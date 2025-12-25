Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil

ProTV.md, 25 decembrie 2025 11:40

Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
11:50
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO
Acum 30 minute
11:40
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil ProTV.md
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil
Acum o oră
11:30
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO ProTV.md
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO
11:20
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
Acum 2 ore
11:00
Primarul capitalei, Ion Ceban - huidiut când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei, Ion Ceban - huidiut când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO
11:00
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev - VIDEO ProTV.md
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev - VIDEO
Acum 4 ore
10:00
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare ProTV.md
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare
09:40
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord ProTV.md
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord
09:30
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican ProTV.md
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican
09:20
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare ProTV.md
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare
08:50
„Crăciun fericit și la mulți ani.” Premierul și miniștrii țării au felicitat cetățenii - VIDEO ProTV.md
„Crăciun fericit și la mulți ani.” Premierul și miniștrii țării au felicitat cetățenii - VIDEO
08:40
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel ProTV.md
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel
08:30
Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit ProTV.md
Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit
08:20
Donald Trump, mesaj de Crăciun cu țintă către „scursurile radicale de stânga” ProTV.md
Donald Trump, mesaj de Crăciun cu țintă către „scursurile radicale de stânga”
08:10
Temperaturi de minus 12 grade în nordul țării. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo ProTV.md
Temperaturi de minus 12 grade în nordul țării. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo
08:10
Moldovenii sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil nou ProTV.md
Moldovenii sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil nou
Acum 12 ore
23:20
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben - VIDEO ProTV.md
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben - VIDEO
23:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
Acum 24 ore
23:00
Apel la unitate în mesajul de Crăciun al lui Igor Grosu: „Haideți să reflectăm asupra valorilor care ne țin grămăjoară” - VIDEO ProTV.md
Apel la unitate în mesajul de Crăciun al lui Igor Grosu: „Haideți să reflectăm asupra valorilor care ne țin grămăjoară” - VIDEO
22:50
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă ProTV.md
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă
22:50
Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi ProTV.md
Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi
22:40
Surprize și recorduri în NBA: San Antonio Spurs opresc liderul Oklahoma City Thunder și bifează a șaptea victorie la rând, în timp ce Josh Giddey strălucește pentru Chicago Bulls - VIDEO ProTV.md
Surprize și recorduri în NBA: San Antonio Spurs opresc liderul Oklahoma City Thunder și bifează a șaptea victorie la rând, în timp ce Josh Giddey strălucește pentru Chicago Bulls - VIDEO
22:30
Arsenal Londra a obținut o calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei - VIDEO ProTV.md
Arsenal Londra a obținut o calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei - VIDEO
22:20
Revenire spectaculoasă în sportul mondial: Lindsey Vonn se califică la 41 de ani la a cincea Olimpiadă de iarnă, după o carieră marcată de recorduri și accidentări - VIDEO ProTV.md
Revenire spectaculoasă în sportul mondial: Lindsey Vonn se califică la 41 de ani la a cincea Olimpiadă de iarnă, după o carieră marcată de recorduri și accidentări - VIDEO
22:20
Starurile din campionatele europene fac spectacol la Cupa Africii pe Națiuni: Nicolas Jackson marchează o dublă pentru Senegal, iar Ademola Lookman aduce victoria Nigeriei - VIDEO ProTV.md
Starurile din campionatele europene fac spectacol la Cupa Africii pe Națiuni: Nicolas Jackson marchează o dublă pentru Senegal, iar Ademola Lookman aduce victoria Nigeriei - VIDEO
22:20
Gol de poveste în Costa Rica: finala play-off-ului aduce una dintre cele mai spectaculoase reușite ale anului, marcată din foarfecă, în stil Puskás - VIDEO ProTV.md
Gol de poveste în Costa Rica: finala play-off-ului aduce una dintre cele mai spectaculoase reușite ale anului, marcată din foarfecă, în stil Puskás - VIDEO
22:10
Povestea unui lup vegetarian devine fenomen mondial: reclama de Crăciun „Neiubit” depășește un miliard de vizualizări și surprinde prin mesajul său - VIDEO ProTV.md
Povestea unui lup vegetarian devine fenomen mondial: reclama de Crăciun „Neiubit” depășește un miliard de vizualizări și surprinde prin mesajul său - VIDEO
22:00
Primăria s-a răzgândit: Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar restricțiile de circulație vor fi aplicate în funcție de numărul de vizitatori - VIDEO ProTV.md
Primăria s-a răzgândit: Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar restricțiile de circulație vor fi aplicate în funcție de numărul de vizitatori - VIDEO
21:50
Sărbători de iarnă ca într-o poveste science-fiction: San Francisco uimește vizitatorii cu un decor spectaculos de Crăciun la Grădina Botanică Golden Gate - VIDEO ProTV.md
Sărbători de iarnă ca într-o poveste science-fiction: San Francisco uimește vizitatorii cu un decor spectaculos de Crăciun la Grădina Botanică Golden Gate - VIDEO
21:40
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben ProTV.md
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben
21:40
Scene violente au avut loc în Parlamentul Turciei. Dezbaterile privind bugetul pe 2026 au degenerat într-o încăierare între partidele aflate la putere și cele de opoziție - VIDEO ProTV.md
Scene violente au avut loc în Parlamentul Turciei. Dezbaterile privind bugetul pe 2026 au degenerat într-o încăierare între partidele aflate la putere și cele de opoziție - VIDEO
21:30
Noapte de foc deasupra Rusiei: Ucrainenii atacă Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone, iar un incendiu izbucnește într-o zonă industrială din Tula - VIDEO ProTV.md
Noapte de foc deasupra Rusiei: Ucrainenii atacă Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone, iar un incendiu izbucnește într-o zonă industrială din Tula - VIDEO
21:30
Dezastru pe principala autostradă din Italia înainte de Crăciun: o cisternă cu GPL a explodat și a paralizat complet traficul între Milano și Napoli - VIDEO ProTV.md
Dezastru pe principala autostradă din Italia înainte de Crăciun: o cisternă cu GPL a explodat și a paralizat complet traficul între Milano și Napoli - VIDEO
21:20
Moș Crăciun și-a început călătoria în jurul lumii: sania trasă de reni pleacă din Laponia, iar traseul poate fi urmărit în timp real pe Flightradar24 până în Republica Moldova și mai departe - VIDEO ProTV.md
Moș Crăciun și-a început călătoria în jurul lumii: sania trasă de reni pleacă din Laponia, iar traseul poate fi urmărit în timp real pe Flightradar24 până în Republica Moldova și mai departe - VIDEO
21:10
O nouă explozie zguduie Moscova pe aceeași stradă unde a fost asasinat un general rus: cel puțin trei morți, inclusiv doi polițiști, și nouă răniți - VIDEO ProTV.md
O nouă explozie zguduie Moscova pe aceeași stradă unde a fost asasinat un general rus: cel puțin trei morți, inclusiv doi polițiști, și nouă răniți - VIDEO
21:00
Bărbații ucraineni în fața unei dileme sfâșietoare: apărarea țării sau fuga de război, într-un context de bombardamente și negocieri de pace blocate. Relatări CNN din Maramureș - VIDEO ProTV.md
Bărbații ucraineni în fața unei dileme sfâșietoare: apărarea țării sau fuga de război, într-un context de bombardamente și negocieri de pace blocate. Relatări CNN din Maramureș - VIDEO
20:50
Planul de pace al Ucrainei dezvăluit de Zelenski: 20 de puncte pentru încetarea războiului, între aprobarea delegației americane și reticența Moscovei - VIDEO ProTV.md
Planul de pace al Ucrainei dezvăluit de Zelenski: 20 de puncte pentru încetarea războiului, între aprobarea delegației americane și reticența Moscovei - VIDEO
20:40
Borș scăzut, pârjoale, sarmale și crăciunei: în această seară, tigăile sclipesc, aluatul crește și bucatele tradiționale de Crăciun sunt gata să aducă bucurie și belșug pe masa de sărbătoare – VIDEO ProTV.md
Borș scăzut, pârjoale, sarmale și crăciunei: în această seară, tigăile sclipesc, aluatul crește și bucatele tradiționale de Crăciun sunt gata să aducă bucurie și belșug pe masa de sărbătoare – VIDEO
20:40
Persoanele neasigurate care achită polița medicală în primele trei luni vor beneficia de reduceri semnificative - VIDEO ProTV.md
Persoanele neasigurate care achită polița medicală în primele trei luni vor beneficia de reduceri semnificative - VIDEO
20:30
Minimalism, alb cremos și decor personalizat: Cristina Milici ne arată cum să transformăm casa într-un decor de Crăciun relaxant și rafinat, folosind textile vechi și elemente naturale - VIDEO ProTV.md
Minimalism, alb cremos și decor personalizat: Cristina Milici ne arată cum să transformăm casa într-un decor de Crăciun relaxant și rafinat, folosind textile vechi și elemente naturale - VIDEO
19:50
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA. Ce modificări vrea Moscova ProTV.md
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA. Ce modificări vrea Moscova
19:50
Magia sărbătorilor a ajuns în studioul „Dăruiești și Câștigi”: Evelina și Fiodor Chiosa au primit cecul în valoare de 261.565 de lei pentru a-și începe o viață mai frumoasă – VIDEO ProTV.md
Magia sărbătorilor a ajuns în studioul „Dăruiești și Câștigi”: Evelina și Fiodor Chiosa au primit cecul în valoare de 261.565 de lei pentru a-și începe o viață mai frumoasă – VIDEO
19:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.12.2025
19:00
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene ProTV.md
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene
18:50
Cum va fi sărbătorit Crăciunul la Betleem, locul nașterii lui Hristos. Festivitățile publice au fost întrerupte doi ani din cauza războiului ProTV.md
Cum va fi sărbătorit Crăciunul la Betleem, locul nașterii lui Hristos. Festivitățile publice au fost întrerupte doi ani din cauza războiului
18:30
Accident grav la Bălți. Un automobil s-a lovit violent cu un microbuz care efectua cursa Bălți–Chișinău - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Bălți. Un automobil s-a lovit violent cu un microbuz care efectua cursa Bălți–Chișinău - VIDEO
18:10
Moș Crăciun și-a început călătoria anuală în jurul Pământului. În aceste momente zboară pe lângă Republica Moldova ProTV.md
Moș Crăciun și-a început călătoria anuală în jurul Pământului. În aceste momente zboară pe lângă Republica Moldova
17:50
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO ProTV.md
30 de zile de arest pentru bărbatul, de la Anenii Noi, suspect de mai multe omoruri: Acesta a refuzat să fie adus la judecătorie - VIDEO
17:50
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni ProTV.md
UE, Franța și Germania critică interdicțiile de viză impuse de SUA pentru cinci cetățeni europeni
17:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.