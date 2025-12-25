Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită
Ziarul de Garda, 25 decembrie 2025 13:20
Il-yong Ju (29 de ani), care în 2019 l-a întâlnit pe Donald Trump la Casa Albă, a povestit că 25 decembrie este o dată ca oricare alta în țara comunistă din care a fugit când era copil, unde Crăciunul este interzis, iar creștinii sunt persecutați, transmite HotNews.ro. Il-yong Ju spune că în micuțul sat nord-coreean în...
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
12:50
VIDEO/ Ion Ceban, huiduit când a urcat pe scenă la concertul ai unei trupe autohtone # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost huiduit de public miercuri, 24 decembrie,, pe scena de la Arena Chișinău. Incidentul a avut loc la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub, scrie Agora. În timpul concertului trupei Zdob și Zdub, Ion Ceban a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost...
Acum 2 ore
12:00
„Toată Ucraina vrea să piară Putin”, sugerează Zelenski în mesajul de Crăciun. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună” # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, evocând credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această perioadă, în care Ucraina „se roagă” pentru pace. „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat”, a declarat liderul...
Acum 4 ore
11:30
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra regiunii Odesa: peste 130 de drone au lovit mai multe regiuni. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 În noaptea de 25 decembrie, armata rusă a atacat cu 131 de drone de atac, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Donețk, Hvardiiske și Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic (REB) și sistemele fără pilot, precum și de...
11:10
Preotul Maxim Melinti, despre Crăciunul pe stil nou și vechi: „Hristos nu va întreba: «Ce calendar ai ținut?». Nu calendarul ne mântuiește, ci credință și faptele cele bune” # Ziarul de Garda
Maxim Melinti, paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, a explicat că calendarul nu este o dogmă și că bisercile ortodoxe pot sărbători Crăciunul fie pe stil nou, fie pe stil vechi. Acesta a scris că există biserici ortodoxe în lume care respectă Calendarul Iulian (cunoscut popular sub numele de „Stil Vechi) și...
10:40
De Crăciun, demnitarii R. Moldova au felicitat cetățenii și le-au urat să fie „mai buni, mai empatici și mai uniți” # Ziarul de Garda
Creștinii marchează joi, 25 decembrie, Crăciunul sau Nașterea lui Iisus Hristos pe stil nou. În ajun de sărbătoare, șefa statului, președintele Parlamentului, premierul și miniștrii au venit cu o urare pentru moldoveni. Președinta Maia Sandu a împodobit și a inaugurat bradul de Crăciun de la Președinție împreună cu mai mulți copii. Șefa statului le-a urat...
10:20
LIVE TEXT/ Atac rusesc asupra regiunii Odesa: o persoană a murit, alte două au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1400 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În urma loviturilor asupra infrastructurii portuare și industriale a izbucnit un incendiu. Au fost avariate clădiri de depozitare, de producție și administrative. O persoană și-a pierdut viața, iar altele două au fost rănite, raportează Serviciul. Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu. La fața locului au intervenit 51 de salvatori și 11 unități...
Acum 6 ore
09:20
Creștinii de pretutindeni sărbătoresc Nașterea Domnului după calendarul gregorian. Papa Leon le-a transmis creștinilor un mesaj # Ziarul de Garda
Cea mai așteptată sărbătoare de iarnă, Crăciunul, fie că este marcată pe stil nou (25 decembrie), fie pe stil vechi (7 ianuarie), semnifică pentru creștini o adevărată renaștere sufletească, odată cu Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu această ocazie, Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că...
08:50
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Ziarul de Garda
Roamingul a funcționat, ani la rând, după un set de reguli sofisticate, care presupuneau o atenție sporită la apeluri, mesaje SMS și consumul de date. Începând cu 1 ianuarie 2026, această abordare se schimbă radical. Odată cu aplicarea principiului Roaming Like At Home (RLAH), roamingul în Uniunea Europeană nu mai presupune costuri suplimentare, tarife diferențiate...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a lovit cu o dronă o mașină: victima a murit pe drumul spre spital. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Pe 24 decembrie, trupele ruse au atacat cu o dronă un autoturism civil într-un sat din zona de frontieră a regiunii Cernigiv. În urma atacului, un bărbat de 39 de ani a murit. Informația a fost comunicată de șeful administrației militare din districtul Novgorod-Sever, Alexander Seliverstov. Bărbatul în vârstă de 39 de ani...
21:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldov (SHS) a a emis cod galben pentru ziua de joi, 25 decembrie. Fenomenul prognozat este scăderea temperaturii medii zilnice. Potrivit meteorologilor, se așteaptă că joi, pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7°C. Astfel, temperaturile ziua vor oscila între -3°C și -7°C. Noaptea, termometrele vor...
20:50
Aeroportul de la Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri în 2025, un nou record # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a atins pragul de șase milioane de pasageri, stabilind un nou record absolut pentru aviația civilă din R. Moldova, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimit Bolea, într-o postare pe rețelele sociale. „Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat Vladimir Bolea, ministru...
20:40
VIDEO/ Dreptate, căldură în case și drumuri bune: ce le-au dorit oficialii cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, cabinetul de miniștri, dar și președinta R. Moldova au adresat urări, în ajun de Crăciun pe stil nou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Oficialii, printre altele, le-au dorit oamenilor pace, sănătate și căldură-n case. Președintele Parlamentului Igor Grosu le-a urat cetățenilor Crăciun Fericit oriunde aceștia s-ar afla și i-a îndemnat să dea dovadă...
19:40
Troleibuzele și autobuzele din Chișinău vor circula pe 25 decembrie conform orarelor zilei de duminică # Ziarul de Garda
Primăria Chișinău a venit cu un nou anunț despre cum va circula transportul public pe 25 decembrie. Potrivit municipalității, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor zilei de duminică. „Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta puteți apela Linia fierbinte Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) – 022 204 205 sau dispeceratul Regia Transport...
18:50
„Prima victorie”. Repartizarea dosarelor către Marina Rusu, magistrata care a protestat la CSM, a fost suspendată temporar # Ziarul de Garda
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat pe 22 decembrie în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judiciar, a anunțat că a fost blocată repartizarea cauzelor noi către ea până la data de 6 ianuarie. Anterior, magistrata afirmase că, deși are mai mulți copii minori, inclusiv o fetiță...
18:00
Bloomberg: Rusia nu este mulțumită de versiunea actuală a acordului de pace din 20 de puncte # Ziarul de Garda
Moscova consideră versiunea actuală a planului de pace, apărută în cursul discuțiilor dintre Ucraina și SUA, doar ca un punct de plecare pentru negocieri ulterioare, întrucât în ea lipsesc „puncte importante pentru Federația Rusă și răspunsuri la multe întrebări”. Despre acest lucru a scris Bloomberg, cu referire la o sursă apropiată de Kremlin. Kremlinul nu...
17:30
Ambasadoarea UE, mesaj în ajun de sărbători: „Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice” # Ziarul de Garda
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, a venit cu un mesaj de felicitare pe 24 decembrie, în ajunul sărbătorilor de iarnă. În discursul său, aceasta a reamintit despre succesele înregistrate de R. Moldova în procesul de screening. „Am avut ocazia să fiu martoră a doar ultimelor patru luni, dar au fost niște luni...
16:50
Primăria Călărași a cerut Parlamentului, cu titlu de excepție și prin derogare de la legislație, să importe un autobuz donat de Cehia pentru transportul rutier # Ziarul de Garda
În Parlamentul R. Moldova a fost înregistrat un proiect de lege prin care se va permite Primăriei oraşului Călăraşi, cu titlu de excepție și prin derogare de la prevederile Codului vamal și Codului fiscal, introducerea în țară şi plasarea sub regim vamal de import, a unui autobuz acordat cu titlu gratuit de către Primăria oraşului...
16:50
Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare în cazul fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție # Ziarul de Garda
Procedura disciplinară inițiată în privința fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, va fi încetată ca urmare a intervenirii termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a se intra în examinarea pe fond a pretinselor fapte, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată de către comisia ad-hoc, iar membrii Alexandru Postica și Octavian...
16:40
LIVE TEXT/ Trupele ruse au atacat centrala termică din suburbia orașului Harkiv: există un mort și răniți. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 Trupele ruse au lansat o serie de atacuri precise asupra centralei termice din suburbia orașului Harkiv. Șeful Administrației Regionale, Oleg Sinehubov, a anunțat că o persoană a murit și altele 13 au fost rănite. Ca urmare a atacului, a scăzit tensiunea electrică în Harkiv, ceea ce a afectat direct aprovizionarea cu energie termică...
16:30
Circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea PMAN. Precizările RTEC # Ziarul de Garda
În perioada 24 și 25 decembrie 2025, circulația transportului public care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, așa cum a fost stabilit anterior, informează Primăria Municipiului Chișinău. Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația pe...
16:30
Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor # Ziarul de Garda
Mai bine de 50 de ani, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Vladimir Gundeaev, este însoțit de o femeie care locuiește în apartamentul său și care, potrivit datelor serviciului de frontieră, călătorește împreună cu patriarhul în deplasările sale în străinătate. Propagandistul Vladimir Soloviov a numit-o verișoară de gradul al treilea a ierarhului, însă, după cum a constatat...
16:20
Fostul șef- adjunct de la PA a sesizat CSP pentru „apărarea reputației sale profesionale” # Ziarul de Garda
Cererea depusă de procurorul Vasile Plevan la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), prin care a solicitat intervenția instituției, în limitele competențelor legale, pentru apărarea reputației sale profesionale, „invocând difuzarea în spațiul public și în mediul online a unor informații pretins neadevărate și denigratoare, de natură să aducă atingere onoarei și demnității sale personale și profesionale”,...
16:10
Scutul de protecție de la centrala Cernobîl „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță”, după ce a fost avariat în urma unui atac cu drone rusești. Concluziile directorului centralei # Ziarul de Garda
Un nou atac al armatei ruse riscă să distrugă scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP, relatează RFI. O lovitură efectuată la începutul acestui an a provocat o breșă în învelișul exterior de protecție împotriva radiațiilor, determinând Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)...
15:40
Trump a impus interdicții de viză mai multor cetățeni europeni, după ce UE a amendat compania lui Elon Musk, platforma X # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană (UE), Franța și Germania au condamnat interdicțiile de viză impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) cetățenilor europeni care combat discursul instigator la ură și dezinformarea online, Bruxelles-ul afirmând miercuri, 24 decembrie, că ar putea „răspunde rapid și decisiv” împotriva „măsurilor nejustificate”, transmite Reuters. Administrația președintelui american Donald Trump a impus marți, 23...
15:20
Un fost ofițer SPPS va fi controlat de ANI. O sesizare denotă că „a devenit proprietar a mai multor bunuri imobile, transmise prin contracte de donație și certificate de moștenire” # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 decembrie, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un proces-verbal de inițiere a controlului privind regimul juridic al decalrării averii și intereselor personale de către Sergiu Slusarenco, fost ofițer al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS). La data de 27 noiembrie 2025, în cadrul ANI, a fost înregistrată o sesizare. Potrivit acesteia,...
15:00
Un sondaj arată că 55% dintre ruși se așteaptă ca războiul să se încheie în 2026 și își doresc ca viața să revină la „normal” # Ziarul de Garda
Peste 55% dintre cetățenii ruși se așteaptă ca războiul împotriva Ucrainei să se încheie în 2026 și speră la o revenire la „viață normală”, potrivit unui sondaj din decembrie realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VCIOM), o companie de sondaje controlată de stat, publicat pe 24 decembrie, transmite The Kyiv Indepedent....
14:40
Krasnoselski: „Cetățenii regiunii transnistrene nu au fost întrebați despre reintegrare sau aderarea la Uniunea Europeană” # Ziarul de Garda
Așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat într-un interviu că locuitorii regiunii transnistrene trebuie întrebați și consultați cu privire la procesele de reintegrare sau la opțiunea de integrare europeană. Acesta a subliniat că astfel de decizii nu pot fi luate fără acordul populației din stânga Nistrului. „Cetățenii regiunii transinstrene nu au fost întrebați...
14:30
Pentru mulți oameni, HIV rămâne asociat cu frică, boală și o realitate care „nu mai e de actualitate”. În același timp, prea puțini știu că, astăzi, există metode moderne prin care infectarea cu HIV poate fi prevenită înainte de a exista un risc real. Una dintre ele se numește PrEP. Deși este folosită de ani...
14:30
VIDEO/ „Corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma bănuitului”. Detalii despre dispariția unui bărbat din Anenii Noi # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurorii, au desfășurat acțiuni complexe în cadrul unei cauze penale, inițiată în luna septembrie curent, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani, din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat...
14:10
14:10
Ultima ședință a Parlamentului din 2025: lectura a doua a bugetului de stat, alinierea legislației la cea a UE și modificarea Codului urbanismului și construcțiilor # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, 24 decembrie, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele...
14:00
VIDEO/ Activitatea unei grupări criminale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni, destructurată de Poliția de Frontieră: „Pentru fiecare migrant era percepută o sumă de 10 mii de dolari” # Ziarul de Garda
Activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul R. Moldova a fost documentată de Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră. Membrii grupului criminal organizat ar fi facilitat intrarea, șederea și tranzitarea ilegală a teritoriului R. Moldova de către cetățeni ucraineni, favorizând trecerea ilegală a...
13:50
13:50
Opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale Ministerului Agriculturii: nereguli financiare, recomandări parțial implementate și deficiențe majore de guvernanță corporativă # Ziarul de Garda
Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve privind rapoartele financiare, după ce Comisia pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Observațiile care au stat la baza acestei opinii se referă la înregistrarea incorectă în evidența contabilă a subvențiilor acordate...
13:40
În următoare luni sunt programate 18 ședințe la CSJ în dosarul „Kuliok”, luat de la zero # Ziarul de Garda
În perioada ianuarie-martie 2026 au fost programate 18 ședințe de judecată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) care va examina dosarul denumit generic „Kuliok”, în care în calitate de inculpat este fostul președinte, Igor Dodon. Acesta este învinuit de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe...
Ieri
13:30
Doi polițiști au fost uciși de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost ucis și un general rus de rang înalt # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost ucise miercuri, 24 decembrie, de o bombă la Moscova, după ce doi ofițeri de poliție au abordat un bărbat care se comporta suspect. Incidentul a avut loc în apropierea locului unde un general de rang înalt a fost ucis acum două zile de o mașină-capcană despre care Rusia a spus că...
13:10
O tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent, a fost condamnată la 5 ani închisoare. # Ziarul de Garda
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Totodată, în 2023 aceasta a transportat și vândut drogurile cot la cot cu un adolescent de 13 ani, pe care...
12:40
Elevii intră în vacanța de iarnă. Instituțiile de învățământ vor putea alege ziua când vor reveni la școală # Ziarul de Garda
Începând de joi, 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din R. Moldova intră în vacanța de iarnă, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Totodată, MEC precizează că reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale. Astfel, elevii vor reveni la...
12:30
Un tânăr de 25 de ani, trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale # Ziarul de Garda
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, a fost trimis în judecată într-o cauză penal de învinuire de comiterea faptelor de viol și omor, anunță miercuri, 24 decembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul...
12:20
Mai multe percheziții au fost desfășurate azi, 24 decembrie, în raioanele din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță Poliția. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi...
12:00
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziarul de Garda
Oamenii legii desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat...
11:50
11:40
„Plan de pace” din 20 de puncte pentru Ucraina: garanții de securitate, teritorii și aderarea la UE într-un termen stabilit # Ziarul de Garda
După ce delegația Ucrainei s-a întors din Statele Unite ale Americii, Zelenski a raportat despre proiectele de lucru ale acordurilor deja existente și despre punctele pe care au reușit să le consolideze, transmite RBK. Potrivit acestuia, Ucraina va menține statut nenuclear, data aderării la UE va avea o dată fixă, iar împărțirea teritoriilor încă rămâne...
11:20
Judecători fără drept de înfăptuire a justiției. Cum au ajuns câteva mii de dosare să fie puse pe pauză „pentru o perioadă nedeterminată” # Ziarul de Garda
Mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp ce judecătorii cărora le-au fost repartizate fac un ultim efort pentru a-și salva carierele în magistratură. În prezent, nouă judecători de la curțile de apel din țară, cărora le-au rămas în gestiune peste 5 mii de cauze penale și civile, se...
11:10
Deputatul Maxim Potîrniche a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale” # Ziarul de Garda
Deputatul Maxim Potîrniche a anunțat că a depus un amendament la legea bugetului de stat pentru anul 2026 pentru a fi alocați 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construcția „Arenei Naționale”, unui stadion de fotbal multifuncțional. În cadrul unui briefing de presă, fostul fotbalist a declarat că studiul „este un instrument...
10:40
De la Bălți, spre Rusia. 208 pastile cu substanțe psihotrope camuflate în boxe muzicale, depistate la aeroport # Ziarul de Garda
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din R. Moldova, cu destinația Federația Rusă, anunță Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Potrivit datelor din declarația vamală, expeditorul – un locuitor al municipiului Bălți – a declarat...
10:30
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 110 drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1399 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 În noaptea de 24 decembrie, forțele ruse au atacat cu 116 drone de atac, lansate din direcțiile: Millerovo, Kursk, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Gvardiiske, au transmis Forțele Aeriene de Apărare. „Un număr semnificativ de drone de atac a fost direcționat către un obiectiv de infrastructură critică din regiunea Cernihiv”, au precizat Forțele. De...
10:30
O nouă demisie în rândurile politicienilor lui Șor. Veaceslav Jukov pleacă din Consiliul Municipal Bălți # Ziarul de Garda
Consilierul municipal și președintele fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jukov anunță că își dă demisia. Afiliatul oligarhului fugar Ilan Șor, a precizat că pleacă din consiliul municipal pentru că „a devenit pur și simplu imposibil să ocup această funcție. (…) Nu am dreptul să pun în pericol susținătorii noștri care cred în...
10:20
Noua lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare. Cererile de cetățenie se vor depune doar cu programare prealabilă # Ziarul de Garda
De miercuri, 24 decembrie, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”. De asemenea, potrivit unui comunicat de la ASP, depunerea...
