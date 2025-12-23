/VIDEO/ Stâlp doborât de troleibuz în Chișinău: RTEC anunță o anchetă internă
TV8, 23 decembrie 2025 11:10
/VIDEO/ Stâlp doborât de troleibuz în Chișinău: RTEC anunță o anchetă internă
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
11:00
11:00
Acum o oră
10:30
10:30
10:30
Acum 2 ore
10:10
Acum 4 ore
09:10
08:50
07:40
Acum 6 ore
07:10
Acum 12 ore
23:10
23:00
22:30
Acum 24 ore
22:00
21:10
20:40
20:40
19:50
17:40
17:20
16:20
15:40
15:20
14:50
13:50
13:20
12:30
12:20
11:30
Ieri
11:20
10:30
10:20
09:50
09:10
08:30
07:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.