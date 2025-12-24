Premieră pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare

13:20

Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și cu interzicerea de a ocupa funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor, pe o perioadă de doi ani, pentru escrocherie. Pedepasa cu închisoarea a fost suspendată pe doi ani de […] Articolul S-a drept lucrător bancar și a înșelat o femeie de bani. Un tânăr, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.