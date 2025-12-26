10 alimente de evitat cu orice preț
Noi.md, 26 decembrie 2025 04:00
Află cum te păcălesc producătorii și supermarket-urile să cumperi alimente nesănătoase, bogate în sare, zahăr, grăsimi.Ce să eviți și de ce: Margarina – Grăsime vegetală modificată genetic, foarte nocivă pentru organism; Pateul de ficat – Conținut foarte mare de sare și de „E-uri” care împiedică absorbţia vitaminelor şi a mineralelor; Mezelurile – Sunt alimente înalt procesate. Conți
Cele mai bune filme ale anului 2025, potrivit preferințelor exprimate de 148 de critici de film # Noi.md
148 de critici de film de pe șase continente, cei mai mulți din America de Nord, au participat la un sondaj realizat de publicația IndieWire, pentru a decide care sunt filmele, actorii și regizorii din 2025 care le-au plăcut cel mai mult.Printre participanți s-au numărat jurnaliști/editori/critici de film pentru IndieWire, The Hollywood Reporter, Filmmaker Magazine, Film Comment, Screen Intern
03:00
In cele mai multe cazuri, inaintarea in varsta vine la pachet cu probleme de sanatate si cu o imunitate mai scazuta, toate amplificate de un stil de viata nesanatos, bazat pe sedentarism, o dieta alimentara dezechilibrata, fumat si consum de alcool.Printre riscurile cele mai raspandite pentru persoanele ajunse la o anumita varsta, colesterolul este un aspect foarte important, care trebuie tinu
02:30
Donald Trump pregătește reținerea a 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție # Noi.md
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie.Conform unui proiect intrat în posesia ziarului american, Serviciul de Imigraţie şi Control Vamal (ICE) intenţionează să reţină imigranţi în centre de procesare înainte de a-i transfera într-unul dintre
02:00
Oamenii de știință de la Universitatea din Finlanda de Est au descoperit că cinci mese pe zi sînt benefice pentru sănătate, relatează The Telegraph.Cercetătorii au observat starea a patru mii de copii de la naștere pînă la vîrsta de 16 ani. Și au constatat că cei care luau masa de cinci ori pe zi, au avut un indice de masa corporală redus. Nici chiar prezența obezității la părinții copiilor nu
01:30
Grecia are tradiții de Crăciun destul de diferite de restul Europei, iar cea mai vizibilă este decorarea unei bărci în locul bradului clasic. Acest obicei, numit „karavaki”, este strîns legat de istoria navală a țării.Chiar dacă astăzi bradul de Crăciun a devenit popular și în orașele grecești, mulți localnici păstrează încă simbolul bărcii. Află de ce bărcile luminate iau locul pomului de Cră
01:00
Bananele sînt preferate de multe persoane pentru gustările dintre mesele principale, fiind hrănitoare, uşor de transportat şi de consumat.Se ştie despre banane că sănătoase pentru că au mult potasiu şi fibre. Potasiul ajută la menţinerea sănătăţii cardiovasculare, iar fibrele sînt utile pentru o digestie sănătoasă. Potasiul funcţionează împreună cu sodiul pentru a regla echilibrul hidric al or
00:30
Studiu. Pisicile miaună și interacționează mai mult cu stăpânii lor care sunt bărbați. Care ar putea fi explicația # Noi.md
Un nou studiu arată faptul că pisicile își întîmpină stăpînii-bărbați mai vocal decît pe stăpînii de sex feminin.Astfel, în peste 10.000 de ani de domesticire, pisicile au învățat să miaune pentru a obține exact ceea ce vor de la ”servitorii” lor umani.Acum, cercetătorii din Turcia au descoperit că pisicile îi ”salută” pe bărbați mult mai vocal decît pe femei — iar asta ar putea fi un alt
00:00
Cartoful face adevărate minuni în bolile gastrice, în special gastrită şi ulcer.Sucul acestor tuberculi este extrem de benefic în astfel de afecţiuni, calmând şi cicatrizând mucoasele digestive. De asemenea, cartoful este un bun antispastic, diuretic, emolient.Natura este cel mai bun doctor, iar "fructele" pe care aceasta ni le dă, adevărate panacee. Cartoful, spre exemplu, are proprietăţi
25 decembrie 2025
23:30
Coreea de Nord publică imagini cu ceea ce susține că este primul său submarin cu propulsie nucleară # Noi.md
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu ceea ce autoritățile de la Phenian susțin că este primul submarin al țării cu propulsie nucleară, o navă de mari dimensiuni, comparabilă cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.Fotografiile difuzate de presa de stat îl arată pe liderul nord-coreean Kim Jong Un inspectînd submarinul purtător de rachete ghidate într-o facilitate de const
23:00
Pentru a fi sănătos trebuie să consumi și alimente sănătoase. Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului. Iată o listă cu alimente sănătoase pentru pentru piele și par, alcătuită de nutritioniștii germani, transmite sfatulparintilor.roPepenele contine foarte putine calorii si este e
22:30
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale # Noi.md
Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.Alessio le-a mărturisit carabinierilor că nu se simțea confortabil la școală și nu dorea să ceară bani tatălui său, dorind să ofere surorii sale un Crăciun special,
22:00
Includerea orezului în regimul alimentar poate reduce riscul multor boli cronice, inclusiv a diabetului zaharat de tip II, tulburărilor cardiovasculare şi obezității. Consumul de orez, de asemenea, ajută la menținerea unui regim alimentar echilibrat și sănătos.S-a observat că persoanele care mănîncă în mod frecvent orez, consumă multe legume, fructe de mare, carne de pasăre şi primesc cu acest
21:30
Nigeria: Atacul a avut loc în timpul rugăciunilor de seară într-o moschee aglomerată din piața Gamboru. Niciun grup armat nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.O explozie într-o moschee din orașul Maiduguri, nord-estul Nigeriei, a ucis șapte credincioși, potrivit unui lider al miliției anti-jihadiste. Incidentul a avut loc miercuri seară.Atacul din moscheea aglomeratăBomba a exp
21:00
În ziua de azi, multe persoane se confruntă des cu dureri de spate, din cauză că petrec mult timp pe scaun şi nu adoptă o poziţie corectă a corpului. Din fericire, există o soluţie naturală care combate această problemă, însă la fel de importantă este şi mişcarea.În ceea ce priveşte alimentaţia, consumul de alimente care conţin gluten nu este indicat în cazul în care ai dureri de spate, întruc
20:30
Guvernul de la Beijing speră ca negociatorii să ajungă la o soluție conformă cu legile și reglementările chineze, o soluție echilibrată din punctul de vedere al intereselor, a declarat He Yongqian, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului, ca reacție la înființarea unei companii mixte TikTok în SUA, scrie cgtn.Acesta a arătat că, pentru a pune în aplicare consensul stabilit de
20:30
„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pămînt, și arde neîncetat din 1971 – existînd o singură înregistrare cunoscută a unei persoane care a pășit vreodată în interiorul ei.Parcă desprinsă din paginile unui thriller SF distopic, această „Poartă a Iadului” în flăcări se află chiar pe planeta noastră.Spectacolul sinistru, cunoscut sub numele de „Ușa către Iad”, este în flăcări din 1971 și con
20:30
Operațiunile vamale speciale au început oficial, la data de 18 decembrie, în portul pentru comerț liber din Hainan, iar rezultatele din prima săptămână sînt remarcabile.Valoarea totală a mărfurilor importate din străinătate cu scutire de taxe vamale a depășit 400 de milioane de yuani. În urma aplicării politicilor, mărfurile fabricate sau importate în Hainan, care sînt prelucrate în provincie
20:00
Ceea ce mănînci poate să îți afecteze somnul. Sunetele enervante, pentru cei din jur, pe care le emit cei care sforăie noaptea sînt cauzate nu numai de probleme ale aparatului respirator, ci și de dieta zilnică. Cîteva mici schimbări în regim te pot ajuta să îi lași pe toți ai casei să aibă nopți mai liniștite.Congestionarea și inflamarea căilor respiratorii (la nivelul nasului, gurii sau gîtu
19:30
Recent, cercetătorii din Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării(NUDT) a reușit, în cadrul unui test de levitație magnetică, să accelereze un vehicul de testare cu greutate de o tonă până la 700 km/h în doar două secunde.Viteza de testare a rescris recordul mondial pentru platforme de același tip și a devenit cea mai rapidă viteză de testare a levitației magnetice electrice supracondu
19:30
Un satelit american BlueBird 6 pentru telefoane smart a fost lansat pe orbită cu o rachetă indiană # Noi.md
O rachetă indiană a lansat miercuri pe orbită satelitul pentru smartphone-uri BlueBird 6, construit de compania texană AST SpaceMobile, transmite Space.com.Lansarea a avut loc la ora locală 08:55 (03:25 GMT), cu o rachetă indiană LVM3, de la Centrul Spațial Satish Dhawan.LVM3 a eliberat satelitul BlueBird 6 la aproximativ 521 de kilometri deasupra Pămîntului, la 15 minute după lansare, con
19:00
De obicei, atunci cînd sîntem cuprinși de un sentiment de oboseală, încercăm fie să-l biruim cu o ceaşcă mare de cafea, sau cedăm în faţa tentaţiei dulci şi încercăm să ațipim. Dar ce să facem atunci cînd nu avem nici cafea, nici posibilitatea de a dormi?Iată cîteva sfaturi pentru a vă ajuta să depăşiţi această problemă:1. Ieşiţi la aer curat (cu adevărat curat– fără fum de ţigară) şi face
18:30
Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă # Noi.md
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters."Vom continua să cumpărăm cea mai mare parte din resurse, în timp ce ne înarmăm independent noi înşine", a declarat Netanyahu la o ceremonie pentru noii piloţi ai fo
18:30
Mod de preparare:Carnea pregătită se taie cuburi, se adaugă sare, piper, se prăjeşte în ulei, pînă la rumenire. Gutuile se curăţă se scoate capsula de seminţe, se tăie felii, se prăjeşte în unt pe ambele părţi, se adaugă carnea, se toarnă vin şi se căleşte la foc mic. În cazul în care carnea este vîrtoasă, în timpul fierberii se mai toarnă apă sau bulion.Ingrediente: 800 g pulpă de o
18:00
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at Home”(Roaming la tarif
17:30
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău a marcat în ajun de Crăciun un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an, ceea ce reprezintă o premieră absolută.Pasagerul cu numărul 6 milioane este o tînără din Chișinău, care a fost întîmpinată la aterizare cu muzică, aplauze, un tort și cadouri, potrivit unui comunicat al A
17:30
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a convocat, joi, o reuniune pentru a discuta și planifica eforturile privind combaterea corupției în anul 2026. Xi Jinping, Secretarul general al Comitetului Central al PCC, a prezidat reuniunea.În cadrul reuniunii s-a arătat că, în 2025, autoritățile de inspecție și supraveghere a disciplinei de la toate nivelurile și
17:30
Campania lansată de Ministerul Culturii continuă cu spectacole în mai multe localități din țară # Noi.md
Campania „Hai Acasă de Crăciun” continuă cu spectacole susținute de artiști autohtoni în mai multe localități din țară.În următoarele zile, evenimentele vor fi organizate pentru locuitori din raioanele Dubăsari, Cahul, Căușeni, Orhei, Soroca, Șoldănești, Nisporeni și municipiul Chișinău. Accesul este gratuit, transmite MOLDPRES.Astfel, pe 27 decembrie, ora 15.00, va avea loc un spectacol s
17:00
Echipa națională de fotbal a Camerunului a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni din acest an.Într-un meci din grupa F, „Leii neîmblînziți”, conduși de pe banca tehnică de antrenorul David Pagou, au învins reprezentativa Gabonului cu 1:0. Camerunul și Gabonul s-au înfruntat pe Stade Adrar din orașul marocan Agadîr. Golul „leilor neîmblînziți” a fost marcat de Karl Etta Eyong în minutul
16:30
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan # Noi.md
Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strîmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vînzările de arme către Taipei în 2026.Purtătorul de cuvînt militar Zhang Xiaogang a declarat joi, la conferinţa de presă lunară a Ministerului Apărării, că conţinutul legislaţiei americane referitoare la Taiwan "intervine în mod flagrant în afacerile int
16:30
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale TV populare precum „Friends”, „Seinfeld” și „The Middle”, a murit la vîrsta de 60 de ani la domiciliul său din Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer din 2022, potrivit presei americane, transmite BBC.Familia sa a transmis un comunicat în care îl descrie pe Finn drept o persoană caldă și plină de viață:„P
16:00
Crima de la Anenii Noi: șeful IGP spune că anchetatorii au infiltrat o persoană în gospodăria suspectului # Noi.md
Oamenii legii au infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului suspectat că ar fi comis crima care a îngrozit comunitatea din raionul Anenii Noi, pentru a acumula probe în dosarul privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani.Declarațiile au fost făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratul General al Poliției, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.Potrivit lui C
15:30
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează în perioada sărbătorilor de iarnă noul single și videoclip „Cînd soarele răsare”, o producție semnată de casa de producție ELRaduProject.Considerînd acest proiect „o adevărată familie”, Giorgiana continuă colaborarea artistică cu interpretul și producătorul EL Radu, alături de echipa sa muzic
15:30
Zinedine Zidane, fostul playmaker al selecționatei Franței, a urmărit din tribune primul meci al fiului său Luca la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, în poarta echipei naționale a Algeriei, care a învins cu scorul de 3-0 formația Sudanului, miercuri la Rabat, informează L'Equipe.'Zizou' a fost însoțit la această partidă de soția sa, Veronique, și de ceilalți doi fii ai săi, Theo și Elyaz.
14:30
Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, se desfășoară ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. Evenimentul are loc chiar acum în Piața Libertății și transformă orașul într-un veritabil sat de Crăciun, plin de culoare, muzică și obiceiuri strămoșești.Festivalul a debutat la ora 10:00 cu
14:30
Însărcinatul cu afaceri al SUA avertizează asupra riscurilor migrației necontrolate pentru Moldova # Noi.md
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, Nick Petrovich, a avertizat autoritățile și societatea din Republica Moldova asupra pericolelor migrației necontrolate și ale muncii ilegale, subliniind că astfel de fenomene pot afecta rapid stabilitatea unui stat mic și vulnerabil. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat newsmaker.md.Diplomatul a menționat că, din experiența SUA, migraț
14:30
Actrița Vera Alentova, legenda filmului „Moscova nu crede în lacrimi” s-a stins din viață, la 83 de ani # Noi.md
Actrița rusă Vera Alentova a decedat la vîrsta de 83 de ani, potrivit informațiilor apărute în presa rusă. Cauza decesului nu a fost făcută publică deocamdată. Foto: TASSVera Alentova a rămas în istoria cinematografiei datorită rolului principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, una dintre cele mai cunoscute producții sovietice. Pelicula, lansată la sfîrșitul anilor ’70, a cunoscut un
14:00
Crăciunul a adus ninsori consistente în România, iar meteorologii avertizează că vremea severă va continua în mai multe regiuni ale țării. Viscolul, poleiul și intensificările vîntului afectează circulația rutieră, în special în zonele unde ninsorile sînt însoțite de rafale puternice, transmite adevărul.ro.Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant, însă traficul
14:00
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să devină „mai harnici și mai disciplinați”, sugerînd că la acest capitol ar exista restanțe față de alte state.„Trebuie să recunoaștem că noi trebuie să devenim mai harnici la muncă, și mai disciplinați, pe bune. Eu nu zic că sîntem foarte, foarte răi, dar atunci cînd ne comparăm cu disciplina ș
13:30
Constantin Burdujel, s-a retras de la nivel internațional. Unul din liderii reprezentativei de futsal a Moldovei a făcut anunțul pe pagina oficială a unei rețele de socializare.Naționala Moldovei de futsal și-a încheiat evoluția la un turneul internațional în Erevan unde a suferit înfrîngeri cu Armenia și Georgia, notează Noi.md cu referire la tv8.La finalul ultimei partide pierdută în faț
13:30
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA, a fost amînată pentru 19 ianuarie 2026. TVR Moldova transmite că urma să fie pronunțată sentința pe cazul „Direcția 5”.„În legătură cu faptul că este un material mai voluminos ș
13:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a inaugurat laboratoare ultramoderne, dotate la standarde europene, care oferă studenților din Republica Moldova acces direct la tehnologii de ultimă generație în domeniul farmaceutic.Noul complex educațional permite urmărirea întregului proces de elaborare a unui medicament — de la simulările computerizate pînă la formularea
12:30
O adevărată „apocalipsă de gheață” a cuprins Siberia în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare regiune subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, termometrele au coborît pînă la –56°C, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată pe planetă la acest moment.Situația este deosebit de gravă în localitatea Tiksi, unde un viscol puternic persistă de trei zile consecutive. Autorit
12:30
Șeful Poliției a respins acuzațiile apărute în spațiul public și a subliniat că nu a negat nicio clipă existența incidentului armat, menționînd că a aflat despre împușcătură încă vineri, 19 decembrie, prin intermediul securității interne a Poliției.Potrivit acestuia, imediat după ce a fost informat, a raportat cazul superiorilor ierarhici. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a anunțat la emisiunea „S
12:00
În calendarul creștin ortodox sărbătoarea Sf. Spiridon, Sf. Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni (în popor – Scridon) se sărbătoreşte la 12/25 decembrie.În zilele noastre auzim zicîndu-se, în popor, că de la Sf. Spiridon „noaptea se scurtează și ziua se mărește”. Se zice că ziua creşte într-atît, cît sare cocoșul peste gard. La slavii răsăriteni sărbătoarea aceasta este numită și mai concret -
11:30
Sărbătorile de iarnă poartă cu ele o magie aparte și ne întorc în copilărie — perioada în care ne simțeam în siguranță, iar fiecare zi era o sărbătoare.Acest lucru este confirmat de una dintre poveștile emoționante ale participanților la concursul „Amintiri din copilărie”, inițiat de portalul de știri Noi.md împreună cu postul de radio Radio Relax.O participantă a împărtășit o amintire spe
11:30
Cu prilejul Crăciunului sărbătorit pe stil nou, președinta Maia Sandu a transmis urări de bine cetățenilor.Mesajul a fost publicat alături de imagini video surprinse la inaugurarea bradului de Crăciun de la Președinție.Tradițional, la 25 decembrie, mai mulți creștini din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil nou. Crăciunul marchează naşterea de acum aproximativ două mii d
11:00
Asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizată începînd cu 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Ministerul Sănătății anunță că măsura are drept scop îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgîrieturi provocate de animale, precum și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei.Astfel, pa
10:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a indicat serviciilor responsabile să întreprindă măsuri urgente pentru lichidarea consecințelor survenite după surparea colectorului rețelelor de canalizare pe strada Victoriei din oraș.Situația afectează mai multe cartiere, precum și întreprinderile Basarabia Nord și Incomlac, transmite IPN.Mai mult chiar, Primăria Bălți avertiz
10:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național francez al Meritului în grad de Cavaler. Distincția i-a fost oferită de către ambasadoarea Franței în Moldova, Dominique Waag, transmite IPN.Potrivit diplomatei, distincția reprezintă „un semn de apreciere pentru contribuția decisivă a lui Valeriu Mija la consolidarea cooperării bilaterale
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
