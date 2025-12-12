Schimbări în sistemul de asigurări medicale, pentru acces mai ușor al pacienților la tratament
Unghiul, 12 decembrie 2025 11:40
Accesul pacienților la tratament urmează să fie simplificat, iar procedurile medicale și farmaceutice – mai eficiente. Sunt prevederi ce se conțin în modificările avizate de Guvern în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu scopul de a reduce barierele administrative și timpul de așteptare pentru pacienți, transmite IPN. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, […]
Acum 10 minute
11:50
Peste 605 mii dintre cele aproximativ 783 de mii de cereri depuse în luna noiembrie pentru compensații la energie au fost aprobate. Mai mult de jumătate dintre gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă – 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne sau cărbune și 1 000 de lei pentru consumatorii celorlalte tipuri […]
Acum 30 minute
11:40
Accesul pacienților la tratament urmează să fie simplificat, iar procedurile medicale și farmaceutice – mai eficiente. Sunt prevederi ce se conțin în modificările avizate de Guvern în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu scopul de a reduce barierele administrative și timpul de așteptare pentru pacienți, transmite IPN. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, […]
Acum o oră
11:20
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care până acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale. Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite […]
Acum 24 ore
14:40
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare, transmite IPN. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi calculate între 30% și 50% […]
14:00
Vaccinarea antigripală: rata la adulți cu boli cronice – 83%, la gravide și copii – sub 2% # Unghiul
Adulții cu maladii cronice reprezintă categoria de risc cu cea mai mare rată de vaccinare împotriva gripei sezoniere, depășind ușor 83% în sezonul gripal 2025-2026. La polul opus se află gravidele, unde acoperirea vaccinală este extrem de scăzută, nedepășind pragul de 1%. Un nivel redus se înregistrează și în rândul copiilor cu maladii cronice – […]
13:50
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […]
13:50
Tot mai mulți elevi aleg să se înscrie la învățământul profesional tehnic. În acest an academic, numărul tinerilor înscriși la studii tehnice secundare și post-secundare a crescut cu circa 10%. Datele au fost prezentate în raportul anual al Biroului Național de Statistică, transmite IPN. În învățământul profesional tehnic secundar își fac studiile aproape 14 500 […]
13:10
Potrivit Federației Moldo-venești de Fotbal (FMF), FC Haiduc Bumbăta a câștigat titlul de campioană a raionului Ungheni la fotbal, ediția 2025. În finala disputată pe stadionul municipal Ungheni, formația antrenată de Alexandru Naziru s-a impus cu scorul de 2-1 în fața echipei FC Mănoilești, după prelungiri. Golurile campionilor au fost marcate de Nicolae Nistiriuc și […]
12:30
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Direcției Educație Ungheni, în documentul intitulat „Informație privind posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată din instituțiile de învățământ din subordine, distribuite pe instituții de învățământ general, pentru anul de studii 2025–2026”, se deduce următoarele: În prezent, rețeaua șco-lară din raion înregistrează 78 de posturi didactice vacante cu o normă de […]
Ieri
15:30
Ion Chelaru – fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni # Unghiul
Educația este unul dintre cele mai importante piloni ai unei societăți, iar oamenii care și-au dedicat viața formării noilor generații merită recunoștință și admirație. Un astfel de om a fost Ion Chelaru, fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni — un pedagog devotat, un om al valorilor și un model […]
15:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că, în cooperare cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Operațiunea continuă investigațiile începute pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții, iar trei persoane au fost reținute. Potrivit CNA, în vizorul […]
15:20
Întreprinderea „AVE Ungheni” SRL dispune, de curând, de o autospecială modernă pentru colectarea deșeurilor. Aceasta a ajuns recent la Ungheni. Întreprindera a mai achiziționat, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei municipiului Ungheni („Managementul deșeurilor. Noi dotări pentru „AVE Ungheni” SRL”) un lot de 450 de containere noi. Dotările sunt oferite în cadrul proiectului „Modernizarea […]
12:20
Profesorii din Ungheni, pregătiți să devină voluntari în protecția mediului și siguranța comunității # Unghiul
Patru zile de exerciții, simulări și discuții interactive au transformat profesorii din Ungheni în voluntari pregătiți să acționeze pentru mediu și siguranța comunității. Activitățile au avut loc la Centrul de Informare pentru Cetățeni, între 18 și 21 noiembrie 2025, în cadrul proiectului RiAdapt, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Profesorii din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Pe 28 noiembrie 2025, elevii și cadrele didactice din 9 instituții de învățământ din Ungheni au participat la un eveniment deosebit organizat de Direcția Situații Excepționale Ungheni – „Ziua Ușilor Deschise”. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor și adulților cu măsurile esențiale de prevenire și reacție în situații de urgență, dar și apropierea acestora […]
12:40
Ziua Națională a României, sărbătorită cu emoție la Filiala de Carte Românească „George Barițiu” Brașov-Ungheni # Unghiul
Ziua Națională a României a fost marcată cu bucurie și emoție la Filiala de Carte Românească „George Barițiu” din Brașov-Ungheni. Tricolorul, muzica și spiritul comunității au creat o atmosferă caldă, aducând România mai aproape de inimile tuturor celor prezenți. La această sărbătoare, elevii și vizitatorii au fost întâmpinați cu brățări tricolore, simbol al unității și […]
11:20
Fabrica „Covoare Ungheni”, liderul industriei de covoare din Europa de Est și unul dintre cei mai importanți producători mondiali de covoare naturale, marchează anul acesta un moment istoric – jubileul de 45 de ani de activitate. Cu această ocazie specială, cumpărătorii sunt invitați să sărbătorească alături de fabrică prin promoții fără precedent: ➡️ -45% reducere […]
11:00
Ritmul de creștere economică a Republicii Moldova încetinește, în timp ce rata sărăciei continuă să crească, potrivit raportului „Starea Țării 2025”, prezentat de Expert-Grup. Boom-ul creditelor pentru persoanele fizice a ajuns la +53%, fapt ce influențează direct creșterea sărăciei, transmite IPN. Conform studiului, producția agricolă a scăzut cu 19% în anul trecut, ceea ce a […]
8 decembrie 2025
15:20
Două proiecte majore de infrastructură, lansate la Ungheni în prezența vicepremierului și a conducerii ADR Centru # Unghiul
Municipiul Ungheni a găzduit pe 27 noiembrie vizita Vicepremierului, Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de directorul ADR Centru, Ion Pînzari. Cu această ocazie, au fost semnate două contracte importante ce vizează dezvoltarea economică și modernizarea infrastructurii orașului. Primarul, Vitalie Vrabie, a menționat că unul dintre proiecte se află deja într-un stadiu avansat […]
14:30
Cetățenii sunt îndemnați să aleagă produse autohtone atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Campania lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la final de an, cu genericul „Cumpăr BUN de-acasă”, urmărește sprijinirea producătorilor locali prin promovarea produselor agricole și alimentare de origine autohtonă, transmite IPN. Ministerul subliniază că decizia de a cumpăra […]
12:40
Pe 10 decembrie, în toate magazinele proprii, clienții vor beneficia de o reducere de -45% la întregul sortiment. În perioada 8–14 decembrie, va fi oferită o reducere suplimentară de -10% pentru toți cei care vor să aducă un strop de tradiție și autenticitate în casele lor. Magazinele pot fi vizitate în Chișinău, Ungheni și Bălți. […]
12:20
Așteptările mele sunt cele care mi-au adus un gust amar și nu pentru că oamenii și-au călcat cuvântul. Nu e vina lor că am crezut în ei, ci e vina mea că am pus preț pe vorbe deșarte. Iau oamenii așa cum se prezintă, le deschid ușa sufletului, fără să mă gândesc la consecințe, fără […]
10:50
Peste 100 de copii au fost dezinstituționalizați pentru o îngrijire mai bună în comunitate # Unghiul
Peste 100 de copii, dintre cei 460 evaluați pe parcursul acestui an, au fost dezinstituționalizați și plasați în servicii de îngrijire de tip familial, precum tutela, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Casele de copii de tip familie, transmite IPN. Evaluările s-au desfășurat în 37 de instituții, cu implicarea specialiștilor instruiți în cadrul proiectului UNICEF […]
10:40
În cadrul vizitei de lucru în Ungheni Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întâlnire și cu cetățenii. Premierul a venit cu un mesaj optimist, subliniind atât impresiile pozitive în urma primei vizite în teritoriu, cât și proiectele strategice aflate pe agenda guvernului. „Unghenenii sunt oameni gospodari, prin modul în care își îngrijesc comunitățile […]
10:30
Violența digitală devine tot mai răspândită odată cu dezvoltarea rețelelor sociale. Printre riscurile identificate se numără furtul de identitate și distribuirea mesajelor denigratoare după separarea partenerilor, semne ale unei relații abuzive online. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul unei sesiuni informative dedicate violenței împotriva femeilor în mediul digital, transmite IPN. Daniela Dabija, managera Telefonului […]
6 decembrie 2025
12:30
Circa 30 de voluntari au răspuns sâmbătă, 29 octombrie, apelului ungheneanului Ion Poia și au plantat aproximativ 100 de puieți de arțar și nuc în preajma traseului de motocros amenajat anul acesta la marginea municipiului Ungheni. Acțiunea a fost susținută de Primăria municipiului Ungheni, care a oferit materialul săditor, iar angajații Întreprinderii Municipale „Spații Verzi” […]
5 decembrie 2025
12:40
Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 […]
12:30
„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane”, Albert Einstein. Așa este, tocmai ne găsim în noianul informațional și tot aplaudăm, fiind tot mai mulți cuceriți de el. Inflația informațională scade, fără să ne dăm seama din profunzimea înțelegeri cotidiene. Valorile umane și experiențele noastre se transformă într-un colaj […]
12:20
Într-o societate în care graba, migrația și singurătatea sapă adânc în viețile oamenilor, un grup de elevi din clasele a XII-a de la LT „Gh. Asachi” din Ungheni a ales să nu rămână spectator. Sub îndrumarea profesoarei Oxana Timoșco, acești tineri au decis să întrebe, să observe și, mai ales, să acționeze. Totul a pornit […]
4 decembrie 2025
13:40
Micii cititori, elevi ai claselor primare I-a „C” și a II-a „D” de la LT „A. Pușkin” Ungheni, învățătoare Tatiana Procopi, Tamara Cadeniuc și Viorica Butnaru, au pătruns într-un univers fascinant al literaturii naționale, parte din patrimoniul european! Această experiență face parte din proiectul edu-cațional „Sub cușma lui Guguță descoperim farmecul lecturii” și a purtat […]
13:40
Tronsonul de cale ferată Iași-Ungheni va fi complet electrificat, marcând astfel prima porțiune de cale ferată electrificată de pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, transmite IPN. Potrivit lui Bolea, proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de Ministerul Infrastructurii de la Chișinău și […]
13:30
În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, Biroul de probațiune Ungheni a avut în evidență 39 de persoane monitorizate electronic în baza ordonanțelor de protecție emise de instanțele de judecată. Măsura a fost aplicată în cazurile de violență domestică, în vederea sporirii siguranței victimelor și a controlului asupra comportamentului agresorilor. Potrivit instituției, pentru două […]
11:50
În baza unei informații operative referitoare la consumul și deținerea ilegală de substanțe narcotice, polițiștii de investigații din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, transmite Poliția Republicii Moldova pe pagina de facebook. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, […]
3 decembrie 2025
15:40
Într-o vreme a grabei și a uitării, când devotamentul pare o virtute rară, există oameni care nu caută aplauze, ci lasă urme adânci în inimile celor pe care îi formează. Un astfel de om este fosta directoare a LT „Ion Creangă”- Zinaida Vrabie, care a transformat școala într-o poveste vie, scrisă cu trudă, cu iubire […]
13:30
La Ungheni, colectarea selectivă a deșeurilor nu e doar o obligație legală, ci o nevoie urgentă într-un oraș în continuă creștere. Sistemul a început promițător în 2008 – un parteneriat public-privat încheiat între Consiliul Municipal Ungheni și grupul austriac AVE/Energie AG. Au fost instalate containere etichetate corespunzător: „hârtie”, „plastic” și „gunoi menajer”. Totuși, după 17 ani, doar 10%-15% din gunoiul colectat […]
12:40
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Unghiul prezintă situația actuală a persoanelor cu dizabilități din raionul Ungheni și din Republica Moldova, în baza celor mai recente date oficiale. Ungheni: 1 din 7 persoane are o dizabilitate Potrivit datelor Recensământului Populației și Locuințelor, în raionul Ungheni locuiesc 71.277 de […]
12:30
În anul 2024, în raionul Ungheni au fost raportate 10 accidente de muncă. Datele oferite redacției de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) arată că incidentele au avut loc în industria prelucrătoare (Notă: ramură a industriei care se ocupă cu transformarea materiilor prime în produse finite, fie prin muncă manuală, fie cu ajutorul utilajelor sau […]
11:50
Azi, 3 decembrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, o sărbătoare stabilită de ONU în 1992. În acest context, vă prezentăm povestea de viață a lui Vadim Negură, bărbatul din Pîrlița Ungheniului, care a transformat tragedia într-o lecție de curaj. De la el mai aflăm cum statul l-a ajutat, în ce ar mai trebui să […]
09:30
Cartea „Istoria vie a satelor Drujba, Hârcești și Mînzătești”, apărută recent, poartă semnătura Elenei Cebotaru, șefa Bibliotecii Publice Drujba, și adună la un loc vocile, memoria și amintirile oamenilor care au trăit istoria pe viu. „Mărturii din trecut, lecții pentru viitor” s-a născut din dorința de a păstra vie memoria unei lumi care dispare încet, […]
2 decembrie 2025
15:20
Pompierii din Ungheni au lansat o nouă campanie de informare a cetățenilor cu privire la regulile de securitate în sezonul rece. Totodată, specialiștii au oferit instruiri privind utilizarea în siguranță a surselor de încălzire în sezonul rece. Primele localități, unde au mers angajații Serviciului Prevenție al DSE Ungheni, împreună cu autoritățile locale, asistenți sociali și […]
12:10
Un atelier cu genericul „Creează, editează, inspiră” este una din șirul activităților preconizate în cadrul lunii tineretului la Centrul Raional de Tineret Ungheni. Un grup de tineri au fost instruiți joi, 20 noiembrie, de către voluntarii centrului la capitolul folosirea corectă a inteligenții artificiale. „Activitatea este organizată de însăși tinerii centrului, de la egal la […]
09:50
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost echipate cu dispozitive GPS, iar traseele vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă online, și prin aplicații mobile. Platforma permite urmărirea în timp real a vehiculelor care transportă elevi, controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de parcurs și optimizarea rutelor. Scopul este de a crește siguranța elevilor și […]
09:30
Drumarii vor fi mobilizați prin Serviciul 112 în caz de accidente și condiții meteo extreme # Unghiul
Drumarii vor fi mobilizați de operatorii Serviciului de Urgență 112 în situațiile care pot afecta siguranța circulației rutiere. Măsura este prevăzută într-un acord de colaborare care stabilește un mecanism comun de reacție la incidentele de pe drumurile naționale, transmite IPN. Ștefan Popa, directorul Administrației Naționale a Drumurilor, a declarat că o coordonare eficientă între drumari […]
1 decembrie 2025
15:10
Șase școli din raionul Ungheni au primit donații prin MPay în valoare de peste 42 de mii de lei # Unghiul
Șase instituții de învățământ din raionul Ungheni au beneficiat, în perioada iunie 2024 – octombrie 2025, de donații în valoare totală de 42.572 de lei, efectuate prin serviciul guvernamental MPay, potrivit unui raport al Ministerului Educației și Cercetării. MPay este platforma guvernamentală de plăți electronice, gestionată de Agenția de Guvernare Electronică, care permite cetățenilor să achite […]
15:10
Temperaturile din decembrie vor fi mai blânde decât norma medie prevăzută pentru această lună. În schimb, se anunță ploi și zăpadă în cantități obișnuite, a comunicat pentru IPN Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Prima zi de iarnă a adus temperaturi pozitive atât noaptea – între +2 și +8 grade, cât și ziua – cu maxime între […]
14:40
Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070 […]
12:20
Știam, din întreaga istorie a omenirii, doar două mari reînvieri — cea a lui Lazăr și cea a lui Isus. Ei bine, moldovenii au parte de o a treia, una pur autohtonă: reînvierea fosilelor politice. Ani la rând, liniște absolută. Niciun sunet, niciun comunicat. Și tocmai când începi să crezi că s-au retras definitiv în […]
11:20
44,3% din cetățenii care au vârsta de 15 ani și mai mult, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din moldoveni, sunt activi pe piața muncii. Respectiv, numărul celor care lucrează sau caută un loc de muncă este mai mic decât al celor care nu sunt deloc implicați în activități economice. Sunt date și constatări […]
10:10
În luna octombrie, cererea netă de valută a agenților economici a depășit oferta provenită de la persoanele fizice, gradul de acoperire coborând la 82%, față de 83,6% în septembrie, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Oferta netă de valută de la populație a crescut în octombrie cu 29,4 milioane […]
29 noiembrie 2025
15:20
În raionul Ungheni, de la începutul anului 2025 și până la moment, au fost înregistrate de către Inspectoratul de Poliție Ungheni 603 sesizări privind violența în familie, un fenomen care continuă să afecteze numeroase familii din regiune. „Cifra sesizărilor este mare și ne arată că fenomenul rămâne unul grav. Fiecare caz este o tragedie care […]
12:30
La începutul anului 2025, raionul Ungheni număra 19 709 pensionari, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS). Un fapt care atrage atenția este că aproape fiecare al patrulea dintre ei rămâne activ pe piața muncii. Astfel, 4 875 de pensionari continuă să lucreze, mulți dintre ei fiind motivați atât de necesitatea financiară, cât și de […]
