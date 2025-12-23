Profesioniștii din domeniul logisticii pot participa la programul de instruire MoveUp. CCI lansează înregistrările
Acum o oră
21:40
21:30
Veste bună pentru pasageri: curse suplimentare cu trenul Chișinău-Iași în perioada sărbătorilor # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, vor fi operate curse suplimentare pe ruta de tren Chișinău – Iași. Anunțul a fost făcut de întreprinderea „Calea Ferată din Moldova”, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea călătorilor, ...
Acum 2 ore
21:20
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 23 decembrie, precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri se va forma ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul predominan...
21:10
Șefa statului, Maia Sandu, a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății ...
21:10
VIDEO // Aprobat de Guvern: proceduri mai clare și mai sigure pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi noul Regulament cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, care va permite sporirea transparenței și clarității procesului pentru solicitanți, informează MOLDPRES.Ministra Afacerilor Interne, Daniel...
20:40
Energocom a procurat, în premieră, electricitate de la un producător local care utilizează baterii de stocare # Moldpres
Energocom a anunțat astăzi achiziția de energie electrică de la un producător local, care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS). Acesta deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, fiind stocată în baterii și livra...
20:30
Guvernului a aprobat astăzi modificări la schema Programului Național „Ajutor de stat”, ce țin de alinierea la reglementările Uniunii Europene. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a afirmat că decizia este nec...
Acum 4 ore
20:20
ANRE a aprobat tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de astăzi tarife și costuri reglementate în sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, informează MOLDPRES.Astfel, ANRE a aprobat tariful reglementat pentru ser...
19:40
Cooperarea moldo-chineză și posibilitățile de extindere a acesteia au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, informează MOL...
18:30
FOTO // Destinațiile turistice din nordul Republicii Moldova, puse în valoare prin turul „Inima Moldovei” # Moldpres
Destinațiile turistice din nordul Republicii Moldova au fost redescoperite de agenții de turism și ghizii naționali în cadrul turului informativ „INIMA MOLDOVEI”, organizat de Oficiul Național al Turismului în satele Ocnița și Naslavcea, cu scopul p...
18:30
Fotoreporterul MOLDPRES, Andrei Mardari, a primit titlul onorific „Om Emerit”: „E o notă pusă muncii mele” # Moldpres
Fotoreporterului Agenției Informaționale MOLDPRES i-a fost conferit titlul onorific de „Om Emerit”, în semn de înaltă recunoaștere a meritelor deosebite și a excelenței în activitatea pe care o profesează. Distincția i-a fost înmâ...
Acum 6 ore
18:20
Programul EcoVoucher: economii de circa 30 de milioane de lei în facturile a mii de familii care au procurat electrocasnice noi # Moldpres
Circa 40 de mii de familii din Republica Moldova au beneficiat, în ultimii doi ani, de sprijin financiar în valoare de până la șase mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi și eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Inițiativa a generat econ...
18:00
Granturi pentru dezvoltarea afacerilor locale: 79 de companii vor beneficia de finanțare nerambursabilă de 35,5 milioane de lei # Moldpres
Un număr de 79 de afaceri locale vor beneficia de granturi în valoare de 35,5 milioane de lei, care vor genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională și vor contribui la crearea a circa 300 de noi locuri de muncă, transmite MOLDPRES....
17:30
Secretarul general al Guvernului: „Primăria Chișinău rămâne autoritatea competentă pentru finanțarea Serviciului „Asistență personală” la nivel municipal” # Moldpres
Intervenția Guvernului în cazul asistenților personali din Chișinău, lăsați anul trecut fără salarii, a fost una de urgență și de ultimă instanță, pentru a proteja beneficiarii, însă acest lucru nu substituie responsabilitatea Primăriei, care răm&acir...
17:10
BTA: Aleksandar Nikolov și Karlos Nasar, în top zece în sondajul „Atleții Balcanici ai anului 2025” # Moldpres
Jucătorul de volei Aleksandar Nikolov și halterofilul Karlos Nasar s-au clasat în top 10 în cadrul celei de-a 52-a ediții a sondajului BTA „Atletul Balcanic al Anului” pentru 2025, transmite BTA.Ancheta tradițională a implicat agențiile național...
17:00
PAS marchează 10 ani de la înființare: „Împreună am făcut istorie și continuăm drumul european” # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, marchează zece ani de la înființare. Formațiunea a fost lansată la 23 decembrie 2015, când Maia Sandu a anunțat crearea mișcării politice „În PAS cu Maia Sandu&...
16:30
Sprijin pentru integrarea în UE: Danemarca oferă 2,8 milioane de euro sub formă de asistență tehnică pentru implementarea reformei justiției # Moldpres
Bugetul programului „Sprijin pentru integrarea în UE” va crește cu 2,8 milioane de euro, până la suma totală de 27,8 milioane de euro. Acest lucru va fi posibil datorită sprijinului oferit țării noastre de Danemarca sub formă de asistență tehnică...
Acum 8 ore
16:10
ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte: statul este exonerat de plăți de peste 100 de milioane de lei # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut câștig de cauză în apel în litigiul cu compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Curtea de Apel a respins pretențiile financiare în...
16:00
Moldova și Israel își consolidează cooperarea juridică: Parlamentul urmează să ratifice un nou acord # Moldpres
Republica Moldova va încheia un Acord de cooperare juridică în materie civilă și comercială cu Statul Israel, după ce Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană va propune plenului Parlamentului ratificarea tratatului, transmite MOLD...
15:50
Noul Regulament privind siguranța jucăriilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, în urma adoptării sale de către Parlamentul European și Consiliu, a anunțat Comisia Europeană. Regulamentul consolidează protecția copiilor împotriva substanțelor...
15:20
Mai multă siguranță pe drumurile publice: Guvernul introduce inspecții periodice pentru identificarea sectoarelor cu risc sporit # Moldpres
Drumurile publice vor fi supuse periodic inspecțiilor în domeniul siguranței rutiere. Acest lucru va permite identificarea sectoarelor cu risc sporit și stabilirea priorităților de intervenție pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere. Regulame...
14:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, despre incidentul din 19 decembrie: „Au fot trei împușcături, să permitem anchetei să clarifice circumstanțele” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul produs în data de 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, când un polițist a efectuat trei focuri de armă din arma sa personală. Ofici...
Acum 12 ore
14:20
Gala Olimpicilor 2025 // Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Moldpres
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tine...
14:00
Totalizările AȘM pentru 2025: cooperare internațională și susținerea tinerilor cercetători # Moldpres
Consolidarea dimensiunii europene a cercetării din Republica Moldova, cooperarea cu structuri științifice internaționale, susținerea tinerilor cercetători prin organizarea Școlii de vară, dialogurile cu laureați ai Premiului Nobel, precum și constituirea Rețelei Academ...
14:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. Agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent pe consolidarea diplomației economice. În dial...
14:00
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul ...
13:40
Cei mai buni elevi și profesorii acestora au fost premiați pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri internaționale...
13:40
13:30
Trafic sistat în PMAN în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe stil nou # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00. Măsura a fost luată în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe s...
13:20
13:10
Finanțarea expertizelor judiciare dispuse în cauzele penale și contravenționale va fi asigurată din bugetele instituțiilor publice de expertiză judiciară # Moldpres
Finanțarea expertizelor judiciare dispuse în cauzele penale și contravenționale va fi asigurată din bugetele instituțiilor publice de expertiză judiciară, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor conform legislației procesual penale. Un proiect în acest sens...
12:50
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat astăzi avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a celor patru ambasadori, comunică MOL...
12:50
Ministerul Finanțelor va avea un secretar de stat responsabil de domeniul digitalizării. Crearea funcției este prevăzută într-un proiect aprobat astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Secretarul de stat va gestiona procesul de elaborare a politicilor de digitaliza...
12:40
Un număr de 138 de instituții de învățământ din diferite localități ale țării vor primi, gratuit, seturi de echipamente IT. Lista instituțiilor beneficiare a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Fiecare instituție beneficiară va primi...
12:30
Procurorul anticorupție, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă. Comisia de evaluare a transmis raportul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează MOLDPRES.Raportul va fi făcut public după examinarea acestuia de către CSP, adoptarea hotărârii...
12:30
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Obiectivul nostru este ca toate localitățile din țară să fie interconectate cu transport public în comun” # Moldpres
Obiectivul autorităților este ca toate localitățile din țară să fie interconectate cu transport public în comun, iar responsabilii depun eforturi pentru a identifica soluții care să asigure echilibru între interesele cetățenilor, autorităților publice loc...
12:10
Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile # Moldpres
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și...
12:10
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „Problema asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale are o componentă tehnică și nu este de natură politică” # Moldpres
Problema asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale are o componentă tehnică și nu este de natură politică. Autoritățile moldovenești și partenerii europeni au oferit, la începutul crizei, o opțiune care este în vigoare. Declarația a fost făcută ...
12:00
Datele spațiale vor fi centralizate și digitalizate. Guvernul a aprobat Regulamentul sistemului informațional „Registrul denumirilor geografice” # Moldpres
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va re...
12:00
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securita...
11:20
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, la reuniunea ambasadorilor: „Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să pășească cu încredere în familia europeană” # Moldpres
Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca Republica Moldova să pășească cu încredere în familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandu Munteanu la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, ...
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova....
11:00
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Moldpres
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldo...
10:50
În Republica Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a...
10:40
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.„Daniel Rotaru va contribui la elabora...
10:40
Peste 132 de mii de ouă, distruse de ANSA pentru că prezentau pericol pentru sănătatea publică # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme, provenite de la operatorul economic SRL „ADALVA” (cod producător 3 MD IL 017), în care au fost depistate rezid...
10:30
Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice. Sistemul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”, document care stabilește cadrul legal și operațional pentru gestionarea unitară a den...
10:00
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, scoase din circuitul național. IGP anunță inițierea mai multor cauze penale și contravenționale # Moldpres
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, au fost scoase din circuitul național în urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate pe parcursul săptămânii trecute. De asemenea, în această perioadă, organele de forță au inițiat 44 de dos...
09:50
TOP 5 realizări în Agricultură: finanțare pentru fermieri, investiții record și pași decisivi spre UE # Moldpres
Anul 2025 a adus rezultate concrete pentru agricultura Republicii Moldova, marcate de investiții consistente, modernizare accelerată și pași importanți în direcția integrării europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat &i...
