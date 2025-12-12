Schimbări în sistemul de asigurări medicale, pentru acces mai ușor al pacienților la tratament

11:20

44,3% din cetățenii care au vârsta de 15 ani și mai mult, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din moldoveni, sunt activi pe piața muncii. Respectiv, numărul celor care lucrează sau caută un loc de muncă este mai mic decât al celor care nu sunt deloc implicați în activități economice. Sunt date și constatări […]