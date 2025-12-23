Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil /P/

TV8, 23 decembrie 2025 10:10

Acum 5 minute
10:30
10:30
Ultima ședință de judecată din acest an: Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță TV8
10:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1399: Atac lângă Moldova, RO-Alert și explozii la Odesa. Zelenski are un anunț important TV8
Acum 30 minute
10:10
Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil /P/ TV8
10:10
Descarcerare de urgență la Drochia: Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier TV8
Acum o oră
09:50
Program special de sărbători: Cum vor activa grădinițele din Chișinău TV8
Acum 2 ore
09:20
România a rămas fără ministru al Educației: Daniel David și-a dat demisia TV8
09:10
Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale /P/ TV8
08:50
/VIDEO/ Fără „molecule rusești” în gazul consumat în Moldova? Ministrul Energiei respinge speculațiile TV8
Acum 4 ore
08:20
/VIDEO/ Șoc înainte de vacanță: Mașina unei familii, furată cu tot cu copii înăuntru TV8
07:40
Horoscop 23 decembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii caută stabilitate, Scorpionii analizează, Săgetătorii își fac planuri TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 23 decembrie 2025: Se așteaptă ninsori slabe. Care vor fi temperaturile minime TV8
Acum 12 ore
23:10
/VIDEO/ Moldova poate scăpa de influența Rusiei fără șocuri majore? Kulminski: „Este o oportunitate unică” TV8
23:00
/VIDEO/ Cursa de tren Odesa-Chișinău, reluată temporar: Biletele sunt scumpe, dar oamenii se simt în siguranță TV8
22:30
/VIDEO/ Noi mărturii în favoarea lui Plahotniuc: Sturzu și Gherman aruncă săgeți spre PLDM TV8
22:00
Au trecut cu brio de etapa a 17-a din La Liga: Barcelona, Real și Atletico Madrid, fără gol primit TV8
Acum 24 ore
21:10
/VIDEO/ Joaca de altădată, păstrată în timp: Unde se află unicul muzeu al jucăriilor din Moldova TV8
20:40
Uzina Metalurgică din Rîbnița intră în șomaj tehnic: Măsura, luată în timpul situației excepționale în economie TV8
20:40
/VIDEO/ Ciochină, absent la ședință după ce s-ar fi îmbolnăvit brusc: Procurorii se tem că ar putea fugi din țară TV8
19:50
UE prelungește sancțiunile economice împotriva Rusiei: Doi judecători, adăugați pe lista neagră TV8
19:10
Mașinărie invincibilă în Bundesliga: Câte goluri a marcat Bayern München în 2025 TV8
18:20
Referendum într-un sat din Cantemir? Locuitorii vor să-l revoce pe primar TV8
18:10
Vești proaste la sfârșit de an: Uzina Metalurgică din Râbnița intră în șomaj tehnic TV8
17:40
Chris Rea a murit: Celebrul interpret al piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani TV8
17:20
Duplex cumpărat pe datorie și acte semnate la Primărie: Arhitectul-șef adjunct din Chișinău, Igor Vrabie, sub lupa ANI TV8
17:10
Și-a aflat sentința: Vicepreședinta OT Rîșcani, a fostului PP Șor, dată în căutare TV8
16:20
Costurile liniei Chișinău-Vulcănești ar putea afecta facturile: Precizările ministrului Dorin Junghietu TV8
16:10
Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă /P/ TV8
15:50
/FOTO/ Artura și Emma, la datorie: Au descoperit peste 6.000 de țigarete la vamă TV8
15:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1398: Alertă privind Odesa, explozie la Moscova și oferta NATO. Kievul anunță „discuții productive” TV8
15:20
/VIDEO/ Ar fi avariat o mașină parcată și a fugit: Pedeapsa pe care o riscă un șofer beat TV8
14:50
Vlad Filat și prima sa soție, condamnați pentru spălare de bani în Franța: Legătura cu Loteria Națională TV8
14:20
Carburanți mai ieftini la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 23 decembrie 2025 TV8
13:50
/VIDEO/ Vama Palanca, deschisă pentru moldoveni: Alerta de călătorie spre Odesa rămâne în vigoare TV8
13:20
„Situația rămâne foarte sensibilă”: Scade numărul cazurilor de boli respiratorii în Chișinău TV8
13:00
„Situația rămâne foarte sensibilă”: Scade numărul cazurilor de boli respiratorii TV8
12:30
/VIDEO/ Protest tăcut și scandal la CSM: Judecătoarea Marina Rusu a venit cu un copil în brațe, după ce s-a plâns pe Facebook TV8
12:20
/VIDEO/ Incendiu la un liceu din Capitală: Peste o mie de elevi au fost evacuați în două minute TV8
11:50
Focuri de armă de Ziua Poliției: Conducerea Inspectoratului Centru a fost demisă TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1398: Alertă în Rusia, explozie la Moscova și evacuare urgentă. NATO propune 3 niveluri de securitate TV8
11:20
Maroc, debut cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni: „Leii din Atlas” au învins fără emoții Comore TV8
Ieri
10:30
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc va întâlni Anul Nou după gratii: Instanța a acceptat cererea procurorilor TV8
10:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani: Astăzi este examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc TV8
09:50
/VIDEO/ Explozie la Moscova: A murit un general-locotenent care a luptat în Ucraina, Siria și Cecenia TV8
09:10
Țara din UE care renunță la scrisorile tradiționale: Cutiile poștale au fost deja vândute TV8
08:30
/VIDEO/ Patrula Akord - irezistibilă în seara dintre ani: Nu rata un Revelion de vis - pe 31 decembrie, doar la TV8 TV8
07:40
Horoscop 22 decembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii au o zi bună, Săgetătorii sunt optimiști, iar Racii caută liniște TV8
07:10
/METEO/ Vremea azi, 22 decembrie 2025: Ceață și nori pe cer la început de săptămână. Care vor fi temperaturile minime TV8
02:00
???? Este posibil să cumperi 10 ari de pământ în luxosul cartier din Valea Moril... TV8
21 decembrie 2025
21:20
Cele mai frumoase nouă târguri de Crăciun din Europa: Cum au fost votate de oamenii care le-au vizitat TV8
