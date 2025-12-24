Tinerii din Ungheni, în dialog cu polițiști, procurori, judecători, avocați și psihologi despre prevenirea violenței
24 decembrie 2025
În cadrul campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”, zeci de tineri din Ungheni au participat la un atelier inedit, unde au discutat cu reprezentanți ai Poliției, Procuraturii, Judecătoriei, ai avocaturii și cu un psiholog despre prevenirea violenței, protecția victimelor și accesul la justiție, primind răspunsuri practice și recomandări directe. Potrivit […]
Moldovenii pot verifica ce pensie vor primi și ce salariu trebuie să aibă pentru a obține pensia dorită, folosind calculatorul pensiilor, pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale. Într-un interviu pentru IPN, ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a explicat că nivelul pensiei este direct legat de salariul declarat și de contribuțiile achitate […]
Dobânda la creditul imobiliar pentru prima casă poate reduce venitul impozabil cu 16 mii de lei # Unghiul
Persoanele care au accesat împrumuturi bancare pentru procurarea primei locuințe și care nu sunt beneficiare ale unor programe de stat, cum ar fi „Prima Casă”, pot să-și reducă venitul impozabil prin deducerea dobânzii la creditul imobiliar. Deputata Victoria Belous, fostă ministă a finanțelor, menționează că suma deducerilor pentru acest an este de 16 100 de […]
Un nou serviciu pentru tranziția tinerilor spre viața independentă – Locuință socială asistată # Unghiul
Un nou mecanism destinat copiilor și tinerilor rămași fără îngrijire părintească a fost aprobat în ședința de marți a cabinetului de miniștri. Serviciul se adresează persoanelor cu vârste între 16 și 23 de ani care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a face tranziția către o viață independentă. În acest sens, Guvernul a aprobat, în […]
Pe drumul național care șerpuiește printre dealurile Corneștiului, o plăcuță cu albine desenate te invită să oprești. „Stupina lui Nicolae” nu e doar o prisacă, ci un loc unde mierea curge în ceai, brioșele sunt nemaipomenite, iar oamenii te primesc ca pe rudele plecate demult de acasă. Cafeneaua s-a deschis abia în septembrie, dar parcă […]
Dezbaterile reprezintă nu doar o activitate intelectuală, ci și o metodă de educație civică, care pregătește tinerii să devină cetățeni activi, capabili să participe la procesele democratice și să promoveze valorile toleranței, dialogului și respectului reciproc. Un club de dezbateri este un spațiu educațional non-formal în care tinerii se adună pentru a-și dezvolta abilitățile de […]
Statul alocă mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru medicamentele compensate în anul viitor, iar mărimea primei de asigurare medicală rămâne neschimbată. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru 2026 a fost votat în prima lectură de Parlament, transmite IPN. Prima de asigurare obligatorie în sumă fixă va rămâne de 12 […]
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova” # Unghiul
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga, […]
Sunt ani care trec liniștit, aproape imperceptibil, și sunt ani care ne zdruncină până în măduvă. Anul 2025 a fost dintre aceia care nu ne-au întrebat dacă suntem pregătiți. A venit cu schimbări bruște, cu plecări dureroase, cu răsturnări politice, dar și cu lecții pe care nu le mai putem ocoli. Alegerile parlamentare au fost […]
Pe 27 noiembrie, în timpul primei sale vizite de lucru în teritoriu a Prim-ministrului, Alexandru Munteanu, în centrul municipiului Ungheni au fost expuse 14 unități noi de transport urban. Acestea vor constitui parcul auto urban. Redacția Unghiul și-a propus să afle ce tip de vehicule au ajuns la Ungheni și ce caracteristici tehnice oferă acestea. […]
Coletele cu o valoare sub 150 de euro care vor intra pe teritoriul Uniunii Europene începând cu iulie 2026 vor fi taxate cu câte trei euro. Decizia a fost adoptată vineri de miniștrii de finanțe ai statelor membre ale blocului comunitar. Măsura ar putea afecta retailerii online din China, precum Shein, Temu și AliExpress, transmite […]
Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pentru anul 2026 un plan de investiții în valoare totală de 30 356,5 mii lei. Potrivit documentului, cea mai mare parte a banilor va fi orientată către dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare. Noi rețele și capacități de producere Pentru […]
Fiecare al cincilea salariat din Moldova are o leafă mai mică de 7 mii de lei pentru o normă întreagă de muncă. Sunt datele Biroului Național de Statistică pentru luna septembrie, în unitățile cu patru și mai mulți angajați și în toate instituțiile bugetare, transmite IPN. Potrivit BNS, câștigul salarial mediu lunar brut în luna […]
Parajudokanul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la São Paulo, Brazilia, transmite IPN. La categoria de greutate de până la 95 kg, Ion Basoc a parcurs cu siguranță întreaga distanță a turneului. În drumul spre finală, el l-a învins pe sportivul din Mexic, iar în semifinale a produs o […]
În îndepărtatul an 325 la Niceea (azi Iznik, Turcia) avea loc primul Sinod Egumenic, cu episcopii din întreaga biserică bizantină. Crezul de la Niceea a format prioritar recunoașterea Trinității: Dumnezeu (Tatăl), Christos (fiul) și Duhul Sfânt. De la ruptura bisericii din 1055, la 7 decembrie 1965, la Roma, cât și la Constantinopol conducătorii spirituali în […]
Rata de referință la politica monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6 la 5% anual, la decizia comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Au mai fost reduse creditele overnight până la 7%, operațiunile repo – la 5,25%, depozitele overnight – până la 3% anual. Potrivit unui comunicat emis de […]
Potrivit tradiției populare noaptea din ajunul sărbătorii de Sfântul Andrei marchează începutul sărbătorilor de iarnă și este asociată cu un șir de obiceiuri străbune. Din păcate, unele dintre acestea sunt date uitării. În scopul reînvierii și perpetuării acestor tradiții strămoșești mai multe instituții de cultură și educație din municipiul și raionul Ungheni au desfășurat activități […]
Angajații Inspectoratului de Poliție Ungheni și cei de la Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni au decis să marcheze într-un mod mai puțin obișnuit Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 decembrie), dar și încheierea campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenței în Bază de Gen”. În locul discursurilor formale, ei au ales un gest simplu, dar […]
Inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun a fost una din șirul activităților dedicate sărbătorilor de iarnă, organizată de Primăria Municipiului Ungheni în parteneriat cu Centru de Informare Turistică Ungheni. Evenimentul desfășurat în raza „Scuarului Înfrățirii” a fost unul plin de culoare, muzică și voie bună, care a îndemnat unghenenii să iasă din case. Spectacolul variat, […]
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la înființare. Ziua Poliției Naționale este celebrată anual pe 18 decembrie, prin evenimente dedicate angajaților instituției și mesaje oficiale adresate lor, transmite IPN. Cu acest prilej, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere a activității polițiștilor. „Poliția este un simbol al suveranității noastre – […]
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de […]
Gheorghe Gorencu, care spre marele nostru regret nu mai este printre noi, a rămas în inimile și memoria locuitorilor din satul Unțești ca o personalitate cu care ne mândrim. Gheorghe Gorencu, este fostul antrenor la Secția Haltere Unțești, care și astăzi din ceruri veghează reuşitele halterofililor din localitate. Viața lui Gheorghe Gorencu Viața unui om […]
Recensământul din 2024 arată că numărul persoanelor cu dificultăți funcționale este mult mai mare decât indică datele oficiale despre dizabilitate. Această discrepanță sugerează că multe persoane care se confruntă cu probleme de mobilitate, vedere, auz sau alte limitări nu sunt recunoscute în sistemul oficial. Constatarea îi aparține Ludmilei Malcoci, membru al Consiliului de administrare a […]
Felicitări sportivilor și antrenorului Iurie Cebaniuc, de la secția de Karate-Do a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din municipiul Ungheni, pentru devotamentul, disciplina și evoluția deosebită demonstrate la Turneul Internațional de Karate în memoria „A. Zaikina”, Ediția a XVII-a, desfășurat pe 6 decembrie 2025, în municipiul Chișinău. Pe locul I s-au clasat: Petru Isac, […]
Salariul minim pe țară va constitui 6 300 de lei de la 1 ianuarie 2026, cu 800 de lei mai mult decât în prezent. Totodată, salariul mediu lunar pe economie va ajunge la 17 400 de lei, cu 1 300 de lei mai mare decât în acest an. Deciziile au fost aprobate în ședința de […]
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare, […]
Vitalie Vrabie, primarul de Ungheni: „Vă încurajez, stimați ungheneni, să renunțați la transportul personal în favoarea celui public” # Unghiul
Municipiul Ungheni are o nouă flotă de autobuze pentru transportul public urban. Săptămâna trecută, pe 27 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a înmânat oficial primarului Vitalie Vrabie cheile primelor 14 microbuze (cu capacitatea de 30 de locuri fiecare), care au ajuns deja la Ungheni. Urmează să ajungă și cele patru autobuze cu capacitatea de 60 de […]
Elevii Școlii Sportive Raionale Ungheni au obținut 11 medalii la Campionatul municipiului Ungheni # Unghiul
Elevii Școlii Sportive Raionale Ungheni au înregistrat performanțe remarcabile la Campionatul municipiului Ungheni, obținând 11 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint și 1 de bronz. Potrivit antrenorilor Veaceslav Mihalachi și Veaceslav Nica, aproape întreaga echipă – circa 18–19 copii din cei aproximativ 30 înscriși la școală – a participat la competiție și […]
Recent problema ce ține de sectorul zootehnic al raionului a fost pusă în discuție în cadrul unei ședințe comune de lucru a președintelui raionului cu factorii de decizie din teritoriu. Cu un raport de totalizare privind rezultatele anului agricol 2025 a venit șeful Secției Agricultură și Alimentație, Viorel Scutaru. Despre situația la zi în sectorul […]
Plățile cu cardul cresc: achitările moldovenilor pot depăși 100 de miliarde de lei într-un an # Unghiul
Plățile cu cardul în ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, în creștere cu 25% în ultimii cinci ani. Potrivit expertului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, aceasta cea mai rapidă creștere din istorie și astfel plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar, transmite IPN. […]
Nouă spitale din Moldova vor fi reabilitate energetic, printr-o investiție de 73 de milioane de euro în cadrul proiectului INSPIREE. Conform obiectivelor, vor fi reduse costurile la energie, va crește confortul pacienților, clădirile vor funcționa după standarde moderne, se vor reduce emisiile de carbon, se vor reduce costurile la utilități, vor fi redirecționate fonduri către […]
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începând de astăzi, 15 decembrie. Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate, transmite IPN. Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie procesate din 12 decembrie. Ministerul […]
Venirea și aflarea noastră pe acest pământ este ca o călătorie în necunoscut, dar nu în eternitate, căci labirinturile vieții ne demonstrează că totul în viață este efemer. Parcursul fiecăruia din noi prin această ciclicitate vitală este cu bune și rele, cu prieteni și dușmani. Oricât nu am fi încrezuți în sine se cunoaște că […]
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2,2-2,8% în anul viitor, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, , transmite IPN. Potrivit MDED, creșterea se va înregistra pe fundalul consolidării cererii interne, al relansării industriei și avansului proiectelor investiționale. Creșterea economică va fi influențată și de relansarea industriei, menținerea agriculturii pe un trend ascendent, stabilizarea […]
În Republica Moldova a fost lansată prima resursă informațională dedicată prevenirii violenței digitale și protecției femeilor și fetelor în mediul online – eViolenta.md. La inaugurarea platformei, autoritățile au menționat că această resursă constituie un spațiu sigur pentru utilizatori, care se pot informa despre formele de violență digitală și pot primi sprijin de la specialiști, transmite […]
Cinci primării din Ungheni vor moderniza drumurile locale cu finanțare de stat prin Programul „Europa este aproape” # Unghiul
Cinci localități din raionul Ungheni au fost incluse în noul lot de 133 de proiecte selectate la nivel național pentru modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Acestea vor fi finanțate din bugetul de stat, prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). În comuna Hîrcești, fondurile alocate vor permite reabilitarea […]
Lumea în care trăim se mișcă prea repede pentru a-și mai auzi propriile gânduri și propriul suflet. Ne trezim dimineața și înainte de a privi cerul, privim ecranul. Înainte de a spune „bună dimineața” și a oferi o îmbrățișare celor dragi, verificăm notificările. Omul modern, deși este înconjurat de confort și cu acces aproape nelimitat […]
Peste 605 mii dintre cele aproximativ 783 de mii de cereri depuse în luna noiembrie pentru compensații la energie au fost aprobate. Mai mult de jumătate dintre gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă – 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne sau cărbune și 1 000 de lei pentru consumatorii celorlalte tipuri […]
Schimbări în sistemul de asigurări medicale, pentru acces mai ușor al pacienților la tratament # Unghiul
Accesul pacienților la tratament urmează să fie simplificat, iar procedurile medicale și farmaceutice – mai eficiente. Sunt prevederi ce se conțin în modificările avizate de Guvern în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu scopul de a reduce barierele administrative și timpul de așteptare pentru pacienți, transmite IPN. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, […]
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care până acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale. Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite […]
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare, transmite IPN. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi calculate între 30% și 50% […]
Vaccinarea antigripală: rata la adulți cu boli cronice – 83%, la gravide și copii – sub 2% # Unghiul
Adulții cu maladii cronice reprezintă categoria de risc cu cea mai mare rată de vaccinare împotriva gripei sezoniere, depășind ușor 83% în sezonul gripal 2025-2026. La polul opus se află gravidele, unde acoperirea vaccinală este extrem de scăzută, nedepășind pragul de 1%. Un nivel redus se înregistrează și în rândul copiilor cu maladii cronice – […]
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […]
Tot mai mulți elevi aleg să se înscrie la învățământul profesional tehnic. În acest an academic, numărul tinerilor înscriși la studii tehnice secundare și post-secundare a crescut cu circa 10%. Datele au fost prezentate în raportul anual al Biroului Național de Statistică, transmite IPN. În învățământul profesional tehnic secundar își fac studiile aproape 14 500 […]
Potrivit Federației Moldo-venești de Fotbal (FMF), FC Haiduc Bumbăta a câștigat titlul de campioană a raionului Ungheni la fotbal, ediția 2025. În finala disputată pe stadionul municipal Ungheni, formația antrenată de Alexandru Naziru s-a impus cu scorul de 2-1 în fața echipei FC Mănoilești, după prelungiri. Golurile campionilor au fost marcate de Nicolae Nistiriuc și […]
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Direcției Educație Ungheni, în documentul intitulat „Informație privind posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată din instituțiile de învățământ din subordine, distribuite pe instituții de învățământ general, pentru anul de studii 2025–2026”, se deduce următoarele: În prezent, rețeaua șco-lară din raion înregistrează 78 de posturi didactice vacante cu o normă de […]
Ion Chelaru – fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni # Unghiul
Educația este unul dintre cele mai importante piloni ai unei societăți, iar oamenii care și-au dedicat viața formării noilor generații merită recunoștință și admirație. Un astfel de om a fost Ion Chelaru, fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni — un pedagog devotat, un om al valorilor și un model […]
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că, în cooperare cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Operațiunea continuă investigațiile începute pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții, iar trei persoane au fost reținute. Potrivit CNA, în vizorul […]
Întreprinderea „AVE Ungheni” SRL dispune, de curând, de o autospecială modernă pentru colectarea deșeurilor. Aceasta a ajuns recent la Ungheni. Întreprindera a mai achiziționat, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei municipiului Ungheni („Managementul deșeurilor. Noi dotări pentru „AVE Ungheni” SRL”) un lot de 450 de containere noi. Dotările sunt oferite în cadrul proiectului „Modernizarea […]
Profesorii din Ungheni, pregătiți să devină voluntari în protecția mediului și siguranța comunității # Unghiul
Patru zile de exerciții, simulări și discuții interactive au transformat profesorii din Ungheni în voluntari pregătiți să acționeze pentru mediu și siguranța comunității. Activitățile au avut loc la Centrul de Informare pentru Cetățeni, între 18 și 21 noiembrie 2025, în cadrul proiectului RiAdapt, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Profesorii din […]
