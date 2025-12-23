Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC
Observatorul de Nord, 23 decembrie 2025 08:00
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală anunță lansarea unui concurs pentru pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. În acest scop vor fi investite 25 de milioane de lei, iar dosarele pot fi depuse în perioada 2 februarie – […] Post-ul Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
08:00
Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală anunță lansarea unui concurs pentru pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. În acest scop vor fi investite 25 de milioane de lei, iar dosarele pot fi depuse în perioada 2 februarie – […] Post-ul Instituțiile de învățământ fără grupuri sanitare funcționale pot rezolva problema participând la un concurs anunțat de MEC apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
07:30
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei scoate la iveală teme importante legate de responsabilitate, curaj și autocunoaștere. Fiecare zodie este pusă în fața unor lecții care, deși pot părea dificile la început, contribuie la maturizarea și evoluția personală. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Primești o […] Post-ul Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:50
Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51 de ani, pentru comiterea a 9 episoade de escrocherie.Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat, la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2019 […] Post-ul Condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii – promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești, însă nu-și onora obligațiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru astăzi un preț maximal de 22 de lei și 17 bani pentru benzină și cel mult 18 lei și 82 de bani pentru un litru de motorină. Astfel, și benzina, și motorina s-au ieftinit cu câte 15 bani per litru. Post-ul O nouă ieftinire a carburanților – astăzi, 23 decembrie 2025, un litru de benzina și motorina costă cu 15 bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
06:10
Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 23 decembrie 2025, am putea avea lapoviță, iar temperatura aerului să fie sub zero grade Celsius. Astfel, în termometre vom avea de la -1 grad Celsius până la +1 grad Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 23 decembrie 2025: astăzi am putea avea lapoviță și valori termice sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
19:50
Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Grădinița „Albinuța” din satul Bădiceni a devenit, în pragul sărbătorilor de iarnă, un spațiu al memoriei colective, unde cântecul, jocul, munca și povestea s-au împletit într-o șezătoare organizată după modelul celor de altădată. Evenimentul a reunit părinți, copii și cadre didactice într-o demonstrație vie că tradițiile strămoșești pot fi transmise mai departe prin implicare și […] Post-ul Șezătoare ca pe timpuri la Bădiceni: tradițiile strămoșești au prins viață la grădinița „Albinuța” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
19:10
Medierea reprezintă o alternativă modernă și eficientă de soluționare a conflictelor, bazată pe dialog și consens. Prin intermediul unui mediator imparțial, părțile implicate sunt sprijinite să identifice soluții acceptabile pentru toți. Procedura este voluntară, confidențială și contribuie la reducerea duratei și a costurilor unui litigiu. Medierea încurajează responsabilitatea și comunicarea constructivă între părți. Tot mai […] Post-ul Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Ieri, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Cupei de iarnă ADCC, competiție care a reunit sportivi din mai multe cluburi din țară. Clubul „VULTURI” din Drochia a fost reprezentat cu succes, obținând locul III în clasamentul pe echipe. Rezultatul este unul remarcabil și încununează munca și efortul sportivilor și antrenorilor la final […] Post-ul Medalii și aplauze pentru sportivii din Drochia la competiția de iarnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au adus zâmbete copiilor cu nevoi speciale printr-o acțiune de caritate # Observatorul de Nord
Cu poftă de fapte bune și cu inimi pline de compasiune, elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, ghidați de diriginta lor, Stella Repesco, au desfășurat, în ajunul sărbătorilor de iarnă, o acțiune caritabilă menită să cultive respectul și empatia față de cei din jur. Într-o perioadă în care […] Post-ul Elevii clasei a V-a „B” de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au adus zâmbete copiilor cu nevoi speciale printr-o acțiune de caritate apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Am pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer! # Observatorul de Nord
Dragă familie, dragă comunitate, Hristos a înviat! Am aflat și noi, la Soroca, cu multă durere, de trecerea din această viață a doamnei MARIA MOCANU, fiică a Bisericii Ortodoxe, vrednică de cinstire. Iubită de familia sa și de cei din jur, doamna Maria Mocanu reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și au prețuit-o un model […] Post-ul Am pierdut un Om drag pe pământ, dar nădăjduim că am câștigat o veghetoare în Cer! apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Ziua energeticianului: Bilanțul activității RED NORD Soroca și planuri pentru 2026 # Observatorul de Nord
La data de 22 decembrie este marcată Ziua energeticianului, o sărbătoare dedicată oamenilor care asigură zilnic funcționarea sistemului energetic și confortul în casele noastre. Cu acest prilej, directorul S.A. RED NORD, Oficiul raional Soroca, Dumitru Chistol, a vorbit despre importanța muncii energeticienilor și despre rezultatele obținute în raion. Potrivit lui Dumitru Chistol, S.A. RED NORD […] Post-ul Ziua energeticianului: Bilanțul activității RED NORD Soroca și planuri pentru 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Corul BELCANTO intră într-o nouă etapă artistică după Festivalul „Colinde, Colinde…” # Observatorul de Nord
Recent, corul BELCANTO al Școlii de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, format din 34 de coriști, a participat la Festivalul-Concurs Internațional „Colinde, Colinde…”, ajuns la ediția a XVI-a. Evenimentul a fost organizat de Asociația Muzical-Corală din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, care a avut calitatea de partener principal. […] Post-ul Corul BELCANTO intră într-o nouă etapă artistică după Festivalul „Colinde, Colinde…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
„Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca # Observatorul de Nord
Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații de la Poliția de Frontieră și ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat activități de verificare și informare cu membrii Asociației vânătorilor din raion. Acțiunile au avut drept scop asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic, prevenirea încălcărilor și responsabilizarea vânătorilor privind protecția mediului. […] Post-ul „Braconierii sunt pe cale de disparție”, afirmă un vânător cu experiență din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Magia sărbătorilor de iarnă se resimte peste tot, iar echipele de fotbal U 10- și U-12, adunate sub umbrela deja brand-ului EFA (Echipa de Fotbal Amatori) din satul Visoca l-au avut în vizită pe nimeni altul decât Moș Crăciun. Pentru zâmbetele sincere, copiii fericiți și emoțiile unice se vac „vinovați” patronul clubului, Ghenadie […] Post-ul Moș Crăciun a fost în vizită și la tinerii fotbalșiști de la EFA Visoca apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
O terapie completă pentru corp și minte – mersul pe jos! Post-ul O oră de mers pe jos înseamnă fericire! apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
O moldoveancǎ de 38 de ani gǎsitǎ moartǎ într-un apartament din Italia. Ce spun anchetatorii # Observatorul de Nord
O femeie originarǎ din Republica Moldova, în vârstǎ de 38 de ani, a fost găsită fără viață în seara zilei de joi, 18 decembrie 2025, în locuința sa din centrul istoric al localității Rocca Priora, lângă Roma, capitala Italiei. Anchetatorii spun cǎ aceasta ar fi suferit o rană la cap care i-a fost fatală. Aceștia […] Post-ul O moldoveancǎ de 38 de ani gǎsitǎ moartǎ într-un apartament din Italia. Ce spun anchetatorii apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Percheziții în Drochia, zece pachețele cu droguri ridicate de polițiști / VIDEO # Observatorul de Nord
Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează consumul și comercializarea drogurilor, dar și deținerea ilegală de arme și muniții. Acțiunile au fost realizate de angajații Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia. Oamenii legii au acționat în baza unor informații operative acumulate anterior. Perchezițiile au avut loc la […] Post-ul Percheziții în Drochia, zece pachețele cu droguri ridicate de polițiști / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni informează despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 54 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și tentativă de omor. Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în timp ce se afla la domiciliul său din […] Post-ul Și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul de viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
„Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” – o magistrată, mamă a șapte copii, anunță grevă „tăcută” la CSM # Observatorul de Nord
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a șapte copii, cere sprijin public, pentru a-și proteja dreptul la muncă și la un tratament nediscriminatoriu la locul de muncă și anunță pentru luni, 22 decembrie, începând cu ora 10.00, o grevă „pe tăcute” la Consiliul Superior al Magistraturii. Apelul magistratei, în care acuză un tratament disproporționat la revenirea sa la […] Post-ul „Drepturile maternității nu trebuie să rămână doar pe hârtie” – o magistrată, mamă a șapte copii, anunță grevă „tăcută” la CSM apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
„Economisește energia – plătește mai puțin”: Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare # Observatorul de Nord
Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare „Economisește energia – plătește mai puțin”. Campania oferă cetățenilor și agenților economici resurse informaționale utile publicate de către Ministerul Energiei și Centrul Național pentru Energie Durabilă, care se referă la reducerea consumului de energie și a cheltuielilor, contribuind totodată la protejarea mediului. Inițiativa promovează recomandări practice […] Post-ul „Economisește energia – plătește mai puțin”: Guvernul Republicii Moldova a lansat campania națională de informare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026” prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Borozan Natalia Cristi. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii […] Post-ul „Dalbe sărbători, anul 2026″ – să nu permitem tradițiilor să dispară apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. # Observatorul de Nord
Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, raionul Briceni, care, în urma unor activități nonformale de educație media desfășurate în cadrul proiectului, au devenit lideri digitali în comunitățile lor și au implementat inițiative de alfabetizare media în școli. […] Post-ul Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară. Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție […] Post-ul Siguranța din farfurie și ce trebuie să cunoască consumatorul apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Șase „voievozi” de la Colegiul Tehnic Agricol și de la Școala Sportivă Raională au revenit acasă cu medalii, de la Campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Complexul Sportiv Raional Strășeni (Pănăsești) a găzduit Campionatul Republicii Moldova la Lupta Națională „Voievod”, competiție organizată de Federația Sportivă Națională de Luptă „Voievod”, la care au participat sportivi din 32 de raioane. Raionul Soroca a fost reprezentat cu succes de sportivi de la Colegiul Tehnic-Agricole și de la Școala Sportivă Raională, iar […] Post-ul Șase „voievozi” de la Colegiul Tehnic Agricol și de la Școala Sportivă Raională au revenit acasă cu medalii, de la Campionatul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”! # Observatorul de Nord
În Sala cu Orgă din capitală a avut loc ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”, organizat de Asociația Muzical–Corală din Moldova, președintă Elena Marian. Juriul festivalului, copmpus dein nume notorii din domeniu – Valentin Budilevschi, Victor Nevoie, Maria Sarabaș, Andrian Beldiman, a acordat Diploma de Aur Corului BELCANTO de la Școala […] Post-ul Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
08:20
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 decembrie, la început de săptămână moneda unică europeană valorează 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 95 de bani, leul românesc costă 3 lei și 90 de bani, rubla rusească costă 21 de […] Post-ul Curs valutar, 22 decembrie 2025: la început de săptămână apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Horoscopul zilei de 22 decembrie 2025. Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de azi aduce lecții valoroase despre echilibru, încredere și transformare. Fie că este vorba despre depășirea limitelor, aprecierea prezentului sau începuturi noi, astrele te susțin să îți urmezi drumul cu curaj. Ascultă-ți intuiția, acordă-ți răbdare și nu uita că fiecare experiență contribuie la evoluția ta. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 decembrie 2025. Taurii sunt atenți la persoanele din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Astăzi, 22 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 22 decembrie 2025, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,32 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,97 lei. Post-ul Astăzi, 22 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 22 decembrie 2025: iarna se lasă așteptată, iar valorile termice, la început de săptămână, sunt peste media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, la început de săptămână, vom avea temperturi peste media sfârșitului de decembrie, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 82 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 22 decembrie 2025: iarna se lasă așteptată, iar valorile termice, la început de săptămână, sunt peste media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
21 decembrie 2025
20:50
Horoscop săptămânal Berbec: 22-28 decembrie 2025 Deși nu știi să „joci” de pe o poziție defensivă, sunt situații în care te lași ghidată de intuiție. Prima jumătate a săptămânii, în mare parte, va fi dedicată dezvoltării personale. Ai nevoie de reușite aici pentru a mai da un elan încrederii în sine. Weekendul se anunță încărcat […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 decembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:40
Crăciun pe stil nou sau stil vechi? Diferențe, argumente și realitatea din Republica Moldova # Observatorul de Nord
În fiecare iarnă, aceeași întrebare revine în familii, comunități și spațiul public: când este „adevăratul” Crăciun – pe 25 decembrie sau pe 7 ianuarie? Departe de a fi o dispută teologică, diferența dintre stilul nou și stilul vechi ține de calendar, tradiție și practică socială, iar în Republica Moldova ea reflectă o realitate mai complexă […] Post-ul Crăciun pe stil nou sau stil vechi? Diferențe, argumente și realitatea din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:00
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe # Observatorul de Nord
Cafeaua e genul de obicei zilnic pe care îl asociezi mai degrabă cu energie, rutină și plăcere decât cu biologia îmbătrânirii. Totuși, un studiu nou sugerează că, pentru unele persoane, consumul moderat de cafea ar putea avea o legătură surprinzătoare cu felul în care organismul „îmbătrânește” la nivel celular. Mai exact, cercetătorii au găsit o […] Post-ul Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
„Buy Diaspora” – un program dedicat antreprenorilor moldoveni din străinătate # Observatorul de Nord
Agenția de Investiții lansează „BUY DIASPORA”, un program dedicat antreprenorilor moldoveni din străinătate, care vor să promoveze produse din Republica Moldova în comunitățile lor. Inițiativa pune împreună energia diasporei și potențialul companiilor de acasă, pentru ca produsele moldovenești să fie văzute, apreciate și duse peste tot în lume. Un program sau, mai bine zis, […] Post-ul „Buy Diaspora” – un program dedicat antreprenorilor moldoveni din străinătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Un motociclist beat oprit la Holoșnița: amenda de șapte ori mai mare ca prețul motocicletei # Observatorul de Nord
Un bărbat a fost condamnat la o amendă de peste 112 mii de lei după ce a fost depistat conducând o motocicletă neînmatriculată, fără permis de conducere și în stare de ebrietate alcoolică, într-o localitate din raionul Soroca. Decizia a fost pronunțată la 17 decembrie 2025 de Judecătoria Soroca. Potrivit sentinței instanței, incidentul a avut […] Post-ul Un motociclist beat oprit la Holoșnița: amenda de șapte ori mai mare ca prețul motocicletei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei # Observatorul de Nord
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei. Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a […] Post-ul A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Un conflict între o femeie și cumnatul ei la Șolcani a degenerat în violență penală # Observatorul de Nord
Un conflict izbucnit între membri ai aceleiași familii, chiar în fața unei grădinițe din raionul Soroca, a ajuns în instanță și s-a finalizat cu o condamnare pentru violență în familie. O femeie a fost sancționată penal după ce și-a agresat cumnatul, provocându-i leziuni corporale ușoare, într-un context tensionat generat de relații familiale deteriorate. Potrivit sentinței […] Post-ul Un conflict între o femeie și cumnatul ei la Șolcani a degenerat în violență penală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Curs valutar, 21 decembrie 2025: euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 89 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 decembrie 2025, are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 89 bani. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 21 decembrie 2025: euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 89 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 21 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 21 decembrie 2025, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,32 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,97 lei. Post-ul Astăzi, 21 decembrie 2025, benzina costă 22,32 lei per litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 18,97 lei per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 21 decembrie 2025: temperaturi cu plus, fără soare și cu câțiva fulgi „rătăciți” # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, duminică, 21 decembrie 2025, vom avea o zi mohorâtă, fără soare, dar cu câțiva fulgi de zăpadă. Valorile termice se vor încadra între zero grade și +3 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 procente, […] Post-ul Meteo, 21 decembrie 2025: temperaturi cu plus, fără soare și cu câțiva fulgi „rătăciți” apare prima dată în Observatorul de Nord.
20 decembrie 2025
12:20
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi # Observatorul de Nord
O evreică născută în Lituania a ajuns să fie considerată „cea mai periculoasă femeie din America” la începutul secolului XX. I se spunea „Emma cea roșie” și era o anarhistă socialistă, un pionier al susținerii libertății sexuale și a controlului sarcinii. A fost deportată în Uniunea Sovietică. La începutul secolului XX, o femeie de 49 […] Post-ul „Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Ceartă ca’ntre polițiști la Soroca: „Lucrezi de două zile și să-mi spui mie ce să fac” # Observatorul de Nord
Un incident produs noaptea, într-un loc public din municipiul Soroca, a ajuns pe masa judecătorilor după ce în conflict au fost implicați polițiști și foști polițiști. Cauza s-a finalizat cu o amendă pentru ultragierea unui agent aflat în exercițiul funcției și cu încetarea procesului contravențional pentru un alt participant, pe motiv că fapta nu a […] Post-ul Ceartă ca’ntre polițiști la Soroca: „Lucrezi de două zile și să-mi spui mie ce să fac” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
O femeie din Italia a divorţat după ce şi-a văzut soţul într-o reclamă, în fapt clipul de promovare al unui restaurant din Catania. Analizând imaginile, femeia a descoperit că soţul ei avea o aventură, scrie observatornews.ro Potrivit LaRepubblica, bărbatul îi spusese soţiei sale că va veni mai târziu acasă pentru că trebuie să participe […] Post-ul Și-a văzut soţul într-o reclamă și a divorțat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Unde se află cel mai lung drum drept din Europa: nu are nicio curbă pe zeci de kilometri # Observatorul de Nord
Cel mai lung drum drept din Europa a fost construit în urmă cu aproape două mii de ani. Pe drumul care leagă orașul Roma de sudul Italiei există o porțiune fără nicio curbă pe zeci de kilometri. Tot traseul acoperă aproape 500 de kilometri având pe margine numeroase obiective turistice, scrie observatornews.ro. Europa găzduiește una […] Post-ul Unde se află cel mai lung drum drept din Europa: nu are nicio curbă pe zeci de kilometri apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
În UE, salariul mediu anual pe angajat este de 39.808 euro și variază de la 15.387 euro în Bulgaria, la 82.969 EUR în Luxemburg, adică de 5,4 ori mai mult, notează it.euronews.com România se află pe ultimele locuri în acest clasament, însă depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Polonia și Lituania se află la […] Post-ul Topul salariilor din UE: România a depășit Italia la puterea de cumpărare apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Micuţa localitate Borsec din judeţul Harghita, România, este de ani buni locul preferat de vacanţă al unor demnitari moldoveni. În această vară, însuşi şeful statului, Nicolae Timofti, şi-a petrecut aici o săptămână din concediu la o vilă renumită în zonă. Câtorva funcționari de la noi le place atât de mult la Borsec, încât au […] Post-ul Bugetarii moldoveni cu vile în Borsec apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 20 decembrie 2025: euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 89 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 decembrie 2025, are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 89 bani. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la valoarea […] Post-ul Curs valutar, 20 decembrie 2025: euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 89 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
De astăzi, 20 decembrie, vremurile grele se încheie pentru 3 zodii. Vezi ce ți-au pregătit astrele # Observatorul de Nord
Sfârșitul anului 2025 marchează o perioadă de eliberare și vindecare pentru anumite zodii, care vor simți cum greutățile recente încep să se dizolve. Este momentul ca nativii să recunoască cât de mult au crescut în urma provocărilor și să învețe să se bazeze pe propriile forțe. După 20 decembrie, cu retrogradarea lui Chiron, energia […] Post-ul De astăzi, 20 decembrie, vremurile grele se încheie pentru 3 zodii. Vezi ce ți-au pregătit astrele apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Poliția de Frontieră: Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone # Observatorul de Nord
În contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei și în scopul asigurării securității cetățenilor, Poliția de Frontieră recomandă populației să respecte următoarele măsuri de siguranță: • Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu vă apropiați de acestea și nu încercați să le atingeți, mutați sau transportați; • Apelați numărul unic de urgență 112; […] Post-ul Poliția de Frontieră: Recomandări de securitate în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Important! Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani # Observatorul de Nord
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu […] Post-ul Important! Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Această zi aduce lecții importante pentru fiecare zodie, fie că este vorba despre curaj, odihnă, comunicare sau transformare interioară. Indiferent de provocările întâlnite, amintește-ți că fiecare pas te apropie de o versiune mai echilibrată și mai conștientă a ta. Ai încredere în proces și oferă-ți răbdare. Universul lucrează în favoarea ta. Descoperă ce îți rezervă […] Post-ul Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.