Apocalipsă de gheață în Siberia: temperaturi extreme și viscol nemilos în Iakutia
Noi.md, 25 decembrie 2025 12:30
O adevărată „apocalipsă de gheață” a cuprins Siberia în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare regiune subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, termometrele au coborît pînă la –56°C, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată pe planetă la acest moment.Situația este deosebit de gravă în localitatea Tiksi, unde un viscol puternic persistă de trei zile consecutive. Autorit
Acum 15 minute
12:30
12:30
Șeful Poliției a respins acuzațiile apărute în spațiul public și a subliniat că nu a negat nicio clipă existența incidentului armat, menționînd că a aflat despre împușcătură încă vineri, 19 decembrie, prin intermediul securității interne a Poliției.Potrivit acestuia, imediat după ce a fost informat, a raportat cazul superiorilor ierarhici. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a anunțat la emisiunea „S
Acum o oră
12:00
În calendarul creștin ortodox sărbătoarea Sf. Spiridon, Sf. Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni (în popor – Scridon) se sărbătoreşte la 12/25 decembrie.În zilele noastre auzim zicîndu-se, în popor, că de la Sf. Spiridon „noaptea se scurtează și ziua se mărește”. Se zice că ziua creşte într-atît, cît sare cocoșul peste gard. La slavii răsăriteni sărbătoarea aceasta este numită și mai concret -
Acum 2 ore
11:30
Sărbătorile de iarnă poartă cu ele o magie aparte și ne întorc în copilărie — perioada în care ne simțeam în siguranță, iar fiecare zi era o sărbătoare.Acest lucru este confirmat de una dintre poveștile emoționante ale participanților la concursul „Amintiri din copilărie”, inițiat de portalul de știri Noi.md împreună cu postul de radio Radio Relax.O participantă a împărtășit o amintire spe
11:30
Cu prilejul Crăciunului sărbătorit pe stil nou, președinta Maia Sandu a transmis urări de bine cetățenilor.Mesajul a fost publicat alături de imagini video surprinse la inaugurarea bradului de Crăciun de la Președinție.Tradițional, la 25 decembrie, mai mulți creștini din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil nou. Crăciunul marchează naşterea de acum aproximativ două mii d
11:00
Asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizată începînd cu 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Ministerul Sănătății anunță că măsura are drept scop îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgîrieturi provocate de animale, precum și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei.Astfel, pa
Acum 4 ore
10:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a indicat serviciilor responsabile să întreprindă măsuri urgente pentru lichidarea consecințelor survenite după surparea colectorului rețelelor de canalizare pe strada Victoriei din oraș.Situația afectează mai multe cartiere, precum și întreprinderile Basarabia Nord și Incomlac, transmite IPN.Mai mult chiar, Primăria Bălți avertiz
10:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național francez al Meritului în grad de Cavaler. Distincția i-a fost oferită de către ambasadoarea Franței în Moldova, Dominique Waag, transmite IPN.Potrivit diplomatei, distincția reprezintă „un semn de apreciere pentru contribuția decisivă a lui Valeriu Mija la consolidarea cooperării bilaterale
10:00
Drepturi clare, condiții mai bune de muncă și protecție pentru toți angajații din educație sînt prevăzute în Convenția Colectivă de Muncă pentru anii 2026–2030, semnată pe 24 decembrie de autoritățile locale și Centrul Sindical Ramural Teritorial Chișinău din Domeniul Educației și Științei, transmite IPN.Potrivit primarului general, Ion Ceban, documentul reprezintă un pas important pentru su
09:30
Pentru astăzi, meteorologii anunță vreme predominant norosă.Pe arii extinse sînt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.Pe drumuri se va forma ghețuș.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +2…+4°C, în centrul republicii temperaturile vor fi cuprinse între −2…0°C, iar în nord valorile termice vor oscila între −5…−3°C.
09:30
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Noi.md
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical.Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate sau condiții complicate. Din
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 decembrie sînt:25 decembrie — a 359-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 6 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Sf. Ier. Spiridon al TrimitundeiCe se sărbătorește în lum
09:00
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, cîștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE.Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-și legaliza uniunea,
Acum 8 ore
06:30
Muzeul Luvru din Paris a implementat noi măsuri de securitate după jaful din luna octombrie.Un grilaj de protecție a fost instalat la fereastra galeriei Apollo, prin care au pătruns hoții, potrivit stiritileprotv.ro. Muncitorii au folosit o macara pentru a ridica gratiile, aceeași tehnică folosită în timpul marelui furt. Trecătorii au fost surprinși de operațiune, dar au fost asigurați că nu e
06:30
Rețelele neuronale creează muzică interesantă și ajută muzicienii să-și testeze anumite idei, dar sînt mai potrivite pentru crearea muzicii de fundal, a unor cadouri muzicale amuzante pentru prieteni și nu pot încă produce muzică de calitate.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul N4, relatea
05:30
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025.Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începînd cu ora 10:00.În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de
Acum 12 ore
04:30
O reclamă de Crăciun realizată pentru un lanț de supermarketuri a devenit un fenomen global pe internet, adunînd peste un miliard de vizualizări.Filmul de animație spune povestea unui lup vegetarian și a atras atenția prin mesajul său emoționant și stilul artistic clasic.Spotul a fost creat integral de o echipă de artiști, fără utilizarea inteligenței artificiale, într-un context în ca
03:30
India a plasat pe orbită cel mai greu satelit al său, un record pentru Agenția Spațială Indiană # Noi.md
India India a reușit un nou record în domeniul spațial: Agenția Indiană de Cercetare Spațială (ISRO) a lansat în această dimineață cel mai greu satelit plasat pe orbita Pămîntului de la solul indian. Racheta grea de tip LVM3-M6, denumită popular „Baahubali”, a decolat de pe centrul spațial Satish Dhawan din Sriharikota și a introdus pe orbită satelitul de comunicații BlueBird Block-2 / BlueB
02:30
Reciclează-le corect, gratuit și responsabil.În multe gospodării, electrocasnicele vechi ajung să fie depozitate în debara, pe balcon sau în curte. În timp, acestea nu mai sunt doar obiecte uitate, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea familiei și pentru mediul în care cresc copiii noștri. Există însă o soluție simplă și sigură: echipa MoldRec vine direct la tine acasă și ridică gratuit
01:30
Tehnologia informației devine un pilon strategic al economiei naționale.Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate, perioadă în care sectorul IT din Republica Moldova a cunoscut o transformare profundă și a devenit unul dintre motoarele-cheie ale economiei naționale.După aproape un deceniu de dezvoltare accelerată, parcul ajunge la un moment de bilanț care confirmă
01:00
Cercetătorii susțin că au descoperit cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legătură cu un anume fel de a zîmbi. Concluziile au fost trase la finalul unor studii care au inclus zeci de pisici.Oamenii de știință anunță că au descoperit un truc simplu care le permite proprietarilor să comunice cu pisicile lor. Felinele domestice au reputația de a fi distante și
00:30
China a depus instrumentul de ratificare a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale (BBNJ) la secretarul general al ONU, scrie romanian.cgtn.comPurtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat miercuri că BBNJ reprezintă u
00:30
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, cîștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE.Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-și legaliza uniunea,
00:00
Căștile audio cu fir, considerate până de curând o tehnologie depășită, revin în atenția publicului, mai ales în rândul tinerilor, pe fondul oboselii digitale, al prețurilor mai mici și al unei revalorizări a tehnologiilor simple, potrivit unei analize The Guardian.Trendul e vizibil și în modă și cultura pop: accesoriul apare frecvent în campanii și pe rețelele sociale, iar specialiștii spun c
Acum 24 ore
23:30
Zona Marelui Golf Guangdong-Hong Kong-Macao își consolidează rolul de pol global al inovației tehnologice # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat că Zona Marelui Golf Guangdong–Hong Kong–Macao trebuie să intensifice eforturile pentru a deveni un pol de referință la nivel mondial în domeniul inovației tehnologice, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, dezvoltarea industriilor emergente trebuie impulsionată pornind de la poziționarea strat
23:00
În perioada ianuarie-octombrie 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de industria prelucrătoare.Industria prelucrătoare a avansat cu 3,3%, contribuind cu 2,7 p.p. la creșterea totală.Producția și furnizarea de energie au crescut cu 6,5%, iar industria extractivă a înregistrat un av
22:30
Primăria municipiului Chișinău a venit cu un anunț important pentru locuitorii capitalei privind circulația transportului public pe 25 decembrie 2025.Potrivit municipalității, în această perioadă transportul public care traversează centrul orașului va circula în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, astfel încît rutele își păstrează itinerarele prin zona centrală.To
22:30
Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China (CNDRC) și Ministerul Comerțului au publicat, miercuri, versiunea 2025 a Catalogului industriilor pentru investițiile străine pentru a atrage și utiliza capitalul străinm scrie romanian.cgtn.com.Introducerea noului catalog care va intra în vigoare din 1 februarie 2026, are ca obiectiv aplicarea deciziilor și planurilor guvernului chinez
22:00
Călătorii sînt atenționați că, în zilele următoare, vor interveni ajustări în orarele unor rute de autobuz, în contextul vacanței de iarnă a elevilor.Potrivit Parcului Urban de Autobuze (PUA), schimbările se aplică în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026 și vizează rutele nr. 8, 9, 11, 23 și 52.Pentru informații suplimentare, pasagerii pot apela dispeceratul PUA la 022 837 317.
22:00
Ruta Măgdăcești–Chișinău va fi deservită de un operator nou, desemnat în urma licitației publice organizate la Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Informația a fost comunicată de Liuba Cojocaru, primara satului Măgdăcești. Potrivit ei, la licitație au participat trei agenți economici.{{853330}}Decizia vine după o perioadă îndelungată marcată de procese de judecată și numeroase plîngeri
22:00
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris, Anastasia Nichita, devenită recent deputată și mamă a unei fetițe, anunță că se află în fața unei decizii majore de carieră.Sportiva susține că a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sînt domenii incompatibile, iar pe final de an va trebui să opteze pentru unul dintre ele, informează Noi.md cu referire la Ind
22:00
Pentru prima dată în istoria culturală a Bulgariei, frescele Bisericii Boiana sînt prezentate printr-o serie de fotograi de înaltă calitate, realizate cu echipamente profesionale de ultimă generație, pe parcursul a patru luni de muncă pe teren.Prezentarea unui album cu aceste fotograi va avea loc în galeria recent inaugurată a Casei de Cultură 'Sredets' din Soa, au anunțat organizatorii.Ec
21:30
Un incendiu a izbucnit miercuri seara, 24 decembrie, pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.Potrivit purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, într-o construcție părăsită a luat foc un gunoi. Din fericire, victime nu au fost înregistrate, informează No
21:30
Percheziții într-un dosar de jocuri de noroc online ilegale. Ce au descoperit oamenii legii # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online.Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale,
21:30
Caravana de Crăciun a salvatorilor și pompierilor a fost lansată miercuri seara, la Chișinău, reunind zeci de autospeciale decorate festiv, muzică de fanfară și mesaje de solidaritate, într-o acțiune menită să aducă bucurie copiilor, dar și să promoveze siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă.Evenimentul de lansare a reunit conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGS
21:30
Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac # Noi.md
Scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac, avertizează directorul centralei.Un nou atac ar putea distruge scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat directorul centralei pentru AFP. Avertismentul acestuia vine în contextul în care scutul a fost avariat în timpul unui atac la începutul
21:00
Destructurarea unei grupări criminale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților DASF ai IGPF, au documentat activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova.În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire p
21:00
Serviciul de streaming muzical Spotify a anunţat luni că a dezactivat conturile unui grup de hackeri care afirmau că au „salvat” milioane de fişiere muzicale şi de metadate ale acestei platforme online, potrivit swissinfo.ch. O acțiune pe care experții o numesc o încălcare fără precedent a protecțiilor de gestionare a drepturilor digitale.Grupul Anna's Archives a declarat pe un blog că a salva
20:30
Î.M. Regia „Autosalubritate” anunță că evacuarea deșeurilor municipale în Chișinău se va desfășura conform programului obișnuit pe durata sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil nou.Potrivit întreprinderii, joi, 25 decembrie, lucrările vor avea loc între orele 05:30 și 20:00, fiind mobilizați circa 120 de angajați și peste 40 de autospeciale, pentru deservirea tuturor sectoarelor Ca
20:30
Alegerile prezidențiale din Statele Unite au reprezentat un moment de glorie pentru o mică brutărie din orășelul Freinsheim, din sud-vestul Germaniei.Motivul a fost legătura de rudenie a proprietarilor cu Donald Trump și tortul intitulat „Bucățica lui Trump”, decorat cu portretul viitorului lider de la Casa Albă. Cu toate acestea, brutăria este nevoită acum să se închidă din cauza dificultățil
20:00
Administrația S.A. „Apă-Canal Chișinău” aduce la cunoștința abonaților că joi, 25 decembrie, zi în care se sărbătorește Crăciunul pe stil nou, Departamentul Dispecerat, împreună cu echipele de intervenție, va activa în regim obișnuit de muncă.Apelurile vor fi preluate non-stop de către angajații Dispeceratului la numerele de telefon 022 256 666 și 022 857 777. Pentru a asigura intervenții prom
20:00
Prețul aurului a depășit pragul de 4500 de dolari, iar argintul și platina au înregistrat noi recorduri, scrie Reuters.Prețul aurului a depășit pentru prima dată 4500 de dolari pe uncie troiană, iar argintul și platina au atins, de asemenea, valori record, deoarece investitorii investesc masiv în metale prețioase, încercînd să-și protejeze fondurile de riscurile geopolitice și de incertitudini
19:30
Sondaj: Reintegrarea completă, soluția preferată de cetățeni pentru conflictul transnistrean # Noi.md
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că soluția corectă pentru conflictul transnistrean este reintegrarea completă a regiunii în componența statului. Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, 38,7% dintre respondenți susțin această opțiune.Acordarea unui statut de autonomie specială pentru regiunea transnistreană este indicată de 16,5% dintre participanții la son
19:30
Mai mulți oficiali de rang înalt din cadrul guvernului Japoniei au afirmat recent că „Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”.Aceste declarații eronate au stîrnit reacții critice din partea opiniei publice internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat intenția de a modifica așa-numitele „trei principii non-nucleare”, iar ministrul apărării, K
19:30
Compania Marvel a prezentat primul teaser al filmului „Răzbunătorii: Ziua Judecății” (Avengers: Doomsday). Premiera filmului cu super eroi va avea loc pe 18 decembrie 2026.Potrivit Oxu.Az, videoclipul este disponibil pe canalul YouTube al Marvel Entertainment.{{854261}}În primul teaser a fost prezentat un scurt fragment, care a fost difuzat anterior înaintea proiecțiilor filmului „Avatar:
19:00
Apă potabilă pentru șase localități din Ungheni: lucrările la apeduct intră în linie dreaptă # Noi.md
Progres în extinderea apeductului magistral Zagarancea–Cornești din raionul Ungheni, unde lucrările din proiectul regional de reabilitare și extindere se apropie de etapa finală.Noua rețea urmează să asigure acces la apă potabilă pentru locuitorii din Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira și Coșeni.{{854266}}Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR)
19:00
În perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă. În acest context, Poliția Națională atenționează că vacanța aduce mai mult timp liber, iar lipsa supravegherii poate amplifica riscurile pentru copii.Pentru a preveni situațiile neplăcute, oamenii legii recomandă celor mici să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute, mai al
18:30
Percepția autoritarismului cîștigă teren în rîndul cetățenilor Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, peste un sfert dintre respondenți consideră că în prezent trăiesc într-o societate autoritară, iar cea mai frecventă opțiune a fost „foarte autoritară”.Conform datelor, 17,4% dintre participanții la sondaj afirmă că societatea este foarte autoritară, al
18:30
Creșterea salariilor și pensiilor este considerată prioritatea numărul unu a noului Guvern de către cetățenii Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, 26,7% dintre respondenți au indicat acest obiectiv drept cel mai important.{{855039}}Pe locul al doilea se situează crearea locurilor de muncă, menționată de 13,6% dintre participanții la sondaj. Combaterea
18:30
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că noul Guvern va reuși să îndeplinească promisiunile făcute în campania electorală.Datele Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, arată un nivel ridicat de scepticism în rîndul populației.Potrivit sondajului, 31% dintre respondenți declară că nu au deloc încredere în capacitatea Guvernului de a-și onora angajamentele electorale, iar
