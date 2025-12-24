Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca
Observatorul de Nord, 24 decembrie 2025 23:00
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca a avut loc o instruire cu tema „Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă”, destinată consolidării capacităților comunitare în domeniul inițiativelor locale și accesării finanțărilor. La activitate au participat bibliotecari, precum și prieteni ai bibliotecii, interesați de dezvoltarea comunității și de implicarea activă […] Post-ul Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
23:00
Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca a avut loc o instruire cu tema „Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă”, destinată consolidării capacităților comunitare în domeniul inițiativelor locale și accesării finanțărilor. La activitate au participat bibliotecari, precum și prieteni ai bibliotecii, interesați de dezvoltarea comunității și de implicarea activă […] Post-ul Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
22:20
Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă # Observatorul de Nord
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul […] Post-ul Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
16:50
Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca” # Observatorul de Nord
Invitată Podcastului „OBSERVATORUL” este domnișoara Ecaterina Corbu, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara și una din liderii studenților basarabeni din „leagănul revoluției din 1989”. Fire frumoasă, activă și complexă, frumoasă, într-o română impecabilă, cu un accent bănățeano-basarabean, Ecaterina ne-a povestit, în cele câteva zeci de minute, despre viața și studiile în orașul de pe […] Post-ul Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
14:10
Noul an aduce speranțe diferite pentru oamenii din satele raionului Soroca. Am vorbit cu mai mulți soroceni și i-am întrebat ce așteptări au pentru anul care vine. Răspunsurile lor vorbesc despre nevoi reale, dorințe simple și multă speranță. Elena Sochirca, primarul satului Dubna, spune clar ce așteaptă. „Așteptările sunt foarte mari, pentru că bugetele sunt […] Post-ul VOX: Ce așteptări au sorocenii de la 2026? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Artistul Iurie Mahovici s-a stins din viață la 63 de ani. Maestru în Artă, pianist și pedagog, acesta a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. Potrivit unui necrolog al Ministerului Culturii, Mahovici „a contribuit decisiv la promovarea muzicii academice în întreaga țară”, fapt pentru care a fost decorat cu titlurile de Artist al […] Post-ul A murit Iurie Mahovici, Artist al Poporului. Avea doar 63 de ani… apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului # Observatorul de Nord
După săptămâni de negocieri intense, Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Documentul, redus de la 28 la 20 de puncte, a fost prezentat jurnaliștilor de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent, citat de moldpres.md. Potrivit lui Zelenski, noul […] Post-ul Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți! # Observatorul de Nord
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă – un timp al bucuriei, relaxării și jocului. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber – și riscurile pentru siguranța acestora cresc. Pentru a preveni situațiile neplăcute, recomandăm copiilor respectarea următoarelor sfaturi; Nu […] Post-ul De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți! apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor. Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată […] Post-ul Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Timp de 15 zile, începând cu ziua de astăzi și până la 9 ianuarie 2026, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă. Astfel, s-a încheiat primul semestru din anul de studii 2025-2026. De altfel, instituțiile de învățământ pot să decidă data exactă pentru începutul semestrului II: din data de […] Post-ul De astăzi și până la 9 ianuarie 2026 elevii sunt în vacanță apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
„Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politicii de la Chișinău, s-au dus lupte acerbe și s-au făcut declarații tăioase, în contextul adoptării amendamentelor la Legea amnistiei. Propuse de fosta deputată PAS, Olesea […] Post-ul „Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate # Observatorul de Nord
Perioada Sărbătorilor de iarnă, care durează în jur de trei săptămâni în Republica Moldova, reprezintă atât un prilej de bucurie și de marcare a noilor începuturi, cât și timpul în care pericolele alimentare, de inactivitate fizică și de consum nociv al alcoolului escaladează. Urmarea unui asemenea stil de viață în perioada sărbătorilor și asocierea acestuia […] Post-ul Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
09:30
Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 # Observatorul de Nord
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an – 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală, transmite moldova1.md. Proprietarii […] Post-ul Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în […] Post-ul Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Turneul Republican de Tenis de Masă a adunat sportivi din toată țara la Sîngerei / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, în sala de sport a Gimnaziului „A. Păunescu” din satul Copăceni, s a desfășurat Turneul Republican de Tenis de Masă „Cupa Raionului Sîngerei”. Evenimentul a fost organizat cu susținerea Consiliului Raional Sîngerei și a Școlii Sportive „Dumitru Atanasov”. La turneu au participat sportivi din mai multe localități ale țării. Au venit jucători din Sîngerei, […] Post-ul Turneul Republican de Tenis de Masă a adunat sportivi din toată țara la Sîngerei / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
Doctorul Liviu Gorceac a fost distins cu medalia Nicolae Testemițanu! Respect, doctore! # Observatorul de Nord
A salvat zeci și sute de vieți, a stat mereu – vreme de 35 de ani!!! – la straja sănătății sorocenilor și astăzi și-a primit onorul pe care îl merită cu prisisință. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a înmânat medalia Nicolae Testemițanu. Este vorba despre doctorul sorocean LIVIU GORCEAG, medic la urgență și […] Post-ul Doctorul Liviu Gorceac a fost distins cu medalia Nicolae Testemițanu! Respect, doctore! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili – mai mult sprijin, mai multă grijă # Observatorul de Nord
O serie de servicii noi urmează a fi create, pentru a asigura un sprijin mai bun copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, informează anticoruptie.md. O serie de decizii în acest sens au fost aprobate, marți, în ședința de Guvern. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, […] Post-ul Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili – mai mult sprijin, mai multă grijă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Condamnat penal – un tânăr de 19 ani s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit materialelor cauzei, la 6 august 2025, inculpatul, împreună cu alte persoane în curs de identificare, au contactat victima prin telefon, prezentându-se drept angajați ai unei bănci, și i-au comunicat că persoane necunoscute […] Post-ul Condamnat penal – un tânăr de 19 ani s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 24 decembrie 2025: și astăzi leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și dolarul # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru ziua de astăzi, 24 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 1 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 82 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 24 decembrie 2025: și astăzi leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și dolarul apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Femeie de 53 de ani condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un […] Post-ul Femeie de 53 de ani condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 24 decembrie 2025. Berbecii sunt triști. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Faptul că Venus intră în zodia Capricorn lasă o urmă vizibilă asupra relațiilor de iubire. Și finanțele sunt aduse la loc de cinste. Venus și Neptun se întâlnesc chiar înainte ca planeta Venus să-și schimbe zodia. Acest aspect poate întuneca pentru o vreme judecata anumitor nativi. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 24 decembrie 2025. Berbecii sunt triști. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Hai la pompă! Astăzi benzina s-a mai ieftinit cu 10 bani, iar motorina costă cu nouă bani, per litru # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 24 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 22,07 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 sau cu 10 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Motorină standard va avea un preț maxim de 18,73 lei pentru un litru, în scădere cu […] Post-ul Hai la pompă! Astăzi benzina s-a mai ieftinit cu 10 bani, iar motorina costă cu nouă bani, per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 24 decembrie 2025: se așteaptă ninsori și temperaturi sub zero grade Celsius # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ninsoari, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius, pe tot parcursul zilei. Astfel, în termometre vom avea de la -1 până la -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […] Post-ul Meteo, 24 decembrie 2025: se așteaptă ninsori și temperaturi sub zero grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
17:00
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări… […] Post-ul Trei bărbați, uciși și dați ca hrană la porci apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Este bine să știți! Post-ul În atenția pescarilor și nu numai – despre speciile de pești în limba română apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen # Observatorul de Nord
Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, iar cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen. Vă reamintim că, de 11 ani cetățenii republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană și spațiul Schenghen. […] Post-ul Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail” # Observatorul de Nord
Recent, sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca a găzduit Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail”, ediția 2025. La competiție au participat 11 echipe, care au întrunit 162 de tineri luptători. Printre participanți s-au numărat CS „LIDER” Vinița, Ucraina, CS „BOTOȘANI” România, Academia de lupte „GHIDION” Suceava, România, ȘS […] Post-ul 162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […] Post-ul Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Un caz de gripă sezonieră în raionul soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. În acestă perioadă, au fost înregistrate 101 cazuri […] Post-ul Un caz de gripă sezonieră în raionul soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionului Soroca a pătruns ilegal în curtea unei familii. În urma unui conflict verbal, acesta ar fi scos un cuțit și l-ar fi îndreptat spre proprietarul gospodăriei, acțiuni percepute de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică. Martorii audiați au confirmat că bărbatul se afla sub influența alcoolului, avea […] Post-ul Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului” # Observatorul de Nord
Elevii Școlii de Muzică pentru Copii îi invită pe iubitorii de frumos la un concert de colinde, organizat în ajunul Crăciunului, sub genericul „Vestim Nașterea Domnului”. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie 2025, cu începere de la ora 15:00, în sala de concerte a Școlii de Muzică pentru Copii. Concertul este coordonat de profesorii […] Post-ul Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Școala de Muzică din orașul Drochia continuă să demonstreze că are cu ce se mândri. Copiii talentați, ghidați cu dedicare de profesori și susținuți de părinți, obțin rezultate frumoase și confirmă, prin fiecare apariție scenică, valoarea muncii depuse. În ajunul Sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – instituția a găzduit concertul extraordinar „Balul […] Post-ul „Balul Poveștilor” – magia sărbătorilor de iarnă pe scena din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a cabinetului de minisștri a fost aprobat un nou model de permis de conducere, care va fi pus în circulație după finalizarea condițiilor tehnice de producere, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. Noul model va include elemente suplimentare de securitate, menite să reducă riscul de falsificare, precum și un […] Post-ul Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Liceul Teoretic „Petru Rareș” găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca a avut loc Festivalul Tradițiilor de Iarnă cu participarea claselor V-a și a VI-a. Rând pe rând elevii au urcat pe scenă, au cântat, dansat și colindat. În aplauzele colegilor, părinților și profesorilor, discipolii au demonstrat nu doar că sunt buni la învățătură, ci și talentați. Post-ul Liceul Teoretic „Petru Rareș” găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme # Observatorul de Nord
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera […] Post-ul Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. (comunicat anterior https://ansa.gov.md/media/rechemare-retragere/atentie-rechemare-de-produs.html-0 ) Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […] Post-ul 132.270 de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026” prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Natalia Borozan. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii îmbrăcați în […] Post-ul Matineu patriotic de Crăciun la Gimnaziul Racovăț apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO # Observatorul de Nord
O campanie umanitară reușește, an de an, să apropie copiii de pe ambele maluri ale Prutului. Și în acest an, elevii unei școli din România au pregătit daruri pentru copiii din Soroca, adunând încălțăminte, rechizite și dulciuri, oferite din inimă. Este vorba despre campania cu titlul „Vise împlinite, de la inimă la inimă”, organizată de […] Post-ul Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Bunurile au fost sechestrate în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Printre activele sechestrate sunt 2 […] Post-ul Sechestre de zeci de milioane, pe bunuri din spălare de bani și escrocherii apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Curs valutar, 26 decembrie 2025: valutele de referință scad în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 1 ban mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 91 bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 26 decembrie 2025: valutele de referință scad în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit # Observatorul de Nord
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Ciocana, au deconspirat o schemă de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. În cadrul cauzei penale, un bărbat de 45 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii a fost reținut, informează procuratura.md. La […] Post-ul 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:00
77 de angajați de la Serciului de Amenajare și Înverzire din Soroca au primit cadouri din partea primăriei # Observatorul de Nord
„Primăria Soroca a dorit ca atmosfera și bucuria sărbătorilor de iarnă să fie simțită și în familiile celor care au grijă de curățenia orașului”, a declarat primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi. Astfel, 77 de angajați ai Serviciului Amenajare și Înverzire, măturători și muncitori la amenajare au primit cadouri dulci din partea municipalității. (SURSA: Serviciul de […] Post-ul 77 de angajați de la Serciului de Amenajare și Înverzire din Soroca au primit cadouri din partea primăriei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Comportamentul responsabil atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi înseamnă securitate # Observatorul de Nord
Polițiștii din Soroca desfășoară activități de informare în instituțiile de învățământ. Scopul acestor acțiuni este de a crește nivelul de conștientizare al tinerilor privind riscurile existente, de a promova un comportament responsabil atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi, precum și de a încuraja adoptarea unor alegeri corecte pentru un […] Post-ul Comportamentul responsabil atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi înseamnă securitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
2.527 de lei – atâta vor plăti asigurarea medicală, în anul 2026, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă # Observatorul de Nord
Această sumă reprezintă o creștere de aproximativ de 100 procente, dacă vorbim despre costul asigurării medicale în anul 2025. Aceeași primă fixă de 2 527 de lei va fi achitată și de persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, comparativ cu 1 895 de lei, achitați în anul curent, însemnând […] Post-ul 2.527 de lei – atâta vor plăti asigurarea medicală, în anul 2026, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală anunță lansarea unui concurs pentru pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. În acest scop vor fi investite 25 de milioane de lei, iar dosarele pot fi depuse în perioada 2 februarie – […] Post-ul Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei scoate la iveală teme importante legate de responsabilitate, curaj și autocunoaștere. Fiecare zodie este pusă în fața unor lecții care, deși pot părea dificile la început, contribuie la maturizarea și evoluția personală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Primești o […] Post-ul Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51 de ani, pentru comiterea a 9 episoade de escrocherie.Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat, la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 […] Post-ul Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru astăzi un preț maximal de 22 de lei și 17 bani pentru benzină și cel mult 18 lei și 82 de bani pentru un litru de motorină. Astfel, și benzina, și motorina s-au ieftinit cu câte 15 bani per litru. Post-ul O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 23 decembrie 2025, am putea avea lapoviță, iar temperatura aerului să fie sub zero grade Celsius. Astfel, în termometre vom avea de la -1 grad Celsius până la +1 grad Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Grădinița „Albinuța” din satul Bădiceni a devenit, în pragul sărbătorilor de iarnă, un spațiu al memoriei colective, unde cântecul, jocul, munca și povestea s-au împletit într-o șezătoare organizată după modelul celor de altădată. Evenimentul a reunit părinți, copii și cadre didactice într-o demonstrație vie că tradițiile strămoșești pot fi transmise mai departe prin implicare și […] Post-ul Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Medierea reprezintă o alternativă modernă și eficientă de soluționare a conflictelor, bazată pe dialog și consens. Prin intermediul unui mediator imparțial, părțile implicate sunt sprijinite să identifice soluții acceptabile pentru toți. Procedura este voluntară, confidențială și contribuie la reducerea duratei și a costurilor unui litigiu. Medierea încurajează responsabilitatea și comunicarea constructivă între părți. Tot mai […] Post-ul Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.