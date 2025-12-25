Raphinha le-a făcut Crăciunul mai frumos oamenilor din comunitatea sa. Superstarul brazilian de la FC Barcelona s-a întors acasă și a împărțit cadouri pe stradă - VIDEO

ProTV.md, 25 decembrie 2025 21:50

Raphinha le-a făcut Crăciunul mai frumos oamenilor din comunitatea sa. Superstarul brazilian de la FC Barcelona s-a întors acasă și a împărțit cadouri pe stradă - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
22:40
Cei mai puternici oameni din țară și-au măsurat forțele la o nouă ediție a Campionatului Național de powerlifting - VIDEO ProTV.md
Cei mai puternici oameni din țară și-au măsurat forțele la o nouă ediție a Campionatului Național de powerlifting - VIDEO
22:40
Gol spectaculos marcat de românul Dorin Rotariu în Cupa Turciei. Fostul atacant d ela Dinamo și FCSB a reușit un șut fabolos de la 25 de metri - VIDEO ProTV.md
Gol spectaculos marcat de românul Dorin Rotariu în Cupa Turciei. Fostul atacant d ela Dinamo și FCSB a reușit un șut fabolos de la 25 de metri - VIDEO
22:30
Fiul lui Zinedine Zidane și-a făcut debutul la Cupa Africii pentru Algeria, într-un meci spectaculos marcat de dubla lui Riyad Mahrez și trei goluri decisive în ultimele minute - VIDEO ProTV.md
Fiul lui Zinedine Zidane și-a făcut debutul la Cupa Africii pentru Algeria, într-un meci spectaculos marcat de dubla lui Riyad Mahrez și trei goluri decisive în ultimele minute - VIDEO
22:30
Start cu emoții pentru favorite la Cupa Africii pe Națiuni: deținătoarea trofeului, Coasta de Fildeș, câștigă la limită, iar Camerunul tremură pentru victorie în aceeași grupă - VIDEO ProTV.md
Start cu emoții pentru favorite la Cupa Africii pe Națiuni: deținătoarea trofeului, Coasta de Fildeș, câștigă la limită, iar Camerunul tremură pentru victorie în aceeași grupă - VIDEO
Acum o oră
22:20
Rusia examinează planul de pace în 20 de puncte privind Ucraina, solicitând modificări și restricții suplimentare pentru armata ucraineană înainte de a răspunde propunerilor americane - VIDEO ProTV.md
Rusia examinează planul de pace în 20 de puncte privind Ucraina, solicitând modificări și restricții suplimentare pentru armata ucraineană înainte de a răspunde propunerilor americane - VIDEO
22:20
Surprize amuzante și neașteptate în echipele de Formula 1: piloții și-au oferit cadouri de Secret Santa de la cărți de gătit la cârje și accesorii de padel - VIDEO ProTV.md
Surprize amuzante și neașteptate în echipele de Formula 1: piloții și-au oferit cadouri de Secret Santa de la cărți de gătit la cârje și accesorii de padel - VIDEO
22:10
Magia sărbătorilor de iarnă în satul Camencea: bunicii și nepoții Buzenco se reîntâlnesc după ani de distanță, împărtășind emoții, tradiții și bucuria unui Crăciun petrecut în familie - VIDEO ProTV.md
Magia sărbătorilor de iarnă în satul Camencea: bunicii și nepoții Buzenco se reîntâlnesc după ani de distanță, împărtășind emoții, tradiții și bucuria unui Crăciun petrecut în familie - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
Dezastru ecologic pe coasta Mării Negre după atacurile aeriene ruse asupra portului Odesa: zeci de păsări moarte și poluare cu ulei de floarea-soarelui pun în pericol viața marină - VIDEO ProTV.md
Dezastru ecologic pe coasta Mării Negre după atacurile aeriene ruse asupra portului Odesa: zeci de păsări moarte și poluare cu ulei de floarea-soarelui pun în pericol viața marină - VIDEO
21:50
Raphinha le-a făcut Crăciunul mai frumos oamenilor din comunitatea sa. Superstarul brazilian de la FC Barcelona s-a întors acasă și a împărțit cadouri pe stradă - VIDEO ProTV.md
Raphinha le-a făcut Crăciunul mai frumos oamenilor din comunitatea sa. Superstarul brazilian de la FC Barcelona s-a întors acasă și a împărțit cadouri pe stradă - VIDEO
21:40
Crăciunul în Republica Moldova: liderii politici și diplomații internaționali își unesc vocile în felicitări pentru cetățeni, promovând unitate, pace și încredere în viitor - VIDEO ProTV.md
Crăciunul în Republica Moldova: liderii politici și diplomații internaționali își unesc vocile în felicitări pentru cetățeni, promovând unitate, pace și încredere în viitor - VIDEO
21:30
Pompieri și salvatori transformați în Moș Crăciun pe roți: zeci de mașini decorate cu luminițe au străbătut orașul pentru a aduce zâmbete și speranță pacienților din spitale și copii din centre de plasament - VIDEO ProTV.md
Pompieri și salvatori transformați în Moș Crăciun pe roți: zeci de mașini decorate cu luminițe au străbătut orașul pentru a aduce zâmbete și speranță pacienților din spitale și copii din centre de plasament - VIDEO
21:30
Sărbătoarea Crăciunului aduce liniște și speranță în inimile credincioșilor: zeci de enoriași s-au întâlnit la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla pentru colinde și rugăciuni - VIDEO ProTV.md
Sărbătoarea Crăciunului aduce liniște și speranță în inimile credincioșilor: zeci de enoriași s-au întâlnit la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla pentru colinde și rugăciuni - VIDEO
Acum 4 ore
21:00
Magia Crăciunului în familia regală britanică: Catherine, prințesa de Wales, și prințesa Charlotte au încântat publicul cu un duet la pian, transmis în cadrul slujbei de Crăciun - VIDEO ProTV.md
Magia Crăciunului în familia regală britanică: Catherine, prințesa de Wales, și prințesa Charlotte au încântat publicul cu un duet la pian, transmis în cadrul slujbei de Crăciun - VIDEO
20:50
Tradiții, colinde și mese festive de Crăciun în întreaga lume: cum marchează Betleem, Mexic, Franța, Scandinavia și Australia nașterea lui Hristos și spiritul sărbătorii - VIDEO ProTV.md
Tradiții, colinde și mese festive de Crăciun în întreaga lume: cum marchează Betleem, Mexic, Franța, Scandinavia și Australia nașterea lui Hristos și spiritul sărbătorii - VIDEO
20:40
Crăciunul în Ucraina în vreme de război: colinde și muzică răsună la Kiev, Odesa și pe front, în timp ce Zelenski transmite un mesaj dur și un apel la pace - VIDEO ProTV.md
Crăciunul în Ucraina în vreme de război: colinde și muzică răsună la Kiev, Odesa și pe front, în timp ce Zelenski transmite un mesaj dur și un apel la pace - VIDEO
20:40
Zi de Crăciun sub umbre de război: rușii atacă poduri și piețe din Ucraina, provocând victime, iar ucrainenii răspund cu bombardamente asupra rafinăriilor și uzinelor din Rusia - VIDEO ProTV.md
Zi de Crăciun sub umbre de război: rușii atacă poduri și piețe din Ucraina, provocând victime, iar ucrainenii răspund cu bombardamente asupra rafinăriilor și uzinelor din Rusia - VIDEO
20:10
Ajun de poveste în centrul Chișinăului: Cristofor Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu și trupa Akord au adus colinde și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Moș Crăciun - VIDEO ProTV.md
Ajun de poveste în centrul Chișinăului: Cristofor Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu și trupa Akord au adus colinde și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Moș Crăciun - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.12.2025
19:50
Emoție, fericire și generozitate în seara de Crăciun: familia Dimitrașcu a primit un cec de 554.665 de lei la „Dăruiești și Câștigi”, înmânat cu aplauze și colinde - VIDEO ProTV.md
Emoție, fericire și generozitate în seara de Crăciun: familia Dimitrașcu a primit un cec de 554.665 de lei la „Dăruiești și Câștigi”, înmânat cu aplauze și colinde - VIDEO
19:30
Misiune specială de sărbători: angajații Brigăzii „Fulger”, mascați în supereroi și în Moș Crăciun, au adus bucurie copiilor internați la Institutul Mamei și Copilului – VIDEO ProTV.md
Misiune specială de sărbători: angajații Brigăzii „Fulger”, mascați în supereroi și în Moș Crăciun, au adus bucurie copiilor internați la Institutul Mamei și Copilului – VIDEO
19:20
„Nu a fost un accident”: Avocatul Ștefan Gligor acuză Poliția de mușamalizarea incidentului armat de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO ProTV.md
„Nu a fost un accident”: Avocatul Ștefan Gligor acuză Poliția de mușamalizarea incidentului armat de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO
Acum 6 ore
19:00
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP - VIDEO ProTV.md
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP - VIDEO
18:50
Mesaje de Crăciun din întreaga lume: liderii vorbesc despre pace și unitate, în timp ce Donald Trump își atacă oponenții chiar de sărbători - VIDEO ProTV.md
Mesaje de Crăciun din întreaga lume: liderii vorbesc despre pace și unitate, în timp ce Donald Trump își atacă oponenții chiar de sărbători - VIDEO
18:30
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania ProTV.md
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania
18:30
Zelenski: „Planul SUA nu prevede ca Ucraina să renunțe la NATO” ProTV.md
Zelenski: „Planul SUA nu prevede ca Ucraina să renunțe la NATO”
18:00
Soroca îmbracă straie de sărbătoare: colinde, măști tradiționale și obiceiuri strămoșești la Festivalul de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura” - VIDEO ProTV.md
Soroca îmbracă straie de sărbătoare: colinde, măști tradiționale și obiceiuri strămoșești la Festivalul de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura” - VIDEO
17:50
Sprijin fără precedent pentru Kiev: Germania transferă peste 160 de milioane de euro către Fondul energetic al Ucrainei ProTV.md
Sprijin fără precedent pentru Kiev: Germania transferă peste 160 de milioane de euro către Fondul energetic al Ucrainei
17:40
Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru moldoveni: „2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Sunteți o națiune curajoasă care merge sigur spre UE” - VIDEO ProTV.md
Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru moldoveni: „2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Sunteți o națiune curajoasă care merge sigur spre UE” - VIDEO
17:10
Rusia lui Putin este mai puțin stabilă decât URSS, crede un istoric rus. Ce spune despre un eventual colaps al regimului ProTV.md
Rusia lui Putin este mai puțin stabilă decât URSS, crede un istoric rus. Ce spune despre un eventual colaps al regimului
Acum 8 ore
15:40
Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune - VIDEO ProTV.md
Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune - VIDEO
15:20
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statului Islamic. „Plănuiau atacuri de Revelion” ProTV.md
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statului Islamic. „Plănuiau atacuri de Revelion”
Acum 12 ore
14:50
Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi ProTV.md
Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi
14:50
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină ProTV.md
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină
14:40
Atac terorist în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți ProTV.md
Atac terorist în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți
14:10
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina ProTV.md
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina
13:50
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor ProTV.md
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor
13:50
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina ProTV.md
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina
13:40
Un șofer din Edineț - prins la volanul unui automobil fără permis de conducere. Ce amendă a primit ProTV.md
Un șofer din Edineț - prins la volanul unui automobil fără permis de conducere. Ce amendă a primit
13:40
Un bărbat, găsit fără suflare, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea automobilul, în capitală. Ce spune poliția ProTV.md
Un bărbat, găsit fără suflare, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea automobilul, în capitală. Ce spune poliția
13:10
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta” ProTV.md
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta”
13:10
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie ProTV.md
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie
12:50
Costumați colorat, acompaniați de instrumente muzicale și bine dispuși, mai mulți locuitori din localitatea Sofia merg cu Malanca - VIDEO ProTV.md
Costumați colorat, acompaniați de instrumente muzicale și bine dispuși, mai mulți locuitori din localitatea Sofia merg cu Malanca - VIDEO
12:40
Ambasadorul UE în Republica Moldova, mesaj de felicitare pentru moldoveni de Crăciun - VIDEO ProTV.md
Ambasadorul UE în Republica Moldova, mesaj de felicitare pentru moldoveni de Crăciun - VIDEO
12:20
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP ProTV.md
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP
12:20
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius - VIDEO ProTV.md
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius - VIDEO
12:10
Grinch - desenat de piloți pe cerul Statelor Unite și al Canadei. Cum a arătat personajul - FOTO ProTV.md
Grinch - desenat de piloți pe cerul Statelor Unite și al Canadei. Cum a arătat personajul - FOTO
11:50
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO
11:40
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil ProTV.md
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil
11:30
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO ProTV.md
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO
11:20
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.