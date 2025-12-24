Emil Ceban, în vizită la Spitalul Raional și Centrul de Sănătate din Hîncești
Provincial, 24 decembrie 2025 09:10
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 23 decembrie, o deplasare de lucru în raionul Hîncești, în cadrul căreia a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate. Scopul vizitei a fost evaluarea situației curente din instituțiile medico-sanitare, a condițiilor de muncă ale personalului medical, dar și a calității serviciilor oferite pacienților. Ministrul a discutat cu […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a efectuat ieri, 23 decembrie, o deplasare de lucru în raionul Hîncești, în cadrul căreia a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate. Scopul vizitei a fost evaluarea situației curente din instituțiile medico-sanitare, a condițiilor de muncă ale personalului medical, dar și a calității serviciilor oferite pacienților. Ministrul a discutat cu […]
Acum o oră
08:40
Șezători literare și tradiții de iarnă, promovate în localitățile Sofia și Chetrosu din raionul Drochia # Provincial
În localitățile Sofia și Chetrosu din raionul Drochia au avut loc două șezători literare, dedicate tradiției orale, obiceiurilor de iarnă și dialogului între generații. Activitățile au fost completate de Maratonul culinar „Gustul de Acasă", cu scopul de a promova patrimoniul gastronomic tradițional și de a implica comunitățile locale. Activitățile culturale au avut loc în cadrul […]
Acum 2 ore
07:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice […]
Acum 24 ore
18:40
Grant german de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea a cel puțin 24 de IMM-uri din Republica Moldova # Provincial
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Grantul este […]
18:40
Federaţia Sportivă de Fotbal pe Plajă din Republica Moldova (FSFPM) şi-a desemnat laureaţii pentru anul 2025 în cadrul unei gale festive, care s-a desfășurat la Chișinău. La ceremonia prilejuită acestei gale au fost prezenţi, administratorul Federației Sportive de Fotbal pe Plajă din Moldova, Iurie Bulgareanu și antrenorul lotului național Ruslan Pernai. Iată cine au devenit […]
16:50
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și asupra realizării achizițiilor publice în domeniul său de activitate, pentru perioada anilor 2024–2025 (9 luni). Achizițiile publice centralizate în domeniul sănătății reprezintă un mecanism esențial pentru […]
16:00
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Pe 5 decembrie curent a avut loc inaugurarea postului de pompieri și salvatori voluntari din satul Scoreni, raionul Strășeni, unde infrastructura de intervenție a fost modernizată, iar […]
15:40
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea Europeană prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice", implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. De […]
15:20
(INTERVIU) Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi: auditul public extern – pilon al unei democrații moderne # Provincial
Interviu cu Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Șevciuc Care este rolul Curții de Conturi într-un stat de drept? Curtea de Conturi a Republicii Moldova este Instituția Supremă de Audit, având un rol esențial în arhitectura statului de drept și a democrației. Misiunea noastră este de a verifica modul în care sunt gestionate […]
14:40
PSRM propune soluții pentru asigurarea stabilității în capitală și votarea bugetului municipiului Chișinău # Provincial
Astăzi a avut loc un briefing susținut de președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, alături de consilierii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău și de conducătorii organizațiilor sectoriale ale partidului din capitală. În intervenția sa, Igor Dodon a declarat că, imediat după alegerile locale din 2023, PSRM i-a propus primarului general Ion Ceban o […]
14:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025", în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit. Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 […]
14:30
Atenție la cumpărăturile de sărbători: ANSA oferă reguli stricte pentru alegerea alimentelor # Provincial
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […]
14:20
La 17 decembrie 2025, în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, s-a desfășurat o ședință de lucru cu participarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a reprezentanților administrației publice locale și a autorului de proiect, în cadrul proiectului „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia". Ședința a […]
13:50
Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD, lansează Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități. Programul va ajuta localitățile să dezvolte proiecte pregătite pentru investiții, să creeze portofolii de proiecte aliniate strategiilor de dezvoltare locală și să își consolideze capacitățile financiare și cooperarea cu investitorii. Comunități din […]
13:20
La Bălți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care întrunește primarii și conducerea raioanelor din Nordul Moldovei. În cadrul ședinței membrii CRD Nord au examinat și aprobat: Raportul privind implementarea Programului Operațional Regional Nord pentru anul 2025; Programul Operațional Regional Nord 2025-2028; prioritățile de asigurare a durabilității proiectelor de dezvoltare […]
13:20
Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile # Provincial
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. „Este un pachet […]
13:10
Cea mai mare grădiniță din Chișinău, „Spicușor" din sectorul Ciocana, eficientizată energetic în anul 2024, a dezvelit vineri două picturi murale pe pereții exteriori, executate de artiști plastici locali și copiii din instituție ca parte a procesului de renovare. Potrivit unui comunicat, aceasta este una dintre cele 22 de instituții beneficiare a Proiectului de eficiență […]
13:10
PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole # Provincial
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru anul 2026, care prevede înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole la nivelul anterior — 1.264 de lei. Deputatul argumentează necesitatea acestei modificări prin dublarea de facto a costului poliței fixe pentru proprietarii de terenuri agricole — de […]
12:20
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, Primarul Alexandr Petkov a anunțat o realizare importantă și semnificativă: Primăria municipiului Bălți a fost recunoscută drept cea mai transparentă administrație publică locală, în baza rezultatelor activității pentru anul 2024. În urma unei evaluări independente, realizate în cadrul programului „Transparența raioanelor și municipiilor 2024", Primăria municipiului Bălți a […]
12:10
Concert de Crăciun la Chișinău: colinde și artiști îndrăgiți pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Provincial
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Concertul de Crăciun, organizat pe 24 decembrie, începând cu ora 18:00, în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Seara va fi una specială cu colinde și emoții, alături de artiști îndrăgiți și colective de prestigiu: ▪️Ansamblul de violoniști „Divertisment" ▪️Cristi Aldea-Teodorovici & Orchestra ▪️Orchestra […]
11:40
(VIDEO) Grădinița „Catincuța” din Pașcani produce propria energie și economisește mii de lei anual # Provincial
Grădinița de copii „Catincuța" din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local. Pentru impactul obținut, […]
11:10
Tinerii profesori din Orhei, premiați la Gala laureaților concursului raional „Debut didactic – artă și vocație” # Provincial
La 22 decembrie 2025, Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei a organizat Gala laureaților concursului raional pentru cadrele didactice debutante sub genericul: „Debut didactic – artă și vocație", un eveniment dedicat recunoașterii și valorificării tinerilor profesori aflați la început de carieră. Manifestarea a avut loc în municipiul Orhei și a reunit cadre didactice […]
10:40
31 ani de la crearea Autonomiei Găgăuze! PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești # Provincial
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova. PSRM afirmă că această dată are o semnificație deosebită nu doar pentru poporul găgăuz, ci și pentru întreaga noastră țară. „În urmă cu treizeci și unu de ani a fost atins un compromis istoric înțelept și responsabil între […]
10:30
(VIDEO) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova # Provincial
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […]
10:20
Ieri, 22 decembrie 2025, la sediul FMF, la inițiativa forului național a avut loc ședința comună a reprezentanților cluburilor eligibile pentru beneficierea plăților de solidaritate UEFA din Liga 7777 și Liga 1, organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, fiind pusă în discuție modalitatea de distribuire a plăților de solidaritate provenite din participarea cluburilor în cadrul competițiilor […]
10:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […]
10:10
Petr Vlah: Găgăuzii merită să trăiască în pace şi prosperitate şi acest lucru se va întâmpla # Provincial
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia (UTAG). El afirmă că, constituirea autonomiei găgăuze a fost un
10:10
(INTERVIU) Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Provincial
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor” (reţeaua de magazine „Bomba” Domnule Baciu, se apropie de final anul 2025. Cum a fost acesta pentru afacerea dumneavoastră? M.B.: În anul 2025, am urmat trendul ascendent de dezvoltare, care a fost unul constant în ultimii ani, chiar dacă ne-am confruntat şi cu unele provocări. Încă […] Post-ul (INTERVIU) Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură apare prima dată în Provincial.
10:00
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul de model Ford […] Post-ul Cinci persoane rănite într-un accident rutier la Drochia apare prima dată în Provincial.
10:00
Tinerii din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere # Provincial
Peste 80 de tineri din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat cum să gestioneze conflictele și să medieze situații dificile în cadrul unor seminare desfășurate în perioada octombrie – decembrie 2025, cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Elveției. Participanții, cu vârste cuprinse între 17 și 33 de ani, au învățat despre etapele […] Post-ul Tinerii din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere apare prima dată în Provincial.
09:50
La 22 decembrie 2025, municipiul Bălți a fost desemnat oficial „Capitala Tineretului 2026”, în cadrul Programului Național lansat de Ministerul Educației și Cercetării și implementat de Agenția Națională pentru Tineret. În cadrul festivității, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a subliniat angajamentul administrației publice locale pentru dezvoltarea sectorului de tineret, evidențiind faptul că autoritatea publică locală […] Post-ul Municipiul Bălți a obținut oficial titlul de „Capitala Tineretului 2026” apare prima dată în Provincial.
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […] Post-ul ANSA anuță nimicirea a peste 130 mii ouă retrase de pe piață apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:10
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Amintim că, anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit organizarea alegerilor […] Post-ul Alegeri locale noi în Taraclia și Orhei apare prima dată în Provincial.
08:50
Asociația de Fotbal din Florești (președinte Petru Rusu) a organizat pe 21 decembrie Gala Laureaților 2025, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor obținute pe parcursul anului competițional și celor care contribuie activ la dezvoltarea fotbalului în raionul Florești. La festivitate au participat oaspeți de onoare: din partea Federației Moldovenești de Fotbal – Dragoș Hîncu, directorul Departamentului Echipe […] Post-ul ARF Florești. Gala Laureaților 2025 apare prima dată în Provincial.
08:30
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale # Provincial
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în cadrul […] Post-ul Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale apare prima dată în Provincial.
08:10
Sunetul de caval, cimpoi, nai, tilincă și fluier geamăn a fost descoperit, recunoscut și cântat împreună cu publicul din Strășeni. Despre aceasta a comunicat Ministerul Culturii. Tudor Ungureanu a adus muzica tradițională la evenimentul de totalizare a proiectului Suntem Moldova. Timp de câteva luni, la Strășeni au fost organizate ateliere de poezie, caligrafie, pictură, meșteșuguri […] Post-ul Muzica tradițională a răsunat la Strășeni în cadrul proiectului „Suntem Moldova” apare prima dată în Provincial.
07:40
Consiliul raional Ialoveni a beneficiat de unul dintre cele 23 de microbuze școlare achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării și repartizate în teritoriu la data de 19 decembrie 2025. Microbuzul a fost transmis Liceului Teoretic „Ruseștii Noi” pentru a asigura transportarea elevilor din satul Ruseștii Vechi către instituția de învățământ, reieșind din necesitățile existente. La […] Post-ul Un nou microbuz școlar pentru elevii din Ruseștii Noi apare prima dată în Provincial.
22 decembrie 2025
17:30
La Primăria municipiului Bălți a avut loc ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, prezidată de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Tematica problemelor abordate în cadrul ședinței a vizat analizarea solicitărilor agenților economici, a instituțiilor publice și a locuitorilor municipiului privind accesul și amenajarea parcărilor și drumurilor, reglementarea circulației pe străzile municipiului (inclusiv sensuri unice și […] Post-ul Ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere în municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
17:30
În ajunul sărbătorilor de iarnă, pompierii și salvatorii au organizat o zi specială „Ziua Ușilor Deschise”, dedicată cetățenilor, în mod special copiilor, oferindu-le ocazia de a descoperi, din interior, cum decurge o zi din viața unui pompier. În cadrul evenimentului angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deschis larg porțile unităților, întâmpinând vizitatorii cu […] Post-ul Copiii învață reguli de siguranță la „Ziua Ușilor Deschise” organizată de IGSU apare prima dată în Provincial.
17:20
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă, format din 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir. Potrivit hotărârii CEC, grupul de inițiativă, până la data de 20 februarie 2026, va colecta semnăturile a cel puțin 10% […] Post-ul Locuitorii comunei Sadîc din Cantemir vor referendum de demitere a primarului apare prima dată în Provincial.
17:10
La 19 decembrie 2025, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, și viceprimarul Dorin Coroian au participat la Recepția festivă de renovare a Centrului Comunitar Cimișlia, un spațiu modern amenajat în incinta Casei de Cultură. Potrivit autorităților, scopul acestui proiect a fost crearea unui spațiu multifuncțional, modern și accesibil, adaptat tuturor categoriilor de vârstă și gen, inclusiv persoanelor […] Post-ul (FOTO) Centrul Comunitar din Cimișlia, renovat cu sprijinul partenerilor locali apare prima dată în Provincial.
16:50
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea acestui flagel. Totodată, trebuie să atragem atenția și la folosirea de către minori a țigărilor electronice și a tot felul de așa-numite snusuri cu nicotină. Cum le cumpără, cine […] Post-ul Ceban: programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare apare prima dată în Provincial.
16:50
La Bender a avut loc prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății # Provincial
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, s-a desfășurat reuniune comună a grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului. Delegația din partea Chișinăului a fost condusă de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion PRISĂCARU, conducătorul […] Post-ul La Bender a avut loc prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății apare prima dată în Provincial.
16:50
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne simbolul principal al acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de […] Post-ul Recomandări IGSU pentru sărbători de iarnă fără incidente apare prima dată în Provincial.
15:30
Primăria satului Nimoreni, raionul Ialoveni, și Primăria comunei Lespezi, județul Iași, au semnat un Acord de colaborare, marcând o etapă importantă în consolidarea relațiilor de cooperare dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Cu acest prilej, PSDE a adresat sincere felicitări colegului, Andrei Covali, primar al satului Nimoreni, aflat la cel de-al patrulea mandat, […] Post-ul Nimoreni și Lespezi au semnat un Acord de cooperare apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul capitalei: doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului # Provincial
Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, spune că în aceste zile de sărbătoare la Primărie sunt foarte mulți colindători. „…mă bucur că sunt păstrate tradițiile și transmise mai departe. Doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului și fie ca sărbătorile să umple casele de bucurie și de cei dragi. […] Post-ul Primarul capitalei: doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului apare prima dată în Provincial.
14:10
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară gravă în care a fost adusă Republica Moldova, reprezentanții PAS (a se citi „guvernarea”) continuă să caute vinovați în altă parte și să mute atenția publică spre administrația municipală”. „Vorbim […] Post-ul MAN din CMC: Chișinăul are nevoie de un buget funcțional, nu de blocaje politice apare prima dată în Provincial.
14:10
CCRM a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Misiunea de audit a vizat evaluarea modului în care instituțiile muzeale și autoritatea […] Post-ul CCRM a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale apare prima dată în Provincial.
14:00
Igor Grosu: în vizită de lucru la Ștefan Vodă: Trebuie să continuăm proiectele de infrastructură din toată țara, să ajungem la creștere economică și să ne ținem de agenda europeană # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful legislativului s-a întâlnit cu primarii și oamenii de afaceri din regiune și a discutat despre proiectele de infrastructură implementate și despre planurile din perioada următoare. În raionul Ștefan Vodă, prin intermediul Programului Satului European II urmează să fie implementate 19 […] Post-ul Igor Grosu: în vizită de lucru la Ștefan Vodă: Trebuie să continuăm proiectele de infrastructură din toată țara, să ajungem la creștere economică și să ne ținem de agenda europeană apare prima dată în Provincial.
14:00
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția pot genera situații neplǎcute. Pentru ca fiecare familie să se bucure în liniște, #Poliția_Națională recomandă cetățenilor câteva reguli simple, dar importante: În spațiile publice: • Țineți aproape copiii; • Aveți grijǎ de bunurile personale; • Dacă observați în preajmǎ pe […] Post-ul Poliția Națională îndeamnă cetățenii la prudență în perioada sărbătorilor apare prima dată în Provincial.
