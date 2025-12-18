Fiecare al nouălea moldovean afirmă că țara trece prin criză economică, sondaj IMAS
Unghiul, 18 decembrie 2025 09:30
Moldova se confruntă cu dificultăți economice, afirmă 87% dintre moldoveni. Alți 10% nu recunosc existența unei crizei. În același timp, puțin peste jumătate dintre cetățeni se arată încrezători că în anul viitor vor veni investitori străini în țară. Sunt câteva dintre concluziile Barometrului socio-politic IMAS. Directorul general al companiei, Doru Petruți, a explicat, într-o conferință de […]
Acum 30 minute
09:30
Acum 24 ore
15:20
Gheorghe Gorencu, care spre marele nostru regret nu mai este printre noi, a rămas în inimile și memoria locuitorilor din satul Unțești ca o personalitate cu care ne mândrim. Gheorghe Gorencu, este fostul antrenor la Secția Haltere Unțești, care și astăzi din ceruri veghează reuşitele halterofililor din localitate. Viața lui Gheorghe Gorencu Viața unui om […]
14:30
Recensământul din 2024 arată că numărul persoanelor cu dificultăți funcționale este mult mai mare decât indică datele oficiale despre dizabilitate. Această discrepanță sugerează că multe persoane care se confruntă cu probleme de mobilitate, vedere, auz sau alte limitări nu sunt recunoscute în sistemul oficial. Constatarea îi aparține Ludmilei Malcoci, membru al Consiliului de administrare a […]
12:20
Felicitări sportivilor și antrenorului Iurie Cebaniuc, de la secția de Karate-Do a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din municipiul Ungheni, pentru devotamentul, disciplina și evoluția deosebită demonstrate la Turneul Internațional de Karate în memoria „A. Zaikina”, Ediția a XVII-a, desfășurat pe 6 decembrie 2025, în municipiul Chișinău. Pe locul I s-au clasat: Petru Isac, […]
12:00
Salariul minim pe țară va constitui 6 300 de lei de la 1 ianuarie 2026, cu 800 de lei mai mult decât în prezent. Totodată, salariul mediu lunar pe economie va ajunge la 17 400 de lei, cu 1 300 de lei mai mare decât în acest an. Deciziile au fost aprobate în ședința de […]
11:40
Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de elaborare, […]
Ieri
15:30
Vitalie Vrabie, primarul de Ungheni: „Vă încurajez, stimați ungheneni, să renunțați la transportul personal în favoarea celui public” # Unghiul
Municipiul Ungheni are o nouă flotă de autobuze pentru transportul public urban. Săptămâna trecută, pe 27 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a înmânat oficial primarului Vitalie Vrabie cheile primelor 14 microbuze (cu capacitatea de 30 de locuri fiecare), care au ajuns deja la Ungheni. Urmează să ajungă și cele patru autobuze cu capacitatea de 60 de […]
12:10
Elevii Școlii Sportive Raionale Ungheni au obținut 11 medalii la Campionatul municipiului Ungheni # Unghiul
Elevii Școlii Sportive Raionale Ungheni au înregistrat performanțe remarcabile la Campionatul municipiului Ungheni, obținând 11 medalii, dintre care 6 de aur, 4 de argint și 1 de bronz. Potrivit antrenorilor Veaceslav Mihalachi și Veaceslav Nica, aproape întreaga echipă – circa 18–19 copii din cei aproximativ 30 înscriși la școală – a participat la competiție și […]
11:20
Recent problema ce ține de sectorul zootehnic al raionului a fost pusă în discuție în cadrul unei ședințe comune de lucru a președintelui raionului cu factorii de decizie din teritoriu. Cu un raport de totalizare privind rezultatele anului agricol 2025 a venit șeful Secției Agricultură și Alimentație, Viorel Scutaru. Despre situația la zi în sectorul […]
11:20
Plățile cu cardul cresc: achitările moldovenilor pot depăși 100 de miliarde de lei într-un an # Unghiul
Plățile cu cardul în ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, în creștere cu 25% în ultimii cinci ani. Potrivit expertului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, aceasta cea mai rapidă creștere din istorie și astfel plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar, transmite IPN. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Nouă spitale din Moldova vor fi reabilitate energetic, printr-o investiție de 73 de milioane de euro în cadrul proiectului INSPIREE. Conform obiectivelor, vor fi reduse costurile la energie, va crește confortul pacienților, clădirile vor funcționa după standarde moderne, se vor reduce emisiile de carbon, se vor reduce costurile la utilități, vor fi redirecționate fonduri către […]
14:00
Beneficiarii compensațiilor la energie, care au optat pentru plata în numerar, își pot ridica banii de la oficiile poștale începând de astăzi, 15 decembrie. Sumele se acordă pe baza buletinului de identitate, transmite IPN. Pentru persoanele care au ales să primească compensațiile pe cardul bancar, plățile au început să fie procesate din 12 decembrie. Ministerul […]
12:20
Venirea și aflarea noastră pe acest pământ este ca o călătorie în necunoscut, dar nu în eternitate, căci labirinturile vieții ne demonstrează că totul în viață este efemer. Parcursul fiecăruia din noi prin această ciclicitate vitală este cu bune și rele, cu prieteni și dușmani. Oricât nu am fi încrezuți în sine se cunoaște că […]
11:00
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 2,2-2,8% în anul viitor, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, , transmite IPN. Potrivit MDED, creșterea se va înregistra pe fundalul consolidării cererii interne, al relansării industriei și avansului proiectelor investiționale. Creșterea economică va fi influențată și de relansarea industriei, menținerea agriculturii pe un trend ascendent, stabilizarea […]
11:00
În Republica Moldova a fost lansată prima resursă informațională dedicată prevenirii violenței digitale și protecției femeilor și fetelor în mediul online – eViolenta.md. La inaugurarea platformei, autoritățile au menționat că această resursă constituie un spațiu sigur pentru utilizatori, care se pot informa despre formele de violență digitală și pot primi sprijin de la specialiști, transmite […]
12 decembrie 2025
14:50
Cinci primării din Ungheni vor moderniza drumurile locale cu finanțare de stat prin Programul „Europa este aproape” # Unghiul
Cinci localități din raionul Ungheni au fost incluse în noul lot de 133 de proiecte selectate la nivel național pentru modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Acestea vor fi finanțate din bugetul de stat, prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). În comuna Hîrcești, fondurile alocate vor permite reabilitarea […]
12:20
Lumea în care trăim se mișcă prea repede pentru a-și mai auzi propriile gânduri și propriul suflet. Ne trezim dimineața și înainte de a privi cerul, privim ecranul. Înainte de a spune „bună dimineața” și a oferi o îmbrățișare celor dragi, verificăm notificările. Omul modern, deși este înconjurat de confort și cu acces aproape nelimitat […]
11:50
Peste 605 mii dintre cele aproximativ 783 de mii de cereri depuse în luna noiembrie pentru compensații la energie au fost aprobate. Mai mult de jumătate dintre gospodăriile eligibile vor primi compensația maximă – 800 de lei pentru cei care se încălzesc cu lemne sau cărbune și 1 000 de lei pentru consumatorii celorlalte tipuri […]
11:40
Schimbări în sistemul de asigurări medicale, pentru acces mai ușor al pacienților la tratament # Unghiul
Accesul pacienților la tratament urmează să fie simplificat, iar procedurile medicale și farmaceutice – mai eficiente. Sunt prevederi ce se conțin în modificările avizate de Guvern în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, cu scopul de a reduce barierele administrative și timpul de așteptare pentru pacienți, transmite IPN. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, […]
11:20
Copiii cu cerințe educaționale speciale, care până acum terminau doar clasa a IX-a, vor putea să învețe încă trei ani. În această perioadă, elevii cu dizabilități intelectuale severe se vor concentra pe dezvoltarea independenței și abilităților de viață, nu pe materiile liceale. Programul-pilot, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, va începe în februarie 2026, transmite […]
11 decembrie 2025
14:40
Prețul de referință pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 de lei în anul viitor. Serviciul Fiscal de Stat anunță că va fi sancționată vânzarea țigaretelor și a țigărilor de foi la un preț mai mic decât această valoare, transmite IPN. Comercianții care nu respectă regulile riscă amenzi calculate între 30% și 50% […]
14:00
Vaccinarea antigripală: rata la adulți cu boli cronice – 83%, la gravide și copii – sub 2% # Unghiul
Adulții cu maladii cronice reprezintă categoria de risc cu cea mai mare rată de vaccinare împotriva gripei sezoniere, depășind ușor 83% în sezonul gripal 2025-2026. La polul opus se află gravidele, unde acoperirea vaccinală este extrem de scăzută, nedepășind pragul de 1%. Un nivel redus se înregistrează și în rândul copiilor cu maladii cronice – […]
13:50
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […]
13:50
Tot mai mulți elevi aleg să se înscrie la învățământul profesional tehnic. În acest an academic, numărul tinerilor înscriși la studii tehnice secundare și post-secundare a crescut cu circa 10%. Datele au fost prezentate în raportul anual al Biroului Național de Statistică, transmite IPN. În învățământul profesional tehnic secundar își fac studiile aproape 14 500 […]
13:10
Potrivit Federației Moldo-venești de Fotbal (FMF), FC Haiduc Bumbăta a câștigat titlul de campioană a raionului Ungheni la fotbal, ediția 2025. În finala disputată pe stadionul municipal Ungheni, formația antrenată de Alexandru Naziru s-a impus cu scorul de 2-1 în fața echipei FC Mănoilești, după prelungiri. Golurile campionilor au fost marcate de Nicolae Nistiriuc și […]
12:30
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Direcției Educație Ungheni, în documentul intitulat „Informație privind posturile didactice vacante pe perioadă nedeterminată din instituțiile de învățământ din subordine, distribuite pe instituții de învățământ general, pentru anul de studii 2025–2026”, se deduce următoarele: În prezent, rețeaua șco-lară din raion înregistrează 78 de posturi didactice vacante cu o normă de […]
10 decembrie 2025
15:30
Ion Chelaru – fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni # Unghiul
Educația este unul dintre cele mai importante piloni ai unei societăți, iar oamenii care și-au dedicat viața formării noilor generații merită recunoștință și admirație. Un astfel de om a fost Ion Chelaru, fondator și primul director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Ungheni — un pedagog devotat, un om al valorilor și un model […]
15:20
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că, în cooperare cu Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Operațiunea continuă investigațiile începute pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții, iar trei persoane au fost reținute. Potrivit CNA, în vizorul […]
15:20
Întreprinderea „AVE Ungheni” SRL dispune, de curând, de o autospecială modernă pentru colectarea deșeurilor. Aceasta a ajuns recent la Ungheni. Întreprindera a mai achiziționat, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei municipiului Ungheni („Managementul deșeurilor. Noi dotări pentru „AVE Ungheni” SRL”) un lot de 450 de containere noi. Dotările sunt oferite în cadrul proiectului „Modernizarea […]
12:20
Profesorii din Ungheni, pregătiți să devină voluntari în protecția mediului și siguranța comunității # Unghiul
Patru zile de exerciții, simulări și discuții interactive au transformat profesorii din Ungheni în voluntari pregătiți să acționeze pentru mediu și siguranța comunității. Activitățile au avut loc la Centrul de Informare pentru Cetățeni, între 18 și 21 noiembrie 2025, în cadrul proiectului RiAdapt, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Profesorii din […]
9 decembrie 2025
15:30
Pe 28 noiembrie 2025, elevii și cadrele didactice din 9 instituții de învățământ din Ungheni au participat la un eveniment deosebit organizat de Direcția Situații Excepționale Ungheni – „Ziua Ușilor Deschise”. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor și adulților cu măsurile esențiale de prevenire și reacție în situații de urgență, dar și apropierea acestora […]
12:40
Ziua Națională a României, sărbătorită cu emoție la Filiala de Carte Românească „George Barițiu” Brașov-Ungheni # Unghiul
Ziua Națională a României a fost marcată cu bucurie și emoție la Filiala de Carte Românească „George Barițiu” din Brașov-Ungheni. Tricolorul, muzica și spiritul comunității au creat o atmosferă caldă, aducând România mai aproape de inimile tuturor celor prezenți. La această sărbătoare, elevii și vizitatorii au fost întâmpinați cu brățări tricolore, simbol al unității și […]
11:20
Fabrica „Covoare Ungheni”, liderul industriei de covoare din Europa de Est și unul dintre cei mai importanți producători mondiali de covoare naturale, marchează anul acesta un moment istoric – jubileul de 45 de ani de activitate. Cu această ocazie specială, cumpărătorii sunt invitați să sărbătorească alături de fabrică prin promoții fără precedent: ➡️ -45% reducere […]
11:00
Ritmul de creștere economică a Republicii Moldova încetinește, în timp ce rata sărăciei continuă să crească, potrivit raportului „Starea Țării 2025”, prezentat de Expert-Grup. Boom-ul creditelor pentru persoanele fizice a ajuns la +53%, fapt ce influențează direct creșterea sărăciei, transmite IPN. Conform studiului, producția agricolă a scăzut cu 19% în anul trecut, ceea ce a […]
8 decembrie 2025
15:20
Două proiecte majore de infrastructură, lansate la Ungheni în prezența vicepremierului și a conducerii ADR Centru # Unghiul
Municipiul Ungheni a găzduit pe 27 noiembrie vizita Vicepremierului, Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de directorul ADR Centru, Ion Pînzari. Cu această ocazie, au fost semnate două contracte importante ce vizează dezvoltarea economică și modernizarea infrastructurii orașului. Primarul, Vitalie Vrabie, a menționat că unul dintre proiecte se află deja într-un stadiu avansat […]
14:30
Cetățenii sunt îndemnați să aleagă produse autohtone atât pentru mesele festive, cât și pentru consumul zilnic. Campania lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la final de an, cu genericul „Cumpăr BUN de-acasă”, urmărește sprijinirea producătorilor locali prin promovarea produselor agricole și alimentare de origine autohtonă, transmite IPN. Ministerul subliniază că decizia de a cumpăra […]
12:40
Pe 10 decembrie, în toate magazinele proprii, clienții vor beneficia de o reducere de -45% la întregul sortiment. În perioada 8–14 decembrie, va fi oferită o reducere suplimentară de -10% pentru toți cei care vor să aducă un strop de tradiție și autenticitate în casele lor. Magazinele pot fi vizitate în Chișinău, Ungheni și Bălți. […]
12:20
Așteptările mele sunt cele care mi-au adus un gust amar și nu pentru că oamenii și-au călcat cuvântul. Nu e vina lor că am crezut în ei, ci e vina mea că am pus preț pe vorbe deșarte. Iau oamenii așa cum se prezintă, le deschid ușa sufletului, fără să mă gândesc la consecințe, fără […]
10:50
Peste 100 de copii au fost dezinstituționalizați pentru o îngrijire mai bună în comunitate # Unghiul
Peste 100 de copii, dintre cei 460 evaluați pe parcursul acestui an, au fost dezinstituționalizați și plasați în servicii de îngrijire de tip familial, precum tutela, Serviciul de asistență parentală profesionistă sau Casele de copii de tip familie, transmite IPN. Evaluările s-au desfășurat în 37 de instituții, cu implicarea specialiștilor instruiți în cadrul proiectului UNICEF […]
10:40
În cadrul vizitei de lucru în Ungheni Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întâlnire și cu cetățenii. Premierul a venit cu un mesaj optimist, subliniind atât impresiile pozitive în urma primei vizite în teritoriu, cât și proiectele strategice aflate pe agenda guvernului. „Unghenenii sunt oameni gospodari, prin modul în care își îngrijesc comunitățile […]
10:30
Violența digitală devine tot mai răspândită odată cu dezvoltarea rețelelor sociale. Printre riscurile identificate se numără furtul de identitate și distribuirea mesajelor denigratoare după separarea partenerilor, semne ale unei relații abuzive online. Aceste aspecte au fost discutate în cadrul unei sesiuni informative dedicate violenței împotriva femeilor în mediul digital, transmite IPN. Daniela Dabija, managera Telefonului […]
6 decembrie 2025
12:30
Circa 30 de voluntari au răspuns sâmbătă, 29 octombrie, apelului ungheneanului Ion Poia și au plantat aproximativ 100 de puieți de arțar și nuc în preajma traseului de motocros amenajat anul acesta la marginea municipiului Ungheni. Acțiunea a fost susținută de Primăria municipiului Ungheni, care a oferit materialul săditor, iar angajații Întreprinderii Municipale „Spații Verzi” […]
5 decembrie 2025
12:40
Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 […]
12:30
„Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane”, Albert Einstein. Așa este, tocmai ne găsim în noianul informațional și tot aplaudăm, fiind tot mai mulți cuceriți de el. Inflația informațională scade, fără să ne dăm seama din profunzimea înțelegeri cotidiene. Valorile umane și experiențele noastre se transformă într-un colaj […]
12:20
Într-o societate în care graba, migrația și singurătatea sapă adânc în viețile oamenilor, un grup de elevi din clasele a XII-a de la LT „Gh. Asachi” din Ungheni a ales să nu rămână spectator. Sub îndrumarea profesoarei Oxana Timoșco, acești tineri au decis să întrebe, să observe și, mai ales, să acționeze. Totul a pornit […]
4 decembrie 2025
13:40
Micii cititori, elevi ai claselor primare I-a „C” și a II-a „D” de la LT „A. Pușkin” Ungheni, învățătoare Tatiana Procopi, Tamara Cadeniuc și Viorica Butnaru, au pătruns într-un univers fascinant al literaturii naționale, parte din patrimoniul european! Această experiență face parte din proiectul edu-cațional „Sub cușma lui Guguță descoperim farmecul lecturii” și a purtat […]
13:40
Tronsonul de cale ferată Iași-Ungheni va fi complet electrificat, marcând astfel prima porțiune de cale ferată electrificată de pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, transmite IPN. Potrivit lui Bolea, proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de Ministerul Infrastructurii de la Chișinău și […]
13:30
În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, Biroul de probațiune Ungheni a avut în evidență 39 de persoane monitorizate electronic în baza ordonanțelor de protecție emise de instanțele de judecată. Măsura a fost aplicată în cazurile de violență domestică, în vederea sporirii siguranței victimelor și a controlului asupra comportamentului agresorilor. Potrivit instituției, pentru două […]
11:50
În baza unei informații operative referitoare la consumul și deținerea ilegală de substanțe narcotice, polițiștii de investigații din Ungheni au depistat la domiciliul unui bărbat de 39 de ani o cantitate de masă vegetală cu miros specific de marijuana, transmite Poliția Republicii Moldova pe pagina de facebook. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Ungheni, […]
3 decembrie 2025
15:40
Într-o vreme a grabei și a uitării, când devotamentul pare o virtute rară, există oameni care nu caută aplauze, ci lasă urme adânci în inimile celor pe care îi formează. Un astfel de om este fosta directoare a LT „Ion Creangă”- Zinaida Vrabie, care a transformat școala într-o poveste vie, scrisă cu trudă, cu iubire […]
