Veste bună pentru călători: Moldova intră în regimul „Roam like at Home”
Noi.md, 25 decembrie 2025 18:00
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at Home”(Roaming la tarif
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
18:00
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam like at Home”(Roaming la tarif
Acum o oră
17:30
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău a marcat în ajun de Crăciun un moment istoric pentru aviația civilă din Republica Moldova: atingerea pragului de 6 milioane de pasageri într-un singur an, ceea ce reprezintă o premieră absolută.Pasagerul cu numărul 6 milioane este o tînără din Chișinău, care a fost întîmpinată la aterizare cu muzică, aplauze, un tort și cadouri, potrivit unui comunicat al A
17:30
Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a convocat, joi, o reuniune pentru a discuta și planifica eforturile privind combaterea corupției în anul 2026. Xi Jinping, Secretarul general al Comitetului Central al PCC, a prezidat reuniunea.În cadrul reuniunii s-a arătat că, în 2025, autoritățile de inspecție și supraveghere a disciplinei de la toate nivelurile și
17:30
Campania lansată de Ministerul Culturii continuă cu spectacole în mai multe localități din țară # Noi.md
Campania „Hai Acasă de Crăciun” continuă cu spectacole susținute de artiști autohtoni în mai multe localități din țară.În următoarele zile, evenimentele vor fi organizate pentru locuitori din raioanele Dubăsari, Cahul, Căușeni, Orhei, Soroca, Șoldănești, Nisporeni și municipiul Chișinău. Accesul este gratuit, transmite MOLDPRES.Astfel, pe 27 decembrie, ora 15.00, va avea loc un spectacol s
Acum 2 ore
17:00
Echipa națională de fotbal a Camerunului a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni din acest an.Într-un meci din grupa F, „Leii neîmblînziți”, conduși de pe banca tehnică de antrenorul David Pagou, au învins reprezentativa Gabonului cu 1:0. Camerunul și Gabonul s-au înfruntat pe Stade Adrar din orașul marocan Agadîr. Golul „leilor neîmblînziți” a fost marcat de Karl Etta Eyong în minutul
16:30
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan # Noi.md
Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strîmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vînzările de arme către Taipei în 2026.Purtătorul de cuvînt militar Zhang Xiaogang a declarat joi, la conferinţa de presă lunară a Ministerului Apărării, că conţinutul legislaţiei americane referitoare la Taiwan "intervine în mod flagrant în afacerile int
16:30
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale TV populare precum „Friends”, „Seinfeld” și „The Middle”, a murit la vîrsta de 60 de ani la domiciliul său din Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer din 2022, potrivit presei americane, transmite BBC.Familia sa a transmis un comunicat în care îl descrie pe Finn drept o persoană caldă și plină de viață:„P
Acum 4 ore
16:00
Crima de la Anenii Noi: șeful IGP spune că anchetatorii au infiltrat o persoană în gospodăria suspectului # Noi.md
Oamenii legii au infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului suspectat că ar fi comis crima care a îngrozit comunitatea din raionul Anenii Noi, pentru a acumula probe în dosarul privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani.Declarațiile au fost făcute de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratul General al Poliției, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.Potrivit lui C
15:30
Artista Giorgiana Edel, originară din apropiere de Botoșani și stabilită în prezent la Viena, lansează în perioada sărbătorilor de iarnă noul single și videoclip „Cînd soarele răsare”, o producție semnată de casa de producție ELRaduProject.Considerînd acest proiect „o adevărată familie”, Giorgiana continuă colaborarea artistică cu interpretul și producătorul EL Radu, alături de echipa sa muzic
15:30
Zinedine Zidane, fostul playmaker al selecționatei Franței, a urmărit din tribune primul meci al fiului său Luca la Cupa Africii pe Națiuni la fotbal, în poarta echipei naționale a Algeriei, care a învins cu scorul de 3-0 formația Sudanului, miercuri la Rabat, informează L'Equipe.'Zizou' a fost însoțit la această partidă de soția sa, Veronique, și de ceilalți doi fii ai săi, Theo și Elyaz.
14:30
Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, se desfășoară ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura”. Evenimentul are loc chiar acum în Piața Libertății și transformă orașul într-un veritabil sat de Crăciun, plin de culoare, muzică și obiceiuri strămoșești.Festivalul a debutat la ora 10:00 cu
14:30
Însărcinatul cu afaceri al SUA avertizează asupra riscurilor migrației necontrolate pentru Moldova # Noi.md
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, Nick Petrovich, a avertizat autoritățile și societatea din Republica Moldova asupra pericolelor migrației necontrolate și ale muncii ilegale, subliniind că astfel de fenomene pot afecta rapid stabilitatea unui stat mic și vulnerabil. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat newsmaker.md.Diplomatul a menționat că, din experiența SUA, migraț
14:30
Actrița Vera Alentova, legenda filmului „Moscova nu crede în lacrimi” s-a stins din viață, la 83 de ani # Noi.md
Actrița rusă Vera Alentova a decedat la vîrsta de 83 de ani, potrivit informațiilor apărute în presa rusă. Cauza decesului nu a fost făcută publică deocamdată. Foto: TASSVera Alentova a rămas în istoria cinematografiei datorită rolului principal din filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, una dintre cele mai cunoscute producții sovietice. Pelicula, lansată la sfîrșitul anilor ’70, a cunoscut un
Acum 6 ore
14:00
Crăciunul a adus ninsori consistente în România, iar meteorologii avertizează că vremea severă va continua în mai multe regiuni ale țării. Viscolul, poleiul și intensificările vîntului afectează circulația rutieră, în special în zonele unde ninsorile sînt însoțite de rafale puternice, transmite adevărul.ro.Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat material antiderapant, însă traficul
14:00
Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să devină „mai harnici și mai disciplinați”, sugerînd că la acest capitol ar exista restanțe față de alte state.„Trebuie să recunoaștem că noi trebuie să devenim mai harnici la muncă, și mai disciplinați, pe bune. Eu nu zic că sîntem foarte, foarte răi, dar atunci cînd ne comparăm cu disciplina ș
13:30
Constantin Burdujel, s-a retras de la nivel internațional. Unul din liderii reprezentativei de futsal a Moldovei a făcut anunțul pe pagina oficială a unei rețele de socializare.Naționala Moldovei de futsal și-a încheiat evoluția la un turneul internațional în Erevan unde a suferit înfrîngeri cu Armenia și Georgia, notează Noi.md cu referire la tv8.La finalul ultimei partide pierdută în faț
13:30
Ședința de judecată în dosarul fostului șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șefului Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA, a fost amînată pentru 19 ianuarie 2026. TVR Moldova transmite că urma să fie pronunțată sentința pe cazul „Direcția 5”.„În legătură cu faptul că este un material mai voluminos ș
13:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a inaugurat laboratoare ultramoderne, dotate la standarde europene, care oferă studenților din Republica Moldova acces direct la tehnologii de ultimă generație în domeniul farmaceutic.Noul complex educațional permite urmărirea întregului proces de elaborare a unui medicament — de la simulările computerizate pînă la formularea
12:30
O adevărată „apocalipsă de gheață” a cuprins Siberia în aceste zile. În Iakutia, cea mai mare regiune subnațională din lume, situată în Siberia Orientală, termometrele au coborît pînă la –56°C, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată pe planetă la acest moment.Situația este deosebit de gravă în localitatea Tiksi, unde un viscol puternic persistă de trei zile consecutive. Autorit
12:30
Șeful Poliției a respins acuzațiile apărute în spațiul public și a subliniat că nu a negat nicio clipă existența incidentului armat, menționînd că a aflat despre împușcătură încă vineri, 19 decembrie, prin intermediul securității interne a Poliției.Potrivit acestuia, imediat după ce a fost informat, a raportat cazul superiorilor ierarhici. Totodată, Viorel Cernăuțeanu a anunțat la emisiunea „S
Acum 8 ore
12:00
În calendarul creștin ortodox sărbătoarea Sf. Spiridon, Sf. Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni (în popor – Scridon) se sărbătoreşte la 12/25 decembrie.În zilele noastre auzim zicîndu-se, în popor, că de la Sf. Spiridon „noaptea se scurtează și ziua se mărește”. Se zice că ziua creşte într-atît, cît sare cocoșul peste gard. La slavii răsăriteni sărbătoarea aceasta este numită și mai concret -
11:30
Sărbătorile de iarnă poartă cu ele o magie aparte și ne întorc în copilărie — perioada în care ne simțeam în siguranță, iar fiecare zi era o sărbătoare.Acest lucru este confirmat de una dintre poveștile emoționante ale participanților la concursul „Amintiri din copilărie”, inițiat de portalul de știri Noi.md împreună cu postul de radio Radio Relax.O participantă a împărtășit o amintire spe
11:30
Cu prilejul Crăciunului sărbătorit pe stil nou, președinta Maia Sandu a transmis urări de bine cetățenilor.Mesajul a fost publicat alături de imagini video surprinse la inaugurarea bradului de Crăciun de la Președinție.Tradițional, la 25 decembrie, mai mulți creștini din Republica Moldova sărbătoresc Nașterea Domnului pe stil nou. Crăciunul marchează naşterea de acum aproximativ două mii d
11:00
Asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizată începînd cu 1 ianuarie 2026, transmite IPN.Ministerul Sănătății anunță că măsura are drept scop îmbunătățirea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgîrieturi provocate de animale, precum și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire a rabiei.Astfel, pa
10:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a indicat serviciilor responsabile să întreprindă măsuri urgente pentru lichidarea consecințelor survenite după surparea colectorului rețelelor de canalizare pe strada Victoriei din oraș.Situația afectează mai multe cartiere, precum și întreprinderile Basarabia Nord și Incomlac, transmite IPN.Mai mult chiar, Primăria Bălți avertiz
10:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național francez al Meritului în grad de Cavaler. Distincția i-a fost oferită de către ambasadoarea Franței în Moldova, Dominique Waag, transmite IPN.Potrivit diplomatei, distincția reprezintă „un semn de apreciere pentru contribuția decisivă a lui Valeriu Mija la consolidarea cooperării bilaterale
Acum 12 ore
10:00
Drepturi clare, condiții mai bune de muncă și protecție pentru toți angajații din educație sînt prevăzute în Convenția Colectivă de Muncă pentru anii 2026–2030, semnată pe 24 decembrie de autoritățile locale și Centrul Sindical Ramural Teritorial Chișinău din Domeniul Educației și Științei, transmite IPN.Potrivit primarului general, Ion Ceban, documentul reprezintă un pas important pentru su
09:30
Pentru astăzi, meteorologii anunță vreme predominant norosă.Pe arii extinse sînt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.Pe drumuri se va forma ghețuș.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +2…+4°C, în centrul republicii temperaturile vor fi cuprinse între −2…0°C, iar în nord valorile termice vor oscila între −5…−3°C.
09:30
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Noi.md
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical.Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate sau condiții complicate. Din
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 25 decembrie sînt:25 decembrie — a 359-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 6 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:12 25 Sf. Ier. Spiridon al TrimitundeiCe se sărbătorește în lum
09:00
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, cîștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE.Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-și legaliza uniunea,
06:30
Muzeul Luvru din Paris a implementat noi măsuri de securitate după jaful din luna octombrie.Un grilaj de protecție a fost instalat la fereastra galeriei Apollo, prin care au pătruns hoții, potrivit stiritileprotv.ro. Muncitorii au folosit o macara pentru a ridica gratiile, aceeași tehnică folosită în timpul marelui furt. Trecătorii au fost surprinși de operațiune, dar au fost asigurați că nu e
06:30
Rețelele neuronale creează muzică interesantă și ajută muzicienii să-și testeze anumite idei, dar sînt mai potrivite pentru crearea muzicii de fundal, a unor cadouri muzicale amuzante pentru prieteni și nu pot încă produce muzică de calitate.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul N4, relatea
05:30
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025.Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începînd cu ora 10:00.În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de
Acum 24 ore
04:30
O reclamă de Crăciun realizată pentru un lanț de supermarketuri a devenit un fenomen global pe internet, adunînd peste un miliard de vizualizări.Filmul de animație spune povestea unui lup vegetarian și a atras atenția prin mesajul său emoționant și stilul artistic clasic.Spotul a fost creat integral de o echipă de artiști, fără utilizarea inteligenței artificiale, într-un context în ca
03:30
India a plasat pe orbită cel mai greu satelit al său, un record pentru Agenția Spațială Indiană # Noi.md
India India a reușit un nou record în domeniul spațial: Agenția Indiană de Cercetare Spațială (ISRO) a lansat în această dimineață cel mai greu satelit plasat pe orbita Pămîntului de la solul indian. Racheta grea de tip LVM3-M6, denumită popular „Baahubali”, a decolat de pe centrul spațial Satish Dhawan din Sriharikota și a introdus pe orbită satelitul de comunicații BlueBird Block-2 / BlueB
02:30
Reciclează-le corect, gratuit și responsabil.În multe gospodării, electrocasnicele vechi ajung să fie depozitate în debara, pe balcon sau în curte. În timp, acestea nu mai sunt doar obiecte uitate, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea familiei și pentru mediul în care cresc copiii noștri. Există însă o soluție simplă și sigură: echipa MoldRec vine direct la tine acasă și ridică gratuit
01:30
Tehnologia informației devine un pilon strategic al economiei naționale.Moldova Innovation Technology Park marchează opt ani de activitate, perioadă în care sectorul IT din Republica Moldova a cunoscut o transformare profundă și a devenit unul dintre motoarele-cheie ale economiei naționale.După aproape un deceniu de dezvoltare accelerată, parcul ajunge la un moment de bilanț care confirmă
01:00
Cercetătorii susțin că au descoperit cum pot oamenii să comunice cu pisicile. Trucul este foarte simplu și are legătură cu un anume fel de a zîmbi. Concluziile au fost trase la finalul unor studii care au inclus zeci de pisici.Oamenii de știință anunță că au descoperit un truc simplu care le permite proprietarilor să comunice cu pisicile lor. Felinele domestice au reputația de a fi distante și
00:30
China a depus instrumentul de ratificare a Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale (BBNJ) la secretarul general al ONU, scrie romanian.cgtn.comPurtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat miercuri că BBNJ reprezintă u
00:30
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, cîștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE.Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-și legaliza uniunea,
00:00
Căștile audio cu fir, considerate până de curând o tehnologie depășită, revin în atenția publicului, mai ales în rândul tinerilor, pe fondul oboselii digitale, al prețurilor mai mici și al unei revalorizări a tehnologiilor simple, potrivit unei analize The Guardian.Trendul e vizibil și în modă și cultura pop: accesoriul apare frecvent în campanii și pe rețelele sociale, iar specialiștii spun c
24 decembrie 2025
23:30
Zona Marelui Golf Guangdong-Hong Kong-Macao își consolidează rolul de pol global al inovației tehnologice # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat că Zona Marelui Golf Guangdong–Hong Kong–Macao trebuie să intensifice eforturile pentru a deveni un pol de referință la nivel mondial în domeniul inovației tehnologice, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, dezvoltarea industriilor emergente trebuie impulsionată pornind de la poziționarea strat
23:00
În perioada ianuarie-octombrie 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de industria prelucrătoare.Industria prelucrătoare a avansat cu 3,3%, contribuind cu 2,7 p.p. la creșterea totală.Producția și furnizarea de energie au crescut cu 6,5%, iar industria extractivă a înregistrat un av
22:30
Primăria municipiului Chișinău a venit cu un anunț important pentru locuitorii capitalei privind circulația transportului public pe 25 decembrie 2025.Potrivit municipalității, în această perioadă transportul public care traversează centrul orașului va circula în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, astfel încît rutele își păstrează itinerarele prin zona centrală.To
22:30
Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China (CNDRC) și Ministerul Comerțului au publicat, miercuri, versiunea 2025 a Catalogului industriilor pentru investițiile străine pentru a atrage și utiliza capitalul străinm scrie romanian.cgtn.com.Introducerea noului catalog care va intra în vigoare din 1 februarie 2026, are ca obiectiv aplicarea deciziilor și planurilor guvernului chinez
22:00
Călătorii sînt atenționați că, în zilele următoare, vor interveni ajustări în orarele unor rute de autobuz, în contextul vacanței de iarnă a elevilor.Potrivit Parcului Urban de Autobuze (PUA), schimbările se aplică în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026 și vizează rutele nr. 8, 9, 11, 23 și 52.Pentru informații suplimentare, pasagerii pot apela dispeceratul PUA la 022 837 317.
22:00
Ruta Măgdăcești–Chișinău va fi deservită de un operator nou, desemnat în urma licitației publice organizate la Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Informația a fost comunicată de Liuba Cojocaru, primara satului Măgdăcești. Potrivit ei, la licitație au participat trei agenți economici.{{853330}}Decizia vine după o perioadă îndelungată marcată de procese de judecată și numeroase plîngeri
22:00
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris, Anastasia Nichita, devenită recent deputată și mamă a unei fetițe, anunță că se află în fața unei decizii majore de carieră.Sportiva susține că a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sînt domenii incompatibile, iar pe final de an va trebui să opteze pentru unul dintre ele, informează Noi.md cu referire la Ind
22:00
Pentru prima dată în istoria culturală a Bulgariei, frescele Bisericii Boiana sînt prezentate printr-o serie de fotograi de înaltă calitate, realizate cu echipamente profesionale de ultimă generație, pe parcursul a patru luni de muncă pe teren.Prezentarea unui album cu aceste fotograi va avea loc în galeria recent inaugurată a Casei de Cultură 'Sredets' din Soa, au anunțat organizatorii.Ec
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.