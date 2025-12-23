Granturi pentru dezvoltarea afacerilor locale: 79 de companii vor beneficia de finanțare nerambursabilă de 35,5 milioane de lei

Un număr de 79 de afaceri locale vor beneficia de granturi în valoare de 35,5 milioane de lei, care vor genera investiții de peste 58 de milioane de lei în economia națională și vor contribui la crearea a circa 300 de noi locuri de muncă, transmite MOLDPRES....

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres