Proiectul de canalizare din Valea Perjei, în discuție la o ședință de lucru cu ADR Sud
Provincial, 23 decembrie 2025 14:20
La 17 decembrie 2025, în satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, s-a desfășurat o ședință de lucru cu participarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, a reprezentanților administrației publice locale și a autorului de proiect, în cadrul proiectului „Finalizarea construcției sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate în s. Valea Perjei, r-nul Cimișlia". Ședința a […]
• • •
Acum 10 minute
14:30
Atenție la cumpărăturile de sărbători: ANSA oferă reguli stricte pentru alegerea alimentelor # Provincial
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […]
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
13:50
Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică" (M4EG), finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD, lansează Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități. Programul va ajuta localitățile să dezvolte proiecte pregătite pentru investiții, să creeze portofolii de proiecte aliniate strategiilor de dezvoltare locală și să își consolideze capacitățile financiare și cooperarea cu investitorii. Comunități din […]
Acum 2 ore
13:20
La Bălți a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord), care întrunește primarii și conducerea raioanelor din Nordul Moldovei. În cadrul ședinței membrii CRD Nord au examinat și aprobat: Raportul privind implementarea Programului Operațional Regional Nord pentru anul 2025; Programul Operațional Regional Nord 2025-2028; prioritățile de asigurare a durabilității proiectelor de dezvoltare […]
13:20
Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile # Provincial
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. „Este un pachet […]
13:10
Cea mai mare grădiniță din Chișinău, „Spicușor" din sectorul Ciocana, eficientizată energetic în anul 2024, a dezvelit vineri două picturi murale pe pereții exteriori, executate de artiști plastici locali și copiii din instituție ca parte a procesului de renovare. Potrivit unui comunicat, aceasta este una dintre cele 22 de instituții beneficiare a Proiectului de eficiență […]
13:10
PSRM cere înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole # Provincial
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a înregistrat un proiect de amendament la bugetul asigurărilor medicale pentru anul 2026, care prevede înghețarea costului poliței medicale pentru proprietarii de terenuri agricole la nivelul anterior — 1.264 de lei. Deputatul argumentează necesitatea acestei modificări prin dublarea de facto a costului poliței fixe pentru proprietarii de terenuri agricole — de […]
Acum 4 ore
12:20
Astăzi, în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, Primarul Alexandr Petkov a anunțat o realizare importantă și semnificativă: Primăria municipiului Bălți a fost recunoscută drept cea mai transparentă administrație publică locală, în baza rezultatelor activității pentru anul 2024. În urma unei evaluări independente, realizate în cadrul programului „Transparența raioanelor și municipiilor 2024", Primăria municipiului Bălți a […]
12:10
Concert de Crăciun la Chișinău: colinde și artiști îndrăgiți pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale # Provincial
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Concertul de Crăciun, organizat pe 24 decembrie, începând cu ora 18:00, în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Seara va fi una specială cu colinde și emoții, alături de artiști îndrăgiți și colective de prestigiu: ▪️Ansamblul de violoniști „Divertisment" ▪️Cristi Aldea-Teodorovici & Orchestra ▪️Orchestra […]
11:40
(VIDEO) Grădinița „Catincuța” din Pașcani produce propria energie și economisește mii de lei anual # Provincial
Grădinița de copii „Catincuța" din satul Pașcani, raionul Cahul, și-a redus integral cheltuielile pentru energia electrică în urma implementării unui proiect de energie din surse regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice a transformat instituția într-un exemplu de bună practică la nivel local și național, cu beneficii directe pentru copii, angajați și bugetul public local. Pentru impactul obținut, […]
11:10
Tinerii profesori din Orhei, premiați la Gala laureaților concursului raional „Debut didactic – artă și vocație” # Provincial
La 22 decembrie 2025, Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei a organizat Gala laureaților concursului raional pentru cadrele didactice debutante sub genericul: „Debut didactic – artă și vocație", un eveniment dedicat recunoașterii și valorificării tinerilor profesori aflați la început de carieră. Manifestarea a avut loc în municipiul Orhei și a reunit cadre didactice […]
10:40
31 ani de la crearea Autonomiei Găgăuze! PSRM: Găgăuzia a devenit pe bună dreptate unul dintre pilonii statalității moldovenești # Provincial
Astăzi, 23 decembrie, se împlinesc 31 de ani de la crearea Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova. PSRM afirmă că această dată are o semnificație deosebită nu doar pentru poporul găgăuz, ci și pentru întreaga noastră țară. „În urmă cu treizeci și unu de ani a fost atins un compromis istoric înțelept și responsabil între […]
Acum 6 ore
10:30
(VIDEO) Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova # Provincial
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […]
10:20
Ieri, 22 decembrie 2025, la sediul FMF, la inițiativa forului național a avut loc ședința comună a reprezentanților cluburilor eligibile pentru beneficierea plăților de solidaritate UEFA din Liga 7777 și Liga 1, organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, fiind pusă în discuție modalitatea de distribuire a plăților de solidaritate provenite din participatea cluburilor în cadrul competițiilor […]
10:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […]
10:10
Petr Vlah: Găgăuzii merită să trăiască în pace şi prosperitate şi acest lucru se va întâmpla # Provincial
Politicianul Petr Vlah a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a Unității Administrativ-Teritoriale Găgăuzia (UTAG). El afirmă că, constituirea autonomiei găgăuze a fost un pas corect, pentru că astfel s-a găsit o soluţie paşnică pentru un conflict care devenea tot mai pronunţat. „Soluţia identificată atunci, ne-a permis să trăim în […]
10:10
(INTERVIU) Mircea Baciu: Avem o strategie de dezvoltare clară, pe care o implementăm consecvent, iar rezultatele sunt pe măsură # Provincial
Interviu cu Mircea Baciu, CEO al Grupului de companii „Almigor" (reţeaua de magazine „Bomba" Domnule Baciu, se apropie de final anul 2025. Cum a fost acesta pentru afacerea dumneavoastră? M.B.: În anul 2025, am urmat trendul ascendent de dezvoltare, care a fost unul constant în ultimii ani, chiar dacă ne-am confruntat şi cu unele provocări. Încă […]
10:00
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul de model Ford […]
10:00
Tinerii din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere # Provincial
Peste 80 de tineri din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat cum să gestioneze conflictele și să medieze situații dificile în cadrul unor seminare desfășurate în perioada octombrie – decembrie 2025, cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Elveției. Participanții, cu vârste cuprinse între 17 și 33 de ani, au învățat despre etapele […]
09:50
La 22 decembrie 2025, municipiul Bălți a fost desemnat oficial „Capitala Tineretului 2026", în cadrul Programului Național lansat de Ministerul Educației și Cercetării și implementat de Agenția Națională pentru Tineret. În cadrul festivității, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a subliniat angajamentul administrației publice locale pentru dezvoltarea sectorului de tineret, evidențiind faptul că autoritatea publică locală […]
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA"), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […]
09:10
Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Amintim că, anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit organizarea alegerilor […]
08:50
Asociația de Fotbal din Florești (președinte Petru Rusu) a organizat pe 21 decembrie Gala Laureaților 2025, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor obținute pe parcursul anului competițional și celor care contribuie activ la dezvoltarea fotbalului în raionul Florești. La festivitate au participat oaspeți de onoare: din partea Federației Moldovenești de Fotbal – Dragoș Hîncu, directorul Departamentului Echipe […]
Acum 8 ore
08:30
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale # Provincial
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în cadrul […]
08:10
Sunetul de caval, cimpoi, nai, tilincă și fluier geamăn a fost descoperit, recunoscut și cântat împreună cu publicul din Strășeni. Despre aceasta a comunicat Ministerul Culturii. Tudor Ungureanu a adus muzica tradițională la evenimentul de totalizare a proiectului Suntem Moldova. Timp de câteva luni, la Strășeni au fost organizate ateliere de poezie, caligrafie, pictură, meșteșuguri […]
07:40
Consiliul raional Ialoveni a beneficiat de unul dintre cele 23 de microbuze școlare achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării și repartizate în teritoriu la data de 19 decembrie 2025. Microbuzul a fost transmis Liceului Teoretic „Ruseștii Noi" pentru a asigura transportarea elevilor din satul Ruseștii Vechi către instituția de învățământ, reieșind din necesitățile existente. La […]
Acum 24 ore
17:30
La Primăria municipiului Bălți a avut loc ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, prezidată de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Tematica problemelor abordate în cadrul ședinței a vizat an
17:30
În ajunul sărbătorilor de iarnă, pompierii și salvatorii au organizat o zi specială „Ziua Ușilor Deschise”, dedicată cetățenilor, în mod special copiilor, oferindu-le ocazia de a descoperi, din interior, cum decurge o zi din viața unui pompier. În cadrul evenimentului angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deschis larg porțile unităților, întâmpinând vizitatorii cu […] Post-ul Copiii învață reguli de siguranță la „Ziua Ușilor Deschise” organizată de IGSU apare prima dată în Provincial.
17:20
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat un grup de inițiativă, format din 22 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii referendumului local privind revocarea primarului comunei Sadîc, raionul Cantemir. Potrivit hotărârii CEC, grupul de inițiativă, până la data de 20 februarie 2026, va colecta semnăturile a cel puțin 10% […] Post-ul Locuitorii comunei Sadîc din Cantemir vor referendum de demitere a primarului apare prima dată în Provincial.
17:10
La 19 decembrie 2025, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, și viceprimarul Dorin Coroian au participat la Recepția festivă de renovare a Centrului Comunitar Cimișlia, un spațiu modern amenajat în incinta Casei de Cultură. Potrivit autorităților, scopul acestui proiect a fost crearea unui spațiu multifuncțional, modern și accesibil, adaptat tuturor categoriilor de vârstă și gen, inclusiv persoanelor […] Post-ul (FOTO) Centrul Comunitar din Cimișlia, renovat cu sprijinul partenerilor locali apare prima dată în Provincial.
16:50
Programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare – a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea acestui flagel. Totodată, trebuie să atragem atenția și la folosirea de către minori a țigărilor electronice și a tot felul de așa-numite snusuri cu nicotină. Cum le cumpără, cine […] Post-ul Ceban: programul municipal antidrog va fi prezentat în zilele următoare apare prima dată în Provincial.
16:50
La Bender a avut loc prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății # Provincial
Astăzi, 22 decembrie 2025, în incinta sediului din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova, s-a desfășurat reuniune comună a grupurilor de lucru pentru ocrotirea sănătății, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului. Delegația din partea Chișinăului a fost condusă de către secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion PRISĂCARU, conducătorul […] Post-ul La Bender a avut loc prima reuniune din acest an a experților din domeniul ocrotirii sănătății apare prima dată în Provincial.
16:50
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne simbolul principal al acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de […] Post-ul Recomandări IGSU pentru sărbători de iarnă fără incidente apare prima dată în Provincial.
15:30
Primăria satului Nimoreni, raionul Ialoveni, și Primăria comunei Lespezi, județul Iași, au semnat un Acord de colaborare, marcând o etapă importantă în consolidarea relațiilor de cooperare dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Cu acest prilej, PSDE a adresat sincere felicitări colegului, Andrei Covali, primar al satului Nimoreni, aflat la cel de-al patrulea mandat, […] Post-ul Nimoreni și Lespezi au semnat un Acord de cooperare apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul capitalei: doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului # Provincial
Ion Ceban, Primar General al municipiului Chișinău, spune că în aceste zile de sărbătoare la Primărie sunt foarte mulți colindători. „…mă bucur că sunt păstrate tradițiile și transmise mai departe. Doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului și fie ca sărbătorile să umple casele de bucurie și de cei dragi. […] Post-ul Primarul capitalei: doresc cele mai calde urări de bine tuturor cetățenilor în ajunul Crăciunului apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:10
Fracțiunea Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) constată „cu regret că, în loc să își asume responsabilitatea pentru situația economică și bugetară gravă în care a fost adusă Republica Moldova, reprezentanții PAS (a se citi „guvernarea”) continuă să caute vinovați în altă parte și să mute atenția publică spre administrația municipală”. „Vorbim […] Post-ul MAN din CMC: Chișinăul are nevoie de un buget funcțional, nu de blocaje politice apare prima dată în Provincial.
14:10
CCRM a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Misiunea de audit a vizat evaluarea modului în care instituțiile muzeale și autoritatea […] Post-ul CCRM a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale apare prima dată în Provincial.
14:00
Igor Grosu: în vizită de lucru la Ștefan Vodă: Trebuie să continuăm proiectele de infrastructură din toată țara, să ajungem la creștere economică și să ne ținem de agenda europeană # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. Șeful legislativului s-a întâlnit cu primarii și oamenii de afaceri din regiune și a discutat despre proiectele de infrastructură implementate și despre planurile din perioada următoare. În raionul Ștefan Vodă, prin intermediul Programului Satului European II urmează să fie implementate 19 […] Post-ul Igor Grosu: în vizită de lucru la Ștefan Vodă: Trebuie să continuăm proiectele de infrastructură din toată țara, să ajungem la creștere economică și să ne ținem de agenda europeană apare prima dată în Provincial.
14:00
Sărbătorile ne adunǎ împreună, dar ne aduc și momente în care graba, aglomerația sau neatenția pot genera situații neplǎcute. Pentru ca fiecare familie să se bucure în liniște, #Poliția_Națională recomandă cetățenilor câteva reguli simple, dar importante: În spațiile publice: • Țineți aproape copiii; • Aveți grijǎ de bunurile personale; • Dacă observați în preajmǎ pe […] Post-ul Poliția Națională îndeamnă cetățenii la prudență în perioada sărbătorilor apare prima dată în Provincial.
13:00
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026. Inițiativa face parte din eforturile continue ale MEC de a îmbunătăți infrastructura școlară și de a asigura condiții adecvate de igienă și sanitație pentru elevi și cadrele didactice. Concursul […] Post-ul MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 apare prima dată în Provincial.
12:50
Ultimele zile pentru depunerea cererilor în cadrul Proiectului AGGRI, pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine # Provincial
Crescătorii de bovine, ovine și caprine pot depune cereri de finanțare în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială, până la 31 decembrie 2025. Programul sprijină fermierii și întreprinderile zootehnice care produc lapte, carne sau desfășoară activități mixte, oferind suport pentru investiții care fac fermele mai eficiente […] Post-ul Ultimele zile pentru depunerea cererilor în cadrul Proiectului AGGRI, pentru crescătorii de bovine, ovine și caprine apare prima dată în Provincial.
12:50
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și […] Post-ul Alertă la un liceu din Chișinău: foc la un panou electric apare prima dată în Provincial.
12:10
Mese calde pentru persoanele aflate în dificultate la Bălți, în perioada 24 decembrie – 8 ianuarie # Provincial
În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în incinta IP Palatul Municipal de Cultură (str. Dostoievski, 24) va funcționa Cantina Socială, destinată persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilități și altor categorii social vulnerabile din municipiu. Potrivit autorităților, acest serviciu social reprezintă o acțiune tradițională desfășurată în perioada sărbătorilor de iarnă, având scopul de […] Post-ul Mese calde pentru persoanele aflate în dificultate la Bălți, în perioada 24 decembrie – 8 ianuarie apare prima dată în Provincial.
11:50
Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51 de ani, pentru comiterea a 9 episoade de escrocherie. Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat, la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 […] Post-ul Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile apare prima dată în Provincial.
11:30
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei a găzduit etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025″. Evenimentul, ajuns la ediția a opta, a adunat 4 echipe de veterani – campioanele regiunilor Nord, Est, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Echipa Volta E.F. a devenit câștigătoarea turneului, după ce a învins în finală formația ARF Cahul cu […] Post-ul Volta E.F., câștigătoarea Ligii Veteranilor 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
Drumul de acces spre Colonița este un exemplu din cele peste 500 de proiecte realizate de Primăria Chișinău în colaborare cu primarii din suburbii – a declarat primarul capitalei, Ion Ceban. „Nu contează culoarea politică a primarilor — de-a lungul anilor am colaborat și am reușit să realizăm sute de proiecte în beneficiul oamenilor. Investițiile […] Post-ul Colonița – un exemplu al investițiilor municipale în suburbii apare prima dată în Provincial.
10:30
Ieri, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei. Oamenii legii au stabilit că în accident a fost implicat un Volkswagen, condus de un bărbat, care a lovit un Jaguar parcat, după care a părăsit locul accidentului. În rezultatul măsurilor operative întreprinse, cu suportul societății civile, conducătorul auto a […] Post-ul Accident rutier provocat de un conducător auto în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
10:20
ANSA monitorizează strict utilizarea aditivilor alimentari: siguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul # Provincial
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară. Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție sporită […] Post-ul ANSA monitorizează strict utilizarea aditivilor alimentari: siguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul apare prima dată în Provincial.
10:10
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovație, dar și pe ceea ce putem defini ca și confort urban # Provincial
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data de 22 decembrie, compania „Lagmar” face 24 de ani de activitate. Cum au fost aceşti ani? V.G.: Au fost ani de afirmare continuă, în care am muncit cu dedicaţie pentru a fi mereu la înălţimea aşteptărilor beneficiarilor proiectelor noastre. Iar […] Post-ul (INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovație, dar și pe ceea ce putem defini ca și confort urban apare prima dată în Provincial.
09:30
La Sângerei a avut loc Gala fotbalului 2025, organizată de către Asociația Raională de Fotbal din localitate. În cadrul evenimentului au fost premiați cei mai buni jucători ai anului, cele mai bune echipe de seniori, juniori, veterani, cei mai buni antrenori și arbitri, care au avut o contribuție importantă pe parcursul anului 2025. Cel mai […] Post-ul La Sângerei a avut loc Gala fotbalului 2025 apare prima dată în Provincial.
