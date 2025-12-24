VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea
Ziua, 24 decembrie 2025 09:00
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața eternă cerească, fiul veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos coboară din cer și zămislește prin lucrarea […] Articolul VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
09:20
Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale # Ziua
Prima ninsoare din această iarnă i-a scos la treabă pe drumarii din raioanele de nord. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma lapoviței și a ninsorii din noaptea trecută, pe șoselele din regiunile de nord și centru s-a format polei. Pentru a împrăștia material antiderapant, drumarii au intervenit în raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, […] Articolul Ninsoare în nordul R. Moldova. Drumarii au ieșit pe șosele cu aproximativ 50 de utilaje speciale apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
09:00
VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea # Ziua
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a transmis un mesaj de sărbători, în care a îndemnat oamenii să întâmpine Crăciunul cu „credință, speranță și iubire darnică”, pentru a aduce pace în lumea întreagă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața eternă cerească, fiul veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos coboară din cer și zămislește prin lucrarea […] Articolul VIDEO | Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
08:50
VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv # Ziua
Doi polițiști rutieri au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv, a anunțat miercuri Comitetul de Anchetă al Federației Ruse, citat de agențiile locale de presă. Potrivit autorităților, cei doi agenți au observat o persoană suspectă în apropierea unui vehicul de serviciu al poliției. În momentul în care s-au […] Articolul VIDEO | Doi polițiști au fost uciși în cursul nopții, la Moscova, în urma unui atac cu exploziv apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
08:20
Șeful Statului Major al forțelor armate ale Libiei, generalul Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, a murit într-un accident aviatic produs marți, 23 decembrie, în apropiere de Ankara, la scurt timp după decolarea avionului din capitala Turciei. Informația a fost confirmată de premierul libian, Abdul-Hamid Dbeibah, și de autoritățile turce, relatează Euronews și Associated Press. Potrivit autorităților […] Articolul Șeful Statului Major al Libiei a murit într-un accident aviatic în Turcia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Președintele de onoare PAS Youth, organizatia de tineret a partidului de guvernare, Daniel Rotaru, a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv. Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. […] Articolul Președintele de onoare al PAS Youth, numit în funcția de Secretar de Stat al Guvernului apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor # Ziua
Statele Unite au amânat până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor bilaterale, după ce un nou schimb de consultări nu a dus la progrese pe principalele dosare. Anunțul a fost făcut de viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, citat de Interfax. Potrivit acestuia, Rusia și SUA au desfășurat recent o nouă rundă de […] Articolul „Nu există date concrete”. SUA amână până în primăvară negocierile cu Rusia privind normalizarea relațiilor apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali # Ziua
Președintele Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că actuala guvernare „tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali”, fapt care „riscă să izoleze R.Moldova pe plan internațional și să agraveze problemele interne”. „Această atitudine nu face decât să înrăutățească situația internă și să afecteze relațiile cu partenerii strategici. Guvernarea se face a nu […] Articolul Ion Ceban acuză guvernarea PAS că tratează cu nepăsare semnalele venite din partea partenerilor internaționali apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) celebrează astăzi, 23 decembrie, zece ani de la înființare. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții formațiunii de guvernământ susțin că, în ultimul deceniu, au reușit să scoată instituțiile statului „din mâinile oligarhilor” și să pună Republica Moldova pe „drumul european”. În mesajul lor, reprezentanții partidului notează că […] Articolul PAS a împlinit 10 ani de la fondare: „Am făcut istorie împreună. Munca nu s-a terminat” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci # Ziua
O crimă groaznică este investigată de polițiști în satul Beriozchi din raionul Anenii Noi. Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, și concubina acestuia au fost reținuți fiind suspectați de omor. Aceștia ar fi ucis trei persoane, cel mai probabil din familii nevoiașe, iar ulterior ar fi aruncat corpurile victimelor să fie devorate de […] Articolul Crimă groaznică într-un sat din Anenii Noi. Trei muncitori ar fi fost uciși la o fermă, iar corpurile au fost lăsate să fie devorate de porci apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Luptătoarea Irina Rîngaci a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova. „Anul acesta am încercat pentru prima dată luptele pe plajă și am obținut un rezultat foarte bun. Nu intenționez să mă opresc aici. Sper ca anul viitor să aducă noi realizări”, a declarat în cadrul […] Articolul Irina Rîngaci a fost desemnată sportiva anului în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică # Ziua
Va fi sau nu va fi pace degrabă? Cum se va reașeza lumea, după ce războiul se va încheia? În ce măsură lupta Europei „pentru independență” corespunde valorilor de bază ale democrației? Există șanse reale ca Republica Moldova și Ucraina să se integreze în UE? De ce este nevoie acum, mai mult ca niciodată, de […] Articolul CONTRASENS | Integrarea europeană, între mit și realitate. Dan Dungaciu, la ZIUA: Despre război și noua ordine geopolitică apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului # Ziua
Completul de judecată care examinează dosarul Plahotniuc este acuzat de avocatul lui Vlad Plahotniuc că intenționat ar fi aplicat o tactică prin care a menținut în lista celor 27 de martori ai apărării un număr mare de persoane care sunt vizate și în alte dosare. Într-o postare pe Facebook, Lucian Rogac declară că procedura a […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc acuză instanța de „indicații dubioase” în selectarea martorilor apărării: Sunt tactici ce confirmă un control politic asupra dosarului apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat # Ziua
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de doi ani. Acesta a fost ales unanim de cei 11 membri a CSP, în cadrul ședinței de marți 23 decembrie. Anterior, Dumitru Obadă a fost ales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor pe 3 ianuarie 2024. El […] Articolul Dumitru Obadă, reales președinte la Consiliului Superior al Procurorilor pentru al doilea mandat apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Ziua
Autoritățile din județul Sibiu au declanșat, marți după-amiază, Planul Roșu de Intervenție, după ce tavanul piscinei interioare a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbușit. Incidentul a avut loc la o unitate de cazare situată la ieșirea din oraș spre Rășinari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, până în acest moment, opt persoane […] Articolul Tavanul piscinei interioare a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit. A fost activat Planul Roșu de Intervenție apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Proiectul va intra în vigoare la data în care vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru eliberarea noului model al permisului de conducere de model 2025, dar nu […] Articolul De anul viitor, șoferilor le vor fi eliberate carnete auto de model nou apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Veaceslav Ioniță spune că statul a redus cheltuielile pentru educație cu 5 miliarde de lei: Investim tot mai puțin în acest domeniu. Ne omorâm viitorul # Ziua
Expertul economic „IDIS Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că protestele profesorilor și solicitările de majorare a salariilor sunt pe deplin justificate, pentru că diferența dintre lefurile angajaților din educație și cele ale altor categorii de bugetari crește constant de la an la altul, iar în prezent a ajuns la 25 la sută. Acest lucru se datorează […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță spune că statul a redus cheltuielile pentru educație cu 5 miliarde de lei: Investim tot mai puțin în acest domeniu. Ne omorâm viitorul apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ministerul Agriculturii renunță la licențierea obligatorie pentru importul de cereale din Ucraina. Fermierii, îngrijorați de fluctuațiile prețurilor # Ziua
După doi ani de la instituire, Ministerul Agriculturii anunță că renunță, din 2026, la mecanismul de licențiere a importului de cereale din Ucraina. Procedura nu va mai fi prelungită și se va reveni la un regim obișnuit de import, a precizat ministrul Ludmila Catlabuga. „Legea nr. 170 nu mai presupune extinderea regimului de licențiere, așa că vom intra […] Articolul Ministerul Agriculturii renunță la licențierea obligatorie pentru importul de cereale din Ucraina. Fermierii, îngrijorați de fluctuațiile prețurilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Umerov a revenit la Kiev și i-a raportat lui Zelenski despre negocierile cu SUA. Ucraina pregătește documente-cheie pentru pașii următori # Ziua
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și șeful delegației ucrainene de negocieri, Rustem Umerov, a revenit în Ucraina după o deplasare externă de durată și, împreună cu șeful Statului Major General, Andrei Gnatov, i-a prezentat președintelui Volodimir Zelenski un raport detaliat privind negocierile purtate cu Statele Unite. Șeful statului ucrainean a anunțat […] Articolul Umerov a revenit la Kiev și i-a raportat lui Zelenski despre negocierile cu SUA. Ucraina pregătește documente-cheie pentru pașii următori apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Fostul primar al satului Puhoi, trimis ambasador în China, iar fondatoarea Soros Moldova, înaintată ambasadoare în Franța # Ziua
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru […] Articolul Fostul primar al satului Puhoi, trimis ambasador în China, iar fondatoarea Soros Moldova, înaintată ambasadoare în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat construirea unui nou tip de nave militare puternic înarmate, care vor constitui o clasă distinctă și vor purta numele „Trump”. Anunțul a fost făcut luni seară, la reședința sa de la Mar-a-Lago, în prezența secretarului apărării Pete Hegseth, a secretarului de stat Marco Rubio și a ministrului Marinei, […] Articolul Donald Trump a anunțat lansarea unei noi clase de nave de război mari care îi vor purta numele apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
ANSA anunță că a încheiat procesul de nimicire a unui lot de peste 132 de mii de ouă contaminate cu antibioticul Salinomicin # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță finalizarea acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin. Este vorba de o cantitate totală de peste 132 de mii de ouă, care inițial a fost retrasă de pe piață. Potrivit ANSA, produsele au fost procesate […] Articolul ANSA anunță că a încheiat procesul de nimicire a unui lot de peste 132 de mii de ouă contaminate cu antibioticul Salinomicin apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Proiectul noului terminal al Aeroportului Chișinău va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării # Ziua
Proiectul noului terminal al Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” va costa 160 de milioane de lei, iar după finalizarea reconstrucției aerogara își va mări capacitatea până la 7,5milioane de pasageri. Declarația a fost făcută de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, care a precizat că banii pentru modernizări nu provin din împrumuturi sau finanțări externe. Administratorul Aeroportului a […] Articolul Proiectul noului terminal al Aeroportului Chișinău va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Dosarul Plahotniuc, analizat de presa italiană: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele guvernării, ai cărei exponenți nu au niciun dosar în ultimii cinci ani # Ziua
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația italiană „Il Giornale d’Italia” avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la […] Articolul Dosarul Plahotniuc, analizat de presa italiană: Rivalii Maiei Sandu au devenit țintele guvernării, ai cărei exponenți nu au niciun dosar în ultimii cinci ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Associated Press: Rusia ar evacua familiile diplomaților din Venezuela. Moscova neagă informația # Ziua
Rusia a început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, a relatat agenția Associated Press, citând un reprezentant al serviciilor de informații europene. Potrivit sursei, evacuarea femeilor și copiilor ar fi început vineri, 19 decembrie. Ministerul rus de Externe a negat însă aceste informații. În seara zilei de […] Articolul Associated Press: Rusia ar evacua familiile diplomaților din Venezuela. Moscova neagă informația apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
În 2023 s-au închis de două ori mai multe întreprinderi și firme decât au fost înființate, arată datele Biroului de Statistică # Ziua
În Republica Moldova activau, în 2023, aproximativ 42 de mii de întreprinderi, cu 0,7% mai multe față de 2022. Întreprinderile active au reprezentat 75,5% din totalul unităților raportoare, arată datele Biroului Național de Statistică. În același an 4.100 de întreprinderi au fost desființate, față de doar 2.300 de firme nou-create, ceea ce înseamnă că au dispărut […] Articolul În 2023 s-au închis de două ori mai multe întreprinderi și firme decât au fost înființate, arată datele Biroului de Statistică apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Trump anunță că negocierile dintre Ucraina și Rusia „merg înainte”, fără a oferi detalii despre un posibil acord # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile privind încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei sunt în desfășurare, însă a evitat să ofere detalii concrete despre progresele realizate, pașii următori sau eventuale termene-limită. Declarațiile au fost făcute pe 22 decembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Palm Beach, Florida, unde Trump a fost […] Articolul Trump anunță că negocierile dintre Ucraina și Rusia „merg înainte”, fără a oferi detalii despre un posibil acord apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Accident cu răniți pe un drum din raionul Drochia. Un șofer a fost blocat între fiare, fiind necesară intervenția salvatorilor # Ziua
Cinci persoane au fost rănite în urma unui grav accident rutier care s-a produs în seara de luni pe un drum din apropierea satului Nicoreni din raionul Drochia. Un microbuz și un autoturism s-au tamponat, iar un șofer, în vârstă de 36 de ani, a rămas blocat în interiorul automobilului. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, […] Articolul Accident cu răniți pe un drum din raionul Drochia. Un șofer a fost blocat între fiare, fiind necesară intervenția salvatorilor apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Cel puțin trei morți, printre care și un copil, în urma atacului rusesc cu peste 600 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei # Ziua
Au apărut primele informații privind victimele atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 23 decembrie și în cursul dimineții. Potrivit autorităților, decese au fost raportate în regiunile Kiev, Hmelnițki și Jîtomîr, printre victime aflându-se și un copil în vârstă de patru ani. „Întreaga noapte, statul terorist a atacat Ucraina cu drone și […] Articolul Cel puțin trei morți, printre care și un copil, în urma atacului rusesc cu peste 600 de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI în viitorul apropiat, susține expertul economic Veaceslav Ioniță # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, susține că, în viitorul apropiat, Republica Moldova nu va avea un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit acestuia, concluziile preliminare ale experților FMI, care au efectuat recent o vizită la Chișinău, sunt departe de a fi optimiste și reprezintă „un duș rece” pentru actuala guvernare. „Unii încercau să spună […] Articolul VIDEO | Republica Moldova nu va avea un nou acord cu FMI în viitorul apropiat, susține expertul economic Veaceslav Ioniță apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac asupra regiunii Odesa, folosind drone de atac. În urma bombardamentelor au fost avariate peste o sută de locuințe, o navă civilă și mai multe obiective de infrastructură, fiind raportate și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Oleg Kiper, […] Articolul Un nou atac rusesc asupra regiunii Odesa. Peste o sută de case și o navă avariate apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:20
Vreme instabilă pe parcursul întregii săptămâni. Ploi, ninsori și ger de până la -12 grade, anunță meteorologii # Ziua
Meteorologii anunță precipitații slabe pentru miercuri, joi și vineri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În regiunea de sud va ploua, iar în centru și nord se așteaptă lapoviță și ninsori. De joi vremea se răcește considerabil, cu temperaturi minime de până la -12 grade Celsius, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că săptămâna va […] Articolul Vreme instabilă pe parcursul întregii săptămâni. Ploi, ninsori și ger de până la -12 grade, anunță meteorologii apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident # Ziua
Deputatul PAS Radu Marian nu prea pare deranjat de scandalul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Capitală, acolo unde, joia trecută, au fost trase focuri de armă în sediul instituției, după festivitățile dedicate Zilei Poliției. Parlamentarul susține că „se mai întâmplă” și cheamă societatea să „nu facă circ din fiecare incident”. „Cred că este […] Articolul Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
„Nu va exista armistițiu de Crăciun”. Zelenski anunță că Rusia a respins propunerea și pregătește lovituri masive în perioada 23–25 decembrie # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a respins propunerea privind un „armistițiu de Crăciun”, inițiativă avansată de Statele Unite ca semnal diplomatic pentru lansarea unor negocieri, și, în schimb, se pregătește pentru atacuri masive asupra Ucrainei chiar în zilele de sărbătoare. Declarațiile au fost făcute pe 22 decembrie, în cadrul unui discurs susținut […] Articolul „Nu va exista armistițiu de Crăciun”. Zelenski anunță că Rusia a respins propunerea și pregătește lovituri masive în perioada 23–25 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Explozii în mai multe orașe din vestul Ucrainei, unde are loc un atac masiv cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice # Ziua
Mai multe explozii au fost auzite în această dimineață în orașe și localități din vestul Ucrainei, după ce forțele ruse au lansat un atac de amploare cu rachete și drone, vizând în principal infrastructura energetică, relatează presa ucraineană. Potrivit postului public Suspilne, explozii au fost semnalate în Rovno, în localitățile Burștin și Rohatin din regiunea […] Articolul Explozii în mai multe orașe din vestul Ucrainei, unde are loc un atac masiv cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice apare prima dată în ZIUA.md.
22 decembrie 2025
21:30
SURSE | Încă o demisie în Guvernul României. Ministrul Educației, Daniel David, a renunțat la funcție # Ziua
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat. Despre acest lucru scrie HotNews, cu referire la surse guvernamentale. Demisia a fost depusă la solicitarea premierului. Potrivit sursei citate, propunerea pentru un nou ministru al Educației urmează să fie înaintată marți. Ca posibil succesor ar fi luată în calcul candidatura lui Marilen Pirtea, care este deputat […] Articolul SURSE | Încă o demisie în Guvernul României. Ministrul Educației, Daniel David, a renunțat la funcție apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
VIDEO | Raportul critic al FMI, criza economică, sfaturi utile pentru sărbători și procesul lui Plahotniuc. Veaceslav Ioniță, la Contrasens # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, economistul Veaceslav Ioniță a fost din nou oaspetele emisiunii Contrasens, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Temele centrale ale discuției s-au axat pe vizita recentă a reprezentanților FMI și șansele ca Republica Moldova să poată încheia un nou acord cu această importantă instituție financiară. Invitatul din platou a vorbit […] Articolul VIDEO | Raportul critic al FMI, criza economică, sfaturi utile pentru sărbători și procesul lui Plahotniuc. Veaceslav Ioniță, la Contrasens apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Cântărețul britanic Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # Ziua
Cântărețul și muzicianul britanic Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „The Road to Hell” și celebra piesă de Crăciun „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani. Artistul s-a stins din viață la spital, după o scurtă boală, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. „Cu o profundă tristețe vă informăm […] Articolul Cântărețul britanic Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
În luna mai vor avea loc alegeri locale noi în orașele Orhei și Taraclia, unde recent edilii și-au dat demisia # Ziua
În orașele Orhei și Taraclia se vor desfășura alegeri locale noi în 17 mai. Decizia despre organizarea scrutinelor a fost luată luni de Comisia Electorală Centrală, după demisia recentă a primarilor din cele două orașe. La Orhei, Tatiana Cociu a renunțat la mandat la începutul lunii decembrie, invocând presiuni din partea autorităților centrale și blocarea […] Articolul În luna mai vor avea loc alegeri locale noi în orașele Orhei și Taraclia, unde recent edilii și-au dat demisia apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
UE a transferat Ucrainei o termocentrală din Lituania, care va asigura electricitate pentru aproximativ un milion de oameni # Ziua
Uniunea Europeană a livrat Ucrainei o termocentrală provenită din Lituania, care va contribui la asigurarea energiei electrice pentru aproximativ un milion de ucraineni, a anunțat Ministerul Energiei de la Kiev și Comisia europeană într-un comunicat. Potrivit autorităților ucrainene, operațiunea logistică de amploare s-a desfășurat pe parcursul a 11 luni și a inclus 149 de transporturi […] Articolul UE a transferat Ucrainei o termocentrală din Lituania, care va asigura electricitate pentru aproximativ un milion de oameni apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic # Ziua
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, citat de IPN. Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de […] Articolul Krasnoselski susține că Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului. Junghietu: Nu este eficient din punct de vedere economic apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre # Ziua
Drone de atac ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) au lovit, în noaptea de 21 spre 22 decembrie, terminalul petrolier maritim „Tamanneftegaz”, situat în regiunea Krasnodar a Federației Ruse, informează RBC-Ucraina, citând surse din cadrul GUR. Potrivit acestora, atacul a avariat elemente ale echipamentelor terminalului de încărcare a petrolului, cheiul […] Articolul Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei din regiunea Mării Negre apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid # Ziua
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina s-au înregistrat progrese, însă nu există certitudinea că un acord de pace va fi obținut în viitorul apropiat. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd. „Nu aș spune cu siguranță că vom ajunge la o soluție pașnică. […] Articolul Vicepreședintele SUA vorbește despre „progrese” în negocierile de pace, dar avertizează că nu există garanții pentru un acord rapid apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop”, la categoria de vârstă până la 14 ani, transmite IPN. Turneul de calificare va avea loc în perioada 6-8 februarie 2026, în incinta Centrului Național de […] Articolul Republica Moldova va găzdui etapa de calificare a turneului „Tennis Europe Winter Cups” U14 apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova # Ziua
La Chișinău a avut loc luni deschiderea Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, eveniment care reunește ambasadorii Republicii Moldova acreditați peste hotare și este dedicat evaluării priorităților de politică externă și coordonării acțiunilor diplomatice. În deschiderea reuniunii, președintele Maia Sandu a prezentat principalele direcții ale politicii externe pentru anul […] Articolul La Chișinău a avut loc Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor # Ziua
Programul municipal antidrog va fi prezentat zilele următoare, a anunțat primarul Ion Ceban, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei. Chișinău. Acesta a mai declarat că, pe lângă contracararea consumului de droguri, trebuie să atragem atenția și asupra consumului de țigări electronice în rândul tinerilor. „Este timpul să acționăm și să unim eforturile în contracararea […] Articolul Programul antidrog va fi prezentat zilele următoare, anunță Ion Ceban, care atrage atenția și la consumul de vape-uri în rândul tinerilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler # Ziua
Există gesturi care, deși par minore, dezvăluie cu o claritate uimitoare o criză mult mai profundă decât evenimentul în sine. Zilele trecute, în plenul Camerei Deputaților, deputatul Silviu Vexler a rupt ostentativ, în fața tuturor, un afiș care conținea imaginile fundamentale ale culturii române: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Eliade, Octavian Goga, Bogdan Petriceicu Hașdeu, […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Tănase: Vandalizarea memoriei. Ipocrizia gestului „justițiar” al deputatului Vexler apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, a efectuat luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita a avut loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au […] Articolul Ministrul român de Externe, la Chișinău: România își reafirmă sprijinul pentru R. Moldova și parcursul său european apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stânga Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv. Informația a fost comunicată de surse ale agenției IPN sub condiția anonimatului. Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița trimite angajații în șomaj tehnic apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău # Ziua
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, de Tribunalul Corecțional din Paris la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și corupție legat de concesionarea loteriei naționale a Republicii Moldova. Potrivit hotărârii instanței […] Articolul Vlad Filat, condamnat în Franța într-un dosar de spălare de bani. Fostul premier contestă decizia și spune că ar fi fost influențată de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana # Ziua
Un bărbat în vârstă de 45 de ani riscă între 7 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de droguri. Polițiștii și procurorii din sectorul Ciocana al Capitalei au ridicat de la suspect 10 kilograme de droguri sintetice în valoare de șapte milioane de lei. În urma unei informații operative, polițiștii au intervenit prompt […] Articolul Polițiștii din Chișinău au ridicat droguri sintetice de 7 milioane de lei de la un bărbat de la Ciocana apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.