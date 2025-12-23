VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie
Omniapres, 23 decembrie 2025 11:10
Omniapres, 23 decembrie 2025 11:10

Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea
Presa occidentală, despre dosarul Plahotniuc: Țintele sunt foști rivali ai Maiei Sandu, care nu mai sunt la guvernare. În 5 ani nu a fost deschis niciun dosar împotriva PAS sau a funcționarilor guvernamentali
Dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc a ajuns, din nou, în atenția presei occidentale. Publicația independentă italiană „Il Giornale d'Italia" avertizează despre derapajele din reforma justiției de la Chișinău și pune sub semnul întrebării metodele la care s-a recurs în examinarea cauzei în care este vizat fostul lider PDM. Jurnaliștii italieni vorbesc, cu referire la experți
10:40
Ouăle în care au fost depistate reziduuri de antibiotice au fost scoase de pe piață și distruse, după ce controalele au confirmat neconformitatea produselor. Este vorba despre peste 132 de mii de ouă, marcate cu codul 3 MD IL 017, provenite de la producătorul SRL „ADALVA", în care a fost identificată salinomicina, un medicament veterinar
VIDEO // Deputat PAS, despre împușcăturile de la IP Centru: „Nu trebuie făcut circ, se mai întâmplă"
Deputatul PAS Radu Marian a comentat incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, unde în noaptea de 18 spre 19 decembrie ar fi fost trase focuri de armă chiar în sediul instituției. În cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, parlamentarul a declarat că astfel de cazuri trebuie investigate de organele abilitate, fără
VIDEO // Munteanu explică intervenția statului în cazul terminalului petrolier de la Aeroport
Premierul Alexandru Munteanu a explicat motivele pentru care autoritățile au decis să intervină în cazul terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a declarat că modul în care această infrastructură strategică a ajuns să fie controlată de un singur operator privat
Patru oferte pe masa Aeroportului Chișinău: începe cursa pentru extinderea terminalului

Patru oferte au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, iar autoritățile aeroportuare urmează să decidă câștigătorul care va da startul lucrărilor de modernizare. Informația a fost confirmată de administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a expirat pe 17 decembrie, iar fiecare propunere va fi analizată în funcție de
07:30

Horoscop 23 decembrie. Zi a întâlnirilor, a deciziilor legate de sărbători și a ultimelor rezolvări
Ziua aduce multă mișcare, invitații și clarificări. Se închid etape, se fac planuri pentru vacanță și se conturează mai clar cum și cu cine vor fi petrecute sărbătorile. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați
17:30

Orhei și Taraclia vor avea primari noi: alegerile sunt planificate pe 17 mai 2026

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi în municipiul Orhei și în orașul Taraclia, ca urmare a demisiilor primarilor din cele două localități. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței CEC de astăzi. Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia pe 2 decembrie, la o
De ce cresc prețurile la locuințe, chiar dacă piața imobiliară bate pasul pe loc. Explicația Victoriei Belous
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și
Crăciun cu fulgi de nea? Meteorologii anunță șanse de ninsoare în ajun

După mai mulți ani în care sărbătorile de iarnă au trecut fără zăpadă, există șanse ca fulgii de nea să revină chiar în ajunul Crăciunului pe stil nou. Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 decembrie, ora 20:00 – 23 decembrie, ora 20:00, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții vremea se va menține fără precipitații
Victoria Furtună anunță că a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu
Partidul Politic „Moldova Mare" este „profund îngrijorat" de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău,
Irina Vlah: Raportul ENEMO confirmă că Partidul „Inima Moldovei" şi candidaţii săi au fost excluşi din cursa electorală în mod abuziv
Partidul „Inima Moldovei" salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri". Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente ale
A semnat autorizații, apoi a cumpărat casa: ANI constată conflict de interese în cazul unui funcționar de la Primăria Chișinău
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele lui Igor Vrabie, șef adjunct în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Consiliului municipal Chișinău, stabilind că acesta a admis conflicte de interese în exercitarea funcției. Potrivit ANI, soția lui Igor Vrabie a semnat, la data de 26 decembrie
Renato Usatîi susține Cantina Socială din Bălți: 300 de prânzuri zilnic, între 24 și 31 decembrie
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie,
Vor mai fi compensații la energie în anul viitor? Răspunsul ministrei Muncii și Protecției Sociale
Statul intenționează să reducă treptat dependența populației de compensații și ajutoare temporare, orientându-se spre politici care să asigure venituri mai stabile pentru gospodării. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit oficialei, începând cu anul viitor, accentul va fi pus pe stimularea creșterii
Vlad Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacția ex-premierului
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie de o instanță franceză la doi ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro, într-un dosar de spălare de bani ce vizează fapte de corupție. Informația reiese din hotărârea judecătorească consultată luni de agenția AFP. În același
Program special la grădinițele din Chișinău în perioada sărbătorilor de iarnă

Instituțiile preșcolare din municipiul Chișinău vor avea un program special de activitate în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei, pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele vor funcționa între orele 7:00 și 16:00, iar pe 31 decembrie programul va fi stabilit între 7:00 și 17:00. În zilele de
CSM despre cazul Marinei Rusu: gestionează circa 17% din sarcina unui judecător cu normă completă
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță inițierea modificării Regulamentului privind distribuirea aleatorie a dosarelor, în vederea adaptării sarcinii de muncă a judecătorilor la situațiile familiale și de sănătate, inclusiv prin reglementarea expresă a muncii în regim parțial. Potrivit CSM, supraîncărcarea judecătorilor rămâne o problemă structurală în unele instanțe, unde magistrații ajung să gestioneze peste 2.000
Carburanții continuă să se ieftinească: noile prețuri stabilite de ANRE

Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru data de 23 decembrie noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova. Potrivit ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi vândut la un preț ce nu depășește 22,17 lei, iar motorina standard va
Incendiu la un liceu din Chișinău: 1 200 de elevi, evacuați

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu" din municipiul Chișinău.
Demiteri la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, după un incident produs în noaptea de 18 spre 19 decembrie, în urma căruia ar fi fost trase focuri de armă chiar în sediul instituției. În urma primelor verificări, au fost eliberați din funcție polițistul vizat, dar și conducerea Inspectoratului de Poliție Centru – șeful și șeful […] The post Demiteri la Inspectoratul de Poliție Centru după un incident cu focuri de armă appeared first on Omniapres.
Polița medicală rămâne la același preț, dar nu pentru toți: proprietarii de terenuri agricole vor achita mai mult # Omniapres
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] The post Polița medicală rămâne la același preț, dar nu pentru toți: proprietarii de terenuri agricole vor achita mai mult appeared first on Omniapres.
VIDEO // Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: cazul, investigat de Procuratură # Omniapres
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că în noaptea de 18 decembrie, la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, ar fi avut loc un incident grav, în cadrul căruia ar fi fost trase aproximativ 30 de focuri de armă. Declarațiile au fost făcute public de parlamentar, care afirmă că incidentul s-ar fi produs după […] The post VIDEO // Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: cazul, investigat de Procuratură appeared first on Omniapres.
Un deputat PAS investește în criptomonede pentru o pensie activă: ”Vreau să pot călători” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maxim Potîrniche, afirmă că investește de mai mulți ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu scopul de a-și crea o stabilitate financiară pe termen lung și de a avea o pensie activă, care să-i permită să călătorească. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.info. […] The post Un deputat PAS investește în criptomonede pentru o pensie activă: ”Vreau să pot călători” appeared first on Omniapres.
Operatorii de transport auto de pasageri avertizează asupra declanșării unor proteste, acuzând Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenția Națională Transport Auto (ANTA) de corupție, incompetență și promovarea unui proiect legislativ care ar putea agrava criza din domeniu. Într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Alexandru Munteanu, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) susține […] The post Transportatorii amenință cu proteste din cauza unui proiect al MIDR appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău clarifică termenul: 2028, nu 2029, pentru finalizarea negocierilor de aderare # Omniapres
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că anul 2028 este termenul pe care autoritățile Republicii Moldova îl vizează pentru finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precizând că există unele neînțelegeri publice legate de anul 2029. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. Potrivit diplomatei, 2028 nu […] The post VIDEO // Ambasadoarea UE la Chișinău clarifică termenul: 2028, nu 2029, pentru finalizarea negocierilor de aderare appeared first on Omniapres.
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai […] The post Ministra de Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, în vizită oficială la Chișinău appeared first on Omniapres.
Horoscop 22 decembrie. Ziua clarificărilor, a banilor recuperați și a pregătirilor finale # Omniapres
Finalul de an vine cu rezolvări, încasări și decizii legate de sărbători. Multe lucruri se limpezesc, iar sprijinul celor din jur contează mai mult decât de obicei. CAPRICORN Sunt numeroase lucruri de făcut, atât la serviciu, cât și acasă, și o să vă bucurați de suport din partea unor oameni care o să vă mai […] The post Horoscop 22 decembrie. Ziua clarificărilor, a banilor recuperați și a pregătirilor finale appeared first on Omniapres.
VIDEO // Dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări: organizatorul, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată # Omniapres
Organizatorul unei scheme de contrabandă, șoferul unui autocamion și soția acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de scoatere ilegală din țară a aproape 1.000.000 de țigări, ascunse în tavanul dublu al semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Republica Moldova spre România. Cei doi bărbați se află în arest preventiv în penitenciar, […] The post VIDEO // Dosarul contrabandei cu 1 milion de țigări: organizatorul, șoferul și soția acestuia, trimiși în judecată appeared first on Omniapres.
BERD acordă Moldovei încă 150 de milioane de euro pentru centura Chișinău și drumul care duce spre România # Omniapres
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), destinat modernizării unor drumuri strategice din țară și din zona municipiului Chișinău, cu impact direct asupra conectivității regionale și a legăturilor cu Uniunea Europeană. Acordul de modificare la Acordul […] The post BERD acordă Moldovei încă 150 de milioane de euro pentru centura Chișinău și drumul care duce spre România appeared first on Omniapres.
Ministerul Apărării avertizează populația să manifeste prudență sporită în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și al riscurilor pentru securitatea publică. Autoritățile subliniază că, în cazul în care sunt observate drone sau fragmente ale acestora la sol, cetățenii nu trebuie să se apropie și nici să […] The post Atenție, drone! Ministerul Apărării vine cu recomandări urgente pentru populație appeared first on Omniapres.
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova pot plăti un impozit pe venit mai mic pentru anul 2025 dacă au cheltuit bani pe servicii medicale sau pe asigurare medicală facultativă. Informația a fost comunicată de deputata Victoria Belous. Potrivit acesteia, legea permite scăderea acestor cheltuieli din venitul impozabil, în limita unui plafon anual. Pentru anul 2025, […] The post Impozit mai mic pentru cei asigurați medical: ce cheltuieli pot fi deduse appeared first on Omniapres.
Autoritățile americane au decis suspendarea imediată a programului „Diversity Immigrant Visa” (DVI), cunoscut drept loteria vizelor, după atacul armat de la Universitatea Brown. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul american pentru securitate internă, Kristi Noem, potrivit agenției AFP. Decizia vine în contextul în care autorul atacului, Claudio Manuel Neves Valente, a intrat în Statele […] The post Washingtonul oprește loteria vizelor în urma atacului de la Brown appeared first on Omniapres.
În Republica Moldova se irosește anual o cantitate de alimente suficientă pentru a asigura hrană pentru peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit un regim alimentar nutritiv. Datele au fost prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul analizei sale săptămânale publicate pe rețelele sociale. Potrivit expertului, masa de sărbători de Anul […] The post Moldovenii aruncă anual mâncare suficientă pentru a hrăni peste un milion de oameni appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de ceață, valabilă începând cu această seară. Avertizarea a fost emisă pe 19 decembrie, la ora 14:15, și va fi în vigoare în intervalul 19 decembrie, ora 17:00 – 20 decembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va forma ceață densă, […] The post Cod galben de ceață în mai multe regiuni ale Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Sute de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația ne-a fost confirmată de directorul întreprinderii, Sergiu Cotelnic, care a anunțat că concediul tehnic se va desfășura în perioada 22 decembrie – 12 ianuarie. Respectiv, aceste persoane vor primi doar 55% din salariu. Măsura se […] The post Criză la CFM: sute de feroviari, în concediu tehnic cu 55% din salariu appeared first on Omniapres.
Judecătoarea Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu a promovat evaluarea externă, după ce Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege. Comisia a anunțat că a finalizat procedura de evaluare și a transmis astăzi raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să […] The post Președinta interimară a Judecătoriei Orhei nu a trecut testul de integritate appeared first on Omniapres.
Deputații PN au contestat la Curtea Constituțională legea privind camerele agricole: e abuzivă # Omniapres
Un grup de deputați ai Partidului Nostru a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Legea impune agricultorilor aderarea obligatorie la camerele agricole, fără consimțământ, precum și asumarea unor obligații financiare și administrative aferente acestei apartenențe. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și […] The post Deputații PN au contestat la Curtea Constituțională legea privind camerele agricole: e abuzivă appeared first on Omniapres.
Un mit istoric, spulberat la Chișinău: CNEJ a confirmat pentru istorici din Belarus că două „manuscrise din secolul XVII” sunt un fals modern # Omniapres
O expertiză judiciară complexă, realizată la Chișinău de Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ), a pus capăt unei controverse istorice apărute la Minsk. Verificările au fost efectuate la inițiativa părții belaruse, prin intermediul ambasadei din Republica Moldova, în sprijinul unor cercetători care analizau autenticitatea unor manuscrise atribuite unui personaj istoric din Belarus. Expertiza a fost […] The post Un mit istoric, spulberat la Chișinău: CNEJ a confirmat pentru istorici din Belarus că două „manuscrise din secolul XVII” sunt un fals modern appeared first on Omniapres.
Trafic reluat parțial la vama Palanca, după atacul cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe # Omniapres
Traficul pe podul Maiaki-Udobnoe, de pe traseul Odesa–Reni, a fost reluat parțial luni, după ce circulația fusese sistată în urma atacului cu drone asupra infrastructurii din zonă. Potrivit Poliției de Frontieră, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene, la ora 12:13 a fost permisă din nou traversarea podului Maiaki-Udobnoe (Ucraina) pentru toate tipurile de […] The post Trafic reluat parțial la vama Palanca, după atacul cu drone asupra podului Maiaki-Udobnoe appeared first on Omniapres.
VIDEO // Eșanu pune sub semnul întrebării justificarea arestului preventiv al lui Plahotniuc: „Nu am văzut să existe motive” # Omniapres
Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și membru al Comisiei de la Veneția, atrage atenția asupra unor pretinse abateri în măsura preventivă aplicată lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că societatea nu a primit „explicații clare” legate de motivarea arestului în cazul fostului lider al PDM. De asemenea, Eșanu califică drept inadmisibile declarațiile politicienilor prin care […] The post VIDEO // Eșanu pune sub semnul întrebării justificarea arestului preventiv al lui Plahotniuc: „Nu am văzut să existe motive” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025. Eșanu: „Frauda se mută la proba practică, dar ne adaptăm” # Omniapres
Agenția Servicii Publice a anulat, de la începutul acestui an, peste 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, cele mai multe nereguli fiind depistate la proba practică. Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, care a declarat că instituția aplică „toleranță zero” față de corupție și că orice permis obținut […] The post VIDEO // Peste 300 de permise de conducere, anulate în 2025. Eșanu: „Frauda se mută la proba practică, dar ne adaptăm” appeared first on Omniapres.
Carburanții se ieftinesc din nou: motorina coboară sub 19 lei, benzina atinge minimele ultimilor ani # Omniapres
Prețurile carburanților continuă să scadă pe piața din Republica Moldova, ajungând în ultimele săptămâni la niveluri semnificativ mai mici față de perioadele anterioare. Benzina s-a ieftinit cumulativ cu 1,07 lei per litru, iar motorina cu 2,24 lei per litru, ceea ce a dus la coborârea prețului motorinei standard sub pragul de 19 lei/litru, în timp […] The post Carburanții se ieftinesc din nou: motorina coboară sub 19 lei, benzina atinge minimele ultimilor ani appeared first on Omniapres.
Escrocherii în serie cu „ruda în accident”: patru bărbați, condamnați la ani grei de închisoare # Omniapres
Patru membri ai unui grup criminal organizat, specializat în schema de escrocherie cunoscută drept „ruda implicată în accident”, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Sentința a fost pronunțată ca urmare a unui dosar instrumentat de Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești. Potrivit rechizitoriului, inculpații și-au împărțit rolurile în cadrul […] The post Escrocherii în serie cu „ruda în accident”: patru bărbați, condamnați la ani grei de închisoare appeared first on Omniapres.
VIDEO// Marta Kos: Moldova nu poate fi separată de Ucraina în negocierile de aderare la UE # Omniapres
Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă parcursul său nu poate fi separat, în această etapă, de negocierile purtate cu Ucraina. Declarațiile au fost făcute de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, într-o emisiune la Pro TV, în contextul discuțiilor recente de la nivel european privind extinderea UE. […] The post VIDEO// Marta Kos: Moldova nu poate fi separată de Ucraina în negocierile de aderare la UE appeared first on Omniapres.
Peste 15 tone de verdețuri și ceai contaminate, oprite la frontieră: pesticide peste limitele admise # Omniapres
Peste 15 tone de produse alimentare de import – mărar, pătrunjel și ceai negru – au fost blocate și distruse la punctul de trecere a frontierei Leușeni, după ce analizele de laborator au arătat depășiri periculoase ale limitelor maxime admise de pesticide. Este vorba despre 7.500 de kilograme de mărar, 7.500 de kilograme de pătrunjel […] The post Peste 15 tone de verdețuri și ceai contaminate, oprite la frontieră: pesticide peste limitele admise appeared first on Omniapres.
Patru fracțiuni parlamentare au contestat la Curtea Constituțională numirea emisarilor speciali # Omniapres
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că liderii a patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Potrivit lui Dodon, sesizarea a fost semnată de reprezentanții fracțiunilor PSRM, PCRM, „Democrația […] The post Patru fracțiuni parlamentare au contestat la Curtea Constituțională numirea emisarilor speciali appeared first on Omniapres.
Cetățeni ucraineni adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca, după bombardarea podului peste Nistru # Omniapres
O tabără mobilă pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni blocați temporar la frontieră a fost operaționalizată în localitatea Palanca, după ce traversarea spre Ucraina a fost limitată în urma deteriorării situației de securitate din regiune. Tabăra este gestionată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), și este destinată persoanelor […] The post Cetățeni ucraineni adăpostiți într-o tabără mobilă la Palanca, după bombardarea podului peste Nistru appeared first on Omniapres.
Poliția de Frontieră anunță că traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată în dimineața zilei de vineri, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor primite de la autoritățile ucrainene. Pentru a asigura siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau în direcția Odesa sunt redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii […] The post Atac cu drone în Ucraina: circulația prin PTF Palanca–Maiaki-Udobnoe, din nou sistată appeared first on Omniapres.
Lucrurile încep să se miște mai repede, blocajele se risipesc, iar ajutorul vine exact de unde avem nevoie. Este o zi bună pentru rezolvări practice, pentru clarificări financiare și pentru a intra în atmosfera sărbătorilor cu mai multă liniște și siguranță. SĂGETĂTOR Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut […] The post Horoscop 19 decembrie. Zi cu bani, sprijin și pregătiri de sărbătoare appeared first on Omniapres.
