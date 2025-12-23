UPDATE | Caz șocant la Anenii Noi: dispariții de persoane - investigate, iar doi suspecți au fost reținuți

10:40

Mai multe publicații naționale scot în prim-plan realizările R. Moldova din anul 2025 și analizează provocările pentru anul care urmează. Din presă mai aflăm că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană sunt nevoite să intre în șomaj tehnic, dar și că fostul premier, Vlad Filat, a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani.