Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina
Est Curier, 18 decembrie 2025 22:50
Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora au fost redeschise la această oră pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță autoritățile. În contextul incidentului produs anterior pe partea ucraineană, persoanelor rămase blocate în apropierea zonei le este recomandat să se deplaseze către postul vamal Otaci, considerat o rută alternativă sigură. Pentru a … Articolul Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum 2 ore
22:50
Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora au fost redeschise la această oră pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță autoritățile. În contextul incidentului produs anterior pe partea ucraineană, persoanelor rămase blocate în apropierea zonei le este recomandat să se deplaseze către postul vamal Otaci, considerat o rută alternativă sigură. Pentru a … Articolul Posturile vamale Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina apare prima dată în Est Curier.
Acum 8 ore
16:30
Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică # Est Curier
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de … Articolul Împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a două tronsoane de drum de importanță strategică apare prima dată în Est Curier.
Acum 12 ore
14:00
FMI va continua colaborarea cu Moldova. Concluziile experților și recomandările pentru guvernanți # Est Curier
Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI), care a vizitat Moldova la mijlocul acestei luni, a elaborat și publicat un raport, în care semnalează atât tendințele pozitive pe care le-a sesizat în evoluția economică a republicii, cât și îngrijorările ce i-ar influența creșterea economică și, respectiv, bunăstarea populației. Echipa de experți ai FMI, condusă de Alina Iancu, … Articolul FMI va continua colaborarea cu Moldova. Concluziile experților și recomandările pentru guvernanți apare prima dată în Est Curier.
12:40
La Hrușova oamenii sunt deschiși pentru schimbare. Se implică și susțin Autoritățile locale în atragerea proiectelor investiționale și le pasă de aspectul satului. Au reușit să asigure iluminatul stradal printr-un proiect, iar apoi cu sursele locale l-au extins. Au pus lămpi și la cea mai îndepărtată stație auto, cea de pe traseul Poltava, unde noaptea … Articolul Au furat felinarele apare prima dată în Est Curier.
12:10
Aproximativ 304 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc în afara țării în care s-au născut, ceea ce reprezintă circa 4% din populația globală, arată cele mai recente date publicate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în colaborare cu agențiile ONU. Potrivit estimărilor, numărul migranților internaționali a crescut constant în ultimele decenii, aproape dublându-se față … Articolul Nu este familie în Republica Moldova care să nu aibă un migrant apare prima dată în Est Curier.
Acum 24 ore
09:00
Astfel deputații urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție în zonele … Articolul La ce vor lucra deputații joi și vineri apare prima dată în Est Curier.
Ieri
20:30
Complexul spitalicesc din Anenii Noi, care înregistrează anual peste 100.000 de vizite în ambulatoriu, a fost dotat cu 291 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 180 kW pentru producerea energiei electrice și 62 kWh pentru stocarea acesteia. Noile sisteme permit instituției să asigure continuitatea serviciilor medicale în cazul întreruperilor de energie electrică. Această investiție … Articolul 291 de panouri fotovoltaice la spitalul din Anenii NOI apare prima dată în Est Curier.
18:50
Organizatorii Selecției Naționale Eurovision au anunțat lista finaliștilor pentru ediția din 2026. Șaisprezece artiști și trupe s-au calificat în Finala Națională, în urma audițiilor live desfășurate pe 16 decembrie, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”. În total, 37 de piese au fost înscrise în concurs, dintre care 34 au ajuns pe scena audițiilor. Deși regulamentul prevedea inițial … Articolul 16 artiști s-au calificat în Finala Națională Eurovision 2026 apare prima dată în Est Curier.
15:40
Clasă multifuncțională modernă pentru elevii din Drăsliceni, cu sprijin internațional și al diasporei # Est Curier
Peste 150 de elevi ai gimnaziului din localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni, beneficiază, începând cu acest an, de o clasă multifuncțională modernă și incluzivă, creată pentru a susține dezvoltarea creativității, imaginației, gândirii critice și a competențelor digitale. Noul spațiu educațional le oferă copiilor, inclusiv celor cu cerințe educaționale speciale, posibilitatea de a explora domenii diverse, precum … Articolul Clasă multifuncțională modernă pentru elevii din Drăsliceni, cu sprijin internațional și al diasporei apare prima dată în Est Curier.
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a suspendat temporar serviciile consulare # Est Curier
Urmare a unui incident tehnic produs în incinta sediului Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, serviciile consulare sunt suspendate temporar, anunță Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americi . „Clădirea Ambasadei este un imobil vechi, cu statut de monument arhitectural, iar intervențiile tehnice sunt complexe. În urma unui scurtcircuit produs sub acoperiș, … Articolul Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a suspendat temporar serviciile consulare apare prima dată în Est Curier.
11:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile valori ale salariului minim și ale salariului mediu pe economie pentru anul 2026, măsuri care vizează îmbunătățirea nivelului de trai al populației și stimularea pieței muncii. Potrivit deciziei adoptate, salariul minim pe țară va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2026 de la 5 500 de lei la 6 … Articolul Guvernul a aprobat salariul minim și mediu pentru anul 2026 apare prima dată în Est Curier.
11:10
Ministerul Culturii a anunțat despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026. Pe data de 3 ianuarie 2026, un concert în cadrul campaniei este programat și în or. Criuleni, la Centrul raional … Articolul Actualizat: Campania „Hai Acasă de Crăciun” va aduce un concert și în or. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
10:50
Rezultatele programului remedial au fost prezentate la 16 decembrie 2025 în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). 23% dintre elevii care obținuseră nota „1” la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2” au reușit să promoveze examenul. Cel mai semnificativ progres s-a înregistrat însă … Articolul Datele statistice arată eficiența orelor suplimentare apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
La 16 decembrie 2025 Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități. Anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, … Articolul A fost stabilită data alegerii primarului de Mașcăuți apare prima dată în Est Curier.
14:50
Ședința Consiliului Raional Criuleni din 16 decembrie a început cu 27 de consilieri în sală, spre final alăturându-se și cel de-al 28-lea. Ședința a debutat cu recunoașterea publică a meritelor fostei deja șefe a Centrului de Sănătate Criuleni, dna Violeta Panico, care s-a ales cu un buchet de flori și aplauze pentru prestația sa la … Articolul Au aprobat bugetul r. Criuleni și strategia pentru următorii cinci ani apare prima dată în Est Curier.
14:50
Campania „Hai acasă de Crăicun” va aduce un concert la Molovata. Raionul Criuleni, omis din lista evenimentelor # Est Curier
Ministerul Culturii anunță despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026. Printre colectivele incluse în program sunt ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiști … Articolul Campania „Hai acasă de Crăicun” va aduce un concert la Molovata. Raionul Criuleni, omis din lista evenimentelor apare prima dată în Est Curier.
14:30
Ministerul Agriculturii avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Est Curier
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) atenționează consumatorii și agenții economici că utilizarea termenilor „ecologic”, „organic”, „bio” sau „eco” este permisă exclusiv pentru produsele agroalimentare certificate, conform legislației în vigoare. Precizările au fost făcute de secretarul de stat Vasile Șarban, în cadrul unui briefing public. Potrivit oficialului, producția agroalimentară din Republica Moldova este clar delimitată … Articolul Ministerul Agriculturii avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate apare prima dată în Est Curier.
14:20
Muzeul Național de Artă al Moldovei invită copiii la tradiționalul Carnaval al Copiilor # Est Curier
Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează vineri, 19 decembrie, începând cu ora 12:00, o nouă ediție a Carnavalului Copiilor, unul dintre cele mai apreciate proiecte educaționale ale instituției. Lansat în anul 2008, evenimentul a devenit o tradiție de suflet, bucurându-se de-a lungul anilor de un interes tot mai mare din partea copiilor și cadrelor … Articolul Muzeul Național de Artă al Moldovei invită copiii la tradiționalul Carnaval al Copiilor apare prima dată în Est Curier.
13:00
Deputata Victoria Belous a anunțat noi facilități fiscale destinate persoanelor care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe. Începând cu anul 2025, contribuabilii vor putea reduce venitul impozabil cu suma dobânzii achitate la credit, în limita a 16.100 de lei anual. Potrivit explicațiilor oferite, de această prevedere pot beneficia persoanele care au procurat prima … Articolul Facilități fiscale pentru cei care au credit la prima locuință, din 2025 apare prima dată în Est Curier.
13:00
Înscrierile pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice au fost deschise. La această rundă pot participa învățătorii, profesorii care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Cadrele didactice care au finalizat programul de formare DigiProf și … Articolul A venit și rândul profesorilor la testarea competențelor digitale apare prima dată în Est Curier.
15 decembrie 2025
18:10
Statul revine în posesia infrastructurii petroliere aeroportuare după decizia privind Lukoil-Moldova # Est Curier
Astăzi, Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat o decizie de importanță majoră pentru securitatea națională. Autoritatea a hotărât refuzarea aprobării activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea, în termen de 20 de zile, la situația existentă înainte de anul 2005, când infrastructura complexului petrolier … Articolul Statul revine în posesia infrastructurii petroliere aeroportuare după decizia privind Lukoil-Moldova apare prima dată în Est Curier.
17:30
Cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” # Est Curier
Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au reușit performanța de a efectua cinci intervenții de transplant în decurs de numai 48 de ore. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate intervențiile fiind finalizate cu succes. Operațiile au avut loc săptămâna trecută. Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa … Articolul Cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” apare prima dată în Est Curier.
13:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea unui lot de 34 de tone de ardei de import, după ce analizele de laborator au indicat că acesta nu corespunde normelor de siguranță alimentară impuse în Republica Moldova. Inspectorii ANSA au reținut oficial marfa încă la punctul de control, înainte ca produsul să ajungă în … Articolul 34 de tone de ardei de import, retrase și nimicite de ANSA apare prima dată în Est Curier.
13:00
Substanțe suspecte depistate în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii din Orhei(video) # Est Curier
Polițiștii din Orhei au desfășurat o serie de percheziții în localitatea Berezlogi, în urma cărora au fost depistate și ridicate substanțe vegetale cu miros specific, asemănătoare drogului de tip „marijuana”. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, la domiciliul unui minor de 17 ani, în podul locuinței, oamenii legii au găsit mai multe borcane din sticlă … Articolul Substanțe suspecte depistate în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii din Orhei(video) apare prima dată în Est Curier.
10:50
O explozie produsă la o sobă de încălzit, dotată cu o instalație de încălzire a apei, a curmat viața unui bărbat și a rănit grav o altă persoană, în seara zilei de 14 decembrie 2025, în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Deflagrația s-a … Articolul Explozie mortală într-o gospodărie din Ciorescu apare prima dată în Est Curier.
14 decembrie 2025
14:50
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Potrivit Ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1485. Deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026 … Articolul Printre bursieri sunt și tineri din r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
10:20
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Potrivit Ordinului Ministrului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1485. Deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026 … Articolul Printre bursieri e și o tânără din r. Criuleni apare prima dată în Est Curier.
13 decembrie 2025
19:30
În spațiul online circulă în aceste zile linkuri care promovează presupuse „cadouri de Crăciun” oferite de Linella, direcționând utilizatorii către site-uri neoficiale, precum okmac.buzz. Reprezentanții companiei nu au anunțat nicio campanie de acest tip prin platforme externe. Promoțiile și ofertele reale ale rețelei Linella sunt comunicate exclusiv prin site-ul oficial și canalele oficiale de social … Articolul Atenție la campaniile false apare prima dată în Est Curier.
17:30
La 13 decembrie 2025, în jurul orei 12:57, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Otaci, ca urmare a unei alerte primite prin Centrul Regional de Coordonare Nord privind o posibilă amenințare cu explozive. Incidentul a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, unde un tren internațional … Articolul Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în Est Curier.
12:30
Moneda este emisă în memoria Reginei Maria a României (1875-1938) – o personalitate de excepție, cu un rol crucial în unificarea Principatelor Române și în construirea identității naționale. Activitatea sa a fost polivalentă, prin implicarea în viața politică, socială și culturală. Regina Maria s-a dedicat cu pasiune realizării idealului național al Marii Uniri, aducând Basarabia, … Articolul Bucurie pentru colecționari apare prima dată în Est Curier.
11:20
Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități # Est Curier
Deși legislația Republicii Moldova prevede mecanisme clare de protecție pentru avertizorii de integritate, realitatea din comunitățile locale rămâne plină de provocări. Participanți din mai multe raioane, implicați recent în ateliere dedicate integrității și eticii la nivel local, organizate de Transparency International-Moldova, spun că sesizarea neregulilor rareori este o opțiune reală din cauza fricii, a lipsei … Articolul Avertizorii de integritate în Republica Moldova: între lege și realitatea din comunități apare prima dată în Est Curier.
12 decembrie 2025
17:00
Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare # Est Curier
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut la Postul de inspecție la frontiera Leușeni un lot de aproximativ 1 800 kg de produse lactate de import, după ce, în urma controalelor oficiale, s-a stabilit că ambalajul acestora nu respectă cerințele legale privind etichetarea produselor alimentare. Verificările efectuate au arătat că, deși pe ambalaj … Articolul Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare apare prima dată în Est Curier.
14:10
În tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie sau 13 decembrie stil vechi) sau Sântandreiul marca începutul iernii. De aceea ea mai poartă și numele de „Andrei-de-iarnă” sau „cap-de-iarnă”. În credința populară, noaptea spre Sf. Andrei marchează hotarul dintre lumi, când răul este mai activ, iar norocul se poate pierde sau câștiga în funcție de … Articolul Sfântul Andrei în Moldova: mituri și tradiții apare prima dată în Est Curier.
14:10
Fost procuror la Criuleni, acum – procuror general interimar, audiat de comisia vetting. Ce clarificări a solicitat comisia # Est Curier
La 10 decembrie 2025, Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, care a dedicat cei mai mulți ani de carieră Procuraturii r. Criuleni (2008-2023), a fost evaluat de către comisia vetting, privind integritatea financiară. În cadrul procedurii de evaluare prevăzute de Legea nr. 252/2023, Comisia a colectat și analizat informații despre procurorii evaluați din numeroase surse: Autoritatea … Articolul Fost procuror la Criuleni, acum – procuror general interimar, audiat de comisia vetting. Ce clarificări a solicitat comisia apare prima dată în Est Curier.
13:00
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor IGSU, victimele- un bărbat în vârstă de 67 de ani și o femeie … Articolul Dublă tragedie la Molovata apare prima dată în Est Curier.
12:10
Mai mult de jumătate dintre acestea, sau 53 la sută, vor primi compensația maximă. Banii vor fi direcționați începând cu ziua de astăzi, 12 decembrie 2025, către persoanele care au indicat că vor să-i primească pe card, iar restul beneficiarilor vor putea primi plățile începând cu ziua de luni, 15 decembrie, la oficiile poștale. Informațiile … Articolul Trierea s-a terminat: De azi compensațiile intră în cont apare prima dată în Est Curier.
11:40
Încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de învățământ din 8 raioane: Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei și Taraclia, precum și din municipiile Bălți și Chișinău, comunică Ministerul Educației și Cercetării. Abaterile au fost constatate după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre testele care prezentau indici … Articolul Ecoul examenelor de absolvire: 10 directori și 12 pedagogi-penalizați apare prima dată în Est Curier.
11:20
În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost depistate 3 arme pneumatice, ce nu au fost declarate autorității vamale. Bunurile aparțineau unui cetățean israelian, în vârstă de 36 de ani. Armele au fost ridicate și sunt pasibile confiscării speciale, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional în conformitate … Articolul Spre Țara Sfântă cu pistoale în bagaj apare prima dată în Est Curier.
11:10
Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei mâine din cauza restricțiilor de circulație # Est Curier
Poliția informează participanții la trafic despre instituirea unor restricții temporare de circulație în sectorul Centru al municipiului Chișinău, în contextul desfășurării acțiunii social-sportive „Maratonul de Crăciun, ediția 2025”. Potrivit autorităților, restricțiile vor fi aplicate sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după cum urmează: Între orele 06:00 – 15:00, traficul rutier … Articolul Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei mâine din cauza restricțiilor de circulație apare prima dată în Est Curier.
10:50
Guvernul Republicii Moldova va continua programul de compensații pentru sezonul rece și în perioada 2025-2026, oferind sprijin financiar pentru peste 605.000 de gospodării din întreaga țară. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a prezentat datele privind înregistrarea și eligibilitatea beneficiarilor. Potrivit … Articolul Gospodăriile eligibile pentru compensații au fost deja stabilite apare prima dată în Est Curier.
10:30
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția Republicii Moldova avertizează asupra pericolelor asociate utilizării articolelor pirotehnice, în special atunci când acestea sunt folosite necorespunzător sau sunt procurate din surse neautorizate. În acest context, polițiștii din capitală au intensificat acțiunile de control în magazine, piețe și alte spații comerciale, cu scopul de a preveni incidentele și de … Articolul Poliția sancționează vânzarea ilegală de articole pirotehnice înainte de sărbători apare prima dată în Est Curier.
11 decembrie 2025
19:50
Nestlé SRL a anunțat o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse destinate alimentației sugarilor din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, comercializate în Republica Moldova. Măsura are caracter preventiv și vizează doar anumite loturi, după ce, pe o linie de producție din fabrica de origine, a fost detectată bacteria Bacillus cereus. Produse … Articolul ANSA: Rechemare de lapte praf pentru sugari apare prima dată în Est Curier.
17:10
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm. Vezi care e motivul # Est Curier
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de împădurire derulate în ultima … Articolul Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm. Vezi care e motivul apare prima dată în Est Curier.
16:40
De Ziua Drepturilor Omului, la Criuleni s-a vorbit despre drepturi și violența psihologică # Est Curier
Ziua Internațională a Drepturilor Omului și finalul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, care au coincis pe data de 10 decembrie, au fost prilejul cu care asociațiile obștești „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” și Centrul de Justiție Socială „Echitate” din Criuleni au organizat un eveniment comun care a avut scopul promovarea drepturilor … Articolul De Ziua Drepturilor Omului, la Criuleni s-a vorbit despre drepturi și violența psihologică apare prima dată în Est Curier.
14:10
În anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025, informează Serviciul Fiscal de Stat . În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar. Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală … Articolul Nu ratați ultima zi de plăți bugetare apare prima dată în Est Curier.
13:00
Un lot de margarină de 10720 kg a fost nimicit din cauza depășirii cantității de 3-MCPD, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate. Grăsimile vegetale, precum margarina, cu depășirea contaminantului … Articolul Peste zece tone de margarină au fost nimicite. Vezi motivul… apare prima dată în Est Curier.
12:20
Angajații IP Criuleni s-au implicat în campania de informare de prevenire a violenței (foto) # Est Curier
Începând cu 1 decembrie 2025, angajații Inspectoratului de poliție Criuleni au desfășurat activități de informare și prevenire în cadrul campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței Digitale”. Acțiunile au fost organizate în comun cu colegii de la IGSU, asistenții sociali comunitari și reprezentanții administrației publice locale, comunică Andreev Irina, angajată IP Criuleni. Articolul Angajații IP Criuleni s-au implicat în campania de informare de prevenire a violenței (foto) apare prima dată în Est Curier.
10 decembrie 2025
22:00
Achiziția automobilului pentru care consilierii orașului Criuleni au votat m la 13 noiembrie 2025 cu 12 voturi „pro”, un vot „împotrivă”, și 3 abțineri. alocarea a 615 mii lei s-a produs. Ce-i drept în cererea de oferte primăria Criuleni a indicat prețul de 620 mii lei, dar se anunța că se va lua în considerație … Articolul A fost anunțat învingătorul licitației pentru autoturismul primăriei Criuleni(doc) apare prima dată în Est Curier.
13:30
Centrul de Sănătate Criuleni are o șefă nouă. Este vorba de dna Maria Moșneguț, medic din cadrul aceleiași instituții, care o va înlocui pe dna Violeta Panico. Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef IMSP „Centrul de Sănătate Criuleni” a fost publicat pe data de 11 noiembrie pe pagina web a fondatorului instituției … Articolul De azi, Centrul de Sănătate Criuleni are conducere nouă apare prima dată în Est Curier.
12:00
Conflictul dintre doi beneficiari ai Centrului de plasament s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat de 74 ani a decedat după ce a fost lovit de un alt beneficiar de 60 ani. „La data de 9 decembrie Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre acest incident. Victima ar fi fost lovită în zona capului … Articolul Alertă la Centrul de plasament din Cocieri apare prima dată în Est Curier.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.