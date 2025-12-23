Cîtă valută a primit populația Moldovei din străinătate

01:30

„Avatar: Foc și Cenușă” - al treilea film din saga SF de mare succes a lui James Cameron - este pe primul loc în box-office-ul american.Pelicula a avut încasări de 88 de milioane de dolari doar în Statele Unite. La nivel mondial, proiecția a strîns 345 de milioane de dolari, mai puțin decît primele două filme din serie.Excepție face China, unde „Avatar: Foc și Cenușă” s-a bucurat de încasă