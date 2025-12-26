Igor Dodon, la Bulboaca: Anul Nou și Crăciunul sunt un timp al miracolelor și al speranței
Provincial, 26 decembrie 2025 15:00
În pragul sărbătorilor de iarnă copiii scriu scrisori cu dorințele lor. 101 astfel de mesaje au ajuns și la noi, deputații Parlamentului. Despre aceasta a declarat deputatul Igor Dodon, care a spus că una dintre aceste scrisori l-a adus, în ajunul sărbătorilor de iarnă, la familia Agheni din Bulboaca. Politicianul a spus că, aici trăiesc […] Post-ul Igor Dodon, la Bulboaca: Anul Nou și Crăciunul sunt un timp al miracolelor și al speranței apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:20
Chișinăul continuă tradiționala campanie în perioada sărbătorilor de iarnă – „De la inimă la inimă” # Provincial
Chișinăul continuă tradiționala campanie în perioada sărbătorilor de iarnă – „De la inimă la inimă”. Suntem alături de copii și, împreună, reușim să organizăm o adevărată magie prin multiplele activități dedicate sărbătorilor de iarnă, informează Provincial. “În această perioadă, mai mulți copii din toată țara vin să viziteze Târgul de Crăciun din Chișinău, iar noi […] Post-ul Chișinăul continuă tradiționala campanie în perioada sărbătorilor de iarnă – „De la inimă la inimă” apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:00
Procuratura UTA Găgăuzia anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat în vârstă de 50 de ani din Vulcănești pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat. Potrivit probelor administrate, în noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste […] Post-ul A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești. Inculpatul – condamnat apare prima dată în Provincial.
14:00
MEC propune spre consultări publice proiectul de hotărâre privind constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. În urma acestui proces, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Scopul acestei propuneri este de a consolida și dezvolta […] Post-ul MEC propune spre consultări publice proiectul de hotărâre privind constituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM apare prima dată în Provincial.
13:50
În perioada 24–25 decembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în comun cu Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat Caravana Salvatorilor și Pompierilor, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat în contextul Campaniei MAI „Când suntem împreună magia sărbătorilor se simte”. Timp de două zile, coloana de autospeciale, împodobite cu luminițe și decorațiuni festive a […] Post-ul Caravana Salvatorilor și Pompierilor – două zile de magie pe străzile capitalei apare prima dată în Provincial.
13:50
De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni # Provincial
Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 23 ani, recunoscut vinovat de comiterea mai multor infracțiuni: furt, răpirea mijlocului de transport, conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și falsul în declarații. Instanța de judecată l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executarea într-un […] Post-ul De la furt de spumant la fals în declarații: tânăr, condamnat pentru un șir de infracțiuni apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:00
La 24 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a efectuat cu succes cursa de testare a unui tren de marfă cu greutatea de 3 000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 – Cahul. Pentru realizarea acestui proiect a fost efectuat un volum considerabil de lucrări pregătitoare: au fost […] Post-ul Ruta feroviară Basarabeasca – Cahul, pregătită pentru trenuri de mare tonaj apare prima dată în Provincial.
11:20
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), acuză vânătoare deschisă asupra primarilor și consilierilor din alte partide, inclusiv MAN, pentru a trece la PAS. El spune că, în caz contrar, vor avea probleme cu ANI sau dosare. "În următoarea perioadă veți urmări cum mai mulți primari și consilieri vor ieși și vor declara […] Post-ul Vânătoare de primari – Ion Ceban acuză PAS apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:20
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Federația Moldovenească de Fotbal nu uită de foștii fotbaliști trecuți în neființă și le aduce un omagiu celor care au adunat de-a lungul anilor zeci de mii de oameni în tribunele stadioanelor din Moldova și au promovat țara noastră pe arenele internaționale. FMF le-a invitat pe văduvele foștilor fotbaliști la […] Post-ul FMF sprijină familiile foștilor fotbaliști apare prima dată în Provincial.
10:20
Crăciunul este momentul ideal pentru a crea amintiri frumoase și pentru a petrece timp de calitate alături de familie și prieteni. Atmosfera caldă a sărbătorilor, tradițiile și momentele petrecute împreună transformă această perioadă într-una cu adevărat specială. Cu acest prilej, redacția PROVINCIAL transmite tuturor cititorilor urări de sănătate, liniște și veselie, dorindu-le să se bucure […] Post-ul Redacția PROVINCIAL vă urează Crăciun Fericit! apare prima dată în Provincial.
10:20
Peste 620 de colindători și urători au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament # Provincial
Peste 620 de colindători și de urători din întreaga țară au adus tradițiile și bucuria sărbătorilor de iarnă la Parlamentul Republicii Moldova. Și în acest an, instituția legislativă a organizat Programul „E vremea colindelor”. Astfel, copii, tineri, adulți și persoane în etate din toate regiunile țării au colindat, au urat și au prezentat obiceiuri de […] Post-ul Peste 620 de colindători și urători au adus spiritul sărbătorilor de iarnă la Parlament apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă – un timp al bucuriei, relaxării și jocului. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber – și riscurile pentru siguranța acestora cresc. Pentru a preveni situațiile neplăcute, recomandăm copiilor respectarea următoarelor sfaturi; Nu permiteți […] Post-ul Poliția: măsuri și sfaturi pentru o vacanță de iarnă fără incidente apare prima dată în Provincial.
13:00
Curtea de Conturi a auditat utilizarea resurselor Fondului Național pentru Mediu (2023–2024) # Provincial
Auditul a evidențiat deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului, precum întârzieri în implementare, lipsa unui sistem informațional integrat și neconformități procedurale, afectând eficiența și transparența utilizării resurselor publice. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării resurselor financiare publice din Fondul Național pentru Mediu (FNM) în […] Post-ul Curtea de Conturi a auditat utilizarea resurselor Fondului Național pentru Mediu (2023–2024) apare prima dată în Provincial.
12:40
Ieri, 23 decembrie, în comuna Lozova a avut loc evenimentul oficial de sfințire și inaugurare a sistemului modernizat de alimentare cu apă potabilă. După mulți ani de așteptare, comunitatea din Lozova beneficiază de apă potabilă sigură, un element esențial pentru sănătatea fiecărei familii. Modernizarea sistemului de apeduct presupune: tratarea și filtrarea apei mineralizarea apei tehnice […] Post-ul Apă potabilă de calitate pentru locuitorii din Lozova, după modernizarea apeductului apare prima dată în Provincial.
12:20
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În […] Post-ul Elevii intră în vacanța de iarnă pe 25 decembrie apare prima dată în Provincial.
12:10
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat Gala Performanțelor Sportive 2025, un eveniment dedicat recunoașterii și promovării reușitelor sportive obținute pe parcursul anului curent de către sportivii, antrenorii, specialiștii și structurile sportive din raion. La eveniment au participat conducerea raionului Ialoveni, vicepreședintele raionului Ialoveni, Petru Beregoi, primarii localităților, reprezentanți ai instituțiilor publice, antrenori, sportivi, precum […] Post-ul La Ialoveni s-a desfășurat Gala Performanțelor Sportive 2025 apare prima dată în Provincial.
12:00
A înscenat un suicid pentru a duce în eroare organele de drept. Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor. Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată […] Post-ul A înscenat un suicid pentru a duce în eroare organele de drept. Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale apare prima dată în Provincial.
11:50
400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Provincial
Peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Activitatea angajaților IGSU va fi destinată siguranței și securității cetățenilor. Salvatorii și pompierii dislocați în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, pentru realizarea […] Post-ul 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou apare prima dată în Provincial.
11:40
Locuitorii satelor Reteni și Păscăuți, raionul Rîșcani, se pot bucura acum de deplasare în siguranță și confort pe drumul care asigură legătura dintre localități. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, ieri, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – […] Post-ul Lucrările de reparație pe drumul G58 Reteni–Păscăuți au fost finalizate apare prima dată în Provincial.
11:40
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat percheziții în raioanele din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme […] Post-ul Sudul și centrul țării, vizate de percheziții într-un caz de jocuri de noroc ilegale apare prima dată în Provincial.
10:50
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vârstă de […] Post-ul Pericolul sobelor defecte: două persoane intoxicate cu monoxid de carbon la Grozești apare prima dată în Provincial.
10:50
La 23 decembrie 2025, Primăria orașului Cimișlia, condusă de primarul Sergiu Andronachi a fost distinsă cu Premiul III pentru activitatea transparentă și eficientă a administrației publice locale, în cadrul Raportului de monitorizare 2024 „Transparența administrației publice locale de nivelul I”, realizat de IDIS „Viitorul”. Viceprimarul orașului, Dorin Coroian, a reprezentat Primăria la ceremonia de premiere, […] Post-ul Primăria Cimișlia – Premiul III pentru transparență la nivel național apare prima dată în Provincial.
10:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […] Post-ul AND: intervenții de noapte pe drumurile din nord și centru, după ninsori apare prima dată în Provincial.
10:20
Spitalul raional Hâncești a finalizat un proiect de modernizare a blocului chirurgical, care a vizat schimbarea ferestrelor și reparația fațadei, contribuind semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de tratament și cazare pentru pacienți, precum și a mediului de muncă pentru personalul medical. Valoarea totală a investiției se ridică la 3,8 milioane lei, dintre care 3,2 milioane au […] Post-ul Spitalul raional Hâncești a finalizat lucrările de renovare a blocului chirurgical apare prima dată în Provincial.
10:10
La data de 19 decembrie, ora 14:17, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat o solicitare pentru acordarea asistenței medicale de urgență unui pacient de 64 ani din mun. Bălți, pe motivul „stop cardio-respirator, inconștient”. Cazul a fost încadrat în categoria urgențelor medico-chirurgicale majore – „Cod Roșu”. În trei minute, echipa TIM din […] Post-ul Echipa SAMU Bălți a resuscitat cu succes un bărbat în stop cardio-respirator apare prima dată în Provincial.
09:40
PSRM: cu cât teritoriile primesc mai puține resurse, cu atât bugetul țării, în ansamblu, devine mai slab # Provincial
Vicepreședintele Parlamentului din partea PSRM, Vlad Batrîncea, deputatele PSRM Alla Pilipețcaia și Alla Darovannaia au prezentat proiectele de amendamente ale PSRM la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, în domeniul dezvoltării rurale și al descentralizării administrației publice locale. Vlad Batrîncea a subliniat că proiectul de buget al Guvernului pentru anul 2026 nu reflectă necesitățile […] Post-ul PSRM: cu cât teritoriile primesc mai puține resurse, cu atât bugetul țării, în ansamblu, devine mai slab apare prima dată în Provincial.
09:10
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 23 decembrie, o deplasare de lucru în raionul Hîncești, în cadrul căreia a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate. Scopul vizitei a fost evaluarea situației curente din instituțiile medico-sanitare, a condițiilor de muncă ale personalului medical, dar și a calității serviciilor oferite pacienților. Ministrul a discutat cu […] Post-ul Emil Ceban, în vizită la Spitalul Raional și Centrul de Sănătate din Hîncești apare prima dată în Provincial.
08:40
Șezători literare și tradiții de iarnă, promovate în localitățile Sofia și Chetrosu din raionul Drochia # Provincial
În localitățile Sofia și Chetrosu din raionul Drochia au avut loc două șezători literare, dedicate tradiției orale, obiceiurilor de iarnă și dialogului între generații. Activitățile au fost completate de Maratonul culinar „Gustul de Acasă”, cu scopul de a promova patrimoniul gastronomic tradițional și de a implica comunitățile locale. Activitățile culturale au avut loc în cadrul […] Post-ul Șezători literare și tradiții de iarnă, promovate în localitățile Sofia și Chetrosu din raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
07:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice […] Post-ul Restricții de trafic în centrul Chișinăului, în perioada 24–25 decembrie apare prima dată în Provincial.
23 decembrie 2025
18:40
Grant german de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea a cel puțin 24 de IMM-uri din Republica Moldova # Provincial
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor benefica de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Grantul este […] Post-ul Grant german de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea a cel puțin 24 de IMM-uri din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
18:40
Federaţia Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova (FSFPM) şi-a desemnat laureaţii pentru anul 2025 în cadrul unei gale festive, care s-a desfășurat la Chișinău. La ceremonia prilejuită acestei gale au fost prezenţi, administratorul Federației Sportive de Fotbal pe Plajă din Moldova, Iurie Bulgareanu și antrenorul lotului național Ruslan Pernai. Iată cine au devenit […] Post-ul Laureații fotbalului pe plajă din Republica Moldova, premiați pentru anul 2025 apare prima dată în Provincial.
16:50
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și asupra realizării achizițiilor publice în domeniul său de activitate, pentru perioada anilor 2024–2025 (9 luni). Achizițiile publice centralizate în domeniul sănătății reprezintă un mecanism esențial pentru […] Post-ul Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate apare prima dată în Provincial.
16:00
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie curent a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar […] Post-ul Peste 4,2 milioane de lei – investiți în renovarea posturilor de pompieri voluntari apare prima dată în Provincial.
15:40
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. De […] Post-ul Șase orașe din țară au fost dotate cu tractoare performante apare prima dată în Provincial.
15:20
(INTERVIU) Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: auditul public extern – pilon al unei democrații moderne # Provincial
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții de Conturi într-un stat de drept? Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit, având un rol esențial în arhitectura statului de drept și a democrației. Misiunea noastră este de a verifica modul în care sunt gestionate […] Post-ul (INTERVIU) Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: auditul public extern – pilon al unei democrații moderne apare prima dată în Provincial.
14:40
PSRM propune soluții pentru asigurarea stabilității în capitală și votarea bugetului municipiului Chișinău # Provincial
Astăzi a avut loc un briefing susținut de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, alături de consilierii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău și de conducătorii organizațiilor sectoriale ale partidului din capitală. În intervenția sa, Igor Dodon a declarat că, imediat după alegerile locale din 2023, PSRM i-a propus primarului general Ion Ceban o […] Post-ul PSRM propune soluții pentru asigurarea stabilității în capitală și votarea bugetului municipiului Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit. Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 […] Post-ul Maia Sandu a participat la Gala Olimpicilor 2025 apare prima dată în Provincial.
14:30
Atenție la cumpărăturile de sărbători: ANSA oferă reguli stricte pentru alegerea alimentelor # Provincial
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […] Post-ul Atenție la cumpărăturile de sărbători: ANSA oferă reguli stricte pentru alegerea alimentelor apare prima dată în Provincial.
14:20
La 17 decembrie 2025, în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, s-a desfășurat o ședință de lucru cu participarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a reprezentanților administrației publice locale și a autorului de proiect, în cadrul proiectului „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia”. Ședința a […] Post-ul Proiectul de canalizare din Valea Perjei, în discuție la o ședință de lucru cu ADR Sud apare prima dată în Provincial.
13:50
Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD, lansează Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități. Programul va ajuta localitățile să dezvolte proiecte pregătite pentru investiții, să creeze portofolii de proiecte aliniate strategiilor de dezvoltare locală și să își consolideze capacitățile financiare și cooperarea cu investitorii. Comunități din […] Post-ul UE și PNUD lansează Programul de asistență și consiliere financiară pentru localități apare prima dată în Provincial.
13:20
La Bălți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care întrunește primarii și conducerea raioanelor din Nordul Moldovei. În cadrul ședinței membrii CRD Nord au examinat și aprobat: Raportul privind implementarea Programului Operațional Regional Nord pentru anul 2025; Programul Operațional Regional Nord 2025-2028; prioritățile de asigurare a durabilității proiectelor de dezvoltare […] Post-ul Alexandr Petkov a participat la ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord apare prima dată în Provincial.
13:20
Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile # Provincial
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. „Este un pachet […] Post-ul Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile apare prima dată în Provincial.
13:10
Cea mai mare grădiniță din Chișinău, „Spicușor” din sectorul Ciocana, eficientizată energetic în anul 2024, a dezvelit vineri două picturi murale pe pereții exteriori, executate de artiști plastici locali și copiii din instituție ca parte a procesului de renovare. Potrivit unui comunicat, aceasta este una dintre cele 22 de instituții beneficiare a Proiectului de eficiență […] Post-ul Grădinița „Spicușor” din Chișinău – eficientizată energetic apare prima dată în Provincial.
13:10
PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole # Provincial
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru anul 2026, care prevede înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole la nivelul anterior — 1.264 de lei. Deputatul argumentează necesitatea acestei modificări prin dublarea de facto a costului poliței fixe pentru proprietarii de terenuri agricole — de […] Post-ul PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole apare prima dată în Provincial.
12:20
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, Primarul Alexandr Petkov a anunțat o realizare importantă și semnificativă: Primăria municipiului Bălți a fost recunoscută drept cea mai transparentă administrație publică locală, în baza rezultatelor activității pentru anul 2024. În urma unei evaluări independente, realizate în cadrul programului „Transparența raioanelor și municipiilor 2024”, Primăria municipiului Bălți a […] Post-ul Primăria Bălți, recunoscută drept cea mai transparentă administrație publică locală apare prima dată în Provincial.
12:10
Concert de Crăciun la Chișinău: colinde și artiști îndrăgiți pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Provincial
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Concertul de Crăciun, organizat pe 24 decembrie, începând cu ora 18:00, în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Seara va fi una specială cu colinde și emoții, alături de artiști îndrăgiți și colective de prestigiu: ▪️Ansamblul de violoniști „Divertisment” ▪️Cristi Aldea-Teodorovici & Orchestra ▪️Orchestra […] Post-ul Concert de Crăciun la Chișinău: colinde și artiști îndrăgiți pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale apare prima dată în Provincial.
11:40
(VIDEO) Grădinița „Catincuța” din Pașcani produce propria energie și economisește mii de lei anual # Provincial
Grădinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local. Pentru impactul obținut, […] Post-ul (VIDEO) Grădinița „Catincuța” din Pașcani produce propria energie și economisește mii de lei anual apare prima dată în Provincial.
11:10
Tinerii profesori din Orhei, premiați la Gala laureaților concursului raional „Debut didactic – artă și vocație” # Provincial
La 22 decembrie 2025, Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei a organizat Gala laureaților concursului raional pentru cadrele didactice debutante sub genericul: „Debut didactic – artă și vocație”, un eveniment dedicat recunoașterii și valorificării tinerilor profesori aflați la început de carieră. Manifestarea a avut loc în municipiul Orhei și a reunit cadre didactice […] Post-ul Tinerii profesori din Orhei, premiați la Gala laureaților concursului raional „Debut didactic – artă și vocație” apare prima dată în Provincial.
10:40
31 ani de la crearea Autonomiei Găgăuze! PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești # Provincial
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova. PSRM afirmă că această dată are o semnificație deosebită nu doar pentru poporul găgăuz, ci și pentru întreaga noastră țară. „În urmă cu treizeci și unu de ani a fost atins un compromis istoric înțelept și responsabil între […] Post-ul 31 ani de la crearea Autonomiei Găgăuze! PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești apare prima dată în Provincial.
10:30
(VIDEO) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova # Provincial
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […] Post-ul (VIDEO) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
