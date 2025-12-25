Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi
ProTV.md, 25 decembrie 2025 14:50
Acum 30 minute
14:50
14:50
Crăciunul aduce cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape patru ani. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină # ProTV.md
Acum o oră
14:40
Atac terorist în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți # ProTV.md
Acum 2 ore
14:10
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina # ProTV.md
13:50
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor # ProTV.md
13:50
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina # ProTV.md
13:40
Un șofer din Edineț - prins la volanul unui automobil fără permis de conducere. Ce amendă a primit # ProTV.md
13:40
Un bărbat, găsit fără suflare, după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea automobilul, în capitală. Ce spune poliția # ProTV.md
Acum 4 ore
13:10
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta” # ProTV.md
13:10
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie # ProTV.md
12:50
Costumați colorat, acompaniați de instrumente muzicale și bine dispuși, mai mulți locuitori din localitatea Sofia merg cu Malanca - VIDEO # ProTV.md
12:40
Ambasadorul UE în Republica Moldova, mesaj de felicitare pentru moldoveni de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
12:20
Crima șocantă de la Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului care ar fi omorât cel puțin o persoană. Ce detalii oferă șeful IGP # ProTV.md
12:20
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius - VIDEO # ProTV.md
12:10
Grinch - desenat de piloți pe cerul Statelor Unite și al Canadei. Cum a arătat personajul - FOTO # ProTV.md
11:50
Primarul capitalei, Ion Ceban - huiduit când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO # ProTV.md
11:40
Accident la Drochia. Un camion s-a răsturnat, după ce s-a ciocnit cu un automobil
11:30
Două persoane au murit, după ce casa în care se aflau a ars în totalitate, la Hîncești. Ce spun pompierii - VIDEO # ProTV.md
11:20
Podul din apropierea satului Palanca, atacat din nou cu drone. Imagini, surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
11:00
Primarul capitalei, Ion Ceban - huidiut când vorbea pe scenă la concertul Zdob și Zdub. Momentul a fost surprins de spectatori - VIDEO # ProTV.md
11:00
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev - VIDEO # ProTV.md
10:00
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare # ProTV.md
09:40
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord # ProTV.md
09:30
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican # ProTV.md
09:20
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # ProTV.md
Acum 8 ore
08:50
„Crăciun fericit și la mulți ani.” Premierul și miniștrii țării au felicitat cetățenii - VIDEO # ProTV.md
08:40
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel # ProTV.md
08:30
Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit # ProTV.md
08:20
Donald Trump, mesaj de Crăciun cu țintă către „scursurile radicale de stânga”
08:10
Temperaturi de minus 12 grade în nordul țării. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo # ProTV.md
Temperaturi de minus 12 grade în nordul țării. Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza meteo
08:10
Moldovenii sărbătoresc astăzi Crăciunul pe stil nou
Acum 24 ore
23:20
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben - VIDEO # ProTV.md
23:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.12.2025
23:00
Apel la unitate în mesajul de Crăciun al lui Igor Grosu: „Haideți să reflectăm asupra valorilor care ne țin grămăjoară” - VIDEO # ProTV.md
22:50
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă # ProTV.md
22:50
Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi # ProTV.md
22:40
Surprize și recorduri în NBA: San Antonio Spurs opresc liderul Oklahoma City Thunder și bifează a șaptea victorie la rând, în timp ce Josh Giddey strălucește pentru Chicago Bulls - VIDEO # ProTV.md
22:30
Arsenal Londra a obținut o calificare dramatică în semifinalele Cupei Ligii Angliei - VIDEO # ProTV.md
22:20
Revenire spectaculoasă în sportul mondial: Lindsey Vonn se califică la 41 de ani la a cincea Olimpiadă de iarnă, după o carieră marcată de recorduri și accidentări - VIDEO # ProTV.md
22:20
Starurile din campionatele europene fac spectacol la Cupa Africii pe Națiuni: Nicolas Jackson marchează o dublă pentru Senegal, iar Ademola Lookman aduce victoria Nigeriei - VIDEO # ProTV.md
22:20
Gol de poveste în Costa Rica: finala play-off-ului aduce una dintre cele mai spectaculoase reușite ale anului, marcată din foarfecă, în stil Puskás - VIDEO # ProTV.md
22:10
Povestea unui lup vegetarian devine fenomen mondial: reclama de Crăciun „Neiubit” depășește un miliard de vizualizări și surprinde prin mesajul său - VIDEO # ProTV.md
22:00
Primăria s-a răzgândit: Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar restricțiile de circulație vor fi aplicate în funcție de numărul de vizitatori - VIDEO # ProTV.md
21:50
Sărbători de iarnă ca într-o poveste science-fiction: San Francisco uimește vizitatorii cu un decor spectaculos de Crăciun la Grădina Botanică Golden Gate - VIDEO # ProTV.md
21:40
Primele geruri serioase ale iernii vin de Crăciun: temperaturile vor coborî până la –13 grade, iar nordul țării intră sub cod galben # ProTV.md
21:40
Scene violente au avut loc în Parlamentul Turciei. Dezbaterile privind bugetul pe 2026 au degenerat într-o încăierare între partidele aflate la putere și cele de opoziție - VIDEO # ProTV.md
21:30
Noapte de foc deasupra Rusiei: Ucrainenii atacă Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone, iar un incendiu izbucnește într-o zonă industrială din Tula - VIDEO # ProTV.md
21:30
Dezastru pe principala autostradă din Italia înainte de Crăciun: o cisternă cu GPL a explodat și a paralizat complet traficul între Milano și Napoli - VIDEO # ProTV.md
21:20
Moș Crăciun și-a început călătoria în jurul lumii: sania trasă de reni pleacă din Laponia, iar traseul poate fi urmărit în timp real pe Flightradar24 până în Republica Moldova și mai departe - VIDEO # ProTV.md
21:10
O nouă explozie zguduie Moscova pe aceeași stradă unde a fost asasinat un general rus: cel puțin trei morți, inclusiv doi polițiști, și nouă răniți - VIDEO # ProTV.md
