Gala Olimpicilor 2025 // Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența”
Moldpres, 23 decembrie 2025 14:20
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tine...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
14:20
Gala Olimpicilor 2025 // Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Moldpres
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tine...
Acum o oră
14:00
Totalizările AȘM pentru 2025: cooperare internațională și susținerea tinerilor cercetători # Moldpres
Consolidarea dimensiunii europene a cercetării din Republica Moldova, cooperarea cu structuri științifice internaționale, susținerea tinerilor cercetători prin organizarea Școlii de vară, dialogurile cu laureați ai Premiului Nobel, precum și constituirea Rețelei Academ...
14:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova. Agenda discuțiilor a vizat prioritățile politicii externe, cu un accent pe consolidarea diplomației economice. În dial...
14:00
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul ...
13:40
Cei mai buni elevi și profesorii acestora au fost premiați pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri internaționale...
13:40
Acum 2 ore
13:30
Trafic sistat în PMAN în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe stil nou # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 24 decembrie, ora 13:00 – 25 decembrie, ora 05:00. Măsura a fost luată în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate ajunului Crăciunului pe s...
13:20
13:10
Finanțarea expertizelor judiciare dispuse în cauzele penale și contravenționale va fi asigurată din bugetele instituțiilor publice de expertiză judiciară # Moldpres
Finanțarea expertizelor judiciare dispuse în cauzele penale și contravenționale va fi asigurată din bugetele instituțiilor publice de expertiză judiciară, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor conform legislației procesual penale. Un proiect în acest sens...
12:50
Republica Moldova va avea noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat astăzi avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a celor patru ambasadori, comunică MOL...
12:50
Ministerul Finanțelor va avea un secretar de stat responsabil de domeniul digitalizării. Crearea funcției este prevăzută într-un proiect aprobat astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Secretarul de stat va gestiona procesul de elaborare a politicilor de digitaliza...
12:40
Un număr de 138 de instituții de învățământ din diferite localități ale țării vor primi, gratuit, seturi de echipamente IT. Lista instituțiilor beneficiare a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Fiecare instituție beneficiară va primi...
Acum 4 ore
12:30
Procurorul anticorupție, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă. Comisia de evaluare a transmis raportul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), informează MOLDPRES.Raportul va fi făcut public după examinarea acestuia de către CSP, adoptarea hotărârii...
12:30
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Obiectivul nostru este ca toate localitățile din țară să fie interconectate cu transport public în comun” # Moldpres
Obiectivul autorităților este ca toate localitățile din țară să fie interconectate cu transport public în comun, iar responsabilii depun eforturi pentru a identifica soluții care să asigure echilibru între interesele cetățenilor, autorităților publice loc...
12:10
Guvernul creează noi servicii și aprobă o serie de modificări ce sporesc protecția socială a copiilor, familiilor și categoriilor vulnerabile # Moldpres
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și...
12:10
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: „Problema asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale are o componentă tehnică și nu este de natură politică” # Moldpres
Problema asigurării regiunii transnistrene cu gaze naturale are o componentă tehnică și nu este de natură politică. Autoritățile moldovenești și partenerii europeni au oferit, la începutul crizei, o opțiune care este în vigoare. Declarația a fost făcută ...
12:00
Datele spațiale vor fi centralizate și digitalizate. Guvernul a aprobat Regulamentul sistemului informațional „Registrul denumirilor geografice” # Moldpres
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va re...
12:00
Permisul de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu va fi pus în circulație, anul viitor, în Republica Moldova. „Modelul 2025” a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Ambele permise vor fi dotate cu elemente noi de securita...
11:20
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, la reuniunea ambasadorilor: „Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să pășească cu încredere în familia europeană” # Moldpres
Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca Republica Moldova să pășească cu încredere în familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandu Munteanu la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, ...
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova....
11:00
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Moldpres
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldo...
10:50
În Republica Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a...
10:40
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.„Daniel Rotaru va contribui la elabora...
10:40
Peste 132 de mii de ouă, distruse de ANSA pentru că prezentau pericol pentru sănătatea publică # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme, provenite de la operatorul economic SRL „ADALVA” (cod producător 3 MD IL 017), în care au fost depistate rezid...
Acum 6 ore
10:30
Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice. Sistemul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”, document care stabilește cadrul legal și operațional pentru gestionarea unitară a den...
10:00
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, scoase din circuitul național. IGP anunță inițierea mai multor cauze penale și contravenționale # Moldpres
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, au fost scoase din circuitul național în urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate pe parcursul săptămânii trecute. De asemenea, în această perioadă, organele de forță au inițiat 44 de dos...
09:50
TOP 5 realizări în Agricultură: finanțare pentru fermieri, investiții record și pași decisivi spre UE # Moldpres
Anul 2025 a adus rezultate concrete pentru agricultura Republicii Moldova, marcate de investiții consistente, modernizare accelerată și pași importanți în direcția integrării europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat &i...
09:40
There are suspicions of violations of the investment contract provisions by Lukoil Company, and authorities are set to clarify responsibilities through legal procedures, says Prime Minister Alexandru Munteanu. The Prime Minister provided clarifications on the situation of Lukoil&...
09:40
Rusia a lansat marți dimineață, 23 decembrie, un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete și drone, vizând din nou infrastructura energetică a țării. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni, iar în unele zone au fost introduse de urgență dec...
09:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii și partenerii europeni pentru încheierea războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”. Declarația a fost făcută în contex...
Acum 8 ore
08:30
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului. Patru milioane de lei vor fi investite în activități dedicate tinerilor # Moldpres
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret, transmite MOLDPRES.Beneficiari direcți ai programului sunt peste 10.000 de...
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 84 de bani. Dolarul pi...
Acum 24 ore
22:20
Guvernul investighează investițiile Lukoil la Aeroportul Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu:„Vom analiza cronologia și probele disponibile pentru a lua deciziile corecte” # Moldpres
Există suspiciuni de încălcări ale prevederilor contractului de investiții de către Compania Lukoil și autoritățile urmează să clarifice responsabilitățile în cadrul procedurilor legale, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a făcut c...
22:20
EcoContact a elaborat un ghid cu reguli de comportament în ariile naturale protejate din Republica Moldova # Moldpres
Vizitatorii ariilor naturale protejate din Republica Moldova sunt invitați să respecte un ghid pentru a proteja mediul și biodiversitatea. Acesta a fost elaborat de Asociaţia obştească EcoContact şi subliniază că fiecare intrare într-un parc sau rezervație reprezi...
22:00
VIDEO // „Cumpăr BUN de-acasă” - wrap cu gust de Moldova: Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească # Moldpres
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, s-a alăturat campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă” și își îndeamnă colegii din Parlament să-i urmeze exemplul. Parlamentarul a mers la cumpără...
21:20
R. Moldova accelerează lupta împotriva corupţiei și reforma justiţiei: declarațiile premierului Alexandru Munteanu # Moldpres
Republica Moldova își continuă parcursul de consolidare a statului de drept prin reforme profunde în justiție și lupta împotriva corupției, subliniind importanța stabilității macroeconomice și a unui climat investițional atractiv. Declarațiile au fost...
20:50
Bugetul R. Moldova 2026: investiții majore și perspective de creștere economică, în viziunea prim-ministrului Alexandru Munteanu # Moldpres
Investițiile reprezintă motorul creșterii economice, iar efectele lor se vor vedea atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, susţine şeful Cabinetului de miniştri de la Chişinău, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.„Spre sfâr...
20:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Relațiile R. Moldova cu România se află la un apogeu și continuă să se dezvolte” # Moldpres
Relațiile Republicii Moldova cu România sunt în prezent la un nivel deosebit de aproape, potrivit declarației prim-ministrului Alexandru Munteanu, făcută în această seară la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, refer...
19:10
Programul „Buy Diaspora” deschide noi oportunități pentru antreprenorii moldoveni din străinătate și producătorii autohtoni # Moldpres
Antreprenorii moldoveni stabiliți peste hotare beneficiază de noi oportunități pentru extinderea afacerilor și consolidarea legăturilor economice cu Republica Moldova, prin lansarea inițiativei „Buy Diaspora”, susținută de Programul Națiunilor Unite pentru D...
18:50
FOTO // Tineri din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere # Moldpres
Peste 80 de tineri din raioanele Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au participat, în perioada octombrie–decembrie 2025, la o serie de seminare dedicate gestionării conflictelor prin dialog și mediere. Activitățile au fost organizate cu sprijinul Programu...
18:40
CEC a decis data desfășurării alegerilor la Taraclia și Orhei și inițierea procedurii pentru un referendum în comuna Sadîc # Moldpres
Locuitorii orașului Taraclia și cei ai municipiului Orhei sunt chemați să își aleagă primarul în cadrul unor alegeri locale noi, care vor avea loc duminică, 17 mai. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale care, la ședința de luni, 22 dec...
18:40
VIDEO // Peste 100 de antreprenoare din Moldova au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă # Moldpres
Peste o sută de femei agro-producătoare din întreaga țară au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă, o inițiativă construită pe baza experiențelor din teren și a nevoilor reale ale femeilor din sectorul agricol. Cu sprijinul Suediei, Nor...
18:20
Localitățile din Moldova pot accesa sprijin din partea UE şi PNUD pentru dezvoltarea proiectelor de investiții # Moldpres
Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au lansat Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități, o nouă inițiativă menită să sprijine autoritățile publice locale în atragerea investițiilor și consol...
18:20
FOTO // R. Moldova preia bune practici din România pentru gestionarea durabilă a râului Nistru și prevenirea dezastrelor naturale # Moldpres
Un grup de specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și din mediul academic a participat la o vizită de studiu &ici...
17:50
TOP 5 realizări în Educație: Alimentație gratuită în școli și număr record de tineri specialiști angajați în învățământ # Moldpres
Sistemul educațional a fost marcat în anul 2025 de schimbări majore, iar evoluțiile din domeniu au fost apreciate înalt de Comisia Europeană în ultimul Raport privind extinderea. Cele mai importante realizări ale anului care se încheie au fost prezent...
17:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Moldpres
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află l...
17:30
17:30
17:30
Igor Grosu, la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate: „Voi sunteți promotorii țării și ai dezideratului nostru de integrare europeană” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe.„Reprezentanții misiunilor noastre diploma...
17:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, pompierii și salvatorii din Republica Moldova au organizat „Ziua Ușilor Deschise”, un eveniment dedicat cetățenilor, în special copiilor, care au avut ocazia să descopere din interior cum decurge o zi din viața unu...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.