Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,

11:20

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 17.12.2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont”. Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct. 65 din Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienţilor şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12 din 11.01.2024 care prevede că „Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că interfeţele lor respectă standardul deschis, comun şi sigur de comunicare emis de organizaţii de standardizare internaţionale sau europene astfel cum este stabilit în cerinţele funcţionale şi tehnice emise de Banca Naţională a Moldovei”. Cerințele reprezintă standardul național pentru Open Banking, fiind elaborat pe baza specificațiilor Berlin Group și adaptate necesităților pieței din Republica Moldova. Acestea sunt destinate prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și au ca obiectiv asigurarea conformității cu cadrul normativ național, facilitarea interoperabilității cu prestatorii de servicii terți și crearea unei platforme sigure și standardizate pentru utilizatori. Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09 ianuarie 2026, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: open.banking@bnm.md. Proiectul hotărârii şi nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română