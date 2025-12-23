/VIDEO/ Prețul poliței medicale se dublează pentru unii moldoveni: Explicația de la CNAM

TV8, 23 decembrie 2025 21:50

/VIDEO/ Prețul poliței medicale se dublează pentru unii moldoveni: Explicația de la CNAM

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
22:20
Ultimul trofeu al anului: Napoli a cucerit Supercupa Italiei la fotbal TV8
Acum o oră
21:50
/VIDEO/ Minciuni care lasă conturile goale: Despre escrocheriile moderne doar la „Alo, TV8” TV8
21:50
/VIDEO/ Prețul poliței medicale se dublează pentru unii moldoveni: Explicația de la CNAM TV8
21:40
/VIDEO/ „Toți se feresc de el”: Detalii despre crimele de la Anenii Noi. Unii săteni, speriați de bărbatul suspect TV8
Acum 2 ore
21:20
Premieră în Republica Moldova: Energocom a cumpărat energie electrică de la un producător local TV8
21:10
/VIDEO/ Gala Olimpicilor 2025: Câți elevi din Moldova au fost premiați pentru rezultate excepționale TV8
20:40
Pierdere grea pentru Liverpool: Alexander Isak a fost operat de urgență TV8
Acum 4 ore
20:20
/LIVE/ Minciuni care lasă conturile goale: Despre escrocheriile moderne doar la „Alo, TV8” TV8
19:50
/VIDEO/ „Am aflat în aceeași zi”: Ministra de Interne precizează câte împușcături au fost la Inspectoratul Centru TV8
19:20
/VIDEO/ O nouă ședință eșuată la CMC: PSRM propune un acord cu MAN, iar PAS are o condiție TV8
18:30
Fără abonamente gratuite la transportul public: RTEC dezminte falsurile din online TV8
Acum 6 ore
17:50
Program extins de sărbători: Cum va circula trenul Chișinău-Iași TV8
17:50
Crime în serie la Anenii Noi? Poliția anunță un dosar complex și a reținut doi suspecți TV8
17:20
Din a treia încercare: Procurorul din dosarul „Kuliok”, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă TV8
17:00
Moldova păstrează accesul fără vize în Schengen: Recomandări suplimentare de la Bruxelles TV8
16:50
Prețuri noi la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 24 decembrie 2025 TV8
16:30
Dosarul „Blanchete pentru pașapoarte”: Câștig de cauză pentru ASP. Statul scapă de plata a peste 100 de milioane de lei TV8
Acum 8 ore
16:00
Mandat de arestare în Rusia pentru Garry Kasparov: Acuzat de „justificarea terorismului” TV8
15:30
Dispariție misterioasă la Anenii Noi: Două persoane au fost reținute. Versiunea principală a poliției TV8
15:00
Trafic sistat în PMAN pe 24 și 25 decembrie 2025: Cum va circula transportul public TV8
14:30
Activitate ilegală timp de nouă ani: Meșter în radioelectronică, trimis în judecată pentru pornografie infantilă TV8
Acum 12 ore
14:00
Moldova va avea patru noi ambasadori: Cine sunt candidații avizați pentru România, Ucraina, China și Franța TV8
13:40
/VIDEO/ Peste 130.000 de ouă au fost distruse: Ce descoperire periculoasă au făcut specialiștii ANSA TV8
13:30
Cod QR și informații suplimentare despre restricții: Cum va arăta noul permis de conducere TV8
13:10
/PROMO/ Minciuni care lasă conturile goale: Despre escrocheriile moderne, de la 20:00, doar la „Alo, TV8” TV8
13:00
/VIDEO/ Ghinionul lui Bogdan Țîrdea: Cum a rămas cu mașina blocată, după ce troleibuzul a doborât stâlpul TV8
12:30
Dumitru Obadă a fost reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor: „În acești doi ani am pornit motorul” TV8
12:10
/VIDEO/ Rusia atacă masiv Ucraina înainte de Crăciun pe stil nou: Un copil de 4 ani a murit în Jitomir TV8
12:00
Peste 130.000 de ouă au fost distruse: Ce descoperire periculoasă au făcut specialiștii ANSA TV8
11:40
/VIDEO/ Descarcerare de urgență la Drochia: Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier TV8
11:30
/VIDEO/ Doliu în lumea jocurilor video: Creatorul seriei Call of Duty a murit într-un accident rutier. Momentul, filmat TV8
11:10
/VIDEO/ Stâlp doborât de troleibuz în Chișinău: RTEC anunță o anchetă internă TV8
11:00
Continuă schimbările la Ministerul Culturii: Andrei Chistol pleacă din funcția de secretar de stat TV8
11:00
Peste 250 de femei din municipiul Chișinău au finalizat cu succes ediția 2025 a programului Women Digital Center /P/ TV8
10:30
/VIDEO/ Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi: Reciclează-le corect, gratuit și responsabil /P/ TV8
10:30
Ultima ședință de judecată din acest an: Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță TV8
10:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1399: Atac lângă Moldova, RO-Alert și explozii la Odesa. Zelenski are un anunț important TV8
10:10
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil /P/ TV8
10:10
Descarcerare de urgență la Drochia: Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier TV8
09:50
Program special de sărbători: Cum vor activa grădinițele din Chișinău TV8
Acum 24 ore
09:20
România a rămas fără ministru al Educației: Daniel David și-a dat demisia TV8
09:10
Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale /P/ TV8
08:50
/VIDEO/ Fără „molecule rusești” în gazul consumat în Moldova? Ministrul Energiei respinge speculațiile TV8
08:20
/VIDEO/ Șoc înainte de vacanță: Mașina unei familii, furată cu tot cu copii înăuntru TV8
07:40
Horoscop 23 decembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii caută stabilitate, Scorpionii analizează, Săgetătorii își fac planuri TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 23 decembrie 2025: Se așteaptă ninsori slabe. Care vor fi temperaturile minime TV8
22 decembrie 2025
23:10
/VIDEO/ Moldova poate scăpa de influența Rusiei fără șocuri majore? Kulminski: „Este o oportunitate unică” TV8
23:00
/VIDEO/ Cursa de tren Odesa-Chișinău, reluată temporar: Biletele sunt scumpe, dar oamenii se simt în siguranță TV8
22:30
/VIDEO/ Noi mărturii în favoarea lui Plahotniuc: Sturzu și Gherman aruncă săgeți spre PLDM TV8
Ieri
22:00
Au trecut cu brio de etapa a 17-a din La Liga: Barcelona, Real și Atletico Madrid, fără gol primit TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.