162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail”
Observatorul de Nord, 23 decembrie 2025 15:50
Recent, sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca a găzduit Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail", ediția 2025. La competiție au participat 11 echipe, care au întrunit 162 de tineri luptători. Printre participanți s-au numărat CS „LIDER" Vinița, Ucraina, CS „BOTOȘANI" România, Academia de lupte „GHIDION" Suceava, România, ȘS […]
• • •
Acum 5 minute
16:10
Este bine să știți!
Acum 10 minute
16:00
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen # Observatorul de Nord
Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, iar cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen. Vă reamintim că, de 11 ani cetățenii republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană și spațiul Schenghen. […]
Acum 30 minute
15:50
162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail"
Recent, sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca a găzduit Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail", ediția 2025. La competiție au participat 11 echipe, care au întrunit 162 de tineri luptători. Printre participanți s-au numărat CS „LIDER" Vinița, Ucraina, CS „BOTOȘANI" România, Academia de lupte „GHIDION" Suceava, România, ȘS […]
Acum o oră
15:20
Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […]
15:20
Un caz de gripă sezonieră în raionul soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. În acestă perioadă, au fost înregistrate 101 cazuri […]
Acum 6 ore
11:30
Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca
Un bărbat din raionului Soroca a pătruns ilegal în curtea unei familii. În urma unui conflict verbal, acesta ar fi scos un cuțit și l-ar fi îndreptat spre proprietarul gospodăriei, acțiuni percepute de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică. Martorii audiați au confirmat că bărbatul se afla sub influența alcoolului, avea […]
11:20
Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului"
Elevii Școlii de Muzică pentru Copii îi invită pe iubitorii de frumos la un concert de colinde, organizat în ajunul Crăciunului, sub genericul „Vestim Nașterea Domnului". Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie 2025, cu începere de la ora 15:00, în sala de concerte a Școlii de Muzică pentru Copii. Concertul este coordonat de profesorii […]
11:20
Școala de Muzică din orașul Drochia continuă să demonstreze că are cu ce se mândri. Copiii talentați, ghidați cu dedicare de profesori și susținuți de părinți, obțin rezultate frumoase și confirmă, prin fiecare apariție scenică, valoarea muncii depuse. În ajunul Sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – instituția a găzduit concertul extraordinar „Balul […]
11:20
Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație
La ședința de astăzi a cabinetului de minisștri a fost aprobat un nou model de permis de conducere, care va fi pus în circulație după finalizarea condițiilor tehnice de producere, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. Noul model va include elemente suplimentare de securitate, menite să reducă riscul de falsificare, precum și un […]
10:50
Liceul Teoretic „Petru Rareș" găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO
La Liceul Teoretic „Petru Rareș" din municipiul Soroca a avut loc Festivalul Tradițiilor de Iarnă cu participarea claselor V-a și a VI-a. Rând pe rând elevii au urcat pe scenă, au cântat, dansat și colindat. În aplauzele colegilor, părinților și profesorilor, discipolii au demonstrat nu doar că sunt buni la învățătură, ci și talentați.
10:20
Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera […]
10:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA"), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. (comunicat anterior https://ansa.gov.md/media/rechemare-retragere/atentie-rechemare-de-produs.html-0 ) Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […]
Acum 8 ore
10:10
Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026" prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Natalia Borozan. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii îmbrăcați în […]
10:00
Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO
O campanie umanitară reușește, an de an, să apropie copiii de pe ambele maluri ale Prutului. Și în acest an, elevii unei școli din România au pregătit daruri pentru copiii din Soroca, adunând încălțăminte, rechizite și dulciuri, oferite din inimă. Este vorba despre campania cu titlul „Vise împlinite, de la inimă la inimă", organizată de […]
09:20
Sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Bunurile au fost sechestrate în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Printre activele sechestrate sunt 2 […]
09:10
Curs valutar, 26 decembrie 2025: valutele de referință scad în raport cu leul moldovenesc
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 1 ban mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 91 bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea […]
09:10
10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Ciocana, au deconspirat o schemă de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. În cadrul cauzei penale, un bărbat de 45 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii a fost reținut, informează procuratura.md. La […]
09:00
77 de angajați de la Serciului de Amenajare și Înverzire din Soroca au primit cadouri din partea primăriei
„Primăria Soroca a dorit ca atmosfera și bucuria sărbătorilor de iarnă să fie simțită și în familiile celor care au grijă de curățenia orașului", a declarat primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi. Astfel, 77 de angajați ai Serviciului Amenajare și Înverzire, măturători și muncitori la amenajare au primit cadouri dulci din partea municipalității. (SURSA: Serviciul de […]
08:50
Comportamentul responsabil atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi înseamnă securitate
Polițiștii din Soroca desfășoară activități de informare în instituțiile de învățământ. Scopul acestor acțiuni este de a crește nivelul de conștientizare al tinerilor privind riscurile existente, de a promova un comportament responsabil atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi, precum și de a încuraja adoptarea unor alegeri corecte pentru un […]
08:30
2.527 de lei – atâta vor plăti asigurarea medicală, în anul 2026, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă
Această sumă reprezintă o creștere de aproximativ de 100 procente, dacă vorbim despre costul asigurării medicale în anul 2025. Aceeași primă fixă de 2 527 de lei va fi achitată și de persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, comparativ cu 1 895 de lei, achitați în anul curent, însemnând […]
Acum 12 ore
08:00
Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală anunță lansarea unui concurs pentru pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. În acest scop vor fi investite 25 de milioane de lei, iar dosarele pot fi depuse în perioada 2 februarie – […]
07:30
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei scoate la iveală teme importante legate de responsabilitate, curaj și autocunoaștere. Fiecare zodie este pusă în fața unor lecții care, deși pot părea dificile la început,
06:50
Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51 de ani, pentru comiterea a 9 episoade de escrocherie.Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat, la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 […] Post-ul Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru astăzi un preț maximal de 22 de lei și 17 bani pentru benzină și cel mult 18 lei și 82 de bani pentru un litru de motorină. Astfel, și benzina, și motorina s-au ieftinit cu câte 15 bani per litru. Post-ul O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 23 decembrie 2025, am putea avea lapoviță, iar temperatura aerului să fie sub zero grade Celsius. Astfel, în termometre vom avea de la -1 grad Celsius până la +1 grad Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
19:50
Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Grădinița „Albinuța” din satul Bădiceni a devenit, în pragul sărbătorilor de iarnă, un spațiu al memoriei colective, unde cântecul, jocul, munca și povestea s-au împletit într-o șezătoare organizată după modelul celor de altădată. Evenimentul a reunit părinți, copii și cadre didactice într-o demonstrație vie că tradițiile strămoșești pot fi transmise mai departe prin implicare și […] Post-ul Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Medierea reprezintă o alternativă modernă și eficientă de soluționare a conflictelor, bazată pe dialog și consens. Prin intermediul unui mediator imparțial, părțile implicate sunt sprijinite să identifice soluții acceptabile pentru toți. Procedura este voluntară, confidențială și contribuie la reducerea duratei și a costurilor unui litigiu. Medierea încurajează responsabilitatea și comunicarea constructivă între părți. Tot mai […] Post-ul Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Cupei de iarnă ADCC, competiție care a reunit sportivi din mai multe cluburi din țară. Clubul „VULTURI” din Drochia a fost reprezentat cu succes, obținând locul III în clasamentul pe echipe. Rezultatul este unul remarcabil și încununează munca și efortul sportivilor și antrenorilor la final […] Post-ul Medalii și aplauze pentru sportivii din Drochia la competiția de iarnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au adus zâmbete copiilor cu nevoi speciale printr-o acțiune de caritate # Observatorul de Nord
Cu poftă de fapte bune și cu inimi pline de compasiune, elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, ghidați de diriginta lor, Stella Repesco, au desfășurat, în ajunul sărbătorilor de iarnă, o acțiune caritabilă menită să cultive respectul și empatia față de cei din jur. Într-o perioadă în care […] Post-ul Elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au adus zâmbete copiilor cu nevoi speciale printr-o acțiune de caritate apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Am pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer! # Observatorul de Nord
Dragă familie, dragă comunitate, Hristos a înviat! Am aflat și noi, la Soroca, cu multă durere, de trecerea din această viață a doamnei MARIA MOCANU, fiică a Bisericii Ortodoxe, vrednică de cinstire. Iubită de familia sa și de cei din jur, doamna Maria Mocanu reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și au prețuit-o un model […] Post-ul Am pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer! apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ziua energeticianului: Bilanțul activității RED NORD Soroca și planuri pentru 2026 # Observatorul de Nord
La data de 22 decembrie este marcată Ziua energeticianului, o sărbătoare dedicată oamenilor care asigură zilnic funcționarea sistemului energetic și confortul în casele noastre. Cu acest prilej, directorul S.A. RED NORD, Oficiul raional Soroca, Dumitru Chistol, a vorbit despre importanța muncii energeticienilor și despre rezultatele obținute în raion. Potrivit lui Dumitru Chistol, S.A. RED NORD […] Post-ul Ziua energeticianului: Bilanțul activității RED NORD Soroca și planuri pentru 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
15:00
Corul BELCANTO intră într-o nouă etapă artistică după Festivalul „Colinde, Colinde…” # Observatorul de Nord
Recent, corul BELCANTO al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, format din 34 de coriști, a participat la Festivalul-Concurs Internațional „Colinde, Colinde…”, ajuns la ediția a XVI-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația Muzical-Corală din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, care a avut calitatea de partener principal. […] Post-ul Corul BELCANTO intră într-o nouă etapă artistică după Festivalul „Colinde, Colinde…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
„Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca # Observatorul de Nord
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații de la Poliția de Frontieră și ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat activități de verificare și informare cu membrii Asociației vânătorilor din raion. Acțiunile au avut drept scop asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic, prevenirea încălcărilor și responsabilizarea vânătorilor privind protecția mediului. […] Post-ul „Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Magia sărbătorilor de iarnă se resimte peste tot, iar echipele de fotbal U 10- și U-12, adunate sub umbrela deja brand-ului EFA (Echipa de Fotbal Amatori) din satul Visoca l-au avut în vizită pe nimeni altul decât Moș Crăciun. Pentru zâmbetele sincere, copiii fericiți și emoțiile unice se vac „vinovați” patronul clubului, Ghenadie […] Post-ul Moș Crăciun a fost în vizită și la tinerii fotbalșiști de la EFA Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
O terapie completă pentru corp și minte – mersul pe jos! Post-ul O oră de mers pe jos înseamnă fericire! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
O moldoveancǎ de 38 de ani gǎsitǎ moartǎ într-un apartament din Italia. Ce spun anchetatorii # Observatorul de Nord
O femeie originarǎ din Republica Moldova, în vârstǎ de 38 de ani, a fost găsită fără viață în seara zilei de joi, 18 decembrie 2025, în locuința sa din centrul istoric al localității Rocca Priora, lângă Roma, capitala Italiei. Anchetatorii spun cǎ aceasta ar fi suferit o rană la cap care i-a fost fatală. Aceștia […] Post-ul O moldoveancǎ de 38 de ani gǎsitǎ moartǎ într-un apartament din Italia. Ce spun anchetatorii apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Percheziții în Drochia, zece pachețele cu droguri ridicate de polițiști / VIDEO # Observatorul de Nord
Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează consumul și comercializarea drogurilor, dar și deținerea ilegală de arme și muniții. Acțiunile au fost realizate de angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia. Oamenii legii au acționat în baza unor informații operative acumulate anterior. Perchezițiile au avut loc la […] Post-ul Percheziții în Drochia, zece pachețele cu droguri ridicate de polițiști / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni informează despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 54 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și tentativă de omor. Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în timp ce se afla la domiciliul său din […] Post-ul Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
„Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” – o magistrată, mamă a șapte copii, anunță grevă „tăcută” la CSM # Observatorul de Nord
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public, pentru a-și proteja dreptul la muncă și la un tratament nediscriminatoriu la locul de muncă și anunță pentru luni, 22 decembrie, începând cu ora 10.00, o grevă „pe tăcute” la Consiliul Superior al Magistraturii. Apelul magistratei, în care acuză un tratament disproporționat la revenirea sa la […] Post-ul „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” – o magistrată, mamă a șapte copii, anunță grevă „tăcută” la CSM apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
„Economisește energia – plătește mai puțin”: Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare # Observatorul de Nord
Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare „Economisește energia – plătește mai puțin”. Campania oferă cetățenilor și agenților economici resurse informaționale utile publicate de către Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, care se referă la reducerea consumului de energie și a cheltuielilor, contribuind totodată la protejarea mediului. Inițiativa promovează recomandări practice […] Post-ul „Economisește energia – plătește mai puțin”: Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026” prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Borozan Natalia Cristi. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii […] Post-ul „Dalbe sărbători, anul 2026″ – să nu permitem tradițiilor să dispară apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. # Observatorul de Nord
Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, raionul Briceni, care, în urma unor activități nonformale de educație media desfășurate în cadrul proiectului, au devenit lideri digitali în comunitățile lor și au implementat inițiative de alfabetizare media în școli. […] Post-ul Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară. Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție […] Post-ul Siguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Șase „voievozi” de la Colegiul Tehnic Agricol și de la Școala Sportivă Raională au revenit acasă cu medalii, de la Campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Complexul Sportiv Raional Strășeni (Pănăsești) a găzduit Campionatul Republicii Moldova la Lupta Națională „Voievod”, competiție organizată de Federația Sportivă Națională de Luptă „Voievod”, la care au participat sportivi din 32 de raioane. Raionul Soroca a fost reprezentat cu succes de sportivi de la Colegiul Tehnic-Agricole și de la Școala Sportivă Raională, iar […] Post-ul Șase „voievozi” de la Colegiul Tehnic Agricol și de la Școala Sportivă Raională au revenit acasă cu medalii, de la Campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”! # Observatorul de Nord
În Sala cu Orgă din capitală a avut loc ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”, organizat de Asociația Muzical–Corală din Moldova, președintă Elena Marian. Juriul festivalului, copmpus dein nume notorii din domeniu – Valentin Budilevschi, Victor Nevoie, Maria Sarabaș, Andrian Beldiman, a acordat Diploma de Aur Corului BELCANTO de la Școala […] Post-ul Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 decembrie, la început de săptămână moneda unică europeană valorează 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 de bani, leul românesc costă 3 lei și 90 de bani, rubla rusească costă 21 de […] Post-ul Curs valutar, 22 decembrie 2025: la început de săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Horoscopul zilei de 22 decembrie 2025. Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de azi aduce lecții valoroase despre echilibru, încredere și transformare. Fie că este vorba despre depășirea limitelor, aprecierea prezentului sau începuturi noi, astrele te susțin să îți urmezi drumul cu curaj. Ascultă-ți intuiția, acordă-ți răbdare și nu uita că fiecare experiență contribuie la evoluția ta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 decembrie 2025. Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Astăzi, 22 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 22 decembrie 2025, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,32 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,97 lei. Post-ul Astăzi, 22 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 22 decembrie 2025: iarna se lasă așteptată, iar valorile termice, la început de săptămână, sunt peste media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, la început de săptămână, vom avea temperturi peste media sfârșitului de decembrie, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 22 decembrie 2025: iarna se lasă așteptată, iar valorile termice, la început de săptămână, sunt peste media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
21 decembrie 2025
20:50
Horoscop săptămânal Berbec: 22-28 decembrie 2025 Deși nu știi să „joci” de pe o poziție defensivă, sunt situații în care te lași ghidată de intuiție. Prima jumătate a săptămânii, în mare parte, va fi dedicată dezvoltării personale. Ai nevoie de reușite aici pentru a mai da un elan încrederii în sine. Weekendul se anunță încărcat […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
