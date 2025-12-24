Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,
BNM.md, 24 decembrie 2025 09:40
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 30 minute
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:30
09:30
09:30
Acum 2 ore
09:00
Acum 24 ore
Ieri
18:50
Acest calendar este orientativ şi include numai operaţiunile periodice desfăşurate prin intermediul licitaţiilor şi nu cuprinde detalii privind operaţiunile suplimentare, care ar putea fi derulate pe parcursul anului.
18:40
La sfârșitul trimestrului III 2025, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent, totodată, activele totale s-au redus nesemnificativ.
18:30
Ca urmare a analizelor și studiilor efectuate la situația de la finele trimestrului III 2025, s-a constatat un nivel adecvat de reziliență la riscul din sectorul bancar, caracterizat de mai multe dimensiuni ale riscurilor.
17:40
În luna noiembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 89,9% comparativ cu 82,1% în luna octombrie 2025.
17:00
17:00
17:00
12:10
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – noiembrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – noiembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 607,0 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
18:50
În luna noiembrie 2025, baza monetară a constituit 81 505,4 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,0 la sută față de luna octombrie 2025 și în creștere cu 0,4 la sută față de perioada similară a anului precedent.
18:20
În luna noiembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 566,1 milioane lei, micșorându-se cu 20,3 la sută față de luna octombrie 2025.
18:00
În luna noiembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 6 930,5 milioane lei, în descreștere cu 1,6 la sută față de luna precedentă.
17:10
Conferință de nivel înalt organizată de BNM: Un an istoric în care sistemul financiar al Republicii Moldova a devenit parte a marii familii europene # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a găzduit astăzi conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare”, un eveniment care a marcat un moment definitoriu pentru parcursul european al Republicii Moldova.
11:20
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 09.01.2026) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 17.12.2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont”. Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct. 65 din Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienţilor şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12 din 11.01.2024 care prevede că „Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că interfeţele lor respectă standardul deschis, comun şi sigur de comunicare emis de organizaţii de standardizare internaţionale sau europene astfel cum este stabilit în cerinţele funcţionale şi tehnice emise de Banca Naţională a Moldovei”. Cerințele reprezintă standardul național pentru Open Banking, fiind elaborat pe baza specificațiilor Berlin Group și adaptate necesităților pieței din Republica Moldova. Acestea sunt destinate prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și au ca obiectiv asigurarea conformității cu cadrul normativ național, facilitarea interoperabilității cu prestatorii de servicii terți și crearea unei platforme sigure și standardizate pentru utilizatori. Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09 ianuarie 2026, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: open.banking@bnm.md. Proiectul hotărârii şi nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
10:40
09:50
Monedă comemorativă din seria „Moldova Europeană”, în circulație din 19 decembrie 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.