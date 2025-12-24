Tinerii din Ungheni, în dialog cu polițiști, procurori, judecători, avocați și psihologi despre prevenirea violenței

12:20

Venirea și aflarea noastră pe acest pământ este ca o călătorie în necunoscut, dar nu în eternitate, căci labirinturile vieții ne demonstrează că totul în viață este efemer. Parcursul fiecăruia din noi prin această ciclicitate vitală este cu bune și rele, cu prieteni și dușmani. Oricât nu am fi încrezuți în sine se cunoaște că […]