Cum va circula transportul public prin centrul orașului în următoarele două zile
Noi.md, 23 decembrie 2025 16:00
În perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi oprită circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăc
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
16:00
Odințov: Fracțiunea PSRM este pregătită să asigure stabilitatea în Chișinău, ținînd cont de interesele cetățenilor # Noi.md
Liderul fracțiunii municipale a PSRM, Alexandr Odințov, a declarat că socialiștii rămîn fracțiunea dezvoltării și stabilității orașului Chișinău și joacă de mulți ani un rol-cheie în susținerea proiectelor municipale importante.Aceste fonduri au fost direcționate către realizarea unor proiecte importante de infrastructură, inclusiv reconstrucția străzii Albișoara, a trotuarelor de pe străzile
16:00
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize.Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul preceden
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova.În cadrul discuțiilor, Președinta Maia Sandu a reiterat că România rămîne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susț
16:00
În perioada 24.12.2025, ora 13:00 – 25.12.2025, ora 05:00, va fi oprită circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăc
Acum o oră
15:30
Cea mai bună sportivă a Republicii Moldova în anul 2025, potrivit votului jurnaliștilor sportivi, a fost desemnată Irina Rîngaci, anunță Asociația Presei Sportive din Moldova.{{557511}}Sportiva, în vîrstă de 24 de ani, concurează la lupte feminine, categoria de greutate 70 kg. Conform datelor UWW, pe parcursul anului ea a obținut trei medalii de argint și una de bronz la competiții internațion
15:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în mărime totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, corespunzător fiind emise două acte de constatare.Astfel, la o ex-șefă de Secție din cadrul Serviciului Vamal, concubinul și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanți
15:30
Locuitorii satelor Reteni și Păscăuți, raionul Rîșcani, se pot bucura acum de deplasare în siguranță și confort pe drumul care asigură legătura dintre localități.Administraţia Națională a Drumurilor informează că astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16, notează Noi.md.{{855077}
15:30
ANRE a ajustat mecanismul de prestare a serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă # Noi.md
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea termenilor și condițiilor pentru prestarea serviciului de flexibilitate prin stocare în conductă de către operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, SRL „Vestmoldtransgaz” (OST).Principala modificare vizează introducerea unui mecanism dinamic de recalculare lunară a capacității
15:30
Maia Sandu: „Celebrăm elevii care au dus bunul renume al Moldovei pe cele mai înalte podiumuri” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea „Gala Olimpicilor 2025”, în cadrul căreia au fost premiați elevii din toată țara cu performanțe înalte la competiții școlare internaționale și regionale, precum și profesorii care i-au pregătit.Echipele olimpice ale Republicii Moldova au obținut 45 de premii, dintre care 2 medalii de aur, 12 medalii de argint, 16 me
Acum 2 ore
15:00
Chișinăul prin ochii tinerilor: Primăria lansează un concurs pentru fotografii și videoclipuri # Noi.md
Tinerii chișinăuieni au ocazia să-și împărtășească viziunea asupra orașului prin concursul „Chișinău prin ochii tinerilor”, lansat de Primărie.Concursul se adresează tinerilor cu vîrste între 14 și 35 de ani și le permite să surprindă farmecul și dinamica capitalei prin două categorii: Foto – „Chișinău în cadre”, pentru fotografii care reflectă orașul din perspectiva personală, și Video – „Chi
15:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul armat produs la sediul Inspectoratului de Poliție Centru, menționînd că autoritățile au acționat prompt pentru a evita orice suspiciune de mușamalizare.Potrivit ministrei, la data de 19 decembrie, în urma autosesizării Inspectoratului General al Poliției, Procuratura a inițiat o cauză penală pe caz. „Foar
15:00
Permisele actuale rămîn valabile pînă expirarea termenul înscris pe ele.Noul model de permis de conducere este elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale la legislația Uniunii Europene.Acesta va fi pus în circulație după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare, dar nu mai tîrziu de 31 mai 2026. Data exactă de la care cetățenii vor putea solici
15:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 5 cazuri; PTF „Sculeni” – 1 caz; PTF „Costești” –
14:30
La data de 22 decembrie 2025, în municipiul Chișinău sînt înregistrați 52.224 de beneficiari de protecție temporară, cu 546 de persoane mai mult față de începutul lunii decembrie.Potrivit datelor oficiale, distribuția pe gen arată că 22.865 sînt femei, iar 29.359 sînt bărbați.{{852441}}Copiii și adolescenții – o prioritateUn număr de 11.002 copii se află în prezent în evidența servicii
14:30
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 23 decembrie curent, mărimea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru primul semestru al anului 2026.Astfel, ANRE a ajustat marja comercială specifică pentru perioada ianuarie–iunie 2026 cu 3 bani. Respe
Acum 4 ore
14:00
În ajun de Crăciun, o coloană de autospeciale împodobite cu lumini și decorațiuni va străbate orașul, aducînd bucurie și magie celor care o urmăresc.Caravana Salvatorilor și Pompierilor se va transforma într-un adevărat spectacol de lumină și culoare, menită să insufle spiritul sărbătorilor de iarnă în inimile locuitorilor capitalei.Evenimentul de lansare va avea loc pe 24 decembrie, la or
14:00
Blocul Alternativa cere Procuraturii Generale să verifice legalitatea achizițiilor de gaze și păcură # Noi.md
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a sesizat Procuratura Generală cerînd examinarea, în ordinea art. 274 din Codul de procedură penală, a unor posibile nereguli la achiziționarea gazelor naturale și a păcurii în perioada 2021–2024.Sesizarea survine ca urmare a multiplelor informații și declarații publice contradictorii apărute constant în spațiul mediatic. {{854302}}Mai exact, fracțiune
13:30
În noiembrie 2025, populația Moldovei a primit din străinătate bani în valoare de 136 milioane dolari, față de 152 milioane dolari în octombrie, indicatorul scăzînd cu 10%.După cum a remarcat economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuc, în euro au fost primite 114 milioane echivalentul în dolari, față de 126 milioane în octombrie, iar în dolari americani, 22 milioane și, respe
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 23 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 24 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,07 lei/litru (-10 bani), iar al motorinei standard – 18,73 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
Preferințele moldovenilor în materie de vacanțe s-au schimbat radical în ultimii ani, iar destinațiile exotice cîștigă tot mai mult teren, a declarat Valentina Cazac, director general al agenției de turism, în cadrul unui interviu. {{852552}}„Dacă în ultimii 10 ani majoritatea moldovenilor plecau doar în Turcia, Bulgaria sau România, în ultimii 5-6 ani foarte mulți turiști deja pleacă spre
13:00
Procesul de înregistrare cadastrală a bunurilor imobile a fost simplificat semnificativ. Noile modificări reduc birocrația și elimină necesitatea deplasărilor fizice, punînd accent pe servicii digitale rapide și accesibile.Potrivit Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, cumpărătorii sau moștenitorii unui bun imobil nu mai trebuie să se prezinte la ghișee pentru depunerea actelor. Întreaga
13:00
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatura sa a fost susținută de 11 membri ai plenului.{{834243}}Fostul agent guvernamental al Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și cu o experiență de peste 11 ani vechime ca procuror, Obadă a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această fu
13:00
Președintele SUA, Donald Trump, a menționat că discuțiile despre pace între Ucraina și Rusia continuă și decurg „normal”.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd o transmisie a Casei Albe pe YouTube.„Între Putin și Zelenski există o ură imensă, și sper că vom reuși să facem acest lucru. Discutăm, negocierile decurg bine, dar știți că am pus capăt unui număr de opt războaie”, a declara
13:00
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru Frunze – în R
12:30
Va fi prelungită licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina: ce spune ministrul Agriculturii # Noi.md
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va mai fi extinsă și anul viitor, astfel importurile se vor face într-un regim comercial obișnuit, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.Potrivit oficialei, autoritățile vor menține un mecanism mai strict de monitorizare pentru a putea interveni prompt dacă vor depista dezechilibre majore pe
12:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va dispune, în perioada următoare, de o cameră de păstrare a bagajelor, destinată pasagerilor aflați în tranzit sau celor care sosesc pentru perioade scurte de timp în Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de administratorul aerogării, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Pe față”, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.Potrivit lui Ser
Acum 6 ore
12:00
Vince Zampella, unul dintre cei mai influenți dezvoltatori din industria jocurilor video și co-creator al seriei Call of Duty, a murit într-un accident de mașină produs în California, la vîrsta de 55 de ani.Decesul a fost confirmat de Electronic Arts, compania care deține studioul Respawn Entertainment, co-fondat de Zampella.Potrivit autorităților, Zampella călătorea într-un Ferrari alătur
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice.Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantit
12:00
Președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 31 de ani de la înființarea Autonomiei Găgăuze în cadrul Republicii Moldova, notează Noi.md."O dată importantă care a devenit un simbol al dialogului și respectului reciproc.{{854730}}Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, adoptată în 1994, a pus o bază putern
11:30
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează moldpres.Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.„Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună, vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea sector
11:30
În noaptea de luni spre marți, la centrala nucleară Forsmark din Suedia a avut loc o avarie.Operatorul centralei, compania Vattenfall, a informat că reactorul Forsmark-1 a fost oprit temporar. În prezent se lucrează la remedierea defecțiunii.{{851106}}Reactorul Forsmark-1, situat la aproximativ 130 km nord de Stockholm, a fost pus în funcțiune în 1980, informează Noi.md, cu referire la cal
11:30
La 22 decembrie 2025, ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat îndepărtarea sub escortă a doi cetățeni străini, originari din Nepal.Acțiunea a constat în escortarea acestora pînă la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat – Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.{{854534}}Persoanele vizate au fost depistate anterior în timp ce
11:00
Mai mulți copii, internați la un spital din capitală, s-au bucurat de atmosferă de sărbătoare # Noi.md
Peste o sută de copii internați la Spitalul pentru copii nr.1 din Chișinău l-au primit luni pe Moș Gerilă, care le-a adus daruri, zîmbete și speranță. S-au bucurat toți - și micii pacienți, și părinții acestora, care sînt mereu alături.Copiii au nevoie de atenție, speranță și momente de magie, iar vizita Moșului vine ca un sprijin moral, spun medicii.{{855008}}"Este foarte important pentru
11:00
Astăzi, urma să aibă loc o nouă ședință de judecată pe dosarul numit generic "Frauda bancară", în care figurează Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de astăzi. Magistrații au menționat că acesta mai studiază dosarul. Următoarele ședințe de judecată ar urma să aibă loc deja la anul viitor, în data de 5 și 6 ianuarie.{{854767}}La ședințele de j
11:00
YMCA Moldova a organizat Conferința Anuală de Raportare și Strategie 2025, un eveniment dedicat evaluării activităților desfășurate pe parcursul anului curent și stabilirii direcțiilor de dezvoltare pentru 2026, notează Noi.md.Conferința a reunit parteneri instituționali, organizații partenere, membri ai comunității și beneficiari ai programelor YMCA Moldova. Printre participanți s-au numărat
11:00
Poliția continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri, precum și de reducere a riscurilor asociate acestui fenomen, cu un accent sporit pe protejarea tinerilor.Potrivit Poliția Republicii Moldova, prin activități operative, informare publică și monitorizarea mediului online, oamenii legii urmăresc identificarea timpurie a tentativelor de atragere a persoanelor în consumu
10:30
Deputatul PAS Radu Marian lansează o provocare inedită colegilor săi din politică, dar și opoziție: să cumpere produse autohtone și să gătească „ceva gustos”, în sprijinul producătorilor locali.Radu Marian a acceptat provocarea lansată de colega sa Doina Gherman și a mers la magazin, unde a ales exclusiv produse moldovenești. Rezultatul? Un wrap cu humus și legume, pregătit chiar de el și
10:30
Boris Glavan – un fiu al Moldovei, care nu a trădat-o în fața inamicului. Vieții în captivitate i-a preferat moartea în luptă # Noi.md
Pe 24 decembrie 2025 se împlinesc 105 ani de la nașterea compatriotului nostru Boris Glavan, membru al organizației clandestine a tineretului antifascist sovietic „Garda tînără”.După războiul din 1941-1945, străzile, parcurile și piețele din multe orașe moldovenești au fost numite în cinstea acestui erou, asasinat brutal de naziști în 1943. Dar în anii turbulenți 1990, în timpul decomunizării
Acum 8 ore
10:00
În perioada 15–19 decembrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit aproximativ 1,3 miliarde de lei, potrivit informațiilor operative prezentate de autoritatea fiscală.Serviciul Fiscal de Stat continuă să pună accent pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele utilizate în acest sens fiind vizita f
10:00
Ministerul Justiției a contestat decizia Tribunalului din Franța în partea referitoare la valoarea prejudiciului moral acordat în dosarul în care ex-premierul Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda Diviricean, au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție.Potrivit Ministerului Justiției, justiția franceză a recunoscut Republica Moldova ca parte civilă în dosarul lui Fil
09:30
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 0,9 bani, iar de la dolarul american – 3,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8492 lei pentru un euro (-0,86 bani) și 16,9189 lei pentru un dolar (-3,47 b
09:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că discuțiile purtate cu Statele Unite și cu statele europene pentru a pune capăt războiului cu Rusia sînt „foarte aproape de un rezultat concret”.Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, a avut mai multe runde de negocieri cu reprezentanți europeni și cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile, în Florida. În paralel, Kirill D
09:30
Asociația Obștească Forța Fermierilor a venit cu o reacție publică după ce, săptămîna trecută, un agricultor a organizat o conferință de presă în care a lansat acuzații grave de corupție și afirmații defăimătoare la adresa conducerii Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizare a Agriculturii (ADMA).Potrivit reprezentanților Forța Fermierilor, organizația s-a autosesizat și a desfășurat verificăr
09:30
Magistrata Mariana Rusu, mamă a şapte copii, acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor. Ea spune că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă.Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat luni în faţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Maiana Rusu a spus că munceşte cu normă completă, deşi
09:30
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă.În intervalul 24-31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți an
09:30
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea.Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de Asociaț
09:00
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.Nicanor Ciochină a trimis judecătorilor un certificat medical care ridică multe semne de întrebare: „Fişa, nu se vede denumirea, dar care creează mari suspiciuni şi d
08:30
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, subliniază necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, menționînd că integrarea europeană implică întreaga responsabilitate, atît a instituțiilor statului, cît și a societății, transmite IPN.Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, organizat
08:30
Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care doresc să revină acasă.Dialogul constant cu diaspora este esențial pentru adaptarea politicilor publice la nevoile reale ale oamenilor, a declarat președinta Maia Sandu, care a participat luni la o ședință cu reprezentanți ai comunităților de moldoveni din mai multe țări, transmite IPN.La eveniment au pa
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent, precu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.