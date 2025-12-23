VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie

Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea […] The post VIDEO// Irina Vlah: Astăzi e o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Această zi simbolizează dorinţa de a trăi în pace şi armonie appeared first on Omniapres.

