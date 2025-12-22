Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna noiembrie 2025
BNM.md, 22 decembrie 2025 17:40
În luna noiembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 89,9% comparativ cu 82,1% în luna octombrie 2025.
19:00
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – noiembrie 2025 # BNM.md
În ianuarie – noiembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 4 607,0 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
18:50
În luna noiembrie 2025, baza monetară a constituit 81 505,4 milioane lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,0 la sută față de luna octombrie 2025 și în creștere cu 0,4 la sută față de perioada similară a anului precedent.
18:20
În luna noiembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 566,1 milioane lei, micșorându-se cu 20,3 la sută față de luna octombrie 2025.
18:00
În luna noiembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 6 930,5 milioane lei, în descreștere cu 1,6 la sută față de luna precedentă.
17:10
Conferință de nivel înalt organizată de BNM: Un an istoric în care sistemul financiar al Republicii Moldova a devenit parte a marii familii europene # BNM.md
Banca Națională a Moldovei a găzduit astăzi conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare”, un eveniment care a marcat un moment definitoriu pentru parcursul european al Republicii Moldova.
11:20
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 09.01.2026) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 17.12.2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Cerințelor funcționale și tehnice pentru interfețele prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont”. Elaborarea proiectului este condiționată de punerea în aplicare a pct. 65 din Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienţilor şi standardul deschis, comun şi sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12 din 11.01.2024 care prevede că „Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont se asigură că interfeţele lor respectă standardul deschis, comun şi sigur de comunicare emis de organizaţii de standardizare internaţionale sau europene astfel cum este stabilit în cerinţele funcţionale şi tehnice emise de Banca Naţională a Moldovei”. Cerințele reprezintă standardul național pentru Open Banking, fiind elaborat pe baza specificațiilor Berlin Group și adaptate necesităților pieței din Republica Moldova. Acestea sunt destinate prestatorilor de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont și au ca obiectiv asigurarea conformității cu cadrul normativ național, facilitarea interoperabilității cu prestatorii de servicii terți și crearea unei platforme sigure și standardizate pentru utilizatori. Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 09 ianuarie 2026, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: open.banking@bnm.md. Proiectul hotărârii şi nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
10:40
09:50
Monedă comemorativă din seria „Moldova Europeană”, în circulație din 19 decembrie 2025.
09:50
Începând cu 19 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei deschide o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”, lansând în circuitul numismatic prima monedă din această serie„Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”.
18 decembrie 2025
17:20
Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investițiile Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2026 # BNM.md
Aprobate pentru anul 2026 prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al BNM nr.43 din 11 decembrie 2025.
14:30
Fondul Monetar Internațional recunoaște progresele realizate de BNM în consolidarea supravegherii sectorului financiar și a cadrului de gestionare a crizelor, potrivit Declarației de încheiere a misiunii FMI privind consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI.
17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
14:00
BNM lansează un nou serviciu digital: Informația privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc semnată electronic # BNM.md
Banca Națională a Moldovei lansează un serviciu digital privind Informația privind cursul oficial în format digital – un instrument modern care simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la informații de interes public privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine.
11:00
Banca Națională a Moldovei organizează conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare” # BNM.md
BNM organizează pe data de 19 decembrie 2025 conferința de nivel înalt „BNM 2025 – Momentum European: Un an de progrese și integrare”, un eveniment dedicat anului 2025 și etapelor-cheie ale integrării Republicii Moldova în arhitectura financiară europeană.
15 decembrie 2025
10:40
Începând cu 16 decembrie 2025, BNM preia președinția Grupului Supraveghetorilor Bancari din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), una dintre cele mai importante platforme de cooperare între autoritățile de supraveghere bancară din regiune.
12 decembrie 2025
14:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Republica Moldova contribuie activ la dialogul european privind reziliența economică # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat la masa rotundă cu tema „Recovery and resilience at local level” (Politici de redresare și reziliență la nivel local), organizată de Academia de Studii Economice din București și German Marshall Fund.
11 decembrie 2025
13:20
