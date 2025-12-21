Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025
NewsUngheni, 22 decembrie 2025 01:30
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 decembrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
01:30
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 decembrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
00:10
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 - 26 decembrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 22 – 26 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21 decembrie 2025
23:50
Ungheneanul Alex GONCEAR a debutat în Superliga României la FotbalThe post Ungheneanul Alex GONCEAR a debutat în Superliga României la Fotbal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Judecătoria Ungheni promovează educația juridică în dialog cu tinerii ungheneniThe post Judecătoria Ungheni promovează educația juridică în dialog cu tinerii ungheneni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
ADR Centru anunță lansarea procedurii de achiziție publică pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI # NewsUngheni
ADR Centru anunță lansarea procedurii de achiziție publică pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENIThe post ADR Centru anunță lansarea procedurii de achiziție publică pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la 12 decembrie 2025The post Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la 12 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica CipruThe post Maia Sandu va întreprinde o vizită oficială în Republica Cipru first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Situația la Frontieră: peste 46.4 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 46.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10 decembrie 2025
23:10
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Frăsinești continuă promovarea imaginii IGPF în rândul elevilor # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Frăsinești continuă promovarea imaginii IGPF în rândul elevilorThe post Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Frăsinești continuă promovarea imaginii IGPF în rândul elevilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Meteorologii au emis un nou Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au emis un nou Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
Cobza noastră românească a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCOThe post Cobza noastră românească a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Dorin Recean - emisar special pentru dezvoltare și reziliențăThe post Dorin Recean – emisar special pentru dezvoltare și reziliență first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Evaluare finalizată cu nepromovare pentru judecătorul Petru Triboi – președinte interimar al Judecătoriei Ungheni # NewsUngheni
Evaluare finalizată cu nepromovare pentru judecătorul Petru Triboi - președinte interimar al Judecătoriei UngheniThe post Evaluare finalizată cu nepromovare pentru judecătorul Petru Triboi – președinte interimar al Judecătoriei Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Judecătoria Ungheni a condamnat un tânăr la 7 ani de închisoare pentru comercializarea drogurilor sintetice în Ungheni și Bălți # NewsUngheni
Judecătoria Ungheni a pronunțat o sentință de condamnare în privința unui tânăr de 25 de ani, originar din mun. Chișinău, găsit vinovat de circulația ilegală [...]The post Judecătoria Ungheni a condamnat un tânăr la 7 ani de închisoare pentru comercializarea drogurilor sintetice în Ungheni și Bălți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații socialeThe post Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Premierul Alexandru MUNTEANU va întreprinde a doua vizită de lucru în teritoriu – la CĂLĂRAȘI # NewsUngheni
Premierul Alexandru MUNTEANU va întreprinde a doua vizită de lucru în teritoriu – la CĂLĂRAȘIThe post Premierul Alexandru MUNTEANU va întreprinde a doua vizită de lucru în teritoriu – la CĂLĂRAȘI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:50
Carburanții se ieftineasc și la 11 decembrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și la 11 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Un cuplu din Chișinău a fost condamnat la câte 18 ani de închisoare pentru omorThe post Un cuplu din Chișinău a fost condamnat la câte 18 ani de închisoare pentru omor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Patru persoane din Chișinău plasate în arest pentru circulația ilegală a drogurilorThe post Patru persoane din Chișinău plasate în arest pentru circulația ilegală a drogurilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Situația la Frontieră: peste 43.1 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 43.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Națională din mun. UNGHENIThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Națională din mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:10
Un Dodge a ieșit pe contrasens și a tamponat frontal o Ambulanță în raionul CahulThe post Un Dodge a ieșit pe contrasens și a tamponat frontal o Ambulanță în raionul Cahul first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
9 decembrie 2025
19:30
Reacția ASP la perchezițiile CNA din Călărași privind corupția la eliberarea permiselor de conducere # NewsUngheni
Reacția ASP la perchezițiile CNA din Călărași privind corupția la eliberarea permiselor de conducereThe post Reacția ASP la perchezițiile CNA din Călărași privind corupția la eliberarea permiselor de conducere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
ASP eliberează un nou model de „Certificate of Entitlement” necesar preschimbării permiselor de conducere MD în UK # NewsUngheni
ASP eliberează un nou model de „Certificate of Entitlement” necesar preschimbării permiselor de conducere MD în UKThe post ASP eliberează un nou model de „Certificate of Entitlement” necesar preschimbării permiselor de conducere MD în UK first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz în satul Șoltoaia din Fălești # NewsUngheni
Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz în satul Șoltoaia din FăleștiThe post Doi copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz în satul Șoltoaia din Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Ședința Guvernului din 10 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – 14 proiecte de HGThe post Ședința Guvernului din 10 decembrie 2025. Pe ordinea de zi – 14 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS # NewsUngheni
Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCSThe post Peste 280 de pastile interzise ridicate într-un dosar de contrabandă investigat de Serviciul Vamal și PCCOCS first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Carburanții continuă să se ieftinească și la 10 decembrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și la 10 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Noi traficanți de migranți reținuți în urma unei operațiuni a Direcției regionale Vest # NewsUngheni
Traficanți de migranți reținuți în urma unei operațiuni pe malul PrutuluiThe post Noi traficanți de migranți reținuți în urma unei operațiuni a Direcției regionale Vest first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Peste 30 de percheziții la Călărași într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere # NewsUngheni
Peste 30 de percheziții la Călărași într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducereThe post Peste 30 de percheziții la Călărași într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Situația la Frontieră: peste 45.4 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 45.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:40
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” # NewsUngheni
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”The post Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Un bărbat a fost reținut fiind suspectat de omorul propriei mameThe post Un bărbat a fost reținut fiind suspectat de omorul propriei mame first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
8 decembrie 2025
23:50
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” # NewsUngheni
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident”The post Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii de aproape 1 mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:10
Ministerul Sănătății anunță noi medicamente compensate de la începutul anului viitorThe post Ministerul Sănătății anunță noi medicamente compensate de la începutul anului viitor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Orașul Nisporeni – gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei Ciorici # NewsUngheni
Orașul Nisporeni - gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei CioriciThe post Orașul Nisporeni – gazda Turneului Internațional de Lupte Libere în memoria antrenorilor Stoian Boicev și Andrei Ciorici first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” # NewsUngheni
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe”The post Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Dănuțeni a fost gazda primei ediții a Festivalului Creației Artistice a angajaților din învățământ „Florile Dalbe” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Iurie Ceban - noul conducător al Biroului Vamal NordThe post Iurie Ceban – noul conducător al Biroului Vamal Nord first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENI # NewsUngheni
Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENIThe post Ziua Ușilor Deschise la Departamentul formare competențe speciale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROL # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROLThe post Polițiștii de frontieră Ieșeni din PTF Sculeni au depistat bunuri „de lux” cu suspiciuni de contrafacere în valoare de 450 mii ROL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi – feroviar # NewsUngheni
Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi - feroviarThe post Permis de conducere fals descoperit de polițiști de frontieră din cadrul PTF Iaşi – feroviar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF Sculeni # NewsUngheni
Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF SculeniThe post Un autoturism fără drept de circulație pe teritoriul României identificat în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
A doua săptămână din decembrie 2025 începe cu ieftinirea carburanțilorThe post A doua săptămână din decembrie 2025 începe cu ieftinirea carburanților first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbal # NewsUngheni
FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbalThe post FC Haiduc Bumbăta a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa raionului Ungheni la fotbal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consum # NewsUngheni
Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consumThe post Carabinierii din Ungheni au depistat un bărbat care deține un pachețel cu droguri și un aparat artizanal pentru consum first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Proiectul bugetului municipiului UNGHENI pentru anul 2026The post Proiectul bugetului municipiului UNGHENI pentru anul 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
4 decembrie 2025
16:10
Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. Moldova # NewsUngheni
Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. MoldovaThe post Noi percheziții în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini pe teritoriul R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Geniștii Armatei Naționale au executat 15 misiuni în noiembrie 2025The post [DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au executat 15 misiuni în noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026The post Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
În Postul vamal Tudora a fost pus în funcțiune un Scaner mobil de ultimă generațieThe post În Postul vamal Tudora a fost pus în funcțiune un Scaner mobil de ultimă generație first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.