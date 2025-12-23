/VIDEO/ Gala Olimpicilor 2025: Câți elevi din Moldova au fost premiați pentru rezultate excepționale
TV8, 23 decembrie 2025 21:10
/VIDEO/ Gala Olimpicilor 2025: Câți elevi din Moldova au fost premiați pentru rezultate excepționale
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
Acum 2 ore
20:20
19:50
Acum 4 ore
19:20
Acum 6 ore
17:20
17:00
16:30
16:00
15:30
Acum 8 ore
14:30
14:00
13:40
13:30
Acum 12 ore
13:10
13:00
12:30
12:10
12:00
11:40
11:30
11:00
11:00
10:30
10:30
10:30
10:10
09:10
08:50
Acum 24 ore
07:40
07:10
22 decembrie 2025
23:10
23:00
22:30
22:00
Ieri
21:10
20:40
20:40
19:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.