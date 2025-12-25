Curse suplimentare cu trenul pe ruta Chișinău-Iași, de sărbători, începând de mâine

13:30

Trei persoane au fost ucise miercuri, 24 decembrie, de o bombă la Moscova, după ce doi ofițeri de poliție au abordat un bărbat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în apropierea locului unde un general de rang înalt a fost ucis acum două zile de o mașină-capcană despre care Rusia a spus că...