorii Moldovei? appeared first on NewsMaker.
19:10
Abonamente pentru șase luni, la doar 40 de lei, ca un cadou de Anul Nou? RTEC: informația este falsă # NewsMaker
Pe rețelele de socializare circulă un mesaj potrivit căruia Primăria Chișinău ar oferi un „abonament de transport limitat”, care ar permite „călătorii gratuite timp de 6 luni, pentru doar 40 de lei, ca un cadou de Anul Nou”. Autoritățile capitalei au precizat că informațiile sunt false și au îndemnat locuitorii și oaspeții să se informeze doar din […] The post Abonamente pentru șase luni, la doar 40 de lei, ca un cadou de Anul Nou? RTEC: informația este falsă appeared first on NewsMaker.
19:00
Sentința prin care Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare, menținută de Curtea de Apel # NewsMaker
Curtea de Apel Centru a menținut sentința prin care Alexandr Nesterovschi, afiliat fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei. Magistrații au respins, pe 23 decembrie, ca nefondat apelul depus de avocatul fostului deputat împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe […] The post Sentința prin care Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare, menținută de Curtea de Apel appeared first on NewsMaker.
18:40
Mai multe curse Chișinău – Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă: în ce zile va circula trenul # NewsMaker
„Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță curse suplimentare pe ruta Chișinău – Socola (Iași), în perioada sărbătorilor de iarnă. Întreprinderea de stat precizează că măsura a fost luată ca urmare a solicitărilor venite din partea călătorilor. Astfel, trenul nr. 821/1051–1054/824 va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și pe […] The post Mai multe curse Chișinău – Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă: în ce zile va circula trenul appeared first on NewsMaker.
18:30
Un procuror din dosarul „Kuliok” trece filtrele integrității… din a treia încercare. Constatările Comisiei de evaluare externă # NewsMaker
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea externă a procurorului Vitalie Codreanu de la Procuratura Anticorupție. Astfel, procurorul a fost propus pentru promovarea evaluării externe. Codreanu este procurorul în dosarul „Kuliok”. „Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de […] The post Un procuror din dosarul „Kuliok” trece filtrele integrității… din a treia încercare. Constatările Comisiei de evaluare externă appeared first on NewsMaker.
18:10
Câștig de cauză: Moldova scapă de plata a 100 milioane lei în dosarul pașapoartelor cu o firmă din Bulgaria # NewsMaker
Republica Moldova a scăpat de o povară financiară de peste 100 de milioane de lei după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a câștigat definitiv procesul împotriva companiei bulgare OPTIMO IT SOLUTIONS LTD. Curtea de Apel a respins pretențiile companiei pentru plăți pretinse neexecutate în perioada 2020-2021. Litigiul a pornit de la refuzul ASP de a […] The post Câștig de cauză: Moldova scapă de plata a 100 milioane lei în dosarul pașapoartelor cu o firmă din Bulgaria appeared first on NewsMaker.
17:30
Un jurnalist originar din Moldova, condamnat pentru că a scris despre crimele armatei Rusiei în Bucea, a rămas fără cetățenie rusă # NewsMaker
Roman Anin, jurnalist și fondator al publicației „Важных Историй”, care este originar din Republica Moldova, a fost lipsit de cetățenia rusă în baza unei condamnări într-un dosar privind răspândirea „falsurilor” despre armata Federației Ruse. Anunțul fost făcut pe 23 decembrie de Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova, relatează Meduza. MAI a explicat decizia privind retragerea […] The post Un jurnalist originar din Moldova, condamnat pentru că a scris despre crimele armatei Rusiei în Bucea, a rămas fără cetățenie rusă appeared first on NewsMaker.
16:50
Moldovenii vor putea să călătorească fără vize în spațiul Schengen și în continuare. Raportul Comisiei Europene # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova vor putea continua să călătorească fără vize în statele Spațiului Schengen. Decizia a fost confirmată pe 19 decembrie, când Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, autoritățile moldovenești au implementat măsurile recomandate în raportul precedent. Documentul adoptat de […] The post Moldovenii vor putea să călătorească fără vize în spațiul Schengen și în continuare. Raportul Comisiei Europene appeared first on NewsMaker.
16:20
Sărbătorile de iarnă au costat deja Primăria Chișinău aproape 1 milion de lei. Pe ce au fost cheltuiți banii # NewsMaker
Pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău, autoritățile capitalei au cheltuit deja peste 974 de mii de lei pentru achiziția unor ghirlande, lucrări de realizare a unor structuri din metal și compoziții de decor stradal. Cifra a fost comunicată pentru Ziarul de Gardă de autoritățile capitalei. Ultimele au precizat că nu pot spune, deocamdată, […] The post Sărbătorile de iarnă au costat deja Primăria Chișinău aproape 1 milion de lei. Pe ce au fost cheltuiți banii appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:00
Plahotniuc, absent de la ultima ședință de judecată din acest an. Procuror: „Se creează premise pentru prelungirea examinării cauzei” # NewsMaker
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc și martorii săi nu s-au prezentat la ultima ședință de judecată din acest an, în dosarul cunoscut generic drept „Furtul miliardului”. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a semnalat dificultăți în derularea procesului și a precizat că instanța a cerut documente care să ateste că apărătorii au luat toate măsurile pentru […] The post Plahotniuc, absent de la ultima ședință de judecată din acest an. Procuror: „Se creează premise pentru prelungirea examinării cauzei” appeared first on NewsMaker.
15:50
Sondaj: Maia Sandu e politicianul-lider la încrederea moldovenilor, Vasile Costiuc intră în top 3 # NewsMaker
Președinta Maia Sandu rămâne politicianul în care cei mai mulți dintre moldoveni au cea mai mare încredere. Asta arată rezultatele unui sondaj iData, care a fost prezentate pe 23 decembrie. Potrivit sondajului, în președinta Maia Sandu au cea mai mare încredere 31,9% dintre respondenți. Aceasta este urmată de Igor Dodon – 10,9%, Vasile Costiuc – […] The post Sondaj: Maia Sandu e politicianul-lider la încrederea moldovenilor, Vasile Costiuc intră în top 3 appeared first on NewsMaker.
15:30
Ce este important să știi înainte de a cumpăra o mașină din Canada pentru import în Moldova # NewsMaker
Cumpărarea unui automobil din Canada este tot mai des luată în calcul de rezidenții Republicii Moldova ca alternativă la piața din SUA. Mașinile din Canada atrag adesea printr-o utilizare mai atentă, o stare tehnică bună și o istorie de service mai ușor de urmărit. Totuși, înainte de a lua decizia de cumpărare, este important să […] The post Ce este important să știi înainte de a cumpăra o mașină din Canada pentru import în Moldova appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Moldova „are suficienți bani”/ Cernăuțeanu va fi demis?/ Cine va plăti dublu pentru polița medicală? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Prețul poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole se dublează— Meșteșugul care adună femeile din satul Bujor— Peste 130 de mii de ouă cu reziduuri de antibiotic au fost distruse— Premierul explică de ce Moldova a ratat tranșa de circa 170 mln […] The post (VIDEO) Moldova „are suficienți bani”/ Cernăuțeanu va fi demis?/ Cine va plăti dublu pentru polița medicală? appeared first on NewsMaker.
14:40
„Ne-am isprăvit cu brio în acești doi ani”: Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor # NewsMaker
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată pe 23 decembrie cu votul unanim al membrilor CSP. „Noi ne-am isprăvit cu brio în acești doi ani de activitate. (…) Ceea ce ne-am propus în 2024, în ianuarie, noi am realizat. Cred că 99% noi am realizat. Ceea […] The post „Ne-am isprăvit cu brio în acești doi ani”: Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor appeared first on NewsMaker.
14:20
Trei focuri de armă au fost trase în noaptea de 18 spre 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău; pe caz a fost deschis un dosar penal, iar polițistul implicat și conducerea inspectoratului au fost eliberați din funcție. Informația a fost comunicată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului. […] The post „Au fost 3 împușcături”: Ministra Afacerilor Interne despre incidentul de la IP Centru appeared first on NewsMaker.
13:50
A descărcat peste 5 500 de imagini și video-uri cu pornografie infantilă. Pedeapsa pentru un bărbat din Chișinău # NewsMaker
Un bărbat din Chișinău, care este învinuit că a descărcat de pe internet peste 5 500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, timp de opt ani, a fost trimis în judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care gestionează cauza penală, într-un comunicat din 23 decembrie. […] The post A descărcat peste 5 500 de imagini și video-uri cu pornografie infantilă. Pedeapsa pentru un bărbat din Chișinău appeared first on NewsMaker.
13:50
Peste 240 de milioane de lei pentru promovarea limbii române: ce prevede programul național de 3 ani pregătit de Moldova # NewsMaker
Autoritățile de la Chișinău planifică să aloce, în următorii trei ani, peste 240 de milioane de lei pentru implementarea Programului național de studiere a limbii române. Ministerul Educației susține că investițiile vor contribuie la reducerea inegalităților sociale și educaționale și vor facilita integrarea minorităților naționale. NewsMaker explică ce prevede programul, cum vor fi cheltuiți banii […] The post Peste 240 de milioane de lei pentru promovarea limbii române: ce prevede programul național de 3 ani pregătit de Moldova appeared first on NewsMaker.
13:40
Ambasadori noi în România, Ucraina, China și Franța. Printre candidați, un ex-deputat PAS # NewsMaker
Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – ambasador în Ucraina, Petru Frunze – ambasador în China, iar Lorina Bălteanu – ambasador în Franța. Candidaturile celor patru au fost avizate pe 23 decembrie de Comisia pentru politică externă a Parlamentului. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului de […] The post Ambasadori noi în România, Ucraina, China și Franța. Printre candidați, un ex-deputat PAS appeared first on NewsMaker.
13:20
Circulația transportului public în centrul Chișinăului va fi sistată temporar în Ajunul Crăciunului pe stil nou, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde vor avea loc manifestări cultural-artistice în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit unui anunț al Primăriei Chișinău, restricțiile vor fi valabile din 24 decembrie, ora 13:00, până pe 25 decembrie, ora 05:00. […] The post Centrul Chișinăului, închis pentru două zile. Cum va circula transportul public appeared first on NewsMaker.
12:50
FOTO Permise de conducere noi în Moldova: când vor fi emise și ce trebuie să știe șoferii # NewsMaker
Noul model de permis de conducere va fi pus în circulație anul viitor, nu mai târziu de 31 mai 2026. Informația a fost comunicată de Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit instituției, noul permis are un design actualizat și un nivel sporit de protecție împotriva falsificării. Conform ASP, noul model este elaborat și aprobat în cadrul […] The post FOTO Permise de conducere noi în Moldova: când vor fi emise și ce trebuie să știe șoferii appeared first on NewsMaker.
12:30
Hărți de risc și evaluări „din priviri”: cum vor fi verificate clădirile din Moldova la cutremure (ANALIZĂ) # NewsMaker
Clădirile deja construite din Republica Moldova vor fi verificate, începând cu 2026, la rezistența la cutremure, prin inspecții vizuale. Autoritățile își propun să colecteze date despre fondul construit și să identifice imobilele care necesită, cu prioritate, intervenții de consolidare seismică. NewsMaker explică ce presupune evaluarea vizuală a rezistenței seismice, ce informații vor fi colectate și […] The post Hărți de risc și evaluări „din priviri”: cum vor fi verificate clădirile din Moldova la cutremure (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
12:30
Deputat PAS, despre împușcăturile din Inspectoratul de Poliție Centru: „Nu trebuie să se facă circ din fiecare incident” # NewsMaker
Radu Marian, deputat al formațiunii de guvernământ PAS, a declarat că poliția ar fi trebuit „să acționeze mai rapid” pe cazul focurilor de armă trase în incinta Inspectoratului de Poliție Centru – incident despre care s-a informat doar după ce a fost dezvăluit de parlamentarul Vasile Costiuc. În același timp, Marian consideră că „nu trebuie […] The post Deputat PAS, despre împușcăturile din Inspectoratul de Poliție Centru: „Nu trebuie să se facă circ din fiecare incident” appeared first on NewsMaker.
12:30
După ce s-a distanțat de primarul general Ion Ceban, care a părăsit PSRM și și-a lansat ulterior propriul partid „declarat pro-UE”, liderul socialiștilor Igor Dodon, a propus edilului capitalei semnarea unui acord politic pentru a debloca activitatea Consiliului Municipal și a vota bugetul pentru 2026. În replică, fracțiunea condusă de Ceban, Mișcarea Alternativă Națională, a […] The post Dodon și Ceban bat palma? Acordul de cooperare propus de socialiști și reacția MAN appeared first on NewsMaker.
11:30
Comunicat de presă despre un incendiu, ilustrat cu AI. Expertă media: instituțiile trebuie să le marcheze # NewsMaker
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a publicat, pe 22 decembrie, un comunicat privind intervenția pompierilor la un liceu din Chișinău, ilustrat cu o imagine generată de inteligență artificială, fără ca acest lucru să fie menționat explicit. Deși fotografia avea un caracter simbolic și nu era realizată la fața locului, aceasta a fost preluată […] The post Comunicat de presă despre un incendiu, ilustrat cu AI. Expertă media: instituțiile trebuie să le marcheze appeared first on NewsMaker.
