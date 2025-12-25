Studiu. Pisicile miaună și interacționează mai mult cu stăpânii lor care sunt bărbați. Care ar putea fi explicația

19:00

De obicei, atunci cînd sîntem cuprinși de un sentiment de oboseală, încercăm fie să-l biruim cu o ceaşcă mare de cafea, sau cedăm în faţa tentaţiei dulci şi încercăm să ațipim. Dar ce să facem atunci cînd nu avem nici cafea, nici posibilitatea de a dormi?Iată cîteva sfaturi pentru a vă ajuta să depăşiţi această problemă:1. Ieşiţi la aer curat (cu adevărat curat– fără fum de ţigară) şi face