Ajun de poveste în centrul Chișinăului: Cristofor Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu și trupa Akord au adus colinde și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Moș Crăciun - VIDEO

ProTV.md, 25 decembrie 2025 20:10

Ajun de poveste în centrul Chișinăului: Cristofor Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu și trupa Akord au adus colinde și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Moș Crăciun - VIDEO

Acum 30 minute
20:10
Ajun de poveste în centrul Chișinăului: Cristofor Aldea-Teodorovici, Geta Burlacu și trupa Akord au adus colinde și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, alături de Moș Crăciun - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.12.2025 ProTV.md
Acum o oră
19:50
Emoție, fericire și generozitate în seara de Crăciun: familia Dimitrașcu a primit un cec de 554.665 de lei la „Dăruiești și Câștigi”, înmânat cu aplauze și colinde - VIDEO ProTV.md
19:30
Misiune specială de sărbători: angajații Brigăzii „Fulger”, mascați în supereroi și în Moș Crăciun, au adus bucurie copiilor internați la Institutul Mamei și Copilului – VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
19:20
„Nu a fost un accident”: Avocatul Ștefan Gligor acuză Poliția de mușamalizarea incidentului armat de la Inspectoratul de Poliție Centru - VIDEO ProTV.md
19:00
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP - VIDEO ProTV.md
18:50
Mesaje de Crăciun din întreaga lume: liderii vorbesc despre pace și unitate, în timp ce Donald Trump își atacă oponenții chiar de sărbători - VIDEO ProTV.md
18:30
Cinci morţi, între care doi turişti cehi, în urma prăbuşirii unui elicopter pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf al Africii şi o destinaţie turistică importantă din Tanzania ProTV.md
18:30
Zelenski: „Planul SUA nu prevede ca Ucraina să renunțe la NATO” ProTV.md
Acum 4 ore
18:00
Soroca îmbracă straie de sărbătoare: colinde, măști tradiționale și obiceiuri strămoșești la Festivalul de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura” - VIDEO ProTV.md
17:50
Sprijin fără precedent pentru Kiev: Germania transferă peste 160 de milioane de euro către Fondul energetic al Ucrainei ProTV.md
17:40
Ambasadoarea UE, mesaj de sărbători pentru moldoveni: „2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Sunteți o națiune curajoasă care merge sigur spre UE” - VIDEO ProTV.md
17:10
Rusia lui Putin este mai puțin stabilă decât URSS, crede un istoric rus. Ce spune despre un eventual colaps al regimului ProTV.md
Acum 6 ore
15:40
Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune - VIDEO ProTV.md
15:20
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statului Islamic. „Plănuiau atacuri de Revelion” ProTV.md
14:50
Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi ProTV.md
14:50
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină ProTV.md
14:40
Atac terorist în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți ProTV.md
Acum 8 ore
14:10
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina ProTV.md
13:50
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor ProTV.md
13:50
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina ProTV.md
13:40
Un șofer din Edineț - prins la volanul unui automobil fără permis de conducere. Ce amendă a primit ProTV.md
13:40
Un bărbat, găsit fără suflare, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea automobilul, în capitală. Ce spune poliția ProTV.md
13:10
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta” ProTV.md
13:10
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie ProTV.md
12:50
Costumați colorat, acompaniați de instrumente muzicale și bine dispuși, mai mulți locuitori din localitatea Sofia merg cu Malanca - VIDEO ProTV.md
12:40
Ambasadorul UE în Republica Moldova, mesaj de felicitare pentru moldoveni de Crăciun - VIDEO ProTV.md
Acum 12 ore
12:20
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP ProTV.md
12:20
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius - VIDEO ProTV.md
12:10
Grinch - desenat de piloți pe cerul Statelor Unite și al Canadei. Cum a arătat personajul - FOTO ProTV.md
11:50
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO ProTV.md
11:40
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil ProTV.md
11:30
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO ProTV.md
11:20
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
11:00
Primarul capitalei, Ion Ceban - huidiut când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO ProTV.md
11:00
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev - VIDEO ProTV.md
10:00
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare ProTV.md
09:40
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord ProTV.md
09:30
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican ProTV.md
09:20
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare ProTV.md
08:50
„Crăciun fericit și la mulți ani.” Premierul și miniștrii țării au felicitat cetățenii - VIDEO ProTV.md
08:40
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel ProTV.md
08:30
Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit ProTV.md
08:20
Donald Trump, mesaj de Crăciun cu țintă către „scursurile radicale de stânga” ProTV.md
08:10
Temperaturi de minus 12 grade în nordul țării. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
Moldovenii sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil nou ProTV.md
Acum 24 ore
23:20
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben - VIDEO ProTV.md
23:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025 ProTV.md
23:00
Apel la unitate în mesajul de Crăciun al lui Igor Grosu: „Haideți să reflectăm asupra valorilor care ne țin grămăjoară” - VIDEO ProTV.md
22:50
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă ProTV.md
