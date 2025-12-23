Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu
Moldpres, 23 decembrie 2025 11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova....
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
11:20
FOTO // Premierul Alexandru Munteanu, la reuniunea ambasadorilor: „Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să pășească cu încredere în familia europeană” # Moldpres
Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca Republica Moldova să pășească cu încredere în familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandu Munteanu la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, ...
Acum 30 minute
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova....
11:00
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Moldpres
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldo...
Acum o oră
10:50
În Republica Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a...
10:40
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.„Daniel Rotaru va contribui la elabora...
10:40
Peste 132 de mii de ouă, distruse de ANSA pentru că prezentau pericol pentru sănătatea publică # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme, provenite de la operatorul economic SRL „ADALVA” (cod producător 3 MD IL 017), în care au fost depistate rezid...
10:30
Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice. Sistemul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”, document care stabilește cadrul legal și operațional pentru gestionarea unitară a den...
Acum 2 ore
10:00
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, scoase din circuitul național. IGP anunță inițierea mai multor cauze penale și contravenționale # Moldpres
Droguri, în valoare de peste 7,4 milioane de lei, au fost scoase din circuitul național în urma investigațiilor și perchezițiilor efectuate pe parcursul săptămânii trecute. De asemenea, în această perioadă, organele de forță au inițiat 44 de dos...
09:50
TOP 5 realizări în Agricultură: finanțare pentru fermieri, investiții record și pași decisivi spre UE # Moldpres
Anul 2025 a adus rezultate concrete pentru agricultura Republicii Moldova, marcate de investiții consistente, modernizare accelerată și pași importanți în direcția integrării europene. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat &i...
09:40
There are suspicions of violations of the investment contract provisions by Lukoil Company, and authorities are set to clarify responsibilities through legal procedures, says Prime Minister Alexandru Munteanu. The Prime Minister provided clarifications on the situation of Lukoil&...
09:40
Rusia a lansat marți dimineață, 23 decembrie, un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete și drone, vizând din nou infrastructura energetică a țării. Explozii au fost raportate în mai multe regiuni, iar în unele zone au fost introduse de urgență dec...
09:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii și partenerii europeni pentru încheierea războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”. Declarația a fost făcută în contex...
Acum 4 ore
08:30
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului. Patru milioane de lei vor fi investite în activități dedicate tinerilor # Moldpres
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027. Localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret, transmite MOLDPRES.Beneficiari direcți ai programului sunt peste 10.000 de...
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 84 de bani. Dolarul pi...
Acum 24 ore
22:20
Guvernul investighează investițiile Lukoil la Aeroportul Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu:„Vom analiza cronologia și probele disponibile pentru a lua deciziile corecte” # Moldpres
Există suspiciuni de încălcări ale prevederilor contractului de investiții de către Compania Lukoil și autoritățile urmează să clarifice responsabilitățile în cadrul procedurilor legale, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a făcut c...
22:20
EcoContact a elaborat un ghid cu reguli de comportament în ariile naturale protejate din Republica Moldova # Moldpres
Vizitatorii ariilor naturale protejate din Republica Moldova sunt invitați să respecte un ghid pentru a proteja mediul și biodiversitatea. Acesta a fost elaborat de Asociaţia obştească EcoContact şi subliniază că fiecare intrare într-un parc sau rezervație reprezi...
22:00
VIDEO // „Cumpăr BUN de-acasă” - wrap cu gust de Moldova: Radu Marian îl provoacă pe Igor Grosu, dar și pe Renato Usatîi să cumpere produse locale și să gătească # Moldpres
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, s-a alăturat campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă” și își îndeamnă colegii din Parlament să-i urmeze exemplul. Parlamentarul a mers la cumpără...
21:20
R. Moldova accelerează lupta împotriva corupţiei și reforma justiţiei: declarațiile premierului Alexandru Munteanu # Moldpres
Republica Moldova își continuă parcursul de consolidare a statului de drept prin reforme profunde în justiție și lupta împotriva corupției, subliniind importanța stabilității macroeconomice și a unui climat investițional atractiv. Declarațiile au fost...
20:50
Bugetul R. Moldova 2026: investiții majore și perspective de creștere economică, în viziunea prim-ministrului Alexandru Munteanu # Moldpres
Investițiile reprezintă motorul creșterii economice, iar efectele lor se vor vedea atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, susţine şeful Cabinetului de miniştri de la Chişinău, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.„Spre sfâr...
20:30
Premierul Alexandru Munteanu: „Relațiile R. Moldova cu România se află la un apogeu și continuă să se dezvolte” # Moldpres
Relațiile Republicii Moldova cu România sunt în prezent la un nivel deosebit de aproape, potrivit declarației prim-ministrului Alexandru Munteanu, făcută în această seară la emisiunea „În context” de la postul public de televiziune, refer...
19:10
Programul „Buy Diaspora” deschide noi oportunități pentru antreprenorii moldoveni din străinătate și producătorii autohtoni # Moldpres
Antreprenorii moldoveni stabiliți peste hotare beneficiază de noi oportunități pentru extinderea afacerilor și consolidarea legăturilor economice cu Republica Moldova, prin lansarea inițiativei „Buy Diaspora”, susținută de Programul Națiunilor Unite pentru D...
18:50
FOTO // Tineri din Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au învățat să gestioneze conflictele prin dialog și mediere # Moldpres
Peste 80 de tineri din raioanele Dondușeni, Comrat, Cahul și Ștefan Vodă au participat, în perioada octombrie–decembrie 2025, la o serie de seminare dedicate gestionării conflictelor prin dialog și mediere. Activitățile au fost organizate cu sprijinul Programu...
18:40
CEC a decis data desfășurării alegerilor la Taraclia și Orhei și inițierea procedurii pentru un referendum în comuna Sadîc # Moldpres
Locuitorii orașului Taraclia și cei ai municipiului Orhei sunt chemați să își aleagă primarul în cadrul unor alegeri locale noi, care vor avea loc duminică, 17 mai. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale care, la ședința de luni, 22 dec...
18:40
VIDEO // Peste 100 de antreprenoare din Moldova au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă # Moldpres
Peste o sută de femei agro-producătoare din întreaga țară au lansat platforma FAR – Femei pentru Agricultură Rezilientă, o inițiativă construită pe baza experiențelor din teren și a nevoilor reale ale femeilor din sectorul agricol. Cu sprijinul Suediei, Nor...
18:20
Localitățile din Moldova pot accesa sprijin din partea UE şi PNUD pentru dezvoltarea proiectelor de investiții # Moldpres
Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au lansat Programul de asistență și consiliere financiară pentru comunități, o nouă inițiativă menită să sprijine autoritățile publice locale în atragerea investițiilor și consol...
18:20
FOTO // R. Moldova preia bune practici din România pentru gestionarea durabilă a râului Nistru și prevenirea dezastrelor naturale # Moldpres
Un grup de specialiști din cadrul Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și din mediul academic a participat la o vizită de studiu &ici...
17:50
TOP 5 realizări în Educație: Alimentație gratuită în școli și număr record de tineri specialiști angajați în învățământ # Moldpres
Sistemul educațional a fost marcat în anul 2025 de schimbări majore, iar evoluțiile din domeniu au fost apreciate înalt de Comisia Europeană în ultimul Raport privind extinderea. Cele mai importante realizări ale anului care se încheie au fost prezent...
17:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Moldpres
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află l...
17:30
17:30
17:30
Igor Grosu, la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate: „Voi sunteți promotorii țării și ai dezideratului nostru de integrare europeană” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe.„Reprezentanții misiunilor noastre diploma...
17:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, pompierii și salvatorii din Republica Moldova au organizat „Ziua Ușilor Deschise”, un eveniment dedicat cetățenilor, în special copiilor, care au avut ocazia să descopere din interior cum decurge o zi din viața unu...
17:10
Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași păstrează vestigiile celor mai vechi civilizații ale Europei # Moldpres
Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași păstrează vestigii ale culturii Cucuteni–Tripolie, descoperite în 2018, printre care ceramică pictată, vase bitronconice, amfore, statuete antropomorfe și unelte din silex. Aceste descoperiri au transformat muzeul ...
17:00
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanțele țării și administrația publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE, transmite MOLDPRES ...
16:50
Peste 165 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în noiembrie # Moldpres
Peste 165 de mii de persoane au beneficiat, în luna noiembrie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, informează MOLDPRES.Astfel, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate peste 105 milioane de lei pe...
16:20
Consultări parlamentare: cum vor fi protejați fermierii şi moratoriul împotriva executărilor silite și insolvenței # Moldpres
Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară a organizat luni, 22 decembrie, o rundă de consultări publice privind proiectul de lege ce prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor anumitor categorii de fermieri. Inițiativa vin...
15:40
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, episodul care îl vizează direct. Decizia a fost pronunțată luni, 22 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Bui...
15:40
Ziua Energeticianului, marcată în R. Moldova. Dorin Junghietu: „În spatele fiecărui proiect, stă un om dedicat, care a muncit cu responsabilitate” # Moldpres
În spatele fiecărui proiect, fiecărei reforme, fiecărui megawatt instalat de energie verde, stă un om dedicat, care a muncit cu responsabilitate și credință în schimbare. Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în contextul marcăr...
15:00
MIDR: Reforma transportului public urmărește interesul cetățenilor și accesul echitabil la mobilitate # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) anunţă că monitorizează constant funcționarea serviciilor de transport rutier de persoane, având ca prioritate interesul public, accesul echitabil la mobilitate și responsabilitatea față de cetățeni. Pot...
14:20
Președinta Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de inte...
14:20
Șeful și adjunctul Inspectoratului de Poliție Centru, demiși după incidentul cu focuri de armă în sediul instituției # Moldpres
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău au fost eliberați din funcții în urma unui incident produs pe 19 decembrie, în sediul instituției, când un polițist a efectuat trei focuri cu arma sa personală, deținută legal,...
14:10
Prioritățile politicii externe, trasate la reuniunea ambasadorilor. Maia Sandu: „Pentru R. Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la UE” # Moldpres
Pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, liber și suveran: aderarea la Uniunea Europeană. Acest obiectiv reprezintă o prioritate absolută a politicii interne și externe, în special în condițiile î...
13:40
Procurorii anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu, audiați în cadrul evaluării integrității # Moldpres
Vitalie Ivanov și Victor Cazacu au fost audiați în cadrul procesului de evaluare a integrității procurorilor anticorupție. Vitalie Ivanov a prezentat documentele solicitate și nu au fost identificate dubii privind respectarea criteriilor de integritate, iar Victor Caz...
13:30
România va găzdui în 2026 trilaterala miniștrilor de externe. Oana Țoiu: „Un subiect important va fi reconstrucția Ucrainei” # Moldpres
România va găzdui în primul trimestru al anului 2026 trilaterala miniștrilor de externe de la București, Kiev și Chișinău. Declarațiile au fost făcute luni, 22 decembrie, de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită...
13:30
Investiții de 25 de milioane de lei pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli. MEC anunță perioada de depunere a dosarelor # Moldpres
În anul 2026, vor fi investite 25 de milioane de lei pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în școli. Lansarea concursului a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, iar autoritățile locale vor putea depune dosa...
13:10
13:00
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, susțin declarații pentru presă, transmite MOLDPRES. Șefa diplomației române se află î...
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Anul 2025 a fost un punct de cotitură. Moldova a reușit să-și consolideze decisiv securitatea energetică” # Moldpres
Anul 2025 a fost un an al maturizării sectorului energetic și un punct de cotitură, Republica Moldova reușind să-și consolideze decisiv securitatea energetică. Țara noastră este în prezent mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru v...
13:00
Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Austria, cu accent pe cooperarea în domeniul protecției mediului – a fost subiectul principal discutat de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cu directorul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), ...
12:30
ANSA explică rolul și reglementarea aditivilor alimentari: ce trebuie să știe consumatorii # Moldpres
În contextul diversificării accelerate a ofertei de produse alimentare, tot mai mulți consumatori își manifestă interesul și preocuparea față de conținutul acestora, în special în ceea ce privește aditivii alimentari și impactul lor asupra sănă...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.