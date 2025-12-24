Vin primele nopți geroase din această iarnă. Meteorologii anunță până la minus 13 grade

09:10

Deputatul PAS Radu Marian nu prea pare deranjat de scandalul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Capitală, acolo unde, joia trecută, au fost trase focuri de armă în sediul instituției, după festivitățile dedicate Zilei Poliției. Parlamentarul susține că „se mai întâmplă” și cheamă societatea să „nu facă circ din fiecare incident”. „Cred că este […] Articolul Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident apare prima dată în ZIUA.md.