Pentru unitatea bisericii creștine

Așteptările mele sunt cele care mi-au adus un gust amar și nu pentru că oamenii și-au călcat cuvântul. Nu e vina lor că am crezut în ei, ci e vina mea că am pus preț pe vorbe deșarte. Iau oamenii așa cum se prezintă, le deschid ușa sufletului, fără să mă gândesc la consecințe, fără […]